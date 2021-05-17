Им заявили, что «контент не согласован, а конструкции отдали под другую выставку.

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Об этом сообщает The Insider со ссылкой на организаторов мероприятия.

Сахаровский центр планировал открыть выставку «Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда» на Чистопрудном бульваре в центре Москвы 17 мая. Экспозиция должна была представлять из себя фото физика с цитатами из воспоминаний и его выступлений. «Целью такого подхода было создание атмосферы прямого диалога между москвичами и Сахаровым», — заявили организаторы.

По их словам, 23 марта они получили письмо от департамента культуры о готовности выделить конструкции на бульваре. В середине апреля в мэрию отправили макет экспозиции, но 30 апреля апреля власти заявили, что «контент не согласован», не пояснив причин такого решения.

14 мая организаторам сказали, что фотоконструкции уже забронированы для другой выставки ко Дню победы и годовщине битвы под Москвой. При этом официальное письмо с объяснением организаторам не предоставили.

Мы считаем и само решение, кто бы его ни принял, и формулировки отказа неубедительными и постыдными. Андрею Дмитриевичу Сахарову не грозит историческое забвение. Но будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным. представители Сахаровского центра