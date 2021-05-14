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Ольга Щербинина

Гендиректор «Почты России» предложил главе Минпромторга создать новую структуру для развития интернет-торговли Статьи редакции

По задумке, организация будет регулировать конфликты между маркетплейсами и независимыми продавцами.

54 54 комментария
961 просмотров

Максим Акимов направил Денису Мантурову письмо с предложением создать при министерстве комитет или комиссию по развитию электронной коммерции. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма.

«Почта России» сама готова участвовать в работе комиссии. Компания говорит о себе «как о независимой организации, занимающей лидирующие позиции в оказании услуг селлерам на рынке электронной коммерции». Она также предлагает привлечь представителей маркетплейсов и бизнес-объединений, логистов, продавцов.

Целью комиссии будет выработка «комплексных решений по преодолению проблем, с которыми сталкиваются участники электронной торговли», говорится в письме. Там отмечается, что взаимоотношения между маркетплейсами и независимыми продавцами осложняются из-за «постоянно возникающих барьеров», в том числе в законодательной сфере. Конфликты «отражаются на финансово-хозяйственной составляющей как маркетплейсов, так и продавцов».

Представитель «Почты России» пояснил РБК, что в интернет-торговлю приходит всё больше игроков, в том числе малый и средний бизнес. Поэтому компания и предложила министерству создать экспертную группу, «которая сможет рассматривать актуальные вопросы игроков рынка» и «работать над снятием ненужных барьеров и ограничений».

Источники сообщили РБК, что глава Мантуров поручил проработать предложение, но у отдельных сотрудников министерства «есть мнение о нецелесообразности создания комитета по электронной торговле». Например, из-за того, что уже организации для решения актуальных вопросов рынка уже существуют.

Другой участник рынка электронной торговли назвал идею «Почты России» «имеющей право на существование», так как нет структуры, которая защищала бы интересы продавцов и поставщиков, из-за чего «маркетплейсы могут их ущемлять».

#новости #торговля

54 54 комментария
6
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54 комментария
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Активный каякер

10

Нихуя не понятно, но обсерание в комментах уже началось

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Мягкий хот-дог

Активный
6

Почту обосрать - святое дело!

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Andrew Muralov

Мягкий
3

Ситуация с почтой конечно улучшилась, но все равно, чтоб получить посылку надо отстоять 40 мин в любое время в любой день. Принцип такой: если очередь 20 человек - работает два окна, а если 7 человек то одно и соответственно пропускная способность остаётся постоянной. Наверное применяются какие-то скандинавские методы менеджмента и концепция слоу лайф. 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Andrew
0

всегда можно заказать доставку на дом) а еще можно заранее записаться)

Ответить

Andrew Muralov

Дмитрий
0

У них интервал доставки не выбрать, почта рядом с домом и они приносят в 8-9 утра, а я ещё сплю обычно.

Ответить

アンドレイ デニソフ

Дмитрий
0

твоя запись может быть запросто проигнорирована если там толпа бабулек идущей за своей пенсией либо если у них электронная очередь не работает.

Ответить

rossoshmap

Мягкий
1

Сбер, Яндекс, ...

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Наружный супер_стар

Мягкий
1

Учитывая, что они в очередной раз проебали посылку первого класса
Тут еще мало вылили говна на них

Ответить

Andrew Muralov

Активный
1

А вы в какое окно стоите? 

Ответить

Активный каякер

Andrew
2

Прошлый раз, когда я получал на почте посылку - стоял на расстоянии метров пяти от других людей, ждал своей электронной очереди минуты три, А потом за минуту-полторы мне выдали посылку.

Ответить

Разный алмаз

Активный
1

Это потому что ты гей

Ответить

Активный каякер

Разный
1

Ну хоть какие-то плюсы

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Ranae Est

Разный
0

для геев актуальны несколько меньшие интервалы. как в загадке сфинкса для макса фрая.

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Виктор Ганелес

Активный
1

Аналогично
С вводом получения посылок без заполнения бумажек (смс-код) стало сильно быстрее имхо

Ответить

Тони Хопкинс

Виктор
0

Если установить приложение то приходит пуш уведомление(с кодом) которое быстрее СМС-ки.
зы. Был случай что смс очень долго шло.

Ответить

Ольга Шестова

Активный
1

круто, а когда я последние три раза была на почте (в центре петербурга), всякий раз была феерическая залупа

Ответить

Активный каякер

Ольга
0

Подписывайтесь на мой канал в Telegram (правда там ничего интересного)
https://t.me/I_Will_Survive/2094

Я выживу!
На почте передо мной 3 человека, все в масках и даже нос закрыт
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Ranae Est

Активный
0

это какой-то дворец почты россии, размером в 20 обычных.

Ответить

Andrew Muralov

Активный
0

По СМС выдают быстро, но у нас в отделении часто отключают электронную очередь. Да сами работники не виноваты, это структура такая неповоротливая во всех смыслах. 

Ответить

С H А P Р i Е

9

В любой непонятной ситуации создавай новые структуры

Ответить

Andrew Muralov

С
5
Ответить

alexferman

Andrew
5

Еееее фракталы

Ответить

Eugene Tackleberry

С
1

Крышевать ущемленных

Ответить

sergjjj

5

С товарами на почте - шикарная идея!
Отстоять очередь или дождаться освободившегося сотрудника что бы купить консервов макарошек

Ответить

Andrew Muralov

sergjjj
2

Купишь консервов, гречки, машинное масло, конструктор лего и сыр, а пакета у них не окажется. Как и нет коробок для посылок, марок и конвертов. Пора уже продавать макароны в коробке. Макароны забрал, а в коробке отправил посылку. 

Ответить

Ranae Est

sergjjj
0

причем макароны/спагетти роллтон только там остались(
за свою цену они по качеству довольно неплохи.

Ответить

Andrew Muralov

4

Будут пиздить товары из посылок, менять их на кирпичи и на серьёзных щщах предлагать пожаловаться в их же структуру. 

Ответить

Илья Щ

2

У этих долба*бов ещё старые не прогрузились, они всё новые создают

Ответить

Мягкий хот-дог

Илья
7

У вас в слове «долбоёбов» ошибка и звездочка вместо одной буквы прилипла

Ответить

AZP

Мягкий
1

Может, у него мама за спиной стоит 

Ответить

Разный алмаз

AZP
1

Чья?

Ответить

AZP

Разный
2

Здесь должна быть шутка про твою мамку

Ответить

Разный алмаз

AZP
3

Done

Ответить

Наружный

AZP
0

Орлова забыли... ушла эпоха

Ответить

rossoshmap

Мягкий
1

Это когда у тебя синея галочка, вахтер не нападает

Ответить

badResistor

3

Прослойки:
-Платон - сделано.
-Мусорный оператор - сделано.
-Ремонт домов - сделано.

Богу бесполезного надо больше бесполезного!

Ответить

Andrew Muralov

badResistor
1

Должен ещё быть создан Мусплатремнадзор. 

Ответить

Джон Кроули

3

У меня есть разработка которая обязательно заинтересует почту России, за милиар долларов готов продать. В общем я изобрел, та-дам... колесо. Суть моего изобретения чтоб почта России установила колеса на все свои машины, но не для ускорения доставки посылки, а для того чтоб они всей своей конторой ехали нахер в лес.

Ответить

Анатолий Орлин

2

Пусть сначала Почта России перестанет телефоны, купленные на алиэкспрессе воровать. До сих пор не понимаю, как такое возможно в 2021 году. 

Ответить

Роман Александров

Анатолий
1

Добро пожаловать в русский киберпанк, бессмысленный и беспощадный

Ответить

Неизменный единорожек88

Анатолий
1

За 5 лет пользования АлиЭкспрессом, лично у меня ничего не пропадало, за исключением парочки неотслеживаемых треков, которые сам же продавец не отправил.

Ответить

Анатолий Орлин

Неизменный
0

А ты телефоны покупал на али? Я подозреваю, что сортировщики прекрасно понимают, в какой именно упаковке телефон, и нацеленно именно их и воруют. Другие посылки до меня тоже доходят спокойно. 

Ответить

Сергей Сергеич

Анатолий
0

А вы уверены, что это Почта России ворует? Может какой-нибудь Сунь-Хуй-Вчай?

Ответить

Анатолий Орлин

Сергей
0

Посылка трекалась вплоть до сортировочного центра моего города, после чего просто перестала получать новые статусы. Я уже другие посылки давно получаю, но именно телефон "пропал"

Ответить

Оборонный яд

2

Комментаторы с vc обрадуются

Ответить

Vladimir Yakimenko

2

Бля, да просто не мешайте нам, без вас ебланов справимся. Еще и директор почты РФ, у которого бардак, помойка, очереди и проебы на каждом шагу. Пиздец просто.

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Неизменный единорожек88

1

И эту структура будет получать процент с продаж, то есть потребитель опять будет платить за хрен знает что. При этом интернет-торговля в РФ до этого нововведения как-то успешно существовала.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Неизменный
2

не совсем. Озон и прочие ребята очень сильно ебут магазины, прям сильно-сильно, зайди на вс, каждый день жалобы и никто ничего сделать не может.
Но все же доп структуры не нужны, думаю, как и законы, лучше бы словесно договорится)

Ответить

Неизменный единорожек88

Дмитрий
1

Понятно, в итоге ебать будет не озон, а новая структура.

Ответить

Интеллектуальный Слава

0

А каким доставкой там обстоят вопрос?
Ждать пол года доставку?

Ответить

Одинокий Денис

0

Вы какие-то молозначительные новости постите, а новость о том что вчера анонсировали новый законопроект о ограничении иностранных соцсетей в России игнорируете((

Ответить

Азамат Багатов

Одинокий
0

Так сам напиши. С меня плюс.

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Структурный Филипп

0
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Турецкий колос

0

Скриньте

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