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Ольга Щербинина

«Для максимальной передачи атмосферы Лондона»: в новосибирской колонии установили телефонные будки и нарисовали Биг-Бен Статьи редакции

Внутри будок установили телефоны и видеотаксофоны.

32 32 комментария
1253 просмотров
Фото ФСИН

В помещениях для звонков по телефону в новосибирской исправительной колонии номер 8 (ИК-8) установили красные будки с надписью «Telephone». Об этом сообщили в пресс-службе местного управления ФСИН.

Внутри будок установили телефонные аппараты и видеотаксофоны. «Для максимальной передачи атмосферы Лондона», участники художественного кружка нарисовали на стенах помещения изображение часов на башне Вестминстерского дворца, то есть «Биг-Бена».

Фото ФСИН

Помещения оборудовали, чтобы заключённые могли восстанавливать «социально-полезные связи и [реализовывать] право на телефонные переговоры».

Фото ФСИН

#новости #регионы #тюрьмы

32 32 комментария
17
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Авраам Рабинович

19

Когда позвонили из мирового банка по финансовым операциям:

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С H А P Р i Е

12

Органично клетки вписались

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thekitakun

С
4

Было бы рофельно если бы они ещё автозаки двухэтажные сделали, а в расписание дня полуденный чифирь включили бы

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Интеллектуальный Слава

10

О вы из Англии

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С H А P Р i Е

8

Биг Бен, это Данила, ай нид хэлп

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rossoshmap

С
1

только это другие буржуи

Ответить

С H А P Р i Е

rossoshmap
1

Более другие

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alexferman

4

Выглядит как глумление

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Максимальный супер_стар

alexferman
4

выглядит как новый колл центр службы финансовой безопасности сбербанка

Ответить

AttentiveMilk

alexferman
3

Наоборот, как точка свободы от тюремных реалий

Ответить

alexferman

AttentiveMilk
1

Ну если только закрыться в этой будке и не выходить

Ответить

AttentiveMilk

alexfer…
0

Ты видел, я там про буряток пошутил?

Ответить

KSA

Attenti…
0

Про бурятикток?

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Κύριλλος

4

Anglichane, v nature

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rossoshmap

4

Ну хорошо же

Ответить

Максимальный супер_стар

3

сэр мне кажется ваше общественное положение около уборной комнаты

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Миша Копейкин

1

Я уеду жить в Лондон

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

1

Колл-центры Сбербанка расширяют географию.

Ответить

Sviatoslav Bulbakha

0

Хотели как у них?

Ответить

true iBegginer

0

Англичанка гадит

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Alex Nevi

0

Сцук, юмористы🤣

Ответить

Неизвестный паук например

0

Какому-нибудь посаженному чиновнику аутентично будет звонить детям в Лондон

Ответить

Центральный щит

0

Единственная возможность для Россиян ощутить атмосферу Лондона

Ответить

thekitakun

0

Такого тебе джентельмена нарисовали, образованный, революционер

Ответить

Крохотный чайник

0

Чтобы иностранным агентам было привычнее

Ответить

Дед Охуелыч

0

Было бы смешно, если бы не было так грустно

Ответить

Александр Борродач

0

Теперь соседнюю колонию стилизуют под Солсбери?

Ответить

Александр Борродач

Александр
0

Минус тжшная девственность

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ziggy stardust

0

Сэр, есть два трона.

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Дмитрий Григорьев

0

Удивился "видеотаксофонам", что за хрень? Погуглил, всё, что находится - https://ist.perm.ru/catalog/37-tetminals/122-2013-02-05-08-56-58 . Партнёры - ФСИН. Похоже, ради их презентации всё и затевалось. Такое вот у нас IT, такие инновации. Как тебе такое, Илон Маск?

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Отдельный Абдужаббор

0

Участники худ кружка неплохо так стену забомбили, надо к ним в кружок ребёнка отдать.

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Просто Хэнк

0

Судя по промо кампаниям, новый сезон «Доктор Кто» будет проходить во вселенной «Ментовские войны». 🤔

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