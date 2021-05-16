Репортаж из соцсетей: Акции в поддержку Палестины, прошедшие в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и других городах мира Статьи редакции
Крупнейшее обострение израильско-палестинского конфликта за годы совпало с палестинским «Днём катастрофы».
Уже неделю продолжаются взаимные ракетные обстрелы Израиля и Палестины. Новый виток конфликта стартовал с конфликта в Восточном Иерусалиме, где началось выселение нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах. Это привело к массовым беспорядкам, а движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву.
С тех пор страны обмениваются ударами: Израиль перехватывает часть выпущенных в свою сторону ракет с помощью системы «Железный купол», но обстрелы всё равно привели к десяти жертвам, включая двух детей. По данным Reuters, в Газе погибли не менее 149 человек, в том числе 41 ребенок. В ЦАХАЛ говорят, что атакуют только те объекты, которые используют боевики ХАМАС. Этим объяснили и разрушение здания, где располагались офисы мировых СМИ, включая Би-би-си и Associated Press: израильская армия заранее предупредила об этом владельца дома.
Обострение конфликта совпало с Накбой, «Днём катастрофы»: так в Палестине прозвали события 15 мая 1948 года, когда после провозглашения независимости Израиля тысячи палестинских семей покинули свои дома. Из-за этого в крупнейших городах мира прошли акции в поддержку Палестины.
Некоторые из них прошли мирно, другие закончились столкновениями с полицией: во Франции, где полиция применила слезоточивый газ и водомёты, задержали более 50 участников акций, а в Лондоне из-за стычек пострадали 9 полицейских. В Германии сообщили о нападениях на синагоги и сожжение израильских флагов — эти действия осудил Центральный совет мусульман Германии.
Париж
Лондон
Нью-Йорк
Берлин
Мадрид
Торонто
Монреаль
Сидней
Вашингтон
В чём прикол? Палсестинцы же начали первые, разве нет?
Спямят грустными фотками убитых детей в твиттере и всё тают, забывая, что в сторону Израиля было выпущено больше 2к ракет
Можешь раскрутить в твиттере историю про распятого моссадом арабского мальчика??? Срочно надо
У меня мало подписчиков.могу под их спамом кидать поддержку от ЛГБТ и ждать мб кто-то из них порвётся
Как жаль, что российская пропаганда не делает репортажи про ужасы израильских фашистов
Не за тех воюют
Жаль
Да, там есть картинки про платную медицину и поставки оружия Израилю
Ответь на мой вопрос про хамас
https://tjournal.ru/news/382486-reportazh-iz-socsetey-akcii-v-podderzhku-palestiny-proshedshie-v-londone-nyu-yorke-parizhe-i-drugih-gorodah-mira?comment=5546228
Это Абу
Для большего надрыва, надо было написать зенитным комплексом российского производства. Я бы даже каяться начал на всякий случай
В чём прикол?
Прикол в том, что Европа стремительно исламизируется. И мусульмане перехватывают повесточку, дальше больше будет.
За последний месяц французские военные и полиция опубликовали уже 3 открытых письма о грядущей гражданской войне из-за растущей исламизации страны. Макрон в ответ стал их прессовать, лишать званий и наград. Редакция ТЖ это почему-то не освещает.
Это никого не волнует.
Почему они тогда выходят?
То есть гопник доебался до борцух, получил пизды, а потом пришли родственники и говорят, что борцухи мрази, потому что не стали терпеть?
Примитивный ключ
Да, пишут типа "ну у вас же меньше умерло, у вас же купол есть, это нечестно"
Сука, как гопники ибучие, которые заявы пишут на тех, кого не удалось ограбить и побить. Чё происходит, ёпта?
Они не знали, что у них купол?
Примитивны
Знали конечно. В этом и план их. Либо Хамас стреляет по Израилю, прячась за гражданскими, либо Израиль таки ответно стреляет и тогда все воют со слезами на глазах, что мирных жителей убивают.
Террористы так и раньше делали. Тут, например, дед один рассказывает
Зато честно размещать свои поусковые установки в гражданских зданиях, а потом жаловаться что туда ответочка прилетает
Примитивны
Кричат что нет пруфов. И требуют их от Израиля.
Причем это делают даже медийные личности, актеры и журналисты. Cnn озвучивает новости только про жертв со стороны палестинцев.
В комментариях также требуют, чтобы *США пришли туда и навели порядок*
Сюр, короче.
Но ведь США - это стратегический союзник Израиля. США - еврейская страна. В чём прикол того, что общественность США против Израиля?
Прикол в том, что по пирамиде угнетения мусульмане находятся выше евреев, которых считают белыми -> общественность США заступается за "угнетенных", т.е. палестинцев.
Кто кого на самом деле бомбит, им вообще без разницы, только теперь это не про негров и белых в их штатах, а про палестинцев и евреев в другой стране.
Ясно. Классическая ситуация "Давид и Голиаф". Мы симпатизируем кому-то просто потому, что он слабее, следовательно, выглядит героем.
Но ведь совсем недавно во время выборов в США много обсуждалась тема, что общественным мнением сейчас управляют соцсети, а соцсети принадлежат как раз ...
Вполне ожидаемо, что соцсети начнут удалять информацию о протестах и банить зачинщиков беспорядков.
"У вас есть купол, современная армия, мощная экономика, медицина, образование, наука, высокий уровень жизни. Вы работаете, а нам лень. Мы умеем только протестовать и гадить по всему миру. Поэтому мы правы."
Китайский щит
из-за работающей системы железного купола
работающей
Трубы с порохом сбивает только треть.
Потому что хотят. Там может быть десяток разных причин не связаных с Палестиной.
сходи на пикабу, там тебе разъяснят )
Примитивный ключ
А что на Пикабу?)
@лесточик репортёр с Пикабу, дай комментарий
А на Пикабу нехорошему человеку за двое суток слили 200к кармы и никакие вахтеры с администрацией никого за это не казнили
Примитивный ключ
Жертва режима, от имени всего тж объявляю тебя узником совести
А ещё устраивают драки в других государствах. Ляпота
Неважно кто первый начал. Важно, что никто не любит евреев.
Но вообще удивительно, что все подконтрольные медиа вдруг резко переобулись и встали на сторону арабов.
Хозяева-то остались прежние.
Какие деньги приносит пропаганда блм, трансгендеризма, вакцинации?
Что является более зашкварным, чем это? Сомнения в масштабах холокоста?
Им пофигу. Народ хочет, а те и пишут. Лишь бы были лайки и просмотры.
Половина людей проголосовала за трампа, но в медиа он всегда выставлялся литералли гитлером.
Тоже ради лайков, наверное.
Прикол в том что теперь в мире много не только еврейских иммигрантов но и палестинских/арабских и теперь совершенно не очевидно кто в итоге победит в лоббистской битве
суть конфликта в том что одна сторона является самым продвинутым государством на ближнем востоке, имеет поддержку сша и может осуществлять действия над населением другой стороны с полной безнаказанностью и никогда не несла ответственности за это
а другая сторона пытается этому противостоять всеми доступными средствами
Давно Палестина является самым продвинутом государством на ближнем востоке?
Тоже хочу бухтеть на путю из Великобритании. И пособие там хорошее, и климат
Ну про климат ты загнул.
Там очень комфортный климат. Без жары и долгой и Морозов
И без солнца.
Там много солнца, не равномерно по всему острову, но в целом больше стереотип о постоянной слякоте
За Навального бы так выходили бгггг
Мне почему-то кажется, что все эти события произошли из-за того, что "кое-кому" не выгодны были позитивные дипломатические договоренности между арабскими государствами и Израилем.
Ну в самом деле, если мало напряжённости в регионе, то и меньше закупок вооружения. Тем более, что денег последнее время не хватает.
Бесполезный турник
Байден гадит?
Алло, Байден? Выпускай ракеты по Израилю.
Относительный томагавк_два
Вряд ли. Американские базы находятся на территории Израиля.
Откуда у хамаса ракеты? Может там и российские буки найдутся уже??
Да были же фотки Лаврова в обнимку с лидерами хамаса. За пару дней до начала обстрела израилитян.
Я для кого сюда твитерких приношу???
иран в основном спонсирует. ну и просто побираются где что найдут. из российского тоже были какие то системы, но учитывая сколько оружия ссср разрадавало всем местным людоедам, то не удивительно
То что там летает в 90% случаев осилит любой из кружка ракетостроения, даже лучше сделает. Остальное от Ирана.
Пусть всякое говно перестанет поддерживать ХАМАС, тогда и поговорим, а пока Израиль прав больше.
Примитивный ключ
Хамас и есть всякое говно. "Пусть палестинцы перестанут поддерживать всякое говно" ты наверное хотел написать
Что-то явно должно быть после "9 полицейских"
Личной глобус
Та же проблема и здесь.
Слово со ссылкой появляется кратковременно при обновлении страницы и исчезает, когда страница подгружается полностью. Веб-версия.
Леваки сейчас переобуваются на лету, ведь непонятно кто больше угнетён палестинцы или евреи
Тот случай когда слово *Акции* читаешь уже в контексте инвестора.
Срочно нужны деньги))
Индийский ключ
слово Акции читаешь уже в контексте инвестора.
Срочно нужны деньги))
Ты не думал (ну так мельком), что между этими двумя фактами есть обратная взаимосвязь?