Более 650 человек пришли в недостроенную синагогу на празднование Шавуота.

В синагоге в Гиват-Зеэв недалеко от Иерусалима во время молитвы обрушилась трибуна, сообщает The Times of Israel. 219 человек госпитализировали, пятеро из них находятся с тяжёлом состоянии. Погибли двое, среди них 12-летний мальчик и 40-летний мужчина.

По данным полиции, в синагоге на момент обрушения находились 650 человек. Они пришли, что отпраздновать Шавуот — день дарование евреям Торы на горе Синай. В мэрии города заявили, что здание было недостроено.