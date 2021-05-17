{"id":684,"title":"\u0417\u0430\u0433\u0430\u0434\u043a\u0438 \u0414\u0440\u0435\u0432\u043d\u0435\u0433\u043e \u0415\u0433\u0438\u043f\u0442\u0430: \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0432\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=684&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/egypt&hash=3f0edb718f446ef99ddb77ab9b8019501386fd146044284cdab3286f9b155d48","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

Организаторы выставки к столетию Андрея Сахарова обвинили московские власти в срыве мероприятия Статьи редакции

Им заявили, что «контент не согласован, а конструкции отдали под другую выставку.

12 12 комментариев
632 просмотров

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на организаторов мероприятия.

Сахаровский центр планировал открыть выставку «Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда» на Чистопрудном бульваре в центре Москвы 17 мая. Экспозиция должна была представлять из себя фото физика с цитатами из воспоминаний и его выступлений. «Целью такого подхода было создание атмосферы прямого диалога между москвичами и Сахаровым», — заявили организаторы.

По их словам, 23 марта они получили письмо от департамента культуры о готовности выделить конструкции на бульваре. В середине апреля в мэрию отправили макет экспозиции, но 30 апреля апреля власти заявили, что «контент не согласован», не пояснив причин такого решения.

14 мая организаторам сказали, что фотоконструкции уже забронированы для другой выставки ко Дню победы и годовщине битвы под Москвой. При этом официальное письмо с объяснением организаторам не предоставили.

Мы считаем и само решение, кто бы его ни принял, и формулировки отказа неубедительными и постыдными. Андрею Дмитриевичу Сахарову не грозит историческое забвение. Но будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным.

представители Сахаровского центра

Сахаровский центр называет своей миссией сохранение и развитие наследия учёного, а также продвижение ценностей свободы демократии и прав человека.

#новости #москва

Спасибо за наводку Дмитрий Орлов
12 12 комментариев
17
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дмитрий Орлов", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430"], "comments": 12, "likes": 17, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 382947, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 17 May 2021 14:44:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Жаркий бас

9

Почему такие мероприятия вообще должны согласовываться?
Почему вообще хоть что-то должно?

Ответить

Eugene Tackleberry

Жаркий
3

А если там оскорбления ветеранов, или Сахаров мальчика в животик целует? Может на каждое фото нужна плашка инагента? Нужно понимать политический момент. Минправды посмотрит с тройкой, примит решение

Ответить

Ударный турник

4

А что если 2021 просто объявлен годом тоталитаризма в РФ 

Ответить

Федя Прозоров

Ударный
1

Последствие ковида на мозг

Ответить

rossoshmap

4

Когда уже?

Ответить

С H А P Р i Е

4

выставку в честь рязанского сахарова

Ответить

Твоего деда дед

3

содержание выставки не было одобрено властями

Приплыли, уже даже не пытаются лепить бредовые отмазки, а в наглую посылают нахер

Ответить

Несчастный волк

Твоего
1

Да вроде давно уже так

Ответить

Федя Прозоров

1

Могли бы ещё сделать выставку в честь Солженицына — жёпы россиян взлетели бы на небеса

Ответить

Жаркий бас

0

@Ольга Щербинина

Ответить

Ольга Щербинина

Жаркий
2

сук

Ответить

Дмитрий Орлов

Ольга
1

Ne rvis

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Китай впервые успешно посадил космический аппарат на поверхность Марса
Аппарат «Тяньвэнь-1» совершил посадку в заранее выбранном районе равнины Утопия. Об успехе сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
104
Интернет
В США два брата стали миллионерами благодаря мемной криптовалюте. Они вложились в Shiba Inu coin — пародию на Dogecoin
Сиба-ину коин — ироничный «убийца догекоина», и его курс за месяц вырос на 10 000%. Джеймс и Томми поверили в криптовалюту раньше многих, и теперь думают, что делать с 9 миллионами долларов.
82
Новости
Репортаж из соцсетей: Акции в поддержку Палестины, прошедшие в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и других городах мира
Крупнейшее обострение израильско-палестинского конфликта за годы совпало с палестинским «Днём катастрофы».
266
Популярное за три дня
Twitter
52
Новости
В Коми из-за аварии на трубопроводе в почву и реку утекло 90 тонн нефтепродуктов
О масштабах загрязнения рассказала администрация города Усинск со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми». Изначально объём нефтеразлива оценивали в 6-7 тонн.
78
Интернет
4PDA попал под блокировку в России по требованию владельца «Матч ТВ»
На площадке нашли передачи канала «Футбол 1», 4PDA уже переехал на другой домен.
239
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

ＫＩＢØＵＮＥ

Глава СК: костяк протестующих…

шалом славяне

Концепт: Три варианта…

ＫＩＢØＵＮＥ

Глава СК: костяк протестующих…

Anton Golovanov

Глава СК: костяк протестующих…

Лига порвах

Глава СК: костяк протестующих…
null