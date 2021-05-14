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Ольга Щербинина

Издание VTimes внесли в реестр «иностранных агентов» Статьи редакции

Его в 2020 году запустили бывшие журналисты «Ведомостей».

53 53 комментария
2827 просмотров

Об этом говорится на сайте Минюста. В заявлении ведомства отмечается, что решение принято «во исполнение требований действующего законодательства».

В реестр «иностранных агентов» внесли компанию Stichting 2 Oktober, зарегистрированную в Нидерландах.

Бывшие редакторы и журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства, запустили VTimes осенью 2020 года. Советником проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».

VTimes пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании. Основные источники финансирования издания, помимо рекламы, – деньги частных жертвователей и некоммерческих организаций.

В апреле года Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» «Медузу». 29 апреля издание заявило, что потеряло рекламодателей. Ему пришлось отказаться от офисов, урезать зарплаты на 30-50% и объявить сбор пожертвований.

#новости #медиа

53 53 комментария
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Максимальный супер_стар

43

иностранный агент это как машина иномарка - знак качества

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rossoshmap

Максимальный
10

взял и обосрал ТЖ

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Базовый Гоша

rossoshmap
26

@Сергей Звезда когда станете иностранными агентами?? сколько можно тянуть

Ответить

rossoshmap

Базовый
3

все нормально, уже 2 сотрудника к себе устроили

Ответить

rossoshmap

rossosh…
3

Одного зовут Вахтер, а второго Вахтер

Ответить

Интеллектуальный

Базовый
0

Скоро

Ответить

Максимальный супер_стар

rossoshmap
0

тж не СМИ

Ответить

Delgerdalai

Максима…
4

Влад Цыплухин — физическое лицо, выполняющее функции СМИ

Ответить

Максимальный

Delgerd…
6

функции ядра

Ответить

Максимальный

Максима…
1

приведу пример из области Linux - у ядра может быть состояние паники

Ответить

Delgerdalai

Максима…
2

Он загрузчик второго уровня, основное ядро ещё не загрузилось...

Ответить

Правый утюг

Delgerd…
1

Выполняющее функции СРИ.

Ответить

Наивный космос

Максимальный
14
Ответить

rossoshmap

Наивный
1

ты пишешь уже альтернативный ТЖ?

Ответить

Наивный космос

rossosh…
5

Ага
<head>
TJ
</head>

Ответить

rossoshmap

Наивный
1

что то на погромистком

Ответить

Delgerdalai

rossosh…
1

HTML — не язык программирования

Ответить

Иван Эртель

Delgerd…
3

I know HTML - How To Meet Ladies C) Футболка Эрлиха в сериале "Silicon Valley".

Ответить

rossoshmap

Delgerd…
0

я знаю

Ответить

Delgerdalai

Наивный
0

Unexpected CDATA

Ответить

Максимальный супер_стар

Наивный
0

хороший дезигн

Ответить

Боря Пончиков

24

Хорошее издание, читаю и слушаю их подкасты

Ответить

Миша Копейкин

Боря
17

Так плохие в список иностранных агентов не попадают

Ответить

Виктор

17

Значит правильно на них подписался год назад. Спасибо Министерство Юстиции!

Ответить

Артём Мазанов

9

Было очевидно, что бунт в ведомостях просто так им не простят. Жаль 

Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

Артём
11

Вообще прекрасный список. Настоящих иностранных агентов типа Deutsche Welle там почему-то нет (кроме всем известных структур Голоса Америки)

Ответить

Действующий цветок

Delgerdalai
4

Да потому что, этот список создан чтобы негласные сми  терроризировать, а не всякие  Радио Свобода, за котрыми серьезные дядки стоят

Ответить

true iBegginer

Действу…
0

РС в списке

Ответить

Действующий

true
0

Ладно, для видимости запихнули значит. РС, ГА, DW, BBC по барабану, от этого мелкие издания пострадают

Ответить

true iBegginer

Действу…
0

от с этим согласен

Ответить

Саша Кириллова

Артём
1

Не знаю, для меня довольно неожиданно, что их признали.... 

Ответить

Иван Эртель

9

Все издания с доменом .io (ИНОСТРАННЫЙ ОГЕНТ) попадут в список by default.

Ответить

Действующий цветок

3

Ладно Медуза, но эти то что наделали? Они же не топили против власти

Ответить

Грубый Мика

Действующий
9

У нас надои выросли, а они там про закредитованность населения свои опусы пишут...
Непорядок, запретить!

Ответить

Федя Прозоров

Действующий
0

Вроде Сечин с ними судился

https://www.vtimes.io/2021/03/25/s-chem-svyazani-pretenzii-rosnefti-k-vtimes-a4020

Ответить

Дед Охуелыч

5

Режим бешеного принтера в отношении СМИ запущен.

Ответить

Коровка говорит мууу

2

ТЖ когда внесут?

Ответить

Delgerdalai Davaasambuu

Коровка
6

@Вахтёр уже пишет заявление в Минюст

Ответить

Иван Прохоров

Delgerdalai
3

Ему нужна будет справка от ЦРУ

Ответить

Шило

3

И сайт упал от наплыва пользователей. Читателей прибавится, хоть какая-то польза)

Ответить

Обратный крюк

0

куда там тж донаты слать дайте номер карты

Ответить

rossoshmap

Обратный
6
Ответить

imevän munaa

2

Бляди (с)

Ответить

Marow from Neverland

1

Видимо, из российских медиа нельзя уйти просто так

Ответить

гачик

1

А нормально чистка разогналась

Ответить

Федя Прозоров

0

Если "Медузу" было жалко, хоть они зашкварились с Колпаковым, то с VTimes — ваще труба, ибо норм деловое издание.

Ответить

Действующий цветок

Федя
0

Как бы The Bell не прикрыли, хотя у них есть подвязки с элитой.

Ответить

Неизвестный паук например

0

Жаль

Ответить

Жак Фреско

Неизвестный
0

Они ведь даже не писали ничего против власти

Ответить

Неизвестный паук например

Жак
0

Видимо на всякий случай 

Ответить

Eugene Tackleberry

0

Сколько там уже полков у иностранного агента?

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С H А P Р i Е

0

ForeignagentTimes

Ответить

Неизвестный якорь

0

этим так донатить никто не будет(

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