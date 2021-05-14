Правительство РФ утвердило список «недружественных стран» — в него вошли только США и Чехия Статьи редакции
Ранее Путин заявил о планах ограничить возможность дипмиссии из таких стран нанимать сотрудников из России.
Перечень «недружественных стран» составляло правительство России, следует из документа на официальном сайте правовой информации. По новым условиям, Чехия сможет нанимать в дипмиссию в РФ не более 19 работников-россиян, США — ни одного.
В конце апреля Владимир Путин подписал указ, по которому ограничивается возможность дипмиссии «недружественных государств» нанимать сотрудников из России. Он же поручил создать перечень «недружественных» стран правительству.
Это решение президент принял на фоне массовой высылки российских дипломатов. С конца марта восемь стран Европы (включая Чехию) и США выслали более 40 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата не менее 20 представителей дипмиссий.
После решения Путина посольство США заявило о прекращении выдачи всех виз, кроме дипломатических. 14 мая посольство сообщило, что российская сторона решила отсрочить вступление в силу указ президента.
Правительство РФ утвердило список «недружественных стран»:
1. Австралия
2. Австрия
3. Азербайджан
4. Албания
5. Алжир
6. Ангола
7. Андорра
8. Антигуа и Барбуда
9. Аргентина
10. Армения
11. Афганистан
12. Багамские Острова
13. Бангладеш
14. Барбадос
15. Бахрейн
16. Белоруссия
17. Белиз
18. Бельгия
19. Бенин
20. Болгария
21. Боливия
22. Босния и Герцеговина
23. Ботсвана
24. Бразилия
25. Бруней
26. Буркина-Фасо
27. Бурунди
28. Бутан
29. Вануату
30. Венгрия
31. Венесуэла
32. Восточный Тимор
33. Вьетнам
34. Габон
35. Гаити
36. Гайана
37. Гамбия
38. Гана
39. Гватемала
40. Гвинея
41. Гвинея-Бисау
42. Германия
43. Гондурас
44. Гренада
45. Греция
46. Грузия
47. Дания
48. Демократическая Республика Конго
49. Джибути
50. Доминика
51. Доминиканская Республика
52. Египет
53. Замбия
54. Зимбабве
55. Израиль
56. Индия
57. Индонезия
58. Иордания
59. Ирак
60. Иран
61. Ирландия
62. Исландия
63. Испания
64. Италия
65. Йемен
66. Кабо-Верде
67. Казахстан
68. Камбоджа
69. Камерун
70. Канада
71. Катар
72. Кения
73. Кипр
74. Кирибати
75. Китай
76. Колумбия
77. Коморы
78. Конго
79. Корейская Народно-Демократическая Республика
80. Коста-Рика
81. Кот-д'Ивуар
82. Куба
83. Кувейт
84. Кыргызстан
85. Лаос
86. Латвия
87. Лесото
88. Либерия
89. Ливан
90. Ливия
91. Литва
92. Лихтенштейн
93. Люксембург
94. Маврикий
95. Мавритания
96. Мадагаскар
97. Малави
98. Малайзия
99. Мали
100. Мальдивы
101. Мальта
102. Марокко
103. Маршалловы Острова
104. Мексика
105. Мозамбик
106. Молдавия
107. Монако
108. Монголия
109. Мьянма
110. Намибия
111. Науру
112. Непал
113. Нигер
114. Нигерия
115. Нидерланды
116. Никарагуа
117. Новая Зеландия
118. Норвегия
119. Объединённые Арабские Эмираты
120. Оман
121. Пакистан
122. Палау
123. Панама
124. Папуа-Новая Гвинея
125. Парагвай
126. Перу
127. Польша
128. Португалия
129. Российская Федерация
130. Руанда
131. Румыния
132. Сальвадор
133. Самоа
134. Сан-Марино
135. Сан-Томе и Принсипи
136. Саудовская Аравия
137. Северная Македония
138. Сейшельские Острова
139. Сенегал
140. Сент-Винсент и Гренадины
141. Сент-Китс и Невис
142. Сент-Люсия
143. Сербия
144. Сингапур
145. Сирия
146. Словакия
147. Словения
148. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
149. Соединённые Штаты Америки
150. Соломоновы Острова
151. Сомали
152. Судан
153. Суринам
154. Сьерра-Леоне
155. Таджикистан
156. Тайланд
157. Танзания
158. Того
159. Тонга
160. Тринидад и Тобаго
161. Тувалу
162. Тунис
163. Туркменистан
164. Турция
165. Уганда
166. Узбекистан
167. Украина
168. Уругвай
169. Федеративные Штаты Микронезии
170. Фиджи
171. Филиппины
172. Финляндия
173. Франция
174. Хорватия
175. Центральноафриканская Республика
176. Чад
177. Черногория
178. Чехия
179. Чили
180. Швейцария
181. Швеция
182. Шри-Ланка
183. Эквадор
184. Экваториальная Гвинея
185. Эритрея
186. Эсватини
187. Эстония
188. Эфиопия
189. Южная Корея
190. Южно-Африканская Республика
191. Южный Судан
192. Ямайка
193. Япония
Наружный супер_стар
а теперь повтори без википедии
1. Австралия
2. Австрия
3. Азербайджан
4. Албания
5. Алжир
6. Ангола
7. Андорра
8. Антигуа и Барбуда
9. Аргентина
10. Армения
11. Афганистан
12. Багамские Острова
13. Бангладеш
14. Барбадос
15. Бахрейн
16. Белоруссия
17. Белиз
18. Бельгия
19. Бенин
20. Болгария
21. Боливия
22. Босния и Герцеговина
23. Ботсвана
24. Бразилия
25. Бруней
26. Буркина-Фасо
27. Бурунди
28. Бутан
29. Вануату
30. Венгрия
31. Венесуэла
32. Восточный Тимор
33. Вьетнам
34. Габон
35. Гаити
36. Гайана
37. Гамбия
38. Гана
39. Гватемала
40. Гвинея
41. Гвинея-Бисау
42. Германия
43. Гондурас
44. Гренада
45. Греция
46. Грузия
47. Дания
48. Демократическая Республика Конго
49. Джибути
50. Доминика
51. Доминиканская Республика
52. Египет
53. Замбия
54. Зимбабве
55. Израиль
56. Индия
57. Индонезия
58. Иордания
59. Ирак
60. Иран
61. Ирландия
62. Исландия
63. Испания
64. Италия
65. Йемен
66. Кабо-Верде
67. Казахстан
68. Камбоджа
69. Камерун
70. Канада
71. Катар
72. Кения
73. Кипр
74. Кирибати
75. Китай
76. Колумбия
77. Коморы
78. Конго
79. Корейская Народно-Демократическая Республика
80. Коста-Рика
81. Кот-д'Ивуар
82. Куба
83. Кувейт
84. Кыргызстан
85. Лаос
86. Латвия
87. Лесото
88. Либерия
89. Ливан
90. Ливия
91. Литва
92. Лихтенштейн
93. Люксембург
94. Маврикий
95. Мавритания
96. Мадагаскар
97. Малави
98. Малайзия
99. Мали
100. Мальдивы
101. Мальта
102. Марокко
103. Маршалловы Острова
104. Мексика
105. Мозамбик
106. Молдавия
107. Монако
108. Монголия
109. Мьянма
110. Намибия
111. Науру
112. Непал
113. Нигер
114. Нигерия
115. Нидерланды
116. Никарагуа
117. Новая Зеландия
118. Норвегия
119. Объединённые Арабские Эмираты
120. Оман
121. Пакистан
122. Палау
123. Панама
124. Папуа-Новая Гвинея
125. Парагвай
126. Перу
127. Польша
128. Португалия
129. Российская Федерация
130. Руанда
131. Румыния
132. Сальвадор
133. Самоа
134. Сан-Марино
135. Сан-Томе и Принсипи
136. Саудовская Аравия
137. Северная Македония
138. Сейшельские Острова
139. Сенегал
140. Сент-Винсент и Гренадины
141. Сент-Китс и Невис
142. Сент-Люсия
143. Сербия
144. Сингапур
145. Сирия
146. Словакия
147. Словения
148. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
149. Соединённые Штаты Америки
150. Соломоновы Острова
151. Сомали
152. Судан
153. Суринам
154. Сьерра-Леоне
155. Таджикистан
156. Тайланд
157. Танзания
158. Того
159. Тонга
160. Тринидад и Тобаго
161. Тувалу
162. Тунис
163. Туркменистан
164. Турция
165. Уганда
166. Узбекистан
167. Украина
168. Уругвай
169. Федеративные Штаты Микронезии
170. Фиджи
171. Филиппины
172. Финляндия
173. Франция
174. Хорватия
175. Центральноафриканская Республика
176. Чад
177. Черногория
178. Чехия
179. Чили
180. Швейцария
181. Швеция
182. Шри-Ланка
183. Эквадор
184. Экваториальная Гвинея
185. Эритрея
186. Эсватини
187. Эстония
188. Эфиопия
189. Южная Корея
190. Южно-Африканская Республика
191. Южный Судан
192. Ямайка
193. Япония
а теперь повтори без копипаста
я это все руками печатал
Слышный кофе
А теперь напечатай без рук
вы че блять охуевшие совсем страх потеряли я вам блять мальчик на побегушках??????
Да
1. Австралия
2. Австрия
3. Азербайджан
4. Албания
5. Алжир
6. Ангола
7. Андорра
8. Антигуа и Барбуда
9. Аргентина
10. Армения
11. Афганистан
12. Багамские Острова
13. Бангладеш
14. Барбадос
15. Бахрейн
16. Белоруссия
17. Белиз
18. Бельгия
19. Бенин
20. Болгария
21. Боливия
22. Босния и Герцеговина
23. Ботсвана
24. Бразилия
25. Бруней
26. Буркина-Фасо
27. Бурунди
28. Бутан
29. Вануату
30. Венгрия
31. Венесуэла
32. Восточный Тимор
33. Вьетнам
34. Габон
35. Гаити
36. Гайана
37. Гамбия
38. Гана
39. Гватемала
40. Гвинея
41. Гвинея-Бисау
42. Германия
43. Гондурас
44. Гренада
45. Греция
46. Грузия
47. Дания
48. Демократическая Республика Конго
49. Джибути
50. Доминика
51. Доминиканская Республика
52. Египет
53. Замбия
54. Зимбабве
55. Израиль
56. Индия
57. Индонезия
58. Иордания
59. Ирак
60. Иран
61. Ирландия
62. Исландия
63. Испания
64. Италия
65. Йемен
66. Кабо-Верде
67. Казахстан
68. Камбоджа
69. Камерун
70. Канада
71. Катар
72. Кения
73. Кипр
74. Кирибати
75. Китай
76. Колумбия
77. Коморы
78. Конго
79. Корейская Народно-Демократическая Республика
80. Коста-Рика
81. Кот-д'Ивуар
82. Куба
83. Кувейт
84. Кыргызстан
85. Лаос
86. Латвия
87. Лесото
88. Либерия
89. Ливан
90. Ливия
91. Литва
92. Лихтенштейн
93. Люксембург
94. Маврикий
95. Мавритания
96. Мадагаскар
97. Малави
98. Малайзия
99. Мали
100. Мальдивы
101. Мальта
102. Марокко
103. Маршалловы Острова
104. Мексика
105. Мозамбик
106. Молдавия
107. Монако
108. Монголия
109. Мьянма
110. Намибия
111. Науру
112. Непал
113. Нигер
114. Нигерия
115. Нидерланды
116. Никарагуа
117. Новая Зеландия
118. Норвегия
119. Объединённые Арабские Эмираты
120. Оман
121. Пакистан
122. Палау
123. Панама
124. Папуа-Новая Гвинея
125. Парагвай
126. Перу
127. Польша
128. Португалия
129. Российская Федерация
130. Руанда
131. Румыния
132. Сальвадор
133. Самоа
134. Сан-Марино
135. Сан-Томе и Принсипи
136. Саудовская Аравия
137. Северная Македония
138. Сейшельские Острова
139. Сенегал
140. Сент-Винсент и Гренадины
141. Сент-Китс и Невис
142. Сент-Люсия
143. Сербия
144. Сингапур
145. Сирия
146. Словакия
147. Словения
148. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
149. Соединённые Штаты Америки
150. Соломоновы Острова
151. Сомали
152. Судан
153. Суринам
154. Сьерра-Леоне
155. Таджикистан
156. Тайланд
157. Танзания
158. Того
159. Тонга
160. Тринидад и Тобаго
161. Тувалу
162. Тунис
163. Туркменистан
164. Турция
165. Уганда
166. Узбекистан
167. Украина
168. Уругвай
169. Федеративные Штаты Микронезии
170. Фиджи
171. Филиппины
172. Финляндия
173. Франция
174. Хорватия
175. Центральноафриканская Республика
176. Чад
177. Черногория
178. Чехия
179. Чили
180. Швейцария
181. Швеция
182. Шри-Ланка
183. Эквадор
184. Экваториальная Гвинея
185. Эритрея
186. Эсватини
187. Эстония
188. Эфиопия
189. Южная Корея
190. Южно-Африканская Республика
191. Южный Судан
192. Ямайка
193. Япония
ДАВАЙ Я
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БЛЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Функциональный череп
Про Российскую Федерацию не понял прекол
Функциональный череп
Блять так уже пошутили. Все короче я пошёл нахуй отседова
Невозможный клуб
меньшие
Украинцы действительно наши братья, но скорее старшие, просто менее склонные к завоеваниям.
Что это за точки? Это будут бомбить?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
Укры копали чёрное море. Знаем, знаем
Подводной Мика
Пиздец
10 лет назад Медведев говорил о безвизе с Европой. А в итоге 10 лет застоя и ещё 12 лет деградации
Надеюсь, посещение недружественных стран запретят. Иначе зачем это все?
У бастрыкина же вроде ВНЖ там? Как он будет домой после вахты ездить?
Зачем запрещать. Просто посещение недружественных стран будет нежелательно. Граждане, совершающие нежелательные действия, в свою очередь также могут быть признаны нежелательными. Ну или совершившие такое действие в срок до пяти лет до внесения страны в список недружественных. На всякий скучай.
Это список по версии правительства, а не людей. Я за них не голосовал. Пошли на
Т.е. идут нахуй институты в чехии, в которые могли бы устраиваться ученые из россии? Удобно, объявить все развитые страны врагами и ученые не убегут.
Правительство РФ утвердило список "недружественных стран":
1) хуле ты мне сделаешь
2) вовторых пошел нахуй в тетьих
3) что ты мне сделаешь, я в другмо городе за мат извени
Чехия еще за белохехов заплатит!
Белокеков