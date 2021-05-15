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Женя Кузьмин

Китай впервые успешно посадил космический аппарат на поверхность Марса Статьи редакции

Аппарат «Тяньвэнь-1» совершил посадку в заранее выбранном районе равнины Утопия. Об успехе сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

«Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода «Чжучжун», названного в честь китайского бога огня. В ближайшее время он должен развернуть работу на поверхности Марса и начать исследование планеты. Команда аппарата пока не показала реальных снимков, но поделилась роликом-симуляцией посадки.

Chinese Zhurong Mars Rover @MarsZhurong
While waiting for downloading and processing pictures and videos, check out this romantic landing animation released by CAST! Marvelous! Second half of this landing sequence was also used in China’s Lunar Rover Cheng’e Yutu missions. #Zhurong #Tianwen1 https://t.co/V4WWOqAofN

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса 23 июля 2020 года. Он вышел на опорную орбиту Марса 24 февраля 2021 года и с тех пор готовился к посадке, присылая снимки с орбиты. Главная цель миссии — изучить почву и атмосферу планеты, сделать снимки, создать карты, изучить состав камней и грунта, а также найти воду или признаки существования жизни в прошлом.

Китай — третья страна, которой удалось совершить посадку на Марсе. Американцы запустили свои первые аппараты Viking-1 и Viking-2 в 1976 году. А советский аппарат «Марс‑3» совершил посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971 года, однако связь с ним потерялась уже через 20 секунд.

#новости #космос

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36 36 комментариев
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Товарищ Колбасный

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Китай посадил свой первый аппарат на Марс. Россия посадила ещё несколько учёных. 

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Скрытый Валера

Товарищ
1

Пиздец блять пора банить за такие шутки, тупо первое что пришло на ум, думаю 100% приплели, хуяк, уже в топе

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Должный кофе

Скрытый
12

Пора банить за предложение банить

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Скрытый Валера

Должный
–1

То есть?

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Должный кофе

Скрытый
8

Пора банити за пропозицію банити

Ответить

Скрытый Валера

Должный
–2

Затули пельку

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Alex Sycho

Скрытый
9

29 апреля скончался ведущий специалист головного НИИ «Роскосмоса» Виктор Кудрявцев, которого в 2018 году обвинили в государственной измене.

Одним из доказательств виновности Кудрявцева ФСБ считала электронное письмо, найденное в папке «Спам» в его электронной почте, о том, что ему якобы одобрен американский вид на жительство — грин-карта.

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Скрытый Валера

Alex
0

Перегибы на местах, видели японец с Байконура полетит?

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Alex Sycho

Скрытый
1

Главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин во время Общего собрания академии заявил, что количество ученых, уезжающих из России, выросло в пять раз с 2012 года. 
«Россия сегодня — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд идет сокращение числа ученых, занятых в исследовательской сфере. С 1990 года, когда Россия занимала первое место в мире по этому показателю, число исследователей уменьшилось с 992 тысяч до 348 тысяч. То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия», — сказал Долгушкин.

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Скрытый Валера

Alex
–2

Вы ещё скажите, что учёные уезжают в таком количестве, потому что они самые умные

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Alex Sycho

Скрытый
0

В России за последние годы уголовному преследованию по обвинению в государственной измене и разглашению государственной тайны подверглись свыше 30 ученых — некогда международно признанных и уникальных специалистов. 

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
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Товарищ

Скрытый
0

Ну вот лично я, человек с высшим образованием и степенью PhD, из Москвы, работающий в IT, уже 4 года как уехал из России. И почти все мои друзья уехали кто куда. Вот за это мне, скорее всего, мои внуки будут как раз благодарны :)

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Товарищ Колбасный

Скрытый
4

Может быть, есть какая-то связь таких шуток с наблюдаемой россиянами реальностью за окном? Или вы предлагаете радоваться тому, как мы встали с колен, обнулили президента, в одиночестве празднуем бесконечные парады, арестовываем за лайки и закрываем посольства нормальных стран? Может быть, просто нет поводов для нормальной гордости, вот люди и язвят? 

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Скрытый Валера

Товарищ
–1

Вы просто не можете оценить по достоинству разворот, который сейчас делает ВВП. Ваши внуки будут благодарны ему, потому что события такого масштаба смогут оценить только через 40-50 лет

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Товарищ

Скрытый
5

А разворот куда? В плановую экономику и разрыв дипотношений со всем миром? В создание кольца кровных врагов по периметру страны? Мне реально интересно, какой светлый мир строит Путин в головах его фанатов. 

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Скрытый Валера

Товарищ
–1

Россия выходит из западной орбиты, потому что в отношениях с Западом (США) она никогда не станет равной, американцы просто всех садят на крючок, а далее вертят как хотят. Присмотритесь к их политике в отношении союзников. Ты не будешь с ними на равных. А Россия хочет свой путь, но популярными решениями этого к сожалению не добиться.

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Товарищ

Скрытый
1

Я понял, откуда она выходит. Я не могу понять, куда она пытается войти. Можно пару примеров стран, которые стали богатыми и успешными без рыночной экономики, разорвав партнёрство со всем миром и «сойдя с западной орбиты»? Реально интересно. Ну и до кучи, можете назвать пару стран, которая стали «равными США» в ваших глазах?

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Скрытый

Товарищ
0

Сначала надо вырваться из оков, а потом уже строить свое. Понимаете, никто же не говорит порвать связи навсегда или жить без рыночной экономики. Просто на данном этапе, нужно эти связи оборвать, переформатироваться и строить отношения по новому укладу. + Азия сейчас имеет большой потенциал как противовес Западу, посмотрите только на их отношения к военному бюджету.

Россия войти никуда не хочет, она хочет стать центром притяжения, как было раньше.

Но опять же, такой процесс перерождения займёт минимум ещё 15 лет.

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Скрытый Валера

Скрытый
–1

И такой разворот, конечно же, дело ни одного десятилетия

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Suq Madiq

Скрытый
0

Банить за правду такое себе

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Paavo Ulmanis

6

Так на Марсе появились бактерии, вирусы и первая свалка мусора.

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Bkmz Иванов

Paavo
1

Скорее первая известная планета заселенная роботами. Один даже умер

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С H А P Р i Е

Bkmz
2

Вечная память робату!

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Скрытый Валера

Paavo
0

Зато товар дешёвый

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Виталий Лановой

3

Ждём драку с американским ровером

Ответить

Suq Madiq

3

китайцы молоцы, не боятся технологий

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С H А P Р i Е

2

Команда аппарата пока не показала реальных снимков, но поделилась роликом-симуляцией посадки.

Понятно. Снято на Пекинфильме

Ответить

Пп Пп

С
1

Расстояние большое до Марса.

Ответить

сироп от щекотки

2

Так, ну какой вывод то можно сделать.
 Брать черри тигу или нет?

Ответить

Nick Rosenberg

2

Не можем повторить

Ответить

Саша Ринцлер

1

Марсианам стоит прятаться.

Перспектива быть съеденными как деликатес, или подохнуть от очередной бациллы - не лучшее будущее.

Ответить

Президентский Абдужаббор

0
Ответить

гачик

0

Понятно, теперь и на Марсе covid.

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Китайские коммунистические паразиты запускают ракеты только благодаря помощи советского народа. Почему сейчас Россия превращается в колонию Китая?????

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гачик

Дмитрий
0

Always has been.

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Образованный бокал

0

хорошее видео из 90х

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