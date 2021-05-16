Роспотребнадзор проверит соблюдение норм против Covid-19 в ЦДМ. Там прошла массовая встреча с актёрами «Майора Грома» Статьи редакции
В Центральном детском магазине собралось так много людей, что мероприятие пришлось прервать раньше времени. Организаторы рассказали о вызове правоохранительных органов.
О проверке соблюдения коронавирсных мер сообщила пресс-служба московского Роспотребнадзора. Причиной назвали «информацию о массовом мероприятии с участием посетителей» — речь идёт об афтограф-сессии с актёрами Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботарёвым, которые снялись в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».
Встречу с актёрами назначили на 12:00 в Центральном детском магазине, стенд продаж открылся раньше. Ещё до начала мероприятия в соцсетях появились сообщения о больших очередях и давке, а затем пользователи стали делиться снимками, которые демонстрировали массовость мероприятия. Некоторые очевидцы жаловались на плохую организацию, а другие предполагали, что организаторы просто не ожидали такого ажиотажа.
Примерно в 12:50 представители издательства Bubble (издаёт «Майора Грома») попросили поклонников разойтись: «Мы понимаем, что будет много недовольных, что люди стояли с шести утра и приезжали из других городов, мы приносим всем искренние извинения». Во время встречи с фанатами Горошко ушёл, позже объяснив это плохим самочувствием.
Позже Горошко, Чеботарёв и главный редактор Bubble Роман Котков записали видеообращение с объяснением ситуации. По словам Коткова, мероприятие отменили в том числе из-за сообщений, что некоторым людям в МЦД стало плохо, а также в магазин приехали правоохранительные органы. Они добавили, что не ожидали, что посетителей будет настолько много: «Такое количество людей никакая организация бы не спасла».
Накануне мероприятия издательство напоминало о мерах против Covid-19: посетителей просили соблюдать дистанцию, следить за разметкой на полу и носить маски.
Фильм говно кстати
Судя по кадрам, далеко не все так считают.
Не, если до огнеупорных серверов и отсутствия сотрудников соцсетки доебываться, то да, но это ж супергероика, а не фильм для умных
Какой ужас. Куда смотрит Роспотребнадзор. Почему сторонники Навального сорвали детский праздник
речь идёт об афтограф-сессии с актёрами Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботарёвым, которые снялись в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».
Чумной доктор удачно зашёл в очередную волну пандемии
Не понял зачем проводить проверку. Это же просто фан-встреча, а не митинг
Противный кавалер
Всем известно, что ковид распространяется только на митингах и не распространяется в бок
Ну некоторые же говорили, что Чумной доктор якобы списан с Навального. И даже если и не списан, то общие черты у них есть. А здесь актёр, который его сыграл. Притом, что самого майора Грома на встрече не было. Отсюда возникает вопрос - а на кого пошли детишки, и неужели жёсткий непримиримый революционер с его антискрепными идеями для них куда привлекательнее, нежели сам товарищ майор?
Вы только посмотрите сколько там людей - того и гляди затянут дружно "Перемен требуют наши сердца". Тут у самих товарищей охранителей сердечко может сильно ёкнуть, когда представят как будут чихвостить их наверху за то, что не запретили такую крамолу.
А вот если бы это была встреча в поддержку Донбасса или сбор подписей в пользу деда или на худой конец партии сусликов и бобров, подозреваю, что никто бы по этому поводу не возбудился, даже если бы народу было в несколько раз больше.
Весьма красноречивый кадр.
Фром май харт, ай ноу, ю ноу.
Я примерно на таком уровне и разговариваю, поэтому могу шутить)
я почему-то постоянно приговариваю «ю ноу», когда говорю на английском.
как будто оправдываясь, типа, ну да, я так себе болтун, но вы же понимаете, да? да???
Людей собралось, как будто Леди Гага приехала.
А кто это?
Блин, да я пошутил
https://tjournal.ru/telegram/382528?comment=5546461
При чем тут @Интернет ?
А шабаш клутина не хотят чекнуть, не? Это другое?
буквально год назад фанбаза Баббл была в разы-разы меньше, даже пугает это
Надо было объединить встречи, актёров и путина, и тогда бы туда свезли ещё больше народу.
Соболь недовольна, в реплаях, если уж честно, жабы ебут гадюк.