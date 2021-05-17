По данным прокуратуры Киева, полторы тысячи бутылок конфисковали не из-за радиации, а из-за неправильных акцизных марок.

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Фото Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

Британские и украинские учёные из компании Chernobyl Spirit Company пытаются оспорить конфискацию полторы тысяч бутылок водки из яблок, выращенных в «зоне отчуждения».

В марте служба безопасности Украины изъяла партию с завода, не объяснив причин. Профессор Университета Портсмута Джим Смит, один из основателей Chernobyl Spirit Company, рассказал, что их обвинили «в использовании поддельных украинских акцизных марок».

Но это бессмысленно, потому что товар следовал в Великобританию, и у него есть необходимые британские акцизные марки. Джим Смит один из основателей Chernobyl Spirit Company

Прокуратора Киева сообщила ABC News, что британские марки для бутылок не соответствуют примерам для официальной регистрации.

Смит также рассказал, что его команда выиграла дело по возвращению конфискованных бутылок, но прокуратора подала апелляцию.