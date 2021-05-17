Глава СК: костяк протестующих 21 апреля в Петербурге составили безработные, приезжие и школьники Статьи редакции
Он заявил, что школьникам нужна «движуха».
По словам Александра Бастрыкина, «почти половина участников [протестов] нигде не работает и не учится».
Он отметил, что среди них много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областей. Оттуда, заявил глава СК, «прибывают довольно зрелые люди, чаще всего неудавшиеся бизнесмены, они агрессивно настроены».
По его оценке, меньше стало студентов — «в основном 14-15-летние школьники, которые мало что понимают в происходящих событиях, им нужна „движуха“».
По данным МВД, на митинги 21 апреля вышли около 14,4 тысяч человек, в том числе около 4,5 тысяч — в Петербурге.
По данным «ОВД-Инфо», в день протестов по всей России задержали около 2 тысяч человек, 843 — в Петербурге.
Верующий чувак
причем заметьте сам по себе посыл, "неудавшийся бизнесмен" сказано как что-то негативно презрительно окрашенное. для силовиков бизнесмен = пройдоха, осуждаемый в обществе человек. предприниматель = недобросовестный. официальная позиция власти, не устаю с этого бомбить
Потому что пидарасы совковые
да скоро уже пойдут те, кто в 90-е родился, и все совковые? тут нужно более точное определение
Совок частенько передаётся воспитанием через родителей и учителей в школах
я в общем согласен, но есть одна несостыковка - страной рулят, в том числе, люди, которые начинали и реализовались в 90-х, в совке у них физически не могло быть ни успеха ни других сладких воспоминаний. т.е. все их достижения связанны с тем, что скорее противоположность совку
Дык Совок будет воспроизводить сам себя, пока сверху задают такое направление
Верующий чувак
ну может скоро и пойдут, но в верхах действительно сидят щас все те, кто сдавал экзамены по марксизму-ленинизму, защищал диссертации по плановой экономике и каждый второй служил в кгб. они действительно мозгами живут в другом мире и хотят жить в нем до победного
К высокой власти у нас пролезают примерно после 40-50, то есть сейчас это родившиеся в 70-е.
"Мы страну и всех вас защищаем, а вы только о деньгах и думаете, так что, давайте, делитесь"
Бесконечный месяц
силовики то как раз успешные бизнесмены. они ж думают что это как в "монополии" чем больше отжал тем больше лавешки
в ипотеку
Поразительный спрей
в Польшу
клубники захотелось..........
Поразительный
выращенной на польском навозе(((
Кому нужен здравый разум, ведь... всем нам просто необходимы хороший царь и знакомая вонь
Трек отличный, особенно с учётом года выхода. К сожалению до сих пор актуален.
Причём под тунеядцами скорее всего скрываются фрилансеры. Блять, современная пропаганда это точь в точь совок, просто до запятой.
Мне нравится как они делают упор что вот мол эти оппозиционеры нигде официально не устроены, ещё и трудовая книжка небось пустая. Хотя дл аудитории пенсов в глубоком маразме это наверно является негативной оценкой человека
Лукашенко: только не списывай точь в точь
Бастрыкин: костяк протестующих составили безработные, приезжие и школьники
Как раз таки разница с РБ, что в Минске на водили движ, а кэлхам поебать было
Движ? Кэлхи? Что это?
Движ - Движение
>Кэлх – он же колхозник, он же житель «агрогородка», понаехавший в Минск. Минчане относятся к кэлхам с легкой степенью снисходительности и неприязни. Ведь кэлхи создают на дороги пробки, задирают цены на жилье. Проклятые кэлхи мешают минчанам жить!
Кто наводил движ в Минске? Ну так везде - приезжих не любят, особенно из деревень.
Все Минчане против действующей власти, в большинстве своём все выходили на митинги и пытались что-то менять.
В России же все наоборот, области как-то пытаются влиять на столицу, а тем похуй глубоко
Может и все против, но что-то тихо стало. В России в принципе тише, но всё равно никаких перемен в обеих странах пока не предвидется.
То что к 25 почти все протестующие перестают быть протестующими - факт. В 25 наступает жестокое осознание что сделать ты что-то можешь только в радиусе своего окружения и своей жизни. Зарабатывать больше, заниматься собой и семьёй.
Но насчет 14-15 лет он просто прогнал пургу! Любая фотка с митинга подтверждает что там студенты, но не школота.
Бесконечный месяц
Получается жёстко винили и избивали при задержании несовершеннолетних. Тогда такая росгвардия нам не нужна
Так в этом родители виноваты!
Срочно посадить за избиение детей росгвардией родителей!
Читай: костяк протестующих 21 апреля уволили, отчислили, увезли в неопределнном направлении
PS: 2 недели назад
до 25 считается, что мелкий лох. шпингалет. школьник без прав на сиги и все остальное
примерно к 25-26 годам революционно настроенная молодёжь куда-то девается.
Кому-то подкидывают наркотики, кого-то сажают за чтение конституции, а кто-то уезжает в другие страны
Наркоманы и проститутки
Классный крюк
Почему терпят Путина руSSкие, а страдает весь мир??????
Это быстрыкин сейчас нарушает законодательство РФ и распространяет недостоверную информацию или у него есть конкретная статистика?
А это не тот, который под лупой на ноуте фотки разглядывал?!
так у него просто экран погас, а он сразу "молодёжь куда-то девается"
Дак это ж те, что кроме путинской стабильности нихуя не видели. Кто в сознательном возрасте не видел золотых нулевых, а только эпоху застоя.
Бесконечный месяц
а зачем им диалог, тебе очертили зону где ты можешь вертеться ( средний класс 17к ) вот и будь в нем, а роскошная жизнь - она тяжела, там за всем следить надо , не крестьянское это дело
Коммунистический жар
Ну как минимум затем чтобы не бегать летом 21 года ошпаренными в жопу перед выборами🌚хотя действительно, чего то ждать от полумаразматичных дедов толку нет, будем ждать когда время, кхм, порешает вопросики
Бесконечный
ну они уверены что в день подсчета будут стабильные 75 % единой россии и всё будет как прежде всегда.
Прикол в том, ребята, что там реально будет под 75% и без всяких подтасовок. Те кому от 18 до 29 лет (основа протестного электората) на выборы ходят - через два. Пенсионеры, бюджетники, субсидники, силовики, и т.д. 8-9 - из каждый 10 человек. Средний возраст в России уже под 41 г.
Изменить здесь что то может либо как в 1917 г (цены на еду за короткий срок около 1-1.5 лет подорожали в 5-10 раз) или как в 1991 г еды просто не было на прилавке (от слова почти вообще) По другому не будет...
Бесконечный
да они как бы сами назалупались не только внутри и снаружи, что эти выборы скорее всего будут не признавать в мире. и начнется этап загнивания. им то похуй, но это будет уже другой статус нелегитимности
Бесконечный месяц
ты почитай сочинения того же Патрушева. они реально верят в то что все у кого погоны - это класс новейшего неодворянства
Бесконечный
да там как бы есть только определенная каста привилегированных . от региона к региона ситуация разная. у нас вон ментша обязала в пандемию каждый день по 15 протоколов с района ей класть на стол, ее свои же и слили голосвухи ее в вотсапе и ее уволили, да еще и с лишением звания и выплат
Маргиналы, в общем, случайные люди, бузотёры пришлые да молодёжь без царя в голове. Ща, ещё чуть-чуть мы им окончательно крылья подрежем и остепенятся. Годам к 25-26.
Было бы идеально если бы он еще добавил, что к 25 годам становятся умнее и перестают вестись на деструктивные призывы западных агентов
По словам Александра Бастрыкина
Слова это конечно хорошо, но
Никуда не девается.
Просто человек понимает, что бесполезно бороться с ветряными мельницами, а жизнь не вечная.
А я не удивлён