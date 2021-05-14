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Sasha Shambilova

Судья Арбитражного суда Москвы постановила взыскать 466 тысяч рублей с припиской «но не уверена» Статьи редакции

На это обратили внимание СМИ, после чего текст решения удалили с сайта.

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В тексте судебного акта Арбитражного суда обнаружили фразу «НО НЕ УВЕРЕНА», написанную большими буквами. Решение по делу о споре между омским и московским хозяйствующими объектами выносила судья Карина Мороз.

Арбитр.
Судья Арбитражного суда г.Москвы Карине Мороз, когда выносит решение до конца не может определить правильное оно или нет, поэтому на всякий случай прямо в тексте судебного акта пишет: «НО НЕ УВЕРЕНА».

Мы рекомендуем Карине Мороз просто писать «Х.З» так более масштабно.
@ruarbitr

Как это фраза оказалась в тексте судебного акта — неясно.

На данный момент выясняется причина возникновения данной фразы в судебном акте. Будет проведена служебная проверка.

представитель Арбитражного суда

После того, как на фразу обратили внимание СМИ, старый текст решения удалили с сайта. Позже там появилось новое — уже без приписки «но не уверена».

В январе на сайте Арбитражного суда Москвы в шести документах нашли надпись «письку сосите». Она была выполнена белым цветом, её нельзя было заметить в оригинальном документе. По результатам проверки суд уволил двоих сотрудников, причастных к публикации «недопустимой надписи» в решениях судьи Екатерины Игнатовой.

#новости #суды #право

14 14 комментариев
19
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Эстетический дым

32

Партия одобряет

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Дуд Волро

Эстетический
11

настоящие центристы

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Эстетический дым

Дуд
2

ну мы примерно посередине

Ответить

Активный Мика

Эстетический
0

Получи две миски риса и кошку-жену. Ну, хотя бы полмиски наверное будет. На счёт жены не уверен, уточню информацию.

Ответить

С H А P Р i Е

11

Но это не точно

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Закомплексованная Душа

С
4

Бигбосс.жпг

Ответить

Andy

4

Это всего лишь говорит о том что эти судьи на самом деле не судьи, а клоуны в мантиях, пересылают решения на согласование, но тут факапнулась и забыла стереть пометку.

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Романелло Кивогенс

Andy
0

Уверен?

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Мистер Блондин

1

Всем мои подписчикам в эту пятницу пиво за мой счет!!!!

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Мистер Блондин

Мистер
1

Но не уверен

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Антон Стяжкин

Мистер
12

письку сосите

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Владимир Фокин

2

Когда не сказали, что нужно сделать, но работать надо.

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No Name

1

Исполнитель просто запустил документ с комментарием в файле а не в БД

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I S

1

Хакеры, разумеется

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