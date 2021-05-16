В Коми из-за аварии на трубопроводе в почву и реку утекло 90 тонн нефтепродуктов Статьи редакции
О масштабах загрязнения рассказала администрация города Усинск со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми». Изначально объём нефтеразлива оценивали в 6-7 тонн.
«Утечка произошла на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы. Поэтому основная часть нефтесодержащей жидкости распространилась на почве, главным образом заняв естественную низину вблизи от места утечки. На суше утечка была оперативно локализована. Ведется зачистка территории, после чего на участке будет проведена техническая, а затем биологическая рекультивация», — заявили представители администрации Усинска.
В акваторию реки Колвы, по предварительным оценкам, попало 9 тонн нефтепродуктов. Их сбор осуществляют при помощи боновых заграждений и вручную: в работах по очистке задействованы более 230 человек и 70 единиц техники.
Разлив произошёл 11 мая. Причиной назвали аварию на нефтесборном коллекторе, которая привела к разгерметизации нефтерповода. 12 мая в Коми ввели режим ЧС. Следственный комитет по Архангельской области и НАО объявил о возбуждении дела из-за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Ну как, защитили природу конституцией?
Ты как маленький
Стабильный чувак
еще крым приплети, это же связанные вещи 👍
А Крым чей?
Получилось один раз слить на Дальнем Востоке отходы, увидели, что никто никого не наказывает, и продолжили удачно срать в лужу
90 или 9 тонн?
Напомните, были ли поправки об окружающей среде в конституцию?
О, там же вроде Шиес недавно был ?
То в Архангельске
Везде оборудование изношенное. Не могут поменять никак. Что норникель, что Лукойл