«Для максимальной передачи атмосферы Лондона»: в новосибирской колонии установили телефонные будки и нарисовали Биг-Бен Статьи редакции
Внутри будок установили телефоны и видеотаксофоны.
В помещениях для звонков по телефону в новосибирской исправительной колонии номер 8 (ИК-8) установили красные будки с надписью «Telephone». Об этом сообщили в пресс-службе местного управления ФСИН.
Внутри будок установили телефонные аппараты и видеотаксофоны. «Для максимальной передачи атмосферы Лондона», участники художественного кружка нарисовали на стенах помещения изображение часов на башне Вестминстерского дворца, то есть «Биг-Бена».
Помещения оборудовали, чтобы заключённые могли восстанавливать «социально-полезные связи и [реализовывать] право на телефонные переговоры».
Органично клетки вписались
Было бы рофельно если бы они ещё автозаки двухэтажные сделали, а в расписание дня полуденный чифирь включили бы
Биг Бен, это Данила, ай нид хэлп
Выглядит как глумление
Максимальный супер_стар
выглядит как новый колл центр службы финансовой безопасности сбербанка
Наоборот, как точка свободы от тюремных реалий
Ну если только закрыться в этой будке и не выходить
Ты видел, я там про буряток пошутил?
Теперь соседнюю колонию стилизуют под Солсбери?
Удивился "видеотаксофонам", что за хрень? Погуглил, всё, что находится - https://ist.perm.ru/catalog/37-tetminals/122-2013-02-05-08-56-58 . Партнёры - ФСИН. Похоже, ради их презентации всё и затевалось. Такое вот у нас IT, такие инновации. Как тебе такое, Илон Маск?
Судя по промо кампаниям, новый сезон «Доктор Кто» будет проходить во вселенной «Ментовские войны». 🤔