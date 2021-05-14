Депутат Госдумы предложил ввести штрафы за публикацию данных силовиков и их родственников, не находящихся под госзащитой Статьи редакции
Также могут появиться штрафы за получение любым незаконным способом информации, доступ к которой ограничен законом.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв внёс поправки ко второму чтению своего законопроекта, пишет «Медиазона».
Он предложил прописать в статье 17.13 КоАП, по которой штрафуют за разглашение сведений о силовиках под государственной защитой, вторую часть об ответственности за публикацию данных силовиков «с нарушением требований законодательства в области персональных данных».
По данным «Коммерсанта», для граждан штраф за это нарушение составит до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — до 200 тысяч, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
В самой статье 17.13 КоАП Пискарёв предложил увеличить штраф для граждан с 500 рублей до 70 тысяч, а также установить его для юрлиц в размере до 500 тысяч рублей.
Ко второму чтению, согласно отзыву профильного комитета, Пискарёв также внёс поправки о появлении в КоАП новой статьи 13.14.1, которая предполагает ответственность за «незаконное получение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом». Как пишет «Ъ», штраф по ней составит до 10 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юрлиц.
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Не в интернет, а куда товарищ майор разрешит.
Людям предлагают увольняться по собственному желанию или увольняют за прогулы. Вероятно, речь о тех, кто посещал акции протеста или регистрировался на сайте «Свободу Навальному», база которого была украдена и обогащена с помощью других баз данных. Депутат Михаил Тимонов утверждает, что под репрессии могли попасть даже те, у кого есть родственники, поддерживающие Навального.
Видимо, после того, как Навальный стал личным врагом Путина, все сочувствующие ему тоже превратились во врагов государства. Пока их просто вычищают из государственных структур и не дают участвовать в выборах. Но что будет дальше? Я надеюсь, что люди при поддержке независимого профсоюза подадут иски и будут отстаивать свои законные права. Только если сопротивляться, можно хоть как-то притормаживать этот каток. Не стоит послушно идти на убой.
Географический шар
уж смотреть-то на вас лишний раз страшно, и народ шугается
За выкладывание в открытый доступ заемщиков банков, конечно, никаких наказаний не последует
В последние годы силовики утратили черты человечности и стали безликим орудием для защиты карательного режима.
Давно уже пора ввести в КоАП и УК статью "999. На всякий случай". Наказание - от предупреждения до пожизненного с конфискацией. Чтоб товарищ майор долго не думал, придумывая, под какую статью подвести.
Защищают себя законами. Только вот их данные могут опубликовать и те, кто находятся за пределами РФ и на зарубежных серверах.
Только силовичков! До остального быдла товарищу Пискарёву дела нет — можно сливать базы данных прямо с Госуслуг. Главное, чтобы кого надо в этих базах не было - и всё ок!