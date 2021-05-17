При обрушении трибуны в синагоге в Израиле пострадали более 200 человек, погибли двое Статьи редакции
Более 650 человек пришли в недостроенную синагогу на празднование Шавуота.
В синагоге в Гиват-Зеэв недалеко от Иерусалима во время молитвы обрушилась трибуна, сообщает The Times of Israel. 219 человек госпитализировали, пятеро из них находятся с тяжёлом состоянии. Погибли двое, среди них 12-летний мальчик и 40-летний мужчина.
По данным полиции, в синагоге на момент обрушения находились 650 человек. Они пришли, что отпраздновать Шавуот — день дарование евреям Торы на горе Синай. В мэрии города заявили, что здание было недостроено.
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*довольный палестинский установщик трибун*
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