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Женя Кузьмин

В Коми из-за аварии на трубопроводе в почву и реку утекло 90 тонн нефтепродуктов Статьи редакции

Фото Рамиля Ситдикова, РИА «Новости»

О масштабах загрязнения рассказала администрация города Усинск со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми». Изначально объём нефтеразлива оценивали в 6-7 тонн.

«Утечка произошла на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы. Поэтому основная часть нефтесодержащей жидкости распространилась на почве, главным образом заняв естественную низину вблизи от места утечки. На суше утечка была оперативно локализована. Ведется зачистка территории, после чего на участке будет проведена техническая, а затем биологическая рекультивация», — заявили представители администрации Усинска.

В акваторию реки Колвы, по предварительным оценкам, попало 9 тонн нефтепродуктов. Их сбор осуществляют при помощи боновых заграждений и вручную: в работах по очистке задействованы более 230 человек и 70 единиц техники.

Разлив произошёл 11 мая. Причиной назвали аварию на нефтесборном коллекторе, которая привела к разгерметизации нефтерповода. 12 мая в Коми ввели режим ЧС. Следственный комитет по Архангельской области и НАО объявил о возбуждении дела из-за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ.

#новости

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С H А P Р i Е

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Ну как, защитили природу конституцией?

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Федя Прозоров

С
1

Ты как маленький 

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Al

Федя
27

Если мы не засрем все. то засрут НАТО!!1!!! 

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Кадровый Филипп

Al
4

Зачем нато захватывать загрязнённые территории? Путин всех переиграл, а вы тут не можете потерпеть, скоро мы и Европу засрем газом, когда там будет нечем дышать, сделаем безвиз для всех

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Неопределенный

Кадровый
3

И по Воронежу, по Воронежу!

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Стабильный чувак

С
–3

еще крым приплети, это же связанные вещи 👍

Ответить

С H А P Р i Е

Стабильный
4

Не пизди

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Al

Стабильный
0

А Крым чей?

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Netflix Kim

Al
0

Протоукров

Ответить

Lee

13

Получилось один раз слить на Дальнем Востоке отходы, увидели, что никто никого не наказывает, и продолжили удачно срать в лужу

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Жак Фреско

Lee
0

Да скорее просто было плевать на возможность аварии

Ответить

Vandgory

11

Опять? Ну ладно

Ответить

Георгий Фульхерич

2

90 или 9 тонн?

Ответить

Стабильный чувак

Георгий
2

900

Ответить

Коровка говорит мууу

Стабильный
1

999.99

Ответить

Bich

1

Никогда такого не было?

Ответить

Весёлый Хамелеон

1

Напомните, были ли поправки об окружающей среде в конституцию?

Ответить

Slow Dimon

Весёлый
0

Вроде нет, можешь предложить

Ответить

Терье Анри

0

О, там же вроде Шиес недавно был ?

Ответить

С H А P Р i Е

Терье
0

То в Архангельске

Ответить

Летний файл

С
4

Что за МКАДом - всё одно

Ответить

Терье Анри

С
0

Надо доехать)

Ответить

#realfiddy

0

пресс-службу ЛУКОЙЛ-Комик*

Ответить

Giorgio Maggiore

0

Говорят, Лукойл — самая грязная нефтяная компания

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Petr

0

Можно я оставлю это здесь?

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Вячеслав Андреев

0

Нужна новая конституция!

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Semen Semenov

0

Везде оборудование изношенное. Не могут поменять никак. Что норникель, что Лукойл

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