Репортаж из соцсетей: Акции в поддержку Палестины, прошедшие в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и других городах мира

Крупнейшее обострение израильско-палестинского конфликта за годы совпало с палестинским «Днём катастрофы».

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Акция в поддержку Палестины в Лондоне Фото Reuters

Уже неделю продолжаются взаимные ракетные обстрелы Израиля и Палестины. Новый виток конфликта стартовал с конфликта в Восточном Иерусалиме, где началось выселение нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах. Это привело к массовым беспорядкам, а движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву.

С тех пор страны обмениваются ударами: Израиль перехватывает часть выпущенных в свою сторону ракет с помощью системы «Железный купол», но обстрелы всё равно привели к десяти жертвам, включая двух детей. По данным Reuters, в Газе погибли не менее 149 человек, в том числе 41 ребенок. В ЦАХАЛ говорят, что атакуют только те объекты, которые используют боевики ХАМАС. Этим объяснили и разрушение здания, где располагались офисы мировых СМИ, включая Би-би-си и Associated Press: израильская армия заранее предупредила об этом владельца дома.

Обострение конфликта совпало с Накбой, «Днём катастрофы»: так в Палестине прозвали события 15 мая 1948 года, когда после провозглашения независимости Израиля тысячи палестинских семей покинули свои дома. Из-за этого в крупнейших городах мира прошли акции в поддержку Палестины.

Некоторые из них прошли мирно, другие закончились столкновениями с полицией: во Франции, где полиция применила слезоточивый газ и водомёты, задержали более 50 участников акций, а в Лондоне из-за стычек пострадали 9 полицейских. В Германии сообщили о нападениях на синагоги и сожжение израильских флагов — эти действия осудил Центральный совет мусульман Германии.

Париж

Лондон

Jean Hugon 🇵🇸 @JeanHugon3



À Paris la manifestation a été interdite puis réprimée à coups de lacrymos et de matraques.

#Palestine #Barbes

https://t.co/KEUcd0Besi Un exemple de la manifestation massive à Londres en soutien au peuple palestinien.À Paris la manifestation a été interdite puis réprimée à coups de lacrymos et de matraques.

رزق 🇵🇸 @CEOofEgypt



ONE-HUNDRED-AND-FIFTY-THOUSAND INDIVIDUALS.



What a glorious day it was 🙌🏽 An estimated 150,000 people attended today's protest for Palestine in London.ONE-HUNDRED-AND-FIFTY-THOUSAND INDIVIDUALS.What a glorious day it was 🙌🏽 https://t.co/6X0SXm8PNo [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/47d6e9ce-51e1-50d0-bbb6-f6272032e5de\/","width":1080,"height":1920}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/136d6c56-a098-5c6b-9d7f-44088bd4294a\/","width":1080,"height":1920}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0cb7585f-3b24-5440-a2b0-5767f877f098\/","width":1080,"height":1920}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02cc1042-b803-5c30-87df-2e85338d6ad5\/","width":1080,"height":1920}}}]

Andy Ngô @MrAndyNgo Violence broke out outside the Israeli Embassy in London as a large team of police push back violent protesters part of Palestine direct action event. https://t.co/o53OtPTYkt

Нью-Йорк

Берлин

Мадрид

Фото Getty

Madrid Zone @theMadridZone



We stand in solidarity with the Palestinian victims and take a stand against ANY human rights violation. This is bigger than football. Protests in Madrid today, in support of Palestine. ❤We stand in solidarity with the Palestinian victims and take a stand against ANY human rights violation. This is bigger than football. https://t.co/6Kgvh9XBsW

Торонто

Монреаль

Rene Bruemmer @ReneBruemmer Thousands of demonstrators chanting “Free, Free Palestine” at Palestinian protest against violence in Israel in downtown Montreal https://t.co/aJkquV6KdA

Сидней

Вашингтон