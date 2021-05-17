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Новости
Sasha Shambilova

Власти Украины конфисковали партию водки из яблок в Чернобыле. Учёные-производители пытаются вернуть её через суд Статьи редакции

По данным прокуратуры Киева, полторы тысячи бутылок конфисковали не из-за радиации, а из-за неправильных акцизных марок.

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Фото Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

Британские и украинские учёные из компании Chernobyl Spirit Company пытаются оспорить конфискацию полторы тысяч бутылок водки из яблок, выращенных в «зоне отчуждения».

В марте служба безопасности Украины изъяла партию с завода, не объяснив причин. Профессор Университета Портсмута Джим Смит, один из основателей Chernobyl Spirit Company, рассказал, что их обвинили «в использовании поддельных украинских акцизных марок».

Но это бессмысленно, потому что товар следовал в Великобританию, и у него есть необходимые британские акцизные марки.

Джим Смит
один из основателей Chernobyl Spirit Company

Прокуратора Киева сообщила ABC News, что британские марки для бутылок не соответствуют примерам для официальной регистрации.

Смит также рассказал, что его команда выиграла дело по возвращению конфискованных бутылок, но прокуратора подала апелляцию.

Первую бутылку водки Atomik произвели в 2019 году. Алкоголь из чернобыльских яблок — это часть четырёхлетнего эксперимента учёных. Они хотели узнать, могут ли производить безопасный для потребления продукт из сельскохозяйственных культур, которые вырастили в загрязнённом радиацией районе. По словам Смита, в произведённой водке не обнаружили никаких признаков необычной радиации. 75% доходов людям компания обещала людям «в зоне отчуждения».

#новости #украина #великобритания #чернобыль

22 22 комментария
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22 комментария
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Бесконечный месяц

11

потому что в Зоне только водка Cossacks

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Al

Бесконечный
2

Новые скрины из ждалкера 2?

Ответить

Бесконечный месяц

Al
0

Наверное

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Хозяйственный украинец

Al
0

да не, графон тут года 2010го

Ответить

allah213

7

Трезвий/бахнув горiлки

Ответить

Слава Инженеров

6
Ответить

Буржуазный микрофон

2

Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует – от настоящей не отличишь.

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С H А P Р i Е

1

Эх, ща бы водочки Чернобыльской отведать

Ответить

С H А P Р i Е

С
1

С картошечкой оттуда же

Ответить

С H А P Р i Е

С
3

И рыбкой из пруда-охладителя чаэс

Ответить

С H А P Р i Е

С
1

У меня тогда не только глаза засветятся нах

Ответить

Кристиан Бедгер

С
1

Оттуда же с картошечкой 

Ответить

Cерьёзный Валера

Кристиан
1

С обычной советской оттуда же.

Ответить

С H А P Р i Е

С
0

С картошечкой оттуда же

Ответить

Хозяйственный украинец

1

вот это хабар

Ответить

KSA

0

У них есть подарочная редакция со встроенным в бутылку дозиметром?

Ответить

Бесконечный месяц

KSA
2

Линейкой

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KSA

Бесконечный
0

Измерь свои 15 сантиметров один раз и запомни

Ответить

Бесконечный

KSA
0

В дюймах это сколько?

Ответить

KSA

Бесконе…
1

5,905511811023622047244094488189

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Бесконечный

KSA
0

Шесть дюймов чистого удовольствия

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KSA

Бесконе…
0

Помылся? Молодец!

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