Прокуратура Петербурга потребовала запретить видео в инстаграме Dolce & Gabbana, где целуются девушки Статьи редакции
По мнению прокурора, видео содержит информацию, отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, административное исковое заявление зарегистрировал Октябрьский районный суд. Но иск оставили без движения до 7 июня.
Видео, распространение которого просят запретить на территории России, опубликовал англоязычный аккаунт Dolce & Gabbana ещё 13 февраля. Помимо подписи «Love is love», бренд выразил поддержку The Trevor Project — американской организации, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества.
На ролик в конце марта пожаловался депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Тогда он прокомментировал своё обращение в прокуратуру, назвав свои действия «установкой заслона для информационной атаки против наших ценностей».
В февральском посте Dolce & Gabbana после подачи иска появились десятки новых русскоязычных комментариев, отсылающих к «Эффекту Стрейзанд».
О, красиво. Я лесбиян походу
Значительный Петя
Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер.
"Настолько массовый, что даже до меня дотянулась. До меня, и до моего нового супруга."
Сами узнали, что мы – какая-то там ...анда. Нет, не манда.. не легенда.
В комментах в инсте все благодарят прокуратуру за наводку😆
ааа блет, не увидел скрин в новости. подумал, какой я оригинальный >__<
Прокуратура Петербурга потребовала запретить видео в инстаграме Dolce & Gabbana, где целуются девушки
Понятное дело, в прокуратуре больше по мужикам.
бренд выразил поддержку The Trevor Project — американской организации, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества.
По мнению прокуратуры, представители лгбт должны кончать с собой? Призыв к суициду!
назвав свои действия «установкой заслона для информационной атаки против наших ценностей».
Настоящий герой, ставит нам заслон прямо на передовой. Инстафронтовик, ветеран и конечно же член партии Единая Россия.
Член рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами гражданского общества. Член Государственной пограничной комиссии.
ясно-понятно
Ебанутым нет покоя, гребаный стыд, скоро в инстаграме введут ограничения на посты в зависимости от страны, как это сейчас есть в ютубе — и все ради таких мудаков.