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Новости
Женя Кузьмин

Прокуратура Петербурга потребовала запретить видео в инстаграме Dolce & Gabbana, где целуются девушки Статьи редакции

По мнению прокурора, видео содержит информацию, отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения.

28 28 комментариев
794 просмотров

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, административное исковое заявление зарегистрировал Октябрьский районный суд. Но иск оставили без движения до 7 июня.

Видео, распространение которого просят запретить на территории России, опубликовал англоязычный аккаунт Dolce & Gabbana ещё 13 февраля. Помимо подписи «Love is love», бренд выразил поддержку The Trevor Project — американской организации, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества.

На ролик в конце марта пожаловался депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Тогда он прокомментировал своё обращение в прокуратуру, назвав свои действия «установкой заслона для информационной атаки против наших ценностей».

Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово «агрессия». Посмотрите, как активно пошел этот процесс в последнее время.
В голливудских фильмах все больше и больше сюжетов прямо или косвенно посвящено теме гомосексуальности. Выходят сериалы, в которых главные актеры практикуют нетрадиционные отношения, а всех персонажей, которые выражают сомнение, выставляют глупыми, нелепыми и всегда проигрывающими

Андрей Выборный
депутат Госдумы

В февральском посте Dolce & Gabbana после подачи иска появились десятки новых русскоязычных комментариев, отсылающих к «Эффекту Стрейзанд».

#новости

28 28 комментариев
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28 комментариев
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Компьютерный Артем

9

Попросили заменить на целующихся мужчин?

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Ложный Паша

6
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Азамат Багатов

Ложный
5
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Твоего деда дед

Азамат
2
Ответить

Ложный Паша

Твоего
0

Запрещенки захотел?

Ответить

Потенциальный инструмент

6

Батюшка, у меня скрепа разогнулась при виде этого ролика, это нормально?

Ответить

AttentiveMilk

Потенциальный
2

Для выпрямления скрепы есть специальные конструкции

Ответить

Способ Удержания Бобра

5

У меня пакет для мусора крепче чем их семейные ценности

Ответить

Bkmz Иванов

4

О, красиво. Я лесбиян походу

Ответить

Значительный Петя

Bkmz
2
Ответить

Bkmz Иванов

Значительный
0

А в чём он неправ?)) Его единственные здравые слова

Ответить

AZP

3

Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер.

"Настолько массовый, что даже до меня дотянулась. До меня, и до моего нового супруга."

Ответить

Paavo Ulmanis

AZP
0

Сами узнали, что мы – какая-то там ...анда. Нет, не манда.. не легенда. 

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Азамат Багатов

2

В комментах в инсте все благодарят прокуратуру за наводку😆

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Азамат Багатов

Азамат
0

ааа блет, не увидел скрин в новости. подумал, какой я оригинальный >__<

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Nick Rosenberg

2

Прокуратура Петербурга потребовала запретить видео в инстаграме Dolce & Gabbana, где целуются девушки

Понятное дело, в прокуратуре больше по мужикам.

Ответить

Федя Прозоров

2

бренд выразил поддержку The Trevor Project — американской организации, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества.

По мнению прокуратуры, представители лгбт должны кончать с собой? Призыв к суициду! 

Ответить

rossoshmap

1

запретить видео где целуются девушки

А ТЖники и рады

Ответить

Andre Macareno

1

Логично, настоящую женщину можно вырастить только на гачи

Ответить

Bkmz Иванов

1

Опять этот толик выборный. пескарева там не было рядом?

Ответить

С H А P Р i Е

1

а кто выбирал Толика Выборного?

Ответить

гачик

1

назвав свои действия «установкой заслона для информационной атаки против наших ценностей».

Настоящий герой, ставит нам заслон прямо на передовой. Инстафронтовик, ветеран и конечно же член партии Единая Россия.

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Bkmz Иванов

гачик
0

Соседи поднасрали. Вернее избавились от своего

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Лев Глебович

0

Сейчас познакомятся с эффектом Барбары Стрейзанд 

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Антон Верещагин

0

Член рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами гражданского общества. Член Государственной пограничной комиссии.

ясно-понятно

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Дед Охуелыч

0

Ебанутым нет покоя, гребаный стыд, скоро в инстаграме введут ограничения на посты в зависимости от страны, как это сейчас есть в ютубе — и все ради таких мудаков.

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Paavo Ulmanis

0

Так в D&G узнали о существовании России.

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гачик

0

Володин напрягся.

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