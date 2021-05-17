Власти Украины конфисковали партию водки из яблок в Чернобыле. Учёные-производители пытаются вернуть её через суд Статьи редакции
По данным прокуратуры Киева, полторы тысячи бутылок конфисковали не из-за радиации, а из-за неправильных акцизных марок.
Британские и украинские учёные из компании Chernobyl Spirit Company пытаются оспорить конфискацию полторы тысяч бутылок водки из яблок, выращенных в «зоне отчуждения».
В марте служба безопасности Украины изъяла партию с завода, не объяснив причин. Профессор Университета Портсмута Джим Смит, один из основателей Chernobyl Spirit Company, рассказал, что их обвинили «в использовании поддельных украинских акцизных марок».
Прокуратора Киева сообщила ABC News, что британские марки для бутылок не соответствуют примерам для официальной регистрации.
Смит также рассказал, что его команда выиграла дело по возвращению конфискованных бутылок, но прокуратора подала апелляцию.
Первую бутылку водки Atomik произвели в 2019 году. Алкоголь из чернобыльских яблок — это часть четырёхлетнего эксперимента учёных. Они хотели узнать, могут ли производить безопасный для потребления продукт из сельскохозяйственных культур, которые вырастили в загрязнённом радиацией районе. По словам Смита, в произведённой водке не обнаружили никаких признаков необычной радиации. 75% доходов людям компания обещала людям «в зоне отчуждения».
Новые скрины из ждалкера 2?
Эх, ща бы водочки Чернобыльской отведать
С картошечкой оттуда же
И рыбкой из пруда-охладителя чаэс
Оттуда же с картошечкой
У них есть подарочная редакция со встроенным в бутылку дозиметром?
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