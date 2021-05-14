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Sasha Shambilova

«Он имеет право на жизнь»: бывший премьер штата в Индии поделился мнением о коронавирусе на фоне эпидемии в стране Статьи редакции

Власти пока не удается остановить распространение Covid-19, от которого в день умирает около четырёх тысяч человек.

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Фото из фейсбука Равата

Бывший премьер-министр штата Уттаракханд Индии Тривендра Сингх Рават в эфире местного канала сказал, что коронавирус Covid-19 — живой организм и «имеет право на жизнь». При этом он подчеркнул, что человек предсказывать поведение вируса, чтобы оставаться в безопасности.

Если говорить философски, то вирус Covid-19 — также живой организм, который хочет жить и имеет право жить, как и люди. Однако мы считаем себя самыми умными и пытаемся уничтожить его. Поэтому он постоянно мутирует.

Тривендра Сингх Рават
бывший главный министр штата Уттаракханд

Пользователи твиттера посчитали это высказывание абсурдным. В соцсетях опубликовали множество постов с ироничными комментариями.

Satyarth Pandita 🇮🇳 @panditasatyarth
He deserves a totally separate category of award for his novel philosophical thinking.
https://www.hindustantimes.com/india-news/covid-virus-has-a-right-to-live-says-ex-cm-trivendra-singh-rawat-barbs-follow-101620928252274-amp.html?utm_campaign=fullarticle&utm_medium=referral&utm_source=inshorts
Он заслуживает награды из абсолютно особенной категории за своё новое философское мышление.
Anjela Taneja @anjela_taneja
https://www.hindustantimes.com/india-news/covid-virus-has-a-right-to-live-says-ex-cm-trivendra-singh-rawat-barbs-follow-101620928252274.html

You evil evil vaccine campaigners preventing little baby viruses from being born! :) @Anna_Marriott
Злые, злые борцы за вакцинацию предотвращают рождение маленьких деток-вирусов.
#ProudIndian @ColTekpal
Does India still need ‘Stand Up Comedians’ in spite of such Politicians ???

🤔🙄😒
https://www.hindustantimes.com/india-news/covid-virus-has-a-right-to-live-says-ex-cm-trivendra-singh-rawat-barbs-follow-101620928252274.html
Индии всё ещё нужны стендап-комики с такими политиками?
Kirtanya @keertanya
Coronavirus too has the right to live like us, says Uttarakhand ex-CM Trivendra Singh Rawat.

Quick, ask all the BJP leaders to give it shelter in their bodies, please.
Коронавирус тоже имеет право жить так же, как мы, — говорит бывший премьер-министр Уттаракханда Тривендра Сингх Рават. Быстрее попросите приютить его в телах лидеров партии «Бхаратия джаната парти», пожалуйста.

В штате Уттаракханд от Covid-19 умерло более четырёх тысяч человек. Всего скончавшихся в Индии — 262 тысячи, заболевших — 24 миллиона. Каждый день в стране фиксируют рекордное число новых случаев Covid-19 — около 350 тысяч.

#новости #covid19 #индия #политика

8 8 комментариев
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alexferman

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Как на хинди будет "беды с башкой"?

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Неизменный единорожек88

alexferman
0

Кутак-баш

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alexferman

Неизменный
0

Не пизди, эт на английском

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Неизменный

alexfer…
0

 😒

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Максимальный супер_стар

0

Зомби имеют право на жизнь

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rossoshmap

0

Если говорить философски, то вирус Covid-19 — также живой организм, который хочет жить и имеет право жить, как и люди.

тогда хули он убивает свою жертву? сам же тоже помирает

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Владимир Филатов

rossoshmap
0

у него мозга нет

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Ананасовый Экспресс

0

Если говорить философски, то Пыня — также живой организм, который хочет жить и имеет право жить, как и люди. Однако мы считаем себя самыми умными и пытаемся уничтожить его. Поэтому он постоянно мутирует.

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