Его поиски и загадка владельца напомнили людям шоу «Король тигров»: владение хищником смешалось с обвинениями в убийстве и масштабными поисками.

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Американские СМИ называли ситуацию с тигром одной из главных загадок недели. Впервые его заметили 9 мая: он бродил по жилому району, где попался на глаза заместителю шерифа округа. Полицейский не был при исполнении, но направил на животное пистолет и вызвал подмогу. Но до того, как прибыл наряд, из соседнего дома вышел мужчина и забрал животное.

По словам свидетеля инцидента, который заснял ситуацию, сосед умолял полицейского не стрелять, подошёл и поцеловал тигра, а затем посадил его в белый пикап и уехал, несмотря на приказ офицера остановиться. В Хьюстоне при этом владеть тигром можно только при условии регистрации и соблюдения строгих правил. Например, хищник должен жить в клетке и находиться как минимум в 300 метрах от соседнего дома.

Мужчину вскоре задержали. Им оказался Виктор Уго Куэвас: по словам заместителя шерифа, тот назвался хозяином тигра. При этом животного при нём уже не было. Заодно выяснилось, что Куэваса в 2017 году обвинили в убийстве, но выпустили под залог в 125 тысяч долларов. После ареста судья округа Форт-Бенд отозвал решение о залоге.

Однако Куэвас заявил, что не является хозяином тигра, хоть и «ухаживал за ним» в последние месяцы. Его адвокат также заявил, что подзащитного арестовали дома, несмотря на то, что Виктор уже договорился с властями о том, что придёт в полицию самостоятельно. В то же время Куэвас отказался рассказывать, где находится тигр, только отметив, что тот «в безопасности».

Полиция обнародовала информацию о пропаже тигра, и с тех пор сотрудники получили сотни звонков и подтвердили, что его встречали как минимум в восьми местах Хьюстона. В процессе выяснилось, что тигра зовут Индия, и ему 9 месяцев. Героиня документального шоу на Netflix «Король тигров» Кэролин Баскин объявила вознаграждение в 5 тысяч долларов за информацию о хищнике.

По данным организации World Land Trust, в дикой природе осталось всего лишь около 2 тысяч бенгальских тигров. В том числе поэтому полиция опасалась, что кто-то застрелит Индию в черте города.