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Новости
Женя Кузьмин

В Москве возле МГУ прошла акция против закона о просветительской деятельности. Полиция задержала более 20 человек Статьи редакции

Студенты, преподаватели и академики встретились с депутатом КПРФ, чтобы обсудить закон, который критикуют и призывают отменить.

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  Фото телеграм-канала «Протестный МГУ»

О задержаниях сообщили корреспонденты «Дождя» и «МБХ Медиа». Среди задержанных — депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов. Телеграм-канал «Протестный МГУ» пишет о 26 задержанных.

По оценкам СМИ, в акции принимали участие около 150 человек. Её организовали в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным: по данным «Дождя», акцию посетили студенты, преподаватели, ученые и академики РАН. В списке выступающих заявляли научного журналиста Григория Тарасевича, профессора РАН Сергея Попова и академика РАН Бориа Кашина.

По данным СМИ, задерживали участников встречи, которые держали плакаты и флаги, а также выкрикивали лозунги. Очевидцы рассказали о задержании нескольких провокаторов, в том числе человека в костюме Чебурашки.

Протестный МГУ
Pekвием по стране #FreeNavalny @RuFailedState
Полиция задержала от 10 до 15 человек на акции в поддержку просветительской деятельности, которая проходит у главного здания МГУ на Воробьевых горах https://t.co/TNUPyGiyCF
SOTA @SotaVision
У МГУ по окончании протестной встречи хватают без оглядки на возраст, руководствуясь лишь атрибутикой КПРФ. https://t.co/NYpgUBIwoA
SOTA @SotaVision
По сообщениям наших корреспондентов, полицейские несколько раз заявили депутату Рашкину, что данное собрание — митинг, а не, как он сам утверждает, встреча с избирателями. После окончания мероприятия полицейские продолжили задержания и увели в автозаки людей с красными флагами. https://t.co/mVAAvsHyzj
SOTA @SotaVision
Мы уже видели этого персонажа на недавнем митинге КПРФ, тогда полиция отказалась предпринимать какие-либо меры к провокатору. Сегодня это случилось — Чебурашка задержан. https://t.co/j8esZtsaSn

Закон о «просветительской деятельности» внесли в Госдуму в ноябре 2020 года и приняли менее чем за полгода: 5 апреля его подписал Владимир Путин. Документ вносит поправки в закон «Об образовании»: определяет, что такое «просветительская деятельность», и вводит на неё ограничения. Против него выступали учёные: закон критиковали за непроработанность и вредительство.

Зачем приняли закон о просветительской…
Подробно о законе, который критикуют учёные и авторы просветительских проектов.
tjournal.ru
От лекции про космос до мастер-класса по…
Минпросвещения опубликовало проект постановления правительства, который раскрывает положения…
tjournal.ru

#новости #протесты

14 14 комментариев
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С H А P Р i Е

7

Полиция их дубинками и шокерами просветит

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Nikolay Kapustin

5

О уже так называемую системную оппозицию отоваривают, дальше только КПСС и все.

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Vitalii Nechaev

Nikolay
2

Да, ватники думали, что основная угроза в Навальном.
А как Навального посадили и штабы прижали, то взялись за остальных.
Что и следовало ожидать.

Дальше монополия, диктатура и т.п. закономерные вещи.

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Nevi Lant

–25

А либерахи только могут по теме карнавального выходить на улицу, а когда действительно что-то важное, им похер?

Ответить

некипишуй

Nevi
9

"по теме карнавального выходить на улицу"

"против закона о просветительской деятельности"

у тебя проблемы  с чтением написанного или с пониманием прочитанного?

Ответить

Иван Эртель

некипишуй
0

У него +15 рублей )

Ответить

Vitalii Nechaev

Nevi
3

А вышли то кто по твоему? 

Ответить

Andre Macareno

2

а поясните, я из-за этой дичи же условно лекции в каком-нибудь вузе от лица айти-компании читать не могу, да?

Ответить

Nikolay Kapustin

Andre
1

Только с разрешения. Будет разрешение - сможешь. Только каждый раз проверяй, не отозвали ли разрешение. А не то

Ответить

Eugene Tackleberry

Nikolay
1

У вас есть разрешение на просветительскую деятельность по данному вопросу?

Ответить

Начальный Даниль

1

Просветили? Теперь заново лампочки вкручивать

Ответить

Двойной фонарь

1

Ого, нихуя себе сказала я себе 

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badResistor

1

Холоп должен быть глуп. Бояре против знаний у холопов.

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Последний якорь

1

Мне всё это напоминает домострой в масштабах страны. Типа, Кремль это муж-самодур с садистскими наклонностиями, а население - жена - безропотная терпила, которая не то что не имеет права задавать вопросы (и уж тем более развестись), но даже за малейший недовольный взгляд в сторону мужа сразу же получает с размаху сапогом в рыло.

И вот она вся такая в синяках, со сломанным носом и рёбрами плачет, но при этом говорит, как он её любит, гордится драками мужа на международной арене, и с восхищением смотрит ему в глаза, когда он приходит домой и бросает ей под ноги аннексированную у кого-то в подворотне шубу.

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