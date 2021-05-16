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Новости
Женя Кузьмин

Роспотребнадзор проверит соблюдение норм против Covid-19 в ЦДМ. Там прошла массовая встреча с актёрами «Майора Грома» Статьи редакции

В Центральном детском магазине собралось так много людей, что мероприятие пришлось прервать раньше времени. Организаторы рассказали о вызове правоохранительных органов.

42 42 комментария
3108 просмотров

О проверке соблюдения коронавирсных мер сообщила пресс-служба московского Роспотребнадзора. Причиной назвали «информацию о массовом мероприятии с участием посетителей» — речь идёт об афтограф-сессии с актёрами Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботарёвым, которые снялись в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».

Встречу с актёрами назначили на 12:00 в Центральном детском магазине, стенд продаж открылся раньше. Ещё до начала мероприятия в соцсетях появились сообщения о больших очередях и давке, а затем пользователи стали делиться снимками, которые демонстрировали массовость мероприятия. Некоторые очевидцы жаловались на плохую организацию, а другие предполагали, что организаторы просто не ожидали такого ажиотажа.

Московские новости @moskow_vk
😳Социальная дистанция в ЦДМ https://t.co/IXqmlYyPcK
нефтяная мышка 🧡 ДЖУЛИН ДЕНЬ @lovvur
цдм я не вижу ваших руууук https://t.co/rseUkZ1rpL
сэш 🍊 @wlvcrrt
люди, которые приехали в цдм не на фан-встречу: 🅰🅱🅾🅱🅰 https://t.co/k07UAhj4JO
лаф | fulcro’13 | фф‘27♥️ @laffjulia
цдм сейчас: одна очередь и конец второй которая обходит здание https://t.co/8NQNhJ4rjh
Олег Козырев @oleg_kozyrev
А вот что внутри Детского мира в Москве. Внутри толпа на автограф-сессию к актерам фильма "Майор Гром" выглядит так.
Похоже, Россию можно поздравить с первой успешной комикс-вселенной https://t.co/7x4sZsgHP2
лягушачий король, капитан дрейк @Mrk_msh
Картина называется «фильм не окупился»

#мгчд #цдм https://t.co/kOce5hXt28
заднuца пuнгвuна’ небо сегодня белое) @slyth_diana
ВСЕ КТО В ЦДМ УХОДИТЕ

БАБЛ НЕ РАССЧИТАЛИ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ

ПРОЯВИТЕ УВАЖЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ

У РЕБЯТ НАЧИНАЮТСЯ ТРАБЛЫ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ЦДМ

Примерно в 12:50 представители издательства Bubble (издаёт «Майора Грома») попросили поклонников разойтись: «Мы понимаем, что будет много недовольных, что люди стояли с шести утра и приезжали из других городов, мы приносим всем искренние извинения». Во время встречи с фанатами Горошко ушёл, позже объяснив это плохим самочувствием.

BUBBLE @bubble_ru
‼АХТУНГ! Ребята, кто ещё на улице - можете начинать расходиться, к сожалению, уже очевидно, что ЦДМ нас всех не выдержит‼

Понимаем, что многие будут расстроены и недовольны, обязательно что-то по этому поводу придумаем, как только Рома и остальные вернутся

Позже Горошко, Чеботарёв и главный редактор Bubble Роман Котков записали видеообращение с объяснением ситуации. По словам Коткова, мероприятие отменили в том числе из-за сообщений, что некоторым людям в МЦД стало плохо, а также в магазин приехали правоохранительные органы. Они добавили, что не ожидали, что посетителей будет настолько много: «Такое количество людей никакая организация бы не спасла».

Накануне мероприятия издательство напоминало о мерах против Covid-19: посетителей просили соблюдать дистанцию, следить за разметкой на полу и носить маски.

#новости

42 42 комментария
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42 комментария
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Антон Лисин

39

Фильм говно кстати 

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Иван Клюхин

Антон
3

Судя по кадрам, далеко не все так считают.

Ответить

Sweety bread my bratishka

Иван
16

миллионы мух не могут ошибаться

Ответить

Андрей Стаховский

Антон
4

А мне понравился. Хорошо снят, хорошо поставлен.

Ответить

Andre Macareno

Антон
1

Не, если до огнеупорных серверов и отсутствия сотрудников соцсетки доебываться, то да, но это ж супергероика, а не фильм для умных

Ответить

ruslan Akhmedov

21

Какой ужас. Куда смотрит Роспотребнадзор. Почему сторонники Навального сорвали детский праздник

Ответить

Eugard

ruslan
1
Ответить

Весёлый Хамелеон

18

речь идёт об афтограф-сессии с актёрами Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботарёвым, которые снялись в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».

Чумной доктор удачно зашёл в очередную волну пандемии

Ответить

Миша Копейкин

2

Не понял зачем проводить проверку. Это же просто фан-встреча, а не митинг

Ответить

Противный кавалер

Миша
25

Всем известно, что ковид распространяется только на митингах и не распространяется в бок

Ответить

Dmitry Teplyakov

Противный
0

Время отменять ежедневные скрам митинги в компаниях!

Ответить

Романелло Кивогенс

Миша
3

Ну некоторые же говорили, что Чумной доктор якобы списан с Навального. И даже если и не списан, то общие черты у них есть. А здесь актёр, который его сыграл. Притом, что самого майора Грома на встрече не было. Отсюда возникает вопрос - а на кого пошли детишки, и неужели жёсткий непримиримый революционер с его антискрепными идеями для них куда привлекательнее, нежели сам товарищ майор?

Вы только посмотрите сколько там людей - того и гляди затянут дружно "Перемен требуют наши сердца". Тут у самих товарищей охранителей сердечко может сильно ёкнуть, когда представят как будут чихвостить их наверху за то, что не запретили такую крамолу. 

А вот если бы это была встреча в поддержку Донбасса или сбор подписей в пользу деда или на худой конец партии сусликов и бобров, подозреваю, что никто бы по этому поводу не возбудился, даже если бы народу было в несколько раз больше. 

Ответить

Константин Чегемов

Романелло
0

Дед ты снова таблетки не выпил! 

Ответить

Романелло Кивогенс

9

Весьма красноречивый кадр.

Ответить

FUNKADELIC

Романелло
0

Вспомнил, что не привился

Ответить

FOX

7
Ответить

FOX

FOX
6
Ответить

Dmitry Teplyakov

FOX
0

Фром май харт, ай ноу, ю ноу.
Я примерно на таком уровне и разговариваю, поэтому могу шутить)

Ответить

Пальто в коне

Dmitry
1

я почему-то постоянно приговариваю «ю ноу», когда говорю на английском.
как будто оправдываясь, типа, ну да, я так себе болтун, но вы же понимаете, да? да???

Ответить

Dmitry Teplyakov

Пальто
0

А они кивают, потому что не понимают что ты говоришь)

Ответить

AZP

8

Людей собралось, как будто Леди Гага приехала.

Ответить

Антон Unknown

AZP
0

А кто это? 

Ответить

AZP

Антон
3

По сравнению с
актёрами Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботарёвым

 - никто.

Ответить

С H А P Р i Е

AZP
0

Тетя ася

Ответить

Kaspar Hauser

5

Я искренне не понимаю ажиотажа

Ответить

Дед Охуелыч

4

Дикари, блять!

Ответить

Почтовый холод

1

Блин, да я пошутил
https://tjournal.ru/telegram/382528?comment=5546461

Ответить

CommentBot

Почтовый
0
Ответить

Ignatii Baguwk

1

На провластных фан-встречах ковид как бы не заразен же, ало

Ответить

rossoshmap

0

При чем тут @Интернет ?

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
5

Молодец, Я НАУЧУ ВАС РАБОТАТЬ! 

Ответить

С H А P Р i Е

0

А шабаш клутина не хотят чекнуть, не?  Это другое?

Ответить

AZP

С
2

Нет.
Да.

Ответить

С H А P Р i Е

AZP
1

Да да нет да

Ответить

Вадим Петренко

1

буквально год назад фанбаза Баббл была в разы-разы меньше, даже пугает это

Ответить

Andre Macareno

Вадим
0

Подготавливают к срокам за хранение манги

Ответить

Благополучный чувак

1

Откуда столько фанатизма по сраному комиксу?

Ответить

Jenny Smith

Благополучный
0

мальчики симпатичные в фильме снимаются. в основном отсюда.

Ответить

Максим Костюков

0

"коронавирсных" 🤣🤣🤣🤣🤡

Ответить

Самостоятельный дым

0

В наше время что митинги, что вот такие встречи надо проводить организованно группами не больше n * 10 человек, чтобы не давать полиции повода

Ответить

Джон Кроули

0

Надо было объединить встречи, актёров и путина, и тогда бы туда свезли ещё больше народу. 

Ответить

Jenny Smith

–1

Соболь недовольна, в реплаях, если уж честно, жабы ебут гадюк.

Соболь Любовь @SobolLubov
Вау! А на организаторов встречи и администрацию «Детского мира» уже возбудили уголовное дело по подстрекательству к нарушению санитарных норм?🤔 https://t.co/X4JHzkmeWz
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