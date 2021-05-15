Китай впервые успешно посадил космический аппарат на поверхность Марса Статьи редакции
Аппарат «Тяньвэнь-1» совершил посадку в заранее выбранном районе равнины Утопия. Об успехе сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
«Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода «Чжучжун», названного в честь китайского бога огня. В ближайшее время он должен развернуть работу на поверхности Марса и начать исследование планеты. Команда аппарата пока не показала реальных снимков, но поделилась роликом-симуляцией посадки.
Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса 23 июля 2020 года. Он вышел на опорную орбиту Марса 24 февраля 2021 года и с тех пор готовился к посадке, присылая снимки с орбиты. Главная цель миссии — изучить почву и атмосферу планеты, сделать снимки, создать карты, изучить состав камней и грунта, а также найти воду или признаки существования жизни в прошлом.
Китай — третья страна, которой удалось совершить посадку на Марсе. Американцы запустили свои первые аппараты Viking-1 и Viking-2 в 1976 году. А советский аппарат «Марс‑3» совершил посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971 года, однако связь с ним потерялась уже через 20 секунд.
Китай посадил свой первый аппарат на Марс. Россия посадила ещё несколько учёных.
Пиздец блять пора банить за такие шутки, тупо первое что пришло на ум, думаю 100% приплели, хуяк, уже в топе
Пора банить за предложение банить
29 апреля скончался ведущий специалист головного НИИ «Роскосмоса» Виктор Кудрявцев, которого в 2018 году обвинили в государственной измене.
Одним из доказательств виновности Кудрявцева ФСБ считала электронное письмо, найденное в папке «Спам» в его электронной почте, о том, что ему якобы одобрен американский вид на жительство — грин-карта.
Перегибы на местах, видели японец с Байконура полетит?
Главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин во время Общего собрания академии заявил, что количество ученых, уезжающих из России, выросло в пять раз с 2012 года.
«Россия сегодня — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд идет сокращение числа ученых, занятых в исследовательской сфере. С 1990 года, когда Россия занимала первое место в мире по этому показателю, число исследователей уменьшилось с 992 тысяч до 348 тысяч. То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия», — сказал Долгушкин.
Вы ещё скажите, что учёные уезжают в таком количестве, потому что они самые умные
В России за последние годы уголовному преследованию по обвинению в государственной измене и разглашению государственной тайны подверглись свыше 30 ученых — некогда международно признанных и уникальных специалистов.
Может быть, есть какая-то связь таких шуток с наблюдаемой россиянами реальностью за окном? Или вы предлагаете радоваться тому, как мы встали с колен, обнулили президента, в одиночестве празднуем бесконечные парады, арестовываем за лайки и закрываем посольства нормальных стран? Может быть, просто нет поводов для нормальной гордости, вот люди и язвят?
Вы просто не можете оценить по достоинству разворот, который сейчас делает ВВП. Ваши внуки будут благодарны ему, потому что события такого масштаба смогут оценить только через 40-50 лет
Россия выходит из западной орбиты, потому что в отношениях с Западом (США) она никогда не станет равной, американцы просто всех садят на крючок, а далее вертят как хотят. Присмотритесь к их политике в отношении союзников. Ты не будешь с ними на равных. А Россия хочет свой путь, но популярными решениями этого к сожалению не добиться.
Я понял, откуда она выходит. Я не могу понять, куда она пытается войти. Можно пару примеров стран, которые стали богатыми и успешными без рыночной экономики, разорвав партнёрство со всем миром и «сойдя с западной орбиты»? Реально интересно. Ну и до кучи, можете назвать пару стран, которая стали «равными США» в ваших глазах?
Скрытый
Сначала надо вырваться из оков, а потом уже строить свое. Понимаете, никто же не говорит порвать связи навсегда или жить без рыночной экономики. Просто на данном этапе, нужно эти связи оборвать, переформатироваться и строить отношения по новому укладу. + Азия сейчас имеет большой потенциал как противовес Западу, посмотрите только на их отношения к военному бюджету.
Россия войти никуда не хочет, она хочет стать центром притяжения, как было раньше.
Но опять же, такой процесс перерождения займёт минимум ещё 15 лет.
Так на Марсе появились бактерии, вирусы и первая свалка мусора.
Скорее первая известная планета заселенная роботами. Один даже умер
Команда аппарата пока не показала реальных снимков, но поделилась роликом-симуляцией посадки.
Понятно. Снято на Пекинфильме
Марсианам стоит прятаться.
Перспектива быть съеденными как деликатес, или подохнуть от очередной бациллы - не лучшее будущее.
Китайские коммунистические паразиты запускают ракеты только благодаря помощи советского народа. Почему сейчас Россия превращается в колонию Китая?????