Издание VTimes внесли в реестр «иностранных агентов» Статьи редакции
Его в 2020 году запустили бывшие журналисты «Ведомостей».
Об этом говорится на сайте Минюста. В заявлении ведомства отмечается, что решение принято «во исполнение требований действующего законодательства».
В реестр «иностранных агентов» внесли компанию Stichting 2 Oktober, зарегистрированную в Нидерландах.
Бывшие редакторы и журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после смены собственников и руководства, запустили VTimes осенью 2020 года. Советником проекта стал медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».
VTimes пишет об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании. Основные источники финансирования издания, помимо рекламы, – деньги частных жертвователей и некоммерческих организаций.
В апреле года Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» «Медузу». 29 апреля издание заявило, что потеряло рекламодателей. Ему пришлось отказаться от офисов, урезать зарплаты на 30-50% и объявить сбор пожертвований.
взял и обосрал ТЖ
Базовый Гоша
@Сергей Звезда когда станете иностранными агентами?? сколько можно тянуть
все нормально, уже 2 сотрудника к себе устроили
Максимальный супер_стар
тж не СМИ
Влад Цыплухин — физическое лицо, выполняющее функции СМИ
Максимальный
функции ядра
Максимальный
приведу пример из области Linux - у ядра может быть состояние паники
Наивный космос
ты пишешь уже альтернативный ТЖ?
Наивный космос
Ага
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TJ
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что то на погромистком
HTML — не язык программирования
I know HTML - How To Meet Ladies C) Футболка Эрлиха в сериале "Silicon Valley".
Хорошее издание, читаю и слушаю их подкасты
Было очевидно, что бунт в ведомостях просто так им не простят. Жаль
Вообще прекрасный список. Настоящих иностранных агентов типа Deutsche Welle там почему-то нет (кроме всем известных структур Голоса Америки)
Действующий цветок
Да потому что, этот список создан чтобы негласные сми терроризировать, а не всякие Радио Свобода, за котрыми серьезные дядки стоят
РС в списке
Действующий
Ладно, для видимости запихнули значит. РС, ГА, DW, BBC по барабану, от этого мелкие издания пострадают
Грубый Мика
У нас надои выросли, а они там про закредитованность населения свои опусы пишут...
Непорядок, запретить!
Вроде Сечин с ними судился
https://www.vtimes.io/2021/03/25/s-chem-svyazani-pretenzii-rosnefti-k-vtimes-a4020
ТЖ когда внесут?
@Вахтёр уже пишет заявление в Минюст
Если "Медузу" было жалко, хоть они зашкварились с Колпаковым, то с VTimes — ваще труба, ибо норм деловое издание.
Они ведь даже не писали ничего против власти