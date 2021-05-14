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Ольга Щербинина

Фестиваль Park Live перенесли ещё на год из-за пандемии коронавируса Статьи редакции

Мероприятие должно было пройти ещё в 2020-м.

43 43 комментария
1301 просмотров

«Как и в 2020, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно», — объяснили организаторы фестиваля.

Регулярное авиасообщение не налажено; артисты не могут получить российские визы; по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин.

организаторы Park Live

Теперь он пройдёт в течение трёх уикэндов. Новые даты выступлений уже согласовали My Chemical Romance, Placebo, Gorillaz, Deftones и The Killers.

Организаторы сообщили, что согласовывают даты со Slipknot и The Offspring. «Скоро мы анонсируем их, а также других музыкантов, включая новые имена — состав Park Live 2022 будет самым сильным за всю его историю», — заверили они.

Те, кто купил билеты на один день, смогут выбрать для посещения любой день из всех представленных на Park Live 2022. Обладатели абонемента на любой из уикендов Park Live 2020/2021 могут посетить два уикенда Park Live 2022. Обладатели абонементов на оба уикенда Park Live 2020/2021 могут посетить все дни фестиваля в 2022 году.

В мае 2020 года мероприятие уже переносили на год.

#новости #covid19 #фестивали

43 43 комментария
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Обратный крюк

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Пофиг на говнарей.

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Твоего деда дед

Обратный
14
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Максимальный супер_стар

2

проблемы москвичей, плевать

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Никита Степанюк

Максимальный
2

На него так-то со всей страны народ едет, кто музыку любит 

Ответить

Максимальный супер_стар

Никита
–6

кто любит музыку тот ее слушает а не едет в Москву

Ответить

Никита Степанюк

Максима…
1

Кто любит музыку, тот слушает любимого артиста в живую, другой уровень восприятия совершенно

Ответить

Максимальный

Никита
0

у тебя есть гарантия что там не будет синхронное открывание рта под фонограмму просто потому что ...

Ответить

Никита Степанюк

Максима…
0

Ну давай напиши ещё хуйни

Ответить

Максимальный

Никита
0

а, пнтно.
ну ты главное верь )

Ответить

Твоего деда дед

Максима…
0

Зарубежные рокеры никогда не выступают под фанеру, да и наши, в основном, тоже.

Зря гонишь, на концерте реально совершенно другая атмосфера и восприятие.

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Максимальный

Твоего
0

ну ок я нашел статью что все таки тоже выступают
я не верю в какую то там особую философию роцка , они точно так же как и другие артисты работают . если ты не заметил фанеры значит звуковик хорошо поработал

Рок-группы, выступавшие под «фанеру» — НАШЕ Радио
Существует распространенное мнение, что выступления под фонограмму – это особенность российского…
www.nashe.ru
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Alex P

Максима…
1

Фанеру от не фанеры можно отличить за минуту выступления, это ясно любому кто был на больше чем нуле концертов

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Никита

Максима…
0

Человек, который много слушает музыку и лайвы в том числе, запросто определит где фанера, а где нет. На парк лайве такие артисты не выступают

Ответить

Максимальн

Никита
0

ок

Ответить

Rudolf

Никита
0

Ага, худший. Акустика херня, качество херня, уровни не выставлены. Студийка >>> live примерно всегда.

Ответить

Никита Степанюк

Rudolf
0

Зависит от того, как настроен звук в помещении. Если грамотно и артисты умеют выступать в живую, то со студийкой это даже близко не стоит. Видимо ты не на те группы ходил или не повезло с технарями, которые звук настраивали 

Ответить

Rudolf

Никита
0

Как не выставляй, все равно будут факторы которые ты не контролируешь. В отличие от студийной записи.

Ответить

KSA

Никита
0

Кто любит музыку, тот пишет "вживую" слитно, другой уровень восприятия совершенно

Ответить

Вальдемар

Максима…
0

Кто любить музыку, тот поддерживает исполнителей посещением концертов.

Ответить

Максимальный

Вальдем…
0

купи альбом в сервисах дистрибуции

Ответить

Alex P

Максимальный
–1

ты целыми днями сидишь на тж и пишешь хуйню. Я тоже так хочу, в чём секрет успеха ?

Ответить

Максимальный супер_стар

Alex
0

в умении делать хуйню паралелльно с полезными делами

Ответить

Максимальный

Максима…
0

странно что из всей хуйни тебя порвало именно это

Ответить

Alex P

Максима…
0

просто коэффициент хуйни на коммент у тебя зашкаливает, поэтому с учётом количества комментов решил уже наконец узнать, вдруг ты это как-то монетизировал

Ответить

Максимальный

Alex
0

конечно. я создаю список порвавшихся и передаю в их поликлинику по месту проживания, а мне за это бонус с твоей страховки

Ответить

С H А P Р i Е

5

Вместо них выступят Киркоров, Михайлов и нилето

Ответить

Географический шар

4

лол скоро группы-то эти уже распадутся от старости, а он так и не состоится

Ответить

Александр Борродач

2

Праздник огурца в Суздали тоже перенесут?

Ответить

Максимальный супер_стар

Александр
0

Праздник прохлады, влажности, и скорее всего, силы земли

Ответить

KSA

2

Этот абонемент на Park Live 2020, сынок, я получил в наследство от своего деда, а тот — от своего прадеда. Береги его, когда-нибудь концерт состоится!

Ответить

Миша Копейкин

0

 My Chemical Romance, Placebo, Slipknot

Какая-то эмо-тусовка

Ответить

Inq

Миша
2

Ну slipknot это конечно вряд-ли, чего только клипы стоят, на эмо прям даже с натяжкой вообще никак

Ответить

Миша Копейкин

Inq
2

Хз, у нас в городе эмо слушали Slipknot

Ответить

Твоего деда дед

Миша
1

Slipknot эмо?

Ответить

Николай Чумаков

1

купил билеты еще в 2019...

Ответить

Наружный супер_стар

Николай
0

а я хотел как то на продиджи сходить..

Ответить

аятомат

Наружный
1
Ответить

Наружный

аятомат
0

хотя бы 3 раза успел.. лучшие концерты ever

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Ольга Щербинина

Николай
0

выгодное вложение!

Ответить

Spid3r

0

Твари, я и так почти год его ждал.

Ответить

Ян Гурин

0

На самом деле весьма колоритный фестиваль в свое время был (я из-за них узнал кто такие Karnivool и Triggerfinger). Перенос фестиваля был очевидным - по хорошему пока еще рано такие массовые сборища проводить (любители аннексированных полуостровов и поправок могу конечно не согласиться) 

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Федя Прозоров

0

The Killers походу никогда не приедут

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аятомат

0

На Gorillaz вообще мечта сходить 😭 И на The Killers, и на Placebo - да я даже билеты в Москву бы взяла 😭

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