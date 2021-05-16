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Новости
Женя Кузьмин

Полиция Хьюстона нашла пропавшего бенгальского тигра, который неделю бродил по городу Статьи редакции

Его поиски и загадка владельца напомнили людям шоу «Король тигров»: владение хищником смешалось с обвинениями в убийстве и масштабными поисками.

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Американские СМИ называли ситуацию с тигром одной из главных загадок недели. Впервые его заметили 9 мая: он бродил по жилому району, где попался на глаза заместителю шерифа округа. Полицейский не был при исполнении, но направил на животное пистолет и вызвал подмогу. Но до того, как прибыл наряд, из соседнего дома вышел мужчина и забрал животное.

По словам свидетеля инцидента, который заснял ситуацию, сосед умолял полицейского не стрелять, подошёл и поцеловал тигра, а затем посадил его в белый пикап и уехал, несмотря на приказ офицера остановиться. В Хьюстоне при этом владеть тигром можно только при условии регистрации и соблюдения строгих правил. Например, хищник должен жить в клетке и находиться как минимум в 300 метрах от соседнего дома.

Мужчину вскоре задержали. Им оказался Виктор Уго Куэвас: по словам заместителя шерифа, тот назвался хозяином тигра. При этом животного при нём уже не было. Заодно выяснилось, что Куэваса в 2017 году обвинили в убийстве, но выпустили под залог в 125 тысяч долларов. После ареста судья округа Форт-Бенд отозвал решение о залоге.

Однако Куэвас заявил, что не является хозяином тигра, хоть и «ухаживал за ним» в последние месяцы. Его адвокат также заявил, что подзащитного арестовали дома, несмотря на то, что Виктор уже договорился с властями о том, что придёт в полицию самостоятельно. В то же время Куэвас отказался рассказывать, где находится тигр, только отметив, что тот «в безопасности».

Полиция обнародовала информацию о пропаже тигра, и с тех пор сотрудники получили сотни звонков и подтвердили, что его встречали как минимум в восьми местах Хьюстона. В процессе выяснилось, что тигра зовут Индия, и ему 9 месяцев. Героиня документального шоу на Netflix «Король тигров» Кэролин Баскин объявила вознаграждение в 5 тысяч долларов за информацию о хищнике.

По данным организации World Land Trust, в дикой природе осталось всего лишь около 2 тысяч бенгальских тигров. В том числе поэтому полиция опасалась, что кто-то застрелит Индию в черте города.

16 мая полиция Хьюстона объявила, что нашла тигра. Его передала жена Куавеса Джия. Пару признали владельцами животного. Его должны доставить в приют для животных.

Houston Police @houstonpolice
HPD Major Offenders Commander Ron Borza is relieved “India” the 🐅 is now safe: https://twitter.com/houstonpolice/status/1393729294921306119 https://t.co/RiNviPFzq3

#новости #животные #сша

4 4 комментария
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Миша Копейкин

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 В Хьюстоне при этом владеть тигром можно только при условии регистрации и соблюдения строгих правил.

Я читал, что в Техасе тигров больше, чем в дикой природе: в Техасе ~ 5 тыс особей, а в дикой природе ~ 4 тыс. И до 2001 года их даже не надо было регистрировать. Хотя и после этого за их регистрацией не особо следят.

Для них завести тигра так же легко, как для русского завести домашнего медведя.

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Самостоятельный дым

Миша
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у Джо Рогана слышал , что там каждый выёбывается у кого больше тигров

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Самостоятельный дым

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С H А P Р i Е

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Хьюстон, у нас проблема

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