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Sasha Shambilova

При обрушении трибуны в синагоге в Израиле пострадали более 200 человек, погибли двое Статьи редакции

Более 650 человек пришли в недостроенную синагогу на празднование Шавуота.

В синагоге в Гиват-Зеэв недалеко от Иерусалима во время молитвы обрушилась трибуна, сообщает The Times of Israel. 219 человек госпитализировали, пятеро из них находятся с тяжёлом состоянии. Погибли двое, среди них 12-летний мальчик и 40-летний мужчина.

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По данным полиции, в синагоге на момент обрушения находились 650 человек. Они пришли, что отпраздновать Шавуот — день дарование евреям Торы на горе Синай. В мэрии города заявили, что здание было недостроено.

#новости #израиль

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Саша Ринцлер

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*довольный палестинский установщик трибун*

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Andrew Muralov

Саша
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Трибун Изгоев.

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Marhal_New _Arleana

Andrew
0

Изгой был 1

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Andrew Muralov

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За 10 мин до инцидента.

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#realfiddy

0

Шабба, почему этот шлак в новостях?

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