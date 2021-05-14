Судья Арбитражного суда Москвы постановила взыскать 466 тысяч рублей с припиской «но не уверена» Статьи редакции
На это обратили внимание СМИ, после чего текст решения удалили с сайта.
В тексте судебного акта Арбитражного суда обнаружили фразу «НО НЕ УВЕРЕНА», написанную большими буквами. Решение по делу о споре между омским и московским хозяйствующими объектами выносила судья Карина Мороз.
Как это фраза оказалась в тексте судебного акта — неясно.
После того, как на фразу обратили внимание СМИ, старый текст решения удалили с сайта. Позже там появилось новое — уже без приписки «но не уверена».
В январе на сайте Арбитражного суда Москвы в шести документах нашли надпись «письку сосите». Она была выполнена белым цветом, её нельзя было заметить в оригинальном документе. По результатам проверки суд уволил двоих сотрудников, причастных к публикации «недопустимой надписи» в решениях судьи Екатерины Игнатовой.
настоящие центристы
Активный Мика
Получи две миски риса и кошку-жену. Ну, хотя бы полмиски наверное будет. На счёт жены не уверен, уточню информацию.
Но это не точно
Это всего лишь говорит о том что эти судьи на самом деле не судьи, а клоуны в мантиях, пересылают решения на согласование, но тут факапнулась и забыла стереть пометку.
Всем мои подписчикам в эту пятницу пиво за мой счет!!!!