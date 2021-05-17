По данным NYT, бывший глава Microsoft несколько раз приглашал сотрудниц на свидание, пока состоял в браке.

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Фото Jeff Pachoud/AFP

Совет директоров Microsoft в 2020 году решил, что Билл Гейтс должен покинуть компанию из-за сексуальных отношений с подчинённой. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники внутри компании.

Совет директоров узнал об отношениях Гейтса из письма инженера компании. Члены совета не хотели, чтобы главой компании был человек, у которого были отношения с подчинённой. Гейтс подал в отставку до окончания расследования и финального вердикта.

Пресс-секретарь Гейтса сообщила, что «его решение о выходе из совета директоров никоим образом не связано с этим вопросом», а сам роман с сотрудницей закончился «дружно» 20 лет назад. Она добавила, что отставка бывшего главы Microsoft связана с желанием сосредоточиться на благотворительности.

Ранее The New York Times сообщил о том, что Гейтс несколько раз пытался флиртовать с сотрудницами Microsoft и своего благотворительного фонда, пока состоял в браке. Источники, знакомые с ситуацией, заявили, что Гейтс приобрёл «сомнительную репутацию на рабочем месте», а его поведение создавало некомфортную рабочую среду.