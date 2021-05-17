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Новости
Sasha Shambilova

WSJ: Билл Гейтс ушёл из совета директоров Microsoft после романа с подчинённой Статьи редакции

По данным NYT, бывший глава Microsoft несколько раз приглашал сотрудниц на свидание, пока состоял в браке.

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Фото Jeff Pachoud/AFP

Совет директоров Microsoft в 2020 году решил, что Билл Гейтс должен покинуть компанию из-за сексуальных отношений с подчинённой. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники внутри компании.

Совет директоров узнал об отношениях Гейтса из письма инженера компании. Члены совета не хотели, чтобы главой компании был человек, у которого были отношения с подчинённой. Гейтс подал в отставку до окончания расследования и финального вердикта.

Пресс-секретарь Гейтса сообщила, что «его решение о выходе из совета директоров никоим образом не связано с этим вопросом», а сам роман с сотрудницей закончился «дружно» 20 лет назад. Она добавила, что отставка бывшего главы Microsoft связана с желанием сосредоточиться на благотворительности.

Ранее The New York Times сообщил о том, что Гейтс несколько раз пытался флиртовать с сотрудницами Microsoft и своего благотворительного фонда, пока состоял в браке. Источники, знакомые с ситуацией, заявили, что Гейтс приобрёл «сомнительную репутацию на рабочем месте», а его поведение создавало некомфортную рабочую среду.

В начале мая Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе. Они заявили, что приняли такое решение после «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».

#новости #microsoft

46 46 комментариев
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Бесконечный месяц

15

к тебе подкатывает сам Билл Гейтс а ты такая "а я нитакая жду трамвая"

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Сознательный волк

Бесконечный
6

Дал бы ему?

Ответить

Like.no.other

Сознательный
13

I'm not gay but 20$ is 20$

Ответить

Сознательный

Like.no…
7

But Bill Gates is Bill Gates

Ответить

Бесконечный месяц

Сознательный
1

премию мира

Ответить

Сознательный

Бесконе…
2

Двойные стандарты 

Ответить

Бесконечный

Сознате…
5

нет такой церемонии Double Standards Awards

Ответить

Божий дым

Бесконе…
1

Зря

Ответить

Сознательный волк

10

Грязный Билл

Ответить

AZP

Сознательный
4

А вдруг он моется?

Ответить

Верхний щит

9

Все было бы ничего. Просто в самый ответственный момент у него высветился синий экран смерти.
В итоге она осталась неудовлетворенной и перешла на маки

Ответить

dead

Верхний
5

унылые рофлы от макодрочера

Ответить

Бесконечный месяц

Верхний
3

напомнило ролики "привет я мак а я PC"

Ответить

Argumenta Ambigua

Верхний
2

Ну или на мамки, такое не редкость

Ответить

Оральное обезболивающее

Верхний
1

Сяки-маки

Ответить

С H А P Р i Е

Верхний
1

Застал Мелинду за макбуком

Ответить

Саша Ринцлер

7

Ну-с, зато сотрудницы Apple могут спать спокойно.

Ответить

Максим Козаченко

4

Мораль: флиртуйте и ебитесь, только если вы в одной касте (должности), иначе вам пизда.

Ответить

Магнитный завод

Максим
9

да тоже так себе. потом поднимаешься по должности и начинается "либо зп/хуй увеличивай, либо я всё распиздюнькаю"

Ответить

Максим Козаченко

Магнитный
2

Звучит как влажная фантазия

Ответить

Магнитный завод

Максим
3

согласен, можно попросить её поплыть на них на хуй

Ответить

Petr Petrov

Магнитный
0

увеличение хуя не дорого

Ответить

Виталий Лановой

Максим
1

Если вы в одного пола, расы, возраста. Иначе вам пизда

Ответить

AZP

Виталий
0

А можно мне пизду?

Ответить

Военный хот-дог

AZP
1

Можно, но тогда тебе пизда.

Ответить

Виталий Лановой

Военный
0

Хватит, это просто речевой оборот такой.

Ответить

Военный хот-дог

Виталий
4

Пиздатый оборот

Ответить

AZP

Военный
0

Оборот пизды

Ответить

Ужасный

AZP
0

А это уже статья 120 УК РФ

Ответить

Закомплексованная Душа

4

Ах он старый потаскун

Ответить

Божий дым

Закомплексованн…
0

20 лет назад он был менее старый

Ответить

Великолепный динозавр

2

Разве как вести себя в браке не решается совместно? Может у них это было нормально. Почему одновременно пытаются порвать шаблоны, но в тоже время когда это удобно их вешают. Аалпзыдмьыдыиаосшвжчьрдызчьмлызыбмлвды

Ответить

Положенный завод

Великолепный
2

"Аалпзыдмьыдыиаосшвжчьрдызчьмлызыбмлвды"  в точку, чувак

Ответить

Виталий Лановой

Великолепный
2

Так его же не за левак прессуют, а за неуставные отношения на работе.  

Ответить

Великолепный динозавр

Виталий
0

А зачем вообще писать, что он флиртовал? Кого должно ебать утро кому нравится. Люди трахаться перестанут из-за боязни что за ними следят и «не дай бог пофлиртуешь» !!!!

Ответить

Бесконечный

Великол…
0

Есть священная неприкосновенность вагины

Ответить

Тёма Смольянинов

2

Проводил чипирование😏

Ответить

doge

2
Ответить

плюшевый батон

doge
0

Ну они говорили что к психологу ходили. Наверное за тысячи долларов и годы терапии донесли мысль о том, что они могу делать вообще что угодно.

Ответить

Банан баклажанович

1

 перевел бы мелкомях под юрисдикцию рф, мог бы сейчас лобки налево и направо лапать

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Argumenta Ambigua

1

История с бородой, очевидно кто то остался недоволен компенсацией

Ответить

С H А P Р i Е

1

С кортаной, что ле

Ответить

Диванный Аналитик

1

Что же такое творится, может и благотворительность там не от чистого сердца, а хитрый манёвр, например, с налогами?

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Божий дым

Диванный
0

а хитрый манёвр, например, с чипированием?

Ответить

Диванный Аналитик

0

Кстати, нихуя он старый

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Антон Лисин

0

Ай Билли.... Мужик! 20 летних небось зажимал 

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