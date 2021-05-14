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Roman Persianinov

Правительство РФ утвердило список «недружественных стран» — в него вошли только США и Чехия Статьи редакции

Ранее Путин заявил о планах ограничить возможность дипмиссии из таких стран нанимать сотрудников из России.

Перечень «недружественных стран» составляло правительство России, следует из документа на официальном сайте правовой информации. По новым условиям, Чехия сможет нанимать в дипмиссию в РФ не более 19 работников-россиян, США — ни одного.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ, по которому ограничивается возможность дипмиссии «недружественных государств» нанимать сотрудников из России. Он же поручил создать перечень «недружественных» стран правительству.

Это решение президент принял на фоне массовой высылки российских дипломатов. С конца марта восемь стран Европы (включая Чехию) и США выслали более 40 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата не менее 20 представителей дипмиссий.

После решения Путина посольство США заявило о прекращении выдачи всех виз, кроме дипломатических. 14 мая посольство сообщило, что российская сторона решила отсрочить вступление в силу указ президента.

Больше 40 человек: страны Запада массово…
От скандалов в Болгарии и Италии до конфликта с Чехией.
tjournal.ru

#новости #политика #сша #чехия #путин

1956 просмотров
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Мистер Блондин

25

Правительство РФ утвердило список «недружественных стран»:
1. Австралия
2. Австрия
3. Азербайджан
4. Албания
5. Алжир
6. Ангола
7. Андорра
8. Антигуа и Барбуда
9. Аргентина
10. Армения
11. Афганистан
12. Багамские Острова
13. Бангладеш
14. Барбадос
15. Бахрейн
16. Белоруссия
17. Белиз
18. Бельгия
19. Бенин
20. Болгария
21. Боливия
22. Босния и Герцеговина
23. Ботсвана
24. Бразилия
25. Бруней
26. Буркина-Фасо
27. Бурунди
28. Бутан
29. Вануату
30. Венгрия
31. Венесуэла
32. Восточный Тимор
33. Вьетнам
34. Габон
35. Гаити
36. Гайана
37. Гамбия
38. Гана
39. Гватемала
40. Гвинея
41. Гвинея-Бисау
42. Германия
43. Гондурас
44. Гренада
45. Греция
46. Грузия
47. Дания
48. Демократическая Республика Конго
49. Джибути
50. Доминика
51. Доминиканская Республика
52. Египет
53. Замбия
54. Зимбабве
55. Израиль
56. Индия
57. Индонезия
58. Иордания
59. Ирак
60. Иран
61. Ирландия
62. Исландия
63. Испания
64. Италия
65. Йемен
66. Кабо-Верде
67. Казахстан
68. Камбоджа
69. Камерун
70. Канада
71. Катар
72. Кения
73. Кипр
74. Кирибати
75. Китай
76. Колумбия
77. Коморы
78. Конго
79. Корейская Народно-Демократическая Республика
80. Коста-Рика
81. Кот-д'Ивуар
82. Куба
83. Кувейт
84. Кыргызстан
85. Лаос
86. Латвия
87. Лесото
88. Либерия
89. Ливан
90. Ливия
91. Литва
92. Лихтенштейн
93. Люксембург
94. Маврикий
95. Мавритания
96. Мадагаскар
97. Малави
98. Малайзия
99. Мали
100. Мальдивы
101. Мальта
102. Марокко
103. Маршалловы Острова
104. Мексика
105. Мозамбик
106. Молдавия
107. Монако
108. Монголия
109. Мьянма
110. Намибия
111. Науру
112. Непал
113. Нигер
114. Нигерия
115. Нидерланды
116. Никарагуа
117. Новая Зеландия
118. Норвегия
119. Объединённые Арабские Эмираты
120. Оман
121. Пакистан
122. Палау
123. Панама
124. Папуа-Новая Гвинея
125. Парагвай
126. Перу
127. Польша
128. Португалия
129. Российская Федерация
130. Руанда
131. Румыния
132. Сальвадор
133. Самоа
134. Сан-Марино
135. Сан-Томе и Принсипи
136. Саудовская Аравия
137. Северная Македония
138. Сейшельские Острова
139. Сенегал
140. Сент-Винсент и Гренадины
141. Сент-Китс и Невис
142. Сент-Люсия
143. Сербия
144. Сингапур
145. Сирия
146. Словакия
147. Словения
148. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
149. Соединённые Штаты Америки
150. Соломоновы Острова
151. Сомали
152. Судан
153. Суринам
154. Сьерра-Леоне
155. Таджикистан
156. Тайланд
157. Танзания
158. Того
159. Тонга
160. Тринидад и Тобаго
161. Тувалу
162. Тунис
163. Туркменистан
164. Турция
165. Уганда
166. Узбекистан
167. Украина
168. Уругвай
169. Федеративные Штаты Микронезии
170. Фиджи
171. Филиппины
172. Финляндия
173. Франция
174. Хорватия
175. Центральноафриканская Республика
176. Чад
177. Черногория
178. Чехия
179. Чили
180. Швейцария
181. Швеция
182. Шри-Ланка
183. Эквадор
184. Экваториальная Гвинея
185. Эритрея
186. Эсватини
187. Эстония
188. Эфиопия
189. Южная Корея
190. Южно-Африканская Республика
191. Южный Судан
192. Ямайка
193. Япония

Ответить

Кирилл Королёв

Мистер
27

Главный недруг на 129м

Ответить

Наружный супер_стар

Мистер
8

а теперь повтори без википедии

Ответить

Мистер Блондин

Наружный
21

1. Австралия
2. Австрия
3. Азербайджан
4. Албания
5. Алжир
6. Ангола
7. Андорра
8. Антигуа и Барбуда
9. Аргентина
10. Армения
11. Афганистан
12. Багамские Острова
13. Бангладеш
14. Барбадос
15. Бахрейн
16. Белоруссия
17. Белиз
18. Бельгия
19. Бенин
20. Болгария
21. Боливия
22. Босния и Герцеговина
23. Ботсвана
24. Бразилия
25. Бруней
26. Буркина-Фасо
27. Бурунди
28. Бутан
29. Вануату
30. Венгрия
31. Венесуэла
32. Восточный Тимор
33. Вьетнам
34. Габон
35. Гаити
36. Гайана
37. Гамбия
38. Гана
39. Гватемала
40. Гвинея
41. Гвинея-Бисау
42. Германия
43. Гондурас
44. Гренада
45. Греция
46. Грузия
47. Дания
48. Демократическая Республика Конго
49. Джибути
50. Доминика
51. Доминиканская Республика
52. Египет
53. Замбия
54. Зимбабве
55. Израиль
56. Индия
57. Индонезия
58. Иордания
59. Ирак
60. Иран
61. Ирландия
62. Исландия
63. Испания
64. Италия
65. Йемен
66. Кабо-Верде
67. Казахстан
68. Камбоджа
69. Камерун
70. Канада
71. Катар
72. Кения
73. Кипр
74. Кирибати
75. Китай
76. Колумбия
77. Коморы
78. Конго
79. Корейская Народно-Демократическая Республика
80. Коста-Рика
81. Кот-д'Ивуар
82. Куба
83. Кувейт
84. Кыргызстан
85. Лаос
86. Латвия
87. Лесото
88. Либерия
89. Ливан
90. Ливия
91. Литва
92. Лихтенштейн
93. Люксембург
94. Маврикий
95. Мавритания
96. Мадагаскар
97. Малави
98. Малайзия
99. Мали
100. Мальдивы
101. Мальта
102. Марокко
103. Маршалловы Острова
104. Мексика
105. Мозамбик
106. Молдавия
107. Монако
108. Монголия
109. Мьянма
110. Намибия
111. Науру
112. Непал
113. Нигер
114. Нигерия
115. Нидерланды
116. Никарагуа
117. Новая Зеландия
118. Норвегия
119. Объединённые Арабские Эмираты
120. Оман
121. Пакистан
122. Палау
123. Панама
124. Папуа-Новая Гвинея
125. Парагвай
126. Перу
127. Польша
128. Португалия
129. Российская Федерация
130. Руанда
131. Румыния
132. Сальвадор
133. Самоа
134. Сан-Марино
135. Сан-Томе и Принсипи
136. Саудовская Аравия
137. Северная Македония
138. Сейшельские Острова
139. Сенегал
140. Сент-Винсент и Гренадины
141. Сент-Китс и Невис
142. Сент-Люсия
143. Сербия
144. Сингапур
145. Сирия
146. Словакия
147. Словения
148. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
149. Соединённые Штаты Америки
150. Соломоновы Острова
151. Сомали
152. Судан
153. Суринам
154. Сьерра-Леоне
155. Таджикистан
156. Тайланд
157. Танзания
158. Того
159. Тонга
160. Тринидад и Тобаго
161. Тувалу
162. Тунис
163. Туркменистан
164. Турция
165. Уганда
166. Узбекистан
167. Украина
168. Уругвай
169. Федеративные Штаты Микронезии
170. Фиджи
171. Филиппины
172. Финляндия
173. Франция
174. Хорватия
175. Центральноафриканская Республика
176. Чад
177. Черногория
178. Чехия
179. Чили
180. Швейцария
181. Швеция
182. Шри-Ланка
183. Эквадор
184. Экваториальная Гвинея
185. Эритрея
186. Эсватини
187. Эстония
188. Эфиопия
189. Южная Корея
190. Южно-Африканская Республика
191. Южный Судан
192. Ямайка
193. Япония

Ответить

Наружный

Мистер
5

а теперь повтори без копипаста

Ответить

Мистер Блондин

Наружный
9

я это все руками печатал 

Ответить

Слышный кофе

Мистер
12

А теперь напечатай без рук

Ответить

Мистер Блондин

Слышный
17

вы че блять охуевшие совсем страх потеряли я вам блять мальчик на побегушках??????

Ответить

alexferman

Мистер
8

Да

Ответить

Мистер

alexfer…
17

1. Австралия
2. Австрия
3. Азербайджан
4. Албания
5. Алжир
6. Ангола
7. Андорра
8. Антигуа и Барбуда
9. Аргентина
10. Армения
11. Афганистан
12. Багамские Острова
13. Бангладеш
14. Барбадос
15. Бахрейн
16. Белоруссия
17. Белиз
18. Бельгия
19. Бенин
20. Болгария
21. Боливия
22. Босния и Герцеговина
23. Ботсвана
24. Бразилия
25. Бруней
26. Буркина-Фасо
27. Бурунди
28. Бутан
29. Вануату
30. Венгрия
31. Венесуэла
32. Восточный Тимор
33. Вьетнам
34. Габон
35. Гаити
36. Гайана
37. Гамбия
38. Гана
39. Гватемала
40. Гвинея
41. Гвинея-Бисау
42. Германия
43. Гондурас
44. Гренада
45. Греция
46. Грузия
47. Дания
48. Демократическая Республика Конго
49. Джибути
50. Доминика
51. Доминиканская Республика
52. Египет
53. Замбия
54. Зимбабве
55. Израиль
56. Индия
57. Индонезия
58. Иордания
59. Ирак
60. Иран
61. Ирландия
62. Исландия
63. Испания
64. Италия
65. Йемен
66. Кабо-Верде
67. Казахстан
68. Камбоджа
69. Камерун
70. Канада
71. Катар
72. Кения
73. Кипр
74. Кирибати
75. Китай
76. Колумбия
77. Коморы
78. Конго
79. Корейская Народно-Демократическая Республика
80. Коста-Рика
81. Кот-д'Ивуар
82. Куба
83. Кувейт
84. Кыргызстан
85. Лаос
86. Латвия
87. Лесото
88. Либерия
89. Ливан
90. Ливия
91. Литва
92. Лихтенштейн
93. Люксембург
94. Маврикий
95. Мавритания
96. Мадагаскар
97. Малави
98. Малайзия
99. Мали
100. Мальдивы
101. Мальта
102. Марокко
103. Маршалловы Острова
104. Мексика
105. Мозамбик
106. Молдавия
107. Монако
108. Монголия
109. Мьянма
110. Намибия
111. Науру
112. Непал
113. Нигер
114. Нигерия
115. Нидерланды
116. Никарагуа
117. Новая Зеландия
118. Норвегия
119. Объединённые Арабские Эмираты
120. Оман
121. Пакистан
122. Палау
123. Панама
124. Папуа-Новая Гвинея
125. Парагвай
126. Перу
127. Польша
128. Португалия
129. Российская Федерация
130. Руанда
131. Румыния
132. Сальвадор
133. Самоа
134. Сан-Марино
135. Сан-Томе и Принсипи
136. Саудовская Аравия
137. Северная Македония
138. Сейшельские Острова
139. Сенегал
140. Сент-Винсент и Гренадины
141. Сент-Китс и Невис
142. Сент-Люсия
143. Сербия
144. Сингапур
145. Сирия
146. Словакия
147. Словения
148. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
149. Соединённые Штаты Америки
150. Соломоновы Острова
151. Сомали
152. Судан
153. Суринам
154. Сьерра-Леоне
155. Таджикистан
156. Тайланд
157. Танзания
158. Того
159. Тонга
160. Тринидад и Тобаго
161. Тувалу
162. Тунис
163. Туркменистан
164. Турция
165. Уганда
166. Узбекистан
167. Украина
168. Уругвай
169. Федеративные Штаты Микронезии
170. Фиджи
171. Филиппины
172. Финляндия
173. Франция
174. Хорватия
175. Центральноафриканская Республика
176. Чад
177. Черногория
178. Чехия
179. Чили
180. Швейцария
181. Швеция
182. Шри-Ланка
183. Эквадор
184. Экваториальная Гвинея
185. Эритрея
186. Эсватини
187. Эстония
188. Эфиопия
189. Южная Корея
190. Южно-Африканская Республика
191. Южный Судан
192. Ямайка
193. Япония

Ответить

Наружный

Мистер
3

какой же ты душный))))))))00)))

Ответить

Слышный

Мистер
2

Понятно, слился 

Ответить

Наружный

Мистер
2

когда то было иначе?

Ответить

alexferman

Слышный
4

Хуем

Ответить

Азамат Багатов

Слышный
1

ДАВАЙ Я

рачндю ртговпроьаено анс гиывкено6нроыакп6ртовечс имфыукв5ер6ныу4к5енрцыу4к5рнгиыу4к5ергняренгнг4ык6ноергвычговпчт скмечивскампоте6 чвкаепон6итг мсчвскамипотен6

БЛЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Ответить

Функциональный череп

Мистер
6

Про Российскую Федерацию не понял прекол

Ответить

Функциональный череп

Функциональный
9

Блять так уже пошутили. Все короче я пошёл нахуй отседова

Ответить

Наружный

Функцио…
0

Давай, пока

Ответить

Неясный Женя

Мистер
0

схуяли там рф в списке?

Ответить

Неясный Женя

Неясный
0

хотя пiхуй

Ответить

Невозможный клуб

19

А украинцы - братья наши!

Ответить

Невозможный клуб

Невозможный
15

меньшие

Ответить

Максимальный супер_стар

Невозможный
9

поджигай

Ответить

Ganna Olenyeva

Невозможный
6

Украинцы действительно наши братья, но скорее старшие, просто менее склонные к завоеваниям.

Ответить

Leonid Celevra

Ganna
1

Что это за точки? Это будут бомбить?

Ответить

Ganna Olenyeva

Leonid
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2

Список городов Древней Руси
На протяжении веков число городов в Древней Руси, упоминаемых в летописях и других источниках…
ru.wikipedia.org
Ответить

AZP

Leonid
0

Бомбить будут Воронеж.

Ответить

Zero-one-one

Ganna
–3

Укры копали чёрное море. Знаем, знаем

Ответить

Rodion Kutsaev

Zero-on…
0

А тебе что, завидно?

Ответить

alexferman

Невозможный
1

Малороссы же

Ответить

Подводной Мика

Невозможный
3

Пиздец

Ответить

Виталий Лановой

Подводной
2
Ответить

Неясный Женя

17

20. Тваи дружественные страны
21. Тваи недружественные страны

Ответить

Андрей Рядькин

16

10 лет назад Медведев говорил о безвизе с Европой. А в итоге 10 лет застоя и ещё 12 лет деградации

Ответить

Vandgory

Андрей
3

что имеем — не храним, потерявши — плачем

Ответить

Максимальный супер_стар

9

а остальные теперь друзья опять ?) и че там с Турцией?)

Ответить

Азамат Багатов

Максимальный
1

Отделались помидорами.

Ответить

ouxen

Максимальный
0

партнер

Ответить

Максимальный супер_стар

8

запретить чешское пиво и продукцию эппл

Ответить

Chef

Максимальный
2

и яблоки, ибо нехуй

Ответить

AZP

Максимальный
0

Трдельники

Ответить

Bkmz Иванов

8
Ответить

Ustinlive

Bkmz
1

Благодарю автора комментария! xD

Ответить

alexferman

8

Чот в голос с этого списка.

Ответить

theLastLetters

6

Надеюсь, посещение недружественных стран запретят. Иначе зачем это все?

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Alex V

theLastLetters
1

У бастрыкина же вроде ВНЖ там? Как он будет домой после вахты ездить?

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AZP

Alex
2

С пересадкой.

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fullmetalboy48151623 .

theLastLetters
1

Зачем запрещать. Просто посещение недружественных стран будет нежелательно. Граждане, совершающие нежелательные действия, в свою очередь также могут быть признаны нежелательными. Ну или совершившие такое действие в срок до пяти лет до внесения страны в список недружественных. На всякий скучай. 

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ouxen

theLastLetters
0

это уже антисанкции

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Глупый браслет

3

Правительство РФ утвердило очередную хуйню, которая будет работать против граждан РФ.

Ну то есть не будет, а уже начала, и ударит сразу по всем, кто работает на хорошей работе в посольствах. А потом и по всем тем, кому услуги этих посольств необходимы или будут необходимы.

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Zero-one-one

Глупый
–2

Заплачь

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Имя Фамилия

3

Это список по версии правительства, а не людей. Я за них не голосовал. Пошли на

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Наружный супер_стар

2

ура, Украина и Грузия снова братаны

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Мир Май

1

Т.е. идут нахуй институты в чехии, в которые могли бы устраиваться ученые из россии? Удобно, объявить все развитые страны врагами и ученые не убегут.

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ouxen

Мир
2

какие еще нахуй ученые

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Коллективный будильник

1

Ну все, теперь то заживём!

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ouxen

1

ось зла

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Екатерина Волова

1

Ты мне больше не дружок и не писай в мой горшок!

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Миша Копейкин

1

Правительство РФ утвердило список "недружественных стран":
1) хуле ты мне сделаешь
2) вовторых пошел нахуй в тетьих
3) что ты мне сделаешь, я в другмо городе за мат извени

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Виталий Лановой

0

Чехия еще за белохехов заплатит!

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alexferman

Виталий
2

Белокеков

Ответить

Азамат Багатов

alexferman
1

Белохеков.

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Chef

Виталий
0

как рэп группа называется?

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alexferman

Chef
1

"Штыки в кишки"

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Активный каякер

0

Ну и нахуя? Железный занавес закрывается?

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Умный единорожек88

0

С КНДР дружба на век?

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