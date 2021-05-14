Фестиваль Park Live перенесли ещё на год из-за пандемии коронавируса Статьи редакции
Мероприятие должно было пройти ещё в 2020-м.
«Как и в 2020, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно», — объяснили организаторы фестиваля.
Теперь он пройдёт в течение трёх уикэндов. Новые даты выступлений уже согласовали My Chemical Romance, Placebo, Gorillaz, Deftones и The Killers.
Организаторы сообщили, что согласовывают даты со Slipknot и The Offspring. «Скоро мы анонсируем их, а также других музыкантов, включая новые имена — состав Park Live 2022 будет самым сильным за всю его историю», — заверили они.
Те, кто купил билеты на один день, смогут выбрать для посещения любой день из всех представленных на Park Live 2022. Обладатели абонемента на любой из уикендов Park Live 2020/2021 могут посетить два уикенда Park Live 2022. Обладатели абонементов на оба уикенда Park Live 2020/2021 могут посетить все дни фестиваля в 2022 году.
В мае 2020 года мероприятие уже переносили на год.
На него так-то со всей страны народ едет, кто музыку любит
Максимальный супер_стар
кто любит музыку тот ее слушает а не едет в Москву
Кто любит музыку, тот слушает любимого артиста в живую, другой уровень восприятия совершенно
у тебя есть гарантия что там не будет синхронное открывание рта под фонограмму просто потому что ...
Ну давай напиши ещё хуйни
Зарубежные рокеры никогда не выступают под фанеру, да и наши, в основном, тоже.
Зря гонишь, на концерте реально совершенно другая атмосфера и восприятие.
Максимальный
ну ок я нашел статью что все таки тоже выступают
я не верю в какую то там особую философию роцка , они точно так же как и другие артисты работают . если ты не заметил фанеры значит звуковик хорошо поработал
Зависит от того, как настроен звук в помещении. Если грамотно и артисты умеют выступать в живую, то со студийкой это даже близко не стоит. Видимо ты не на те группы ходил или не повезло с технарями, которые звук настраивали
ты целыми днями сидишь на тж и пишешь хуйню. Я тоже так хочу, в чём секрет успеха ?
Максимальный супер_стар
в умении делать хуйню паралелльно с полезными делами
Максимальный
странно что из всей хуйни тебя порвало именно это
Максимальный
конечно. я создаю список порвавшихся и передаю в их поликлинику по месту проживания, а мне за это бонус с твоей страховки
Праздник огурца в Суздали тоже перенесут?
Максимальный супер_стар
Праздник прохлады, влажности, и скорее всего, силы земли
Этот абонемент на Park Live 2020, сынок, я получил в наследство от своего деда, а тот — от своего прадеда. Береги его, когда-нибудь концерт состоится!
My Chemical Romance, Placebo, Slipknot
Какая-то эмо-тусовка
купил билеты еще в 2019...
На самом деле весьма колоритный фестиваль в свое время был (я из-за них узнал кто такие Karnivool и Triggerfinger). Перенос фестиваля был очевидным - по хорошему пока еще рано такие массовые сборища проводить (любители аннексированных полуостровов и поправок могу конечно не согласиться)
На Gorillaz вообще мечта сходить 😭 И на The Killers, и на Placebo - да я даже билеты в Москву бы взяла 😭