WSJ: Билл Гейтс ушёл из совета директоров Microsoft после романа с подчинённой Статьи редакции
По данным NYT, бывший глава Microsoft несколько раз приглашал сотрудниц на свидание, пока состоял в браке.
Совет директоров Microsoft в 2020 году решил, что Билл Гейтс должен покинуть компанию из-за сексуальных отношений с подчинённой. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники внутри компании.
Совет директоров узнал об отношениях Гейтса из письма инженера компании. Члены совета не хотели, чтобы главой компании был человек, у которого были отношения с подчинённой. Гейтс подал в отставку до окончания расследования и финального вердикта.
Пресс-секретарь Гейтса сообщила, что «его решение о выходе из совета директоров никоим образом не связано с этим вопросом», а сам роман с сотрудницей закончился «дружно» 20 лет назад. Она добавила, что отставка бывшего главы Microsoft связана с желанием сосредоточиться на благотворительности.
Ранее The New York Times сообщил о том, что Гейтс несколько раз пытался флиртовать с сотрудницами Microsoft и своего благотворительного фонда, пока состоял в браке. Источники, знакомые с ситуацией, заявили, что Гейтс приобрёл «сомнительную репутацию на рабочем месте», а его поведение создавало некомфортную рабочую среду.
В начале мая Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе. Они заявили, что приняли такое решение после «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».
Сознательный волк
Дал бы ему?
I'm not gay but 20$ is 20$
Бесконечный месяц
премию мира
Мораль: флиртуйте и ебитесь, только если вы в одной касте (должности), иначе вам пизда.
да тоже так себе. потом поднимаешься по должности и начинается "либо зп/хуй увеличивай, либо я всё распиздюнькаю"
Звучит как влажная фантазия
Если вы в одного пола, расы, возраста. Иначе вам пизда
Ах он старый потаскун
Так его же не за левак прессуют, а за неуставные отношения на работе.
Ну они говорили что к психологу ходили. Наверное за тысячи долларов и годы терапии донесли мысль о том, что они могу делать вообще что угодно.
перевел бы мелкомях под юрисдикцию рф, мог бы сейчас лобки налево и направо лапать
Что же такое творится, может и благотворительность там не от чистого сердца, а хитрый манёвр, например, с налогами?