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Новости
Ольга Щербинина

Глава СК: костяк протестующих 21 апреля в Петербурге составили безработные, приезжие и школьники Статьи редакции

Он заявил, что школьникам нужна «движуха».

89 89 комментариев
1988 просмотров

По словам Александра Бастрыкина, «почти половина участников [протестов] нигде не работает и не учится».

Он отметил, что среди них много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областей. Оттуда, заявил глава СК, «прибывают довольно зрелые люди, чаще всего неудавшиеся бизнесмены, они агрессивно настроены».

По его оценке, меньше стало студентов — «в основном 14-15-летние школьники, которые мало что понимают в происходящих событиях, им нужна „движуха“».

Что касается протестных настроений, то я в этом плане оптимист: примерно к 25-26 годам революционно настроенная молодёжь куда-то девается.

Александр Бастрыкин
глава Следственного комитета

По данным МВД, на митинги 21 апреля вышли около 14,4 тысяч человек, в том числе около 4,5 тысяч — в Петербурге.

По данным «ОВД-Инфо», в день протестов по всей России задержали около 2 тысяч человек, 843 — в Петербурге.

Как в России прошли акции 21 апреля: фонарики…
Протестный день начался с утренних обысков, а закончился массовыми задержаниями митингующих.
tjournal.ru

#новости #21апреля

89 89 комментариев
12
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89 комментариев
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Верующий чувак

43

норм набрасывает, про неудавшихся бизнесменов вообще пиздец.
силовики и контрольные службы душат малейший зарождающийся бизнес со всех сторон, а потом кекают с них, норм отношение к людям у господина бастрыкина

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Верующий чувак

Верующий
47

причем заметьте сам по себе посыл, "неудавшийся бизнесмен" сказано как что-то негативно презрительно окрашенное. для силовиков бизнесмен = пройдоха, осуждаемый в обществе человек. предприниматель = недобросовестный. официальная позиция власти, не устаю с этого бомбить

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Дмитрий Алексеевич

Верующий
12

Потому что пидарасы совковые

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Ilya Grigöryev

Дмитрий
0

да скоро уже пойдут те, кто в 90-е родился, и все совковые? тут нужно более точное определение

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ilya
9

Совок частенько передаётся воспитанием через родителей и учителей в  школах

Ответить

Ilya Grigöryev

Dmitry
0

я в общем согласен, но есть одна несостыковка - страной рулят, в том числе, люди, которые начинали и реализовались в 90-х, в совке у них физически не могло быть ни успеха ни других сладких воспоминаний. т.е. все их достижения связанны  с тем, что скорее противоположность совку

Ответить

alexferman

Ilya
7

Дык Совок будет воспроизводить сам себя, пока сверху задают такое направление

Ответить

Верующий чувак

Ilya
3

ну может скоро и пойдут, но в верхах действительно сидят щас все те, кто сдавал экзамены по марксизму-ленинизму, защищал диссертации по плановой экономике и каждый второй служил в кгб. они действительно мозгами живут в другом мире и хотят жить в нем до победного

Ответить

Божий дым

Верующий
0

служил в кгб

Пограничником?

Ответить

Дмитрий

Ilya
0

Совок никуда не делся. Смена флагов и бюстов Ленниа на портрет Путина ментальность не исправило

Ответить

робот-бёрдвотчер

Ilya
0

К высокой власти у нас пролезают примерно после 40-50, то есть сейчас это родившиеся в 70-е.

Ответить

Ilya Grigöryev

Верующий
1

па сезону шелестит 

Ответить

Kesantielu Dasefern

Верующий
1

Все в соответствии с мировоззрением основного «электората».

Ответить

Жак Фреско

Верующий
0

"Мы страну и всех вас защищаем, а вы только о деньгах и думаете, так что, давайте, делитесь"

Ответить

Бесконечный месяц

Верующий
2

силовики то как раз успешные бизнесмены. они ж думают что это как в "монополии" чем больше отжал тем больше лавешки

Ответить

Поразительный спрей

37

"к 25-26 годам революционно настроенная молодёжь куда-то девается"

в тюрьму?

Ответить

Мистер Блондин

Поразительный
24

в ипотеку 

Ответить

Поразительный спрей

Мистер
3

в Польшу

Ответить

Мистер Блондин

Поразит…
2

клубники захотелось..........

Ответить

Поразительный

Мистер
1

выращенной на польском навозе(((

Ответить

Мистер Блондин

Поразит…
4

и бережно собранной братьями славянами 

Ответить

Victor Ganin

Поразит…
0

Да, выращенная на русском говне повкуснее будет.

Ответить

Денис Фадеев

Мистер
0

под рассрочку 

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Поразительный
0

В Москву или за границу

Ответить

Бесконечный месяц

11

В стране вроде скачки и прорывы, откуда то безработные взялись.
к 25-26 годам при подобном режиме такая молодежь выходит с первой отсидки и уже их мысли заняты не мирными протестами.
Але дядя Саша перед Вовой то ты прогнулся , но перед здравым разумом не очень

Ответить

Рыжий

Бесконечный
4

Кому нужен здравый разум, ведь... всем нам просто необходимы хороший царь и знакомая вонь 

Ответить

Дмитрий Григорьев

Рыжий
1

Трек отличный, особенно с учётом года выхода. К сожалению до сих пор актуален.

Ответить

Военный хот-дог

9

Хулиганы и тунеядцы. Классика.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Военный
7

Причём под тунеядцами скорее всего скрываются фрилансеры. Блять, современная пропаганда это точь в точь совок, просто до запятой.
Мне нравится как они делают упор что вот мол эти оппозиционеры нигде официально не устроены, ещё и трудовая книжка небось пустая. Хотя дл аудитории пенсов в глубоком маразме это наверно является негативной оценкой человека

Ответить

Бесконечный месяц

Дмитрий
5

а увольняют с работы , из того же метро, видимо заранее засланных иностранных агентов

Ответить

Дмитрий

Бесконе…
2

Странно кста что этой новости здесь не было. Либерахи и наймиты госдепа не хотят поддержать рабочий класс

Ответить

Разнообразный паук например

Военный
2

Стиляги

Ответить

rossoshmap

Военный
0

И в чем он не прав?

Ответить

Владимир Филатов

11

Лукашенко: только не списывай точь в точь
Бастрыкин: костяк протестующих составили безработные, приезжие и школьники

Ответить

#realfiddy

Владимир
0

Как раз таки разница с РБ, что в Минске на водили движ, а кэлхам поебать было 

Ответить

Владимир Филатов

#realfiddy
2

Движ? Кэлхи? Что это?

Ответить

#realfiddy

Владимир
1

Движ - Движение

 >Кэлх – он же колхозник, он же житель «агрогородка», понаехавший в Минск. Минчане относятся к кэлхам с легкой степенью снисходительности и неприязни. Ведь кэлхи создают на дороги пробки, задирают цены на жилье. Проклятые кэлхи мешают минчанам жить!

Ответить

Владимир Филатов

#realfi…
0

Кто наводил движ в Минске? Ну так везде - приезжих не любят, особенно из деревень.

Ответить

#realfiddy

Владимир
1

Все Минчане против действующей власти, в большинстве своём все выходили на митинги и пытались что-то менять.

В России же все наоборот, области как-то пытаются влиять на столицу, а тем похуй глубоко

Ответить

Владимир Филатов

#realfi…
0

Может и все против, но что-то тихо стало. В России в принципе тише, но всё равно никаких перемен в обеих странах пока не предвидется.

Ответить

Bobbyfisher

8

То что к 25 почти все протестующие перестают быть протестующими - факт. В 25 наступает жестокое осознание что сделать ты что-то можешь только в радиусе своего окружения и своей жизни. Зарабатывать больше, заниматься собой и семьёй.
Но насчет 14-15 лет он просто прогнал пургу! Любая фотка с митинга подтверждает что там студенты, но не школота.

Ответить

Бесконечный месяц

Bobbyfisher
3

Получается жёстко винили и избивали при задержании несовершеннолетних. Тогда такая росгвардия нам не нужна

Ответить

Dmitry Teplyakov

Бесконечный
5

Так в этом родители виноваты!
Срочно посадить за избиение детей росгвардией родителей!

Ответить

#realfiddy

Bobbyfisher
2

Давно школьники стали среднего роста взрослого? 

Ответить

Денис Фадеев

Bobbyfisher
–1

Школьники, сразу видно

Ответить

Способ Удержания Бобра

9

Читай: костяк протестующих 21 апреля уволили, отчислили, увезли в неопределнном направлении
PS: 2 недели назад

Ответить

Поразительный спрей

5

нихуя он унизил, блядь, сразу несколько социальных групп

Ответить

Военный хот-дог

Поразительный
4

ему пахую ваще

Ответить

Ilya Grigöryev

Поразительный
2

до 25 считается, что мелкий лох. шпингалет. школьник без прав на сиги и все остальное

Ответить

Джон Кроули

Поразительный
0

Тебя давно в лес возили?

Ответить

Имя И Фамилия

Поразительный
–1

твои действия?

Ответить

Классный крюк

6

По фактам

Ответить

Andy

6

Опять охуительные истории шизофреников без справки.

Ответить

Информационный Филипп

5

 к 25-26 годам революционно настроенная молодёжь куда-то девается

превращается в революционно настроенных стариков

Ответить

Dmitry Teplyakov

5

примерно к 25-26 годам революционно настроенная молодёжь куда-то девается.

Кому-то подкидывают наркотики, кого-то сажают за чтение конституции, а кто-то уезжает в другие страны

Ответить

Дмитрий Орлов

4

Наркоманы и проститутки

Ответить

Классный крюк

Дмитрий
3

Почему терпят Путина руSSкие, а страдает весь мир??????

Ответить

Денис Фадеев

Классный
–1

Да всему миру до лампочки 

Ответить

Anna Mityakova

4

Это быстрыкин сейчас нарушает законодательство РФ и распространяет недостоверную информацию или у него есть конкретная статистика? 

Ответить

Рпош Ашршщ

3

А это не тот, который под лупой на ноуте фотки разглядывал?!

Ответить

Бесконечный месяц

Рпош
3

да тот самый. искал большую красную кнопку "посадить всех"

Ответить

Слава Инженеров

Рпош
0

так у него просто экран погас, а он сразу "молодёжь куда-то девается"

Ответить

Божий дым

Слава
5
Ответить

Нехороший

Божий
6
Ответить

Младший фонарь

3

Сук и он же в это верит

Ответить

Андрей Рядькин

3

Дак это ж те, что кроме путинской стабильности нихуя не видели. Кто в сознательном возрасте не видел золотых нулевых, а только эпоху застоя.

Ответить

Иван Кондратьев

2

Опять с похмелья на пупу через лупу смотрел.

Ответить

Коммунистический жар

1

Когда уже власть научится идти на диалог особенно в условиях такой отчужденности? Они реально думают что хуесосить недовольных это выход? 🌚

Ответить

Бесконечный месяц

Коммунистический
1

а зачем им диалог, тебе очертили зону где ты можешь вертеться ( средний класс 17к ) вот и будь в нем, а роскошная жизнь - она тяжела, там за всем следить надо , не крестьянское это дело

Ответить

Коммунистический жар

Бесконечный
1

Ну как минимум затем чтобы не бегать летом 21 года ошпаренными в жопу перед выборами🌚хотя действительно, чего то ждать от полумаразматичных дедов толку нет, будем ждать когда время, кхм, порешает вопросики

Ответить

Бесконечный

Коммуни…
0

ну они уверены что в день подсчета будут стабильные 75 % единой россии и всё будет как прежде всегда.

Ответить

Satprem

Бесконе…
1

Прикол в том, ребята, что там реально будет под 75% и без всяких подтасовок. Те кому от 18 до 29 лет (основа протестного электората) на выборы ходят - через два. Пенсионеры, бюджетники, субсидники, силовики, и т.д. 8-9 - из каждый 10 человек. Средний возраст в России уже под 41 г.
Изменить здесь что то может либо как в 1917 г (цены на еду за короткий срок около 1-1.5 лет подорожали в 5-10 раз) или как в 1991 г еды просто не было на прилавке (от слова почти вообще) По другому не будет...

Ответить

Бесконечный

Satprem
0

да они как бы сами назалупались не только внутри и снаружи, что эти выборы скорее всего будут не признавать в мире. и начнется этап загнивания. им то похуй, но это будет уже другой статус нелегитимности

Ответить

Бесконечный месяц

Бесконечный
1

ты почитай сочинения того же Патрушева. они реально верят в то что все у кого погоны - это класс новейшего неодворянства

Ответить

Рыжий

Бесконе…
0

 они реально верят в то что все у кого погоны - это класс новейшего неодворянства

Так ведь и есть. Сейчас даже ППСник 20летний защищеннее любого гражданского (если не залупается на начальников)

Ответить

Dmitry Teplyakov

Рыжий
0

ППСник

Тем временем их самих там мучают и нарушают их права

Ответить

Бесконечный

Рыжий
0

да там как бы есть только определенная каста привилегированных . от региона к региона ситуация разная. у нас вон ментша обязала в пандемию каждый день по 15 протоколов с района ей класть на стол, ее свои же и слили голосвухи ее в вотсапе и ее уволили, да еще и с лишением звания и выплат

Ответить

Денис Фадеев

1

Ну, как обычно, другого они бы и не сказали.

Ответить

С H А P Р i Е

1

Ага, шахтеры и трактористы

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Маргиналы, в общем, случайные люди, бузотёры пришлые да молодёжь без царя в голове. Ща, ещё чуть-чуть мы им окончательно крылья подрежем и остепенятся. Годам к 25-26.

Ответить

Bich

0

Было бы идеально если бы он еще добавил, что к 25 годам становятся умнее и перестают вестись на деструктивные призывы западных агентов

Ответить

Воздушный звук

0

Раунд.

Ответить

Миша Копейкин

0

По словам Александра Бастрыкина

Слова это конечно хорошо, но 

Ответить

Божий дым

Миша
0
Ответить

Евгений Иванов

0

Никуда не девается.

Просто человек понимает, что бесполезно бороться с ветряными мельницами, а жизнь не вечная.

Ответить

Иван Иванович

0

Ctrl+C -> Ctrl+V методичка у белорусских силовиков

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Андрей Охапкин

0

А я не удивлён

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Андрей Охапкин

Андрей
0

Не удивлён, что он так сказал

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Божий дым

Андрей
0
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