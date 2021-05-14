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Ольга Щербинина

Депутат Госдумы предложил ввести штрафы за публикацию данных силовиков и их родственников, не находящихся под госзащитой Статьи редакции

Также могут появиться штрафы за получение любым незаконным способом информации, доступ к которой ограничен законом.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв внёс поправки ко второму чтению своего законопроекта, пишет «Медиазона».

Он предложил прописать в статье 17.13 КоАП, по которой штрафуют за разглашение сведений о силовиках под государственной защитой, вторую часть об ответственности за публикацию данных силовиков «с нарушением требований законодательства в области персональных данных».

По данным «Коммерсанта», для граждан штраф за это нарушение составит до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — до 200 тысяч, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

В самой статье 17.13 КоАП Пискарёв предложил увеличить штраф для граждан с 500 рублей до 70 тысяч, а также установить его для юрлиц в размере до 500 тысяч рублей.

Ко второму чтению, согласно отзыву профильного комитета, Пискарёв также внёс поправки о появлении в КоАП новой статьи 13.14.1, которая предполагает ответственность за «незаконное получение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом». Как пишет «Ъ», штраф по ней составит до 10 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юрлиц.

#новости #законы #госдума #законопроекты

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Иван Иванович

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Федя Прозоров

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Белорусское значит качественное

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Максимальный супер_стар

Федя
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Интеллектуальный

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Грязных поляков

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Иван Иванович

Федя
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Невозможный клуб

16

Псы режима будут анонимами, а ты по паспорту в интернет входи

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Дмитрий Григорьев

Невозможный
4

Не в интернет, а куда товарищ майор разрешит.

Колезев
«Открытые медиа» пишут, что из московского метрополитена уволили по меньшей мере 40 человек (а возможно, несколько сотен) тех, кто поддерживал Навального. В принципе цифры не так уж удивляют: в метрополитене работает, по официальным данным, около 60 тыс. человек, среди них впо...
«Открытые медиа» пишут, что из московского метрополитена уволили по меньшей мере 40 человек (а возможно, несколько сотен) тех, кто поддерживал Навального. В принципе цифры не так уж удивляют: в метрополитене работает, по официальным данным, около 60 тыс. человек, среди них вполне может быть 0,5% активных сторонников Навального.

Людям предлагают увольняться по собственному желанию или увольняют за прогулы. Вероятно, речь о тех, кто посещал акции протеста или регистрировался на сайте «Свободу Навальному», база которого была украдена и обогащена с помощью других баз данных. Депутат Михаил Тимонов утверждает, что под репрессии могли попасть даже те, у кого есть родственники, поддерживающие Навального.

Видимо, после того, как Навальный стал личным врагом Путина, все сочувствующие ему тоже превратились во врагов государства. Пока их просто вычищают из государственных структур и не дают участвовать в выборах. Но что будет дальше? Я надеюсь, что люди при поддержке независимого профсоюза подадут иски и будут отстаивать свои законные права. Только если сопротивляться, можно хоть как-то притормаживать этот каток. Не стоит послушно идти на убой.
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Федя Прозоров

Невозможный
0

Пиздить митингующий пойду, пусть меня научат

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Географический шар

9

неприкасаемые вы наши силовики

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Географический шар

Географический
8

уж смотреть-то на вас лишний раз страшно, и народ шугается

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Федя Прозоров

10

За выкладывание в открытый доступ заемщиков банков, конечно, никаких наказаний не последует

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С H А P Р i Е

Федя
0

Это друго...*удар*

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Весёлый Никита

7

 по безопасности и противодействию коррупции

Приоритеты

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Mikhail Pukas

7

В последние годы силовики утратили черты человечности и стали безликим  орудием для защиты карательного режима.

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Вася Пражкин

7

Давно уже пора ввести в КоАП и УК статью "999. На всякий случай".  Наказание - от предупреждения до пожизненного с конфискацией. Чтоб товарищ майор долго не думал, придумывая, под какую статью подвести.

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С H А P Р i Е

5

Больше, больше штрафов! Поддай кринжу, братишька

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Алексей Логачев

5

За разглашение фактов коррупции - уголовку предлагаю

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Алексей Крылов

4

Защищают себя законами. Только вот их данные могут опубликовать и те, кто находятся за пределами РФ и на зарубежных серверах. 

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Максимальный супер_стар

0

героям видимо стыдно быть популярными

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Федя Прозоров

Максимальный
4

Их сливали за родину

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Даниил Бучко

1

Только силовичков! До остального быдла товарищу Пискарёву дела нет — можно сливать базы данных прямо с Госуслуг. Главное, чтобы кого надо в этих базах не было - и всё ок!

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Наружный супер_стар

1

бла-бла-бла

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Eugene Tackleberry

0

Полумеры!

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