Гендиректор «Почты России» предложил главе Минпромторга создать новую структуру для развития интернет-торговли Статьи редакции
По задумке, организация будет регулировать конфликты между маркетплейсами и независимыми продавцами.
Максим Акимов направил Денису Мантурову письмо с предложением создать при министерстве комитет или комиссию по развитию электронной коммерции. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма.
«Почта России» сама готова участвовать в работе комиссии. Компания говорит о себе «как о независимой организации, занимающей лидирующие позиции в оказании услуг селлерам на рынке электронной коммерции». Она также предлагает привлечь представителей маркетплейсов и бизнес-объединений, логистов, продавцов.
Целью комиссии будет выработка «комплексных решений по преодолению проблем, с которыми сталкиваются участники электронной торговли», говорится в письме. Там отмечается, что взаимоотношения между маркетплейсами и независимыми продавцами осложняются из-за «постоянно возникающих барьеров», в том числе в законодательной сфере. Конфликты «отражаются на финансово-хозяйственной составляющей как маркетплейсов, так и продавцов».
Представитель «Почты России» пояснил РБК, что в интернет-торговлю приходит всё больше игроков, в том числе малый и средний бизнес. Поэтому компания и предложила министерству создать экспертную группу, «которая сможет рассматривать актуальные вопросы игроков рынка» и «работать над снятием ненужных барьеров и ограничений».
Источники сообщили РБК, что глава Мантуров поручил проработать предложение, но у отдельных сотрудников министерства «есть мнение о нецелесообразности создания комитета по электронной торговле». Например, из-за того, что уже организации для решения актуальных вопросов рынка уже существуют.
Другой участник рынка электронной торговли назвал идею «Почты России» «имеющей право на существование», так как нет структуры, которая защищала бы интересы продавцов и поставщиков, из-за чего «маркетплейсы могут их ущемлять».
Мягкий хот-дог
Почту обосрать - святое дело!
Ситуация с почтой конечно улучшилась, но все равно, чтоб получить посылку надо отстоять 40 мин в любое время в любой день. Принцип такой: если очередь 20 человек - работает два окна, а если 7 человек то одно и соответственно пропускная способность остаётся постоянной. Наверное применяются какие-то скандинавские методы менеджмента и концепция слоу лайф.
всегда можно заказать доставку на дом) а еще можно заранее записаться)
У них интервал доставки не выбрать, почта рядом с домом и они приносят в 8-9 утра, а я ещё сплю обычно.
твоя запись может быть запросто проигнорирована если там толпа бабулек идущей за своей пенсией либо если у них электронная очередь не работает.
Наружный супер_стар
Учитывая, что они в очередной раз проебали посылку первого класса
Тут еще мало вылили говна на них
А вы в какое окно стоите?
Активный каякер
Прошлый раз, когда я получал на почте посылку - стоял на расстоянии метров пяти от других людей, ждал своей электронной очереди минуты три, А потом за минуту-полторы мне выдали посылку.
Разный алмаз
Это потому что ты гей
Аналогично
С вводом получения посылок без заполнения бумажек (смс-код) стало сильно быстрее имхо
Если установить приложение то приходит пуш уведомление(с кодом) которое быстрее СМС-ки.
зы. Был случай что смс очень долго шло.
круто, а когда я последние три раза была на почте (в центре петербурга), всякий раз была феерическая залупа
Активный каякер
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По СМС выдают быстро, но у нас в отделении часто отключают электронную очередь. Да сами работники не виноваты, это структура такая неповоротливая во всех смыслах.
В любой непонятной ситуации создавай новые структуры
С товарами на почте - шикарная идея!
Отстоять очередь или дождаться освободившегося сотрудника что бы купить консервов макарошек
Купишь консервов, гречки, машинное масло, конструктор лего и сыр, а пакета у них не окажется. Как и нет коробок для посылок, марок и конвертов. Пора уже продавать макароны в коробке. Макароны забрал, а в коробке отправил посылку.
Будут пиздить товары из посылок, менять их на кирпичи и на серьёзных щщах предлагать пожаловаться в их же структуру.
У этих долба*бов ещё старые не прогрузились, они всё новые создают
Мягкий хот-дог
У вас в слове «долбоёбов» ошибка и звездочка вместо одной буквы прилипла
Прослойки:
-Платон - сделано.
-Мусорный оператор - сделано.
-Ремонт домов - сделано.
Богу бесполезного надо больше бесполезного!
У меня есть разработка которая обязательно заинтересует почту России, за милиар долларов готов продать. В общем я изобрел, та-дам... колесо. Суть моего изобретения чтоб почта России установила колеса на все свои машины, но не для ускорения доставки посылки, а для того чтоб они всей своей конторой ехали нахер в лес.
Пусть сначала Почта России перестанет телефоны, купленные на алиэкспрессе воровать. До сих пор не понимаю, как такое возможно в 2021 году.
Добро пожаловать в русский киберпанк, бессмысленный и беспощадный
Неизменный единорожек88
За 5 лет пользования АлиЭкспрессом, лично у меня ничего не пропадало, за исключением парочки неотслеживаемых треков, которые сам же продавец не отправил.
А ты телефоны покупал на али? Я подозреваю, что сортировщики прекрасно понимают, в какой именно упаковке телефон, и нацеленно именно их и воруют. Другие посылки до меня тоже доходят спокойно.
А вы уверены, что это Почта России ворует? Может какой-нибудь Сунь-Хуй-Вчай?
Посылка трекалась вплоть до сортировочного центра моего города, после чего просто перестала получать новые статусы. Я уже другие посылки давно получаю, но именно телефон "пропал"
Бля, да просто не мешайте нам, без вас ебланов справимся. Еще и директор почты РФ, у которого бардак, помойка, очереди и проебы на каждом шагу. Пиздец просто.
не совсем. Озон и прочие ребята очень сильно ебут магазины, прям сильно-сильно, зайди на вс, каждый день жалобы и никто ничего сделать не может.
Но все же доп структуры не нужны, думаю, как и законы, лучше бы словесно договорится)