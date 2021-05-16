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Новости
Женя Кузьмин

Репортаж из соцсетей: Акции в поддержку Палестины, прошедшие в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и других городах мира Статьи редакции

Крупнейшее обострение израильско-палестинского конфликта за годы совпало с палестинским «Днём катастрофы».

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2885 просмотров
Акция в поддержку Палестины в Лондоне Фото Reuters

Уже неделю продолжаются взаимные ракетные обстрелы Израиля и Палестины. Новый виток конфликта стартовал с конфликта в Восточном Иерусалиме, где началось выселение нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах. Это привело к массовым беспорядкам, а движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву.

Конфликт Израиля и ХАМАС: с чего начался и как…
Сектор Газа отстаивает право палестинцев жить в Иерусалиме, а Израиль хочет расплаты за обстрел…
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С тех пор страны обмениваются ударами: Израиль перехватывает часть выпущенных в свою сторону ракет с помощью системы «Железный купол», но обстрелы всё равно привели к десяти жертвам, включая двух детей. По данным Reuters, в Газе погибли не менее 149 человек, в том числе 41 ребенок. В ЦАХАЛ говорят, что атакуют только те объекты, которые используют боевики ХАМАС. Этим объяснили и разрушение здания, где располагались офисы мировых СМИ, включая Би-би-си и Associated Press: израильская армия заранее предупредила об этом владельца дома.

Обострение конфликта совпало с Накбой, «Днём катастрофы»: так в Палестине прозвали события 15 мая 1948 года, когда после провозглашения независимости Израиля тысячи палестинских семей покинули свои дома. Из-за этого в крупнейших городах мира прошли акции в поддержку Палестины.

Некоторые из них прошли мирно, другие закончились столкновениями с полицией: во Франции, где полиция применила слезоточивый газ и водомёты, задержали более 50 участников акций, а в Лондоне из-за стычек пострадали 9 полицейских. В Германии сообщили о нападениях на синагоги и сожжение израильских флагов — эти действия осудил Центральный совет мусульман Германии.

Париж

Sarah Abdallah @sahouraxo
Incredible! Massive march in Paris in support of #Palestine despite Macron’s recent ban of pro-Palestinian demonstrations. https://t.co/hnGUrdnYDg
Yazid Bouziar @ybouziar
Des individus s’en prennent aux forces de l’ordre. Des projectiles sont lancés et des barricades sont érigées.

#Barbès #Paris #manifestation #Palestine https://t.co/QpYMNQVipJ
Clément Lanot @ClementLanot
PARIS - Tensions en cours. Canon à eau utilisé à #Barbes. #Palestine https://t.co/rFrrBye5Ig

Лондон

Jean Hugon 🇵🇸 @JeanHugon3
Un exemple de la manifestation massive à Londres en soutien au peuple palestinien.

À Paris la manifestation a été interdite puis réprimée à coups de lacrymos et de matraques.
#Palestine #Barbes
https://t.co/KEUcd0Besi
Ronan Burtenshaw @ronanburtenshaw
Biggest Palestine demo in years coming up to the Israeli embassy in London. https://t.co/LGDQtbzUWq
رزق 🇵🇸 @CEOofEgypt
An estimated 150,000 people attended today's protest for Palestine in London.

ONE-HUNDRED-AND-FIFTY-THOUSAND INDIVIDUALS.

What a glorious day it was 🙌🏽 https://t.co/6X0SXm8PNo
Sarah Abdallah @sahouraxo
Huge march in London in solidarity with #Palestine. Beautiful! https://t.co/2t6yfsDwEW
Andy Ngô @MrAndyNgo
Violence broke out outside the Israeli Embassy in London as a large team of police push back violent protesters part of Palestine direct action event. https://t.co/o53OtPTYkt

Нью-Йорк

Linda Sarsour @lsarsour
Brooklyn is OUTSIDE for PALESTINE.

Unapologetically Palestinian. Unapologetically from Brooklyn, New York. ✊🏼🇵🇸✊🏼 https://t.co/2BG7AUGpkS
Mei 🇲🇾🇵🇸 @m3ilina_
Multiple protests on the streets of major cities around the world for Palestine. ✊🏻🇵🇸 A thread;
#HearGaza
#WeStandWithPalestine

📍New York City https://t.co/HwWtYWMaTg

Берлин

Amro Ali @_amroali
Berlin protests for Palestine. I’ll do a thread here. #Palestine #NakbaDay https://t.co/FkPSeuciot
Amro Ali @_amroali
The number of protestors that came out are staggering!! #Berlin #Nakba https://t.co/U1aRISCnQv

Мадрид

Фото Getty
Madrid Zone @theMadridZone
Protests in Madrid today, in support of Palestine. ❤

We stand in solidarity with the Palestinian victims and take a stand against ANY human rights violation. This is bigger than football. https://t.co/6Kgvh9XBsW

Торонто

Fatin ফাতিন Chowdhury @fatinic
Palestine will be free. Toronto today. https://t.co/ANZSzjb6Qt
bear #1 🐻‍❄️⁷ @userbfIy
toronto protesting for palestine 🇵🇸 https://t.co/aLR1J2izTA

Монреаль

Rene Bruemmer @ReneBruemmer
Thousands of demonstrators chanting “Free, Free Palestine” at Palestinian protest against violence in Israel in downtown Montreal https://t.co/aJkquV6KdA

Сидней

Mehreen Faruqi @MehreenFaruqi
Free, free Palestine! Thank you Sydney #FreePalestine https://t.co/Q4vzBvXZuw

Вашингтон

Фото Getty

#соцсети #израиль #палестина

114 114 комментариев
23
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114 комментариев
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AttentiveMilk

33

В чём прикол? Палсестинцы же начали первые, разве нет?

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Примитивный ключ

AttentiveMilk
45

Спямят грустными фотками убитых детей в твиттере и всё тают, забывая, что в сторону Израиля было выпущено больше 2к ракет 

Ответить

Дмитрий Орлов

Примитивный
11

Можешь раскрутить в твиттере историю про распятого моссадом арабского мальчика??? Срочно надо

Ответить

Примитивный ключ

Дмитрий
3

У меня мало подписчиков.могу под их спамом кидать поддержку от ЛГБТ и ждать мб кто-то из них порвётся 

Ответить

Дмитрий Орлов

Примитивный
2

Как жаль, что российская пропаганда не делает репортажи про ужасы израильских фашистов

Ответить

Примитивный ключ

Дмитрий
16
Ответить

Дмитрий Орлов

Примити…
1

Не за тех воюют 

Ответить

Примитивный ключ

Дмитрий
18
Ответить

мЕдь

Примити…
5

Шутки шутками, а он уже неделю наверно в твиттере высирается какие евреи плохие. Глядишь и пустил бы пару ракет.

Ответить

Дмитрий Орлов

Примити…
2

Жаль

Ответить

Примитивны

Дмитрий
1
Ответить

Дмитрий

Примити…
2

Зачем американцы ноют про отсутствие социальной защиты в штатах??? Нужно потерпеть ради борьбы с китаем

Ответить

Примитивны

Дмитрий
1

Да, там есть картинки про платную медицину и поставки оружия Израилю

Ответить

Дмитрий

Примити…
1

Это точно кремлеботы сидят и клепают

Ответить

Дмитрий

Примити…
1

Ответь на мой вопрос про хамас
https://tjournal.ru/news/382486-reportazh-iz-socsetey-akcii-v-podderzhku-palestiny-proshedshie-v-londone-nyu-yorke-parizhe-i-drugih-gorodah-mira?comment=5546228

Репортаж из соцсетей: Акции в поддержку…
Крупнейшее обострение израильско-палестинского конфликта за годы совпало с палестинским «Днём…
tjournal.ru
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CommentBot

Дмитрий
0
Ответить

AnDyLawless

Примити…
1

Это Абу

Ответить

Примитивны

AnDyLaw…
1

Не может быть

Ответить

Китайский щит

Примити…
1

Покойся с миром

Ответить

Китайский щит

Примити…
1

Для большего надрыва, надо было написать зенитным комплексом российского производства. Я бы даже каяться начал на всякий случай

Ответить

Дмитрий Орлов

Примитивный
3

Помогу спамом

Ответить

некипишуй

Примитивный
1

есть такое
https://www.instagram.com/p/BrxNac6H4dX/

Ответить

Dr Serj

AttentiveMilk
6

В чём прикол?

Прикол в том, что Европа стремительно исламизируется. И мусульмане перехватывают повесточку, дальше больше будет.

За последний месяц французские военные и полиция опубликовали уже 3 открытых письма о грядущей гражданской войне из-за растущей исламизации страны. Макрон в ответ стал их прессовать, лишать званий и наград. Редакция ТЖ это почему-то не освещает.

Ответить

Marhal_New _Arleana

AttentiveMilk
3

Это никого не волнует.

Ответить

AttentiveMilk

Marhal_New
1

Почему они тогда выходят?

Ответить

Женя Кузьмин

Attenti…
9

возможно, из-за работающей системы железного купола со стороны кажется, будто это односторонняя война. плюс кажется, что арабов, которые могут поддерживать палестину, попросту больше. но это очень дилетантская точка зрения

Ответить

AttentiveMilk

Женя
14

То есть гопник доебался до борцух, получил пизды, а потом пришли родственники и говорят, что борцухи мрази, потому что не стали терпеть?

Ответить

Примитивный ключ

Attenti…
5

Да, пишут типа "ну у вас же меньше умерло, у вас же купол есть, это нечестно"

Ответить

AttentiveMilk

Примити…
8

Сука, как гопники ибучие, которые заявы пишут на тех, кого не удалось ограбить и побить. Чё происходит, ёпта?

Они не знали, что у них купол?

Ответить

Примитивны

Attenti…
3

Знали конечно. В этом и план их. Либо Хамас стреляет по Израилю, прячась за гражданскими, либо Израиль таки ответно стреляет и тогда все воют со слезами на глазах, что мирных жителей убивают. 
Террористы так и раньше делали. Тут, например, дед один рассказывает

David French @DavidAFrench
There are reporters who know these distinctions and don’t care, but there are many who don’t know the law of war at all. It’s important that reporters who report from combat zones be trained in these concepts (and pundits learn them before they provide analysis). /end.
David French @DavidAFrench
The goal was to create a win/win. If we used restraint, they had a safe haven. If we raided the location, they’d claim we were persecuting Islam and would try to use it as a recruiting tool. In response we’d often let Iraqi troops take the lead in mosque operations. /3
Ответить

Soytama Sotnikov

Примити…
4

Зато честно размещать свои поусковые установки в гражданских зданиях, а потом жаловаться что туда ответочка прилетает

Ответить

Примитивны

Soytama
1

Кричат что нет пруфов. И требуют их от Израиля.
Причем это делают даже медийные личности, актеры и журналисты. Cnn озвучивает новости только про жертв со стороны палестинцев.
В комментариях также требуют, чтобы *США пришли туда и навели порядок*

Сюр, короче.

Ответить

new_commen

Примити…
1

Но ведь США - это стратегический союзник Израиля. США - еврейская страна. В чём прикол того, что общественность США против Израиля?

Ответить

&#013

new_com…
1

Прикол в том, что по пирамиде угнетения мусульмане находятся выше евреев, которых считают белыми -> общественность США заступается за "угнетенных", т.е. палестинцев. 
Кто кого на самом деле бомбит, им вообще без разницы, только теперь это не про негров и белых в их штатах, а про палестинцев и евреев в другой стране. 

Ответить

new_commen

&#013;
1

Ясно. Классическая ситуация "Давид и Голиаф". Мы симпатизируем кому-то просто потому, что он слабее, следовательно, выглядит героем.

Ответить

dimrok

new_com…
0

Не вся общественность, в основном журналисты, преподаватели вузов и другие гуманитарии.

Ответить

new_commen

dimrok
0

Но ведь совсем недавно во время выборов в США много обсуждалась тема, что общественным мнением сейчас управляют соцсети, а соцсети принадлежат как раз ...

Ответить

dimrok

new_com…
1

управляют мнением не акционеры соцсетей, а скорее «говорящие головы». Американским правым в массе своей не удастся внушить, что Израиль это «Apartheid state», а вот американским же левым вполне возможно.

Ответить

new_commen

dimrok
0

Вполне ожидаемо, что соцсети начнут удалять информацию о протестах и банить зачинщиков беспорядков.

Ответить

dimrok

new_com…
0

Может быть. Еще может быть, что скорее всего сами зачинщики и протестующие начнут удалить всю опасную для себя инфу, если вдруг Байден начнёт чудить.

Ответить

Примитивны

new_com…
0

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Дмитрий

Примити…
0

Что мешает Израилю оккупировать сектор газа, как он сделал это с остальной территорией палестины?

Ответить

Примитивны

Дмитрий
1

Надо позвать путина байдена чтоб помогли защитить русских палестинцев и демократию!!!

Ответить

Дуд Волро

Примити…
1

каждой палестинской семье по буку

Ответить

new_comment

Примити…
2

"У вас есть купол, современная армия, мощная экономика, медицина, образование, наука, высокий уровень жизни. Вы работаете, а нам лень. Мы умеем только протестовать и гадить по всему миру. Поэтому мы правы."

Ответить

Китайский щит

Женя
0

из-за работающей системы железного купола

работающей

Трубы с порохом сбивает только треть.

Ответить

Alex

Attenti…
5

Чтоб получить преференции за акт толерантности и нихуя потом не делать.

Ответить

Ivan Boldyrev

Attenti…
2

Бляди, сэр. 

Ответить

Marhal_New

Attenti…
1

Потому что хотят. Там может быть десяток разных причин не связаных с Палестиной. 

Ответить

Marhal_New

Attenti…
0

Это социально одобряемый поступок.

Ответить

Bkmz Иванов

Attenti…
0

Старая история

Ответить

Madegghead

AttentiveMilk
1

сходи на пикабу, там тебе разъяснят )

Ответить

Примитивный ключ

Madegghead
4

А что на Пикабу?)
@лесточик репортёр с Пикабу, дай комментарий 

Ответить

Розовый ГОСТ

Примити…
2

А на Пикабу нехорошему человеку за двое суток слили 200к кармы и никакие вахтеры с администрацией никого за это не казнили

Ответить

Примитивный ключ

Розовый
5

Жертва режима, от имени всего тж объявляю тебя узником совести 

Ответить

Розовый ГОСТ

Примити…
1

ЭТО НЕ Я

Ответить

Розовый ГОСТ

Розовый
2

я ещё не таксёрик

Ответить

Madegghead

Розовый
2

еще или пока?

Ответить

Розовый

Madeggh…
2

пока

Ответить

Вячеслав

Розовый
2

пока

Ответить

Madegghead

Примити…
1

ну заходишь там в тег политика, задаешь свой вопрос... ))

Ответить

Примитивный ключ

AttentiveMilk
2

А ещё устраивают драки в других государствах. Ляпота

Eli 🦁 @EliKohn3
Pro Palestine protestors beat an elderly Jewish man in Canada. They also sexually assaulted a Jewish girl (whom I just spoke with). This is not normal. https://t.co/aSSdW9NAHN
Ответить

Сознательный франт

AttentiveMilk
1

Неважно кто первый начал. Важно, что никто не любит евреев. 

Ответить

Сознательный франт

Сознательный
1

Но вообще удивительно, что все подконтрольные медиа вдруг резко переобулись и встали на сторону арабов. 

Ответить

dimrok

Сознате…
0

Просто поколение журналистов сменилось.

Ответить

Сознательный

dimrok
0

Хозяева-то остались прежние. 

Ответить

dimrok

Сознате…
1

Хозяевам нужны деньги, они не особо будут лезть в редакторскую политику, если, конечно, статьи не станут совсем уж зашкварными.

Ответить

Сознательный

dimrok
0

Какие деньги приносит пропаганда блм, трансгендеризма, вакцинации? 
Что является более зашкварным, чем это? Сомнения в масштабах холокоста?

Ответить

dimrok

Сознате…
1

Пропаганда приносит деньги не с читателей, а с разных благотворительных фондов. Плюс, нужно учитывать, что многие из журналистов имеют огромные долги по образованию, они готовы работать за идею «чтобы изменить мир», их очень много, и платить им можно небольшую зарплату.

Ответить

Примитивны

Сознате…
0

Им пофигу. Народ хочет, а те и пишут. Лишь бы были лайки и просмотры.

Ответить

Сознательн

Примити…
0

Половина людей проголосовала за трампа, но в медиа он всегда выставлялся литералли гитлером.
Тоже ради лайков, наверное. 

Ответить

Примитивны

Сознате…
0

Повесточку поддерживали

Ответить

smx

AttentiveMilk
1

Прикол в том что теперь в мире много не только еврейских иммигрантов но и палестинских/арабских и теперь совершенно не очевидно кто в итоге победит в лоббистской битве

Ответить

_nevo

AttentiveMilk
0

В 1948?

Ответить

16

AttentiveMilk
–2

суть конфликта в том что одна сторона является самым продвинутым государством на ближнем востоке, имеет поддержку сша и может осуществлять действия над населением другой стороны с полной безнаказанностью и никогда не несла ответственности за это

а другая сторона пытается этому противостоять всеми доступными средствами

Ответить

16

16
0

но weird nerds из тж всегда встают на сторону сильного когда речь не касается россии, так что имеем что имеем — поддержку апартеида, колоний и бомбежек белым фосфором

Ответить

Анальное Сало

16
0

Давно Палестина является самым продвинутом государством на ближнем востоке?

Ответить

Индийский ключ

22

Почему эти люди бухтят, сидя в безопасной Великобритании, вместо того, чтобы отстаивать свою точку зрения на исторической родине?

Ответить

Андрей Рядькин

Индийский
9

Тоже хочу бухтеть на путю из Великобритании. И пособие там хорошее, и климат

Ответить

Andy

Андрей
1

У нас обратная ситуация, путю боготворят из великобритании.

Ответить

Nick Rosenberg

Андрей
0

Ну про климат ты загнул.

Ответить

Андрей Рядькин

Nick
0

Там очень комфортный климат. Без жары и долгой и Морозов

Ответить

Nick Rosenberg

Андрей
0

И без солнца.

Ответить

Андрей Рядькин

Nick
0

Там много солнца, не равномерно по всему острову, но в целом больше стереотип о постоянной слякоте

Ответить

Дмитрий Орлов

10

За Навального бы так выходили бгггг

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
8

Или за Беларусь

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
0

За твой разбан так же бились

Ответить

Относительный томагавк_два

6

Мне почему-то кажется, что все эти события произошли из-за того, что "кое-кому" не выгодны были позитивные дипломатические договоренности между арабскими государствами и Израилем.
Ну в самом деле, если мало напряжённости в регионе, то и меньше закупок вооружения. Тем более, что денег последнее время не хватает.

Ответить

Бесполезный турник

Относительный
0

Байден гадит?

Ответить

Kir Kirsky

Бесполезный
8

Алло, Байден? Выпускай ракеты по Израилю.

Ответить

Примитивный ключ

Kir
0

Это твитерские просят!!! Реверс ватаны

Ответить

Относительный томагавк_два

Бесполезный
1

Вряд ли. Американские базы находятся на территории Израиля.

Ответить

Весёлый Хамелеон

Относительный
0

Намек на приплетение

Ответить

Сергей Ахрем

6

готовые списки на депортацию

Ответить

Летний файл

2

Нет, Женичка, ты не переманишь меня на другую сторону.

Ответить

Женя Кузьмин

Летний
4

знаменитый скрытый агент хамас под кодовым именем женичка кузьмин

Ответить

AttentiveMilk

Женя
1

Запишем

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Откуда у хамаса ракеты? Может там и российские буки найдутся уже??

Ответить

Примитивный ключ

Дмитрий
7

Да были же фотки Лаврова в обнимку с лидерами хамаса. За пару дней до начала обстрела израилитян.
 Я для кого сюда твитерких приношу???

Ответить

Michael Petrov

Дмитрий
5

иран в основном спонсирует. ну и просто побираются где что найдут. из российского тоже были какие то системы, но учитывая сколько оружия ссср разрадавало всем местным людоедам, то не удивительно

Ответить

Kir Kirsky

Дмитрий
2

То что там летает в 90% случаев осилит любой из кружка ракетостроения, даже лучше сделает. Остальное от Ирана.

Ответить

Владимир Филатов

2

Пусть всякое говно перестанет поддерживать ХАМАС, тогда и поговорим, а пока Израиль прав больше.

Ответить

Примитивный ключ

Владимир
0

Хамас и есть всякое говно. "Пусть палестинцы перестанут поддерживать всякое говно" ты наверное хотел написать 

Ответить

Владимир Филатов

Примитивный
1

Ну их поддерживает, например, Россия. Палестинцы тоже.

Ответить

MangaloriANAL

1

Что-то явно должно быть после "9 полицейских"

Ответить

Женя Кузьмин

MangaloriANAL
0

а ты где читаешь? у меня там есть слово

Ответить

Личной глобус

Женя
1

Та же проблема и здесь.
Слово со ссылкой появляется кратковременно при обновлении страницы и исчезает, когда страница подгружается полностью. Веб-версия.

Ответить

Лига порвах

1

Жаль

Ответить

Andy

1

Ебанутые

Ответить

PaneraBreadBowlcut

1

Русский либерал их всех поголовно обзовёт антисемитами.

Ответить

Временной лолипоп

0

Зачем в Лондоне задерживают полицейских? 
задержали более 50 участников акций, а в Лондоне из-за стычек 9 полицейских

Ответить

Сергей Анонимович

0

Леваки сейчас переобуваются на лету, ведь непонятно кто больше угнетён палестинцы или евреи 

Ответить

#realfiddy

–1

Тот случай когда слово *Акции* читаешь уже в контексте инвестора.

Срочно нужны деньги)) 

Ответить

Индийский ключ

#realfiddy
0

слово Акции читаешь уже в контексте инвестора.

Срочно нужны деньги)) 

Ты не думал (ну так мельком), что между этими двумя фактами есть обратная взаимосвязь?

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