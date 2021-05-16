В Москве возле МГУ прошла акция против закона о просветительской деятельности. Полиция задержала более 20 человек Статьи редакции
Студенты, преподаватели и академики встретились с депутатом КПРФ, чтобы обсудить закон, который критикуют и призывают отменить.
О задержаниях сообщили корреспонденты «Дождя» и «МБХ Медиа». Среди задержанных — депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов. Телеграм-канал «Протестный МГУ» пишет о 26 задержанных.
По оценкам СМИ, в акции принимали участие около 150 человек. Её организовали в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным: по данным «Дождя», акцию посетили студенты, преподаватели, ученые и академики РАН. В списке выступающих заявляли научного журналиста Григория Тарасевича, профессора РАН Сергея Попова и академика РАН Бориа Кашина.
По данным СМИ, задерживали участников встречи, которые держали плакаты и флаги, а также выкрикивали лозунги. Очевидцы рассказали о задержании нескольких провокаторов, в том числе человека в костюме Чебурашки.
Закон о «просветительской деятельности» внесли в Госдуму в ноябре 2020 года и приняли менее чем за полгода: 5 апреля его подписал Владимир Путин. Документ вносит поправки в закон «Об образовании»: определяет, что такое «просветительская деятельность», и вводит на неё ограничения. Против него выступали учёные: закон критиковали за непроработанность и вредительство.
О уже так называемую системную оппозицию отоваривают, дальше только КПСС и все.
Да, ватники думали, что основная угроза в Навальном.
А как Навального посадили и штабы прижали, то взялись за остальных.
Что и следовало ожидать.
Дальше монополия, диктатура и т.п. закономерные вещи.
А либерахи только могут по теме карнавального выходить на улицу, а когда действительно что-то важное, им похер?
а поясните, я из-за этой дичи же условно лекции в каком-нибудь вузе от лица айти-компании читать не могу, да?
Только с разрешения. Будет разрешение - сможешь. Только каждый раз проверяй, не отозвали ли разрешение. А не то
У вас есть разрешение на просветительскую деятельность по данному вопросу?
Мне всё это напоминает домострой в масштабах страны. Типа, Кремль это муж-самодур с садистскими наклонностиями, а население - жена - безропотная терпила, которая не то что не имеет права задавать вопросы (и уж тем более развестись), но даже за малейший недовольный взгляд в сторону мужа сразу же получает с размаху сапогом в рыло.
И вот она вся такая в синяках, со сломанным носом и рёбрами плачет, но при этом говорит, как он её любит, гордится драками мужа на международной арене, и с восхищением смотрит ему в глаза, когда он приходит домой и бросает ей под ноги аннексированную у кого-то в подворотне шубу.