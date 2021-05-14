«Он имеет право на жизнь»: бывший премьер штата в Индии поделился мнением о коронавирусе на фоне эпидемии в стране Статьи редакции
Власти пока не удается остановить распространение Covid-19, от которого в день умирает около четырёх тысяч человек.
Бывший премьер-министр штата Уттаракханд Индии Тривендра Сингх Рават в эфире местного канала сказал, что коронавирус Covid-19 — живой организм и «имеет право на жизнь». При этом он подчеркнул, что человек предсказывать поведение вируса, чтобы оставаться в безопасности.
Пользователи твиттера посчитали это высказывание абсурдным. В соцсетях опубликовали множество постов с ироничными комментариями.
В штате Уттаракханд от Covid-19 умерло более четырёх тысяч человек. Всего скончавшихся в Индии — 262 тысячи, заболевших — 24 миллиона. Каждый день в стране фиксируют рекордное число новых случаев Covid-19 — около 350 тысяч.
Как на хинди будет "беды с башкой"?
Неизменный единорожек88
Кутак-баш
Если говорить философски, то вирус Covid-19 — также живой организм, который хочет жить и имеет право жить, как и люди.
тогда хули он убивает свою жертву? сам же тоже помирает
Если говорить философски, то Пыня — также живой организм, который хочет жить и имеет право жить, как и люди. Однако мы считаем себя самыми умными и пытаемся уничтожить его. Поэтому он постоянно мутирует.