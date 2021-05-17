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Новости
Максим Друковский

Заболевший коронавирусом индиец провёл 11 дней в «гнезде» на дереве, чтобы не заразить родных Статьи редакции

Больницы в Индии переполнены, так что парень организовал собственный «карантинный бокс».

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Фото ThePrint

18-летний студент по имени Рамават Шива Найк заразился коронавирусом и изолировался на дереве, чтобы не передать вирус своим родителям и сестре, сообщает ThePrint.

В начале мая Шива обнаружил у себя симптомы Covid-19, в том числе повышенную температуру. 4 мая он сделал тест в поликлинике в 5 километрах от родной деревни — результат оказался положительным. Болезнь проходила в лёгкой форме, поэтому госпитализировать парня не стали, лишь посоветовали соблюдать двухнедельный карантин.

В ближайших населённых пунктах не было специальных учреждений для изоляции — карантин предстояло провести дома. Семья Шивы живёт в маленьком помещении с одной комнатой, и он решил обезопасить родных, временно переехав на дерево возле дома.

Фото ThePrint

Шива соорудил подобие кровати из бамбука, верёвок и одеял и привязал конструкцию к ветвям дерева Каранджа. Само дерево тоже было выбрано не случайно: как пишет издание Tribune, оно известно своими лечебными свойствами.

С помощью ведра на верёвке родители передавали сыну еду и воду, а мобильный телефон позволял поддерживать связь с друзьями. Студент заодно писал письма местным властям. После его истории и множества запросов от других граждан, в хостеле неподалёку от деревни организовали изоляционное учреждение — последние несколько дней своего карантина Шива проведёт в более комфортных условиях.

Фото ThePrint

Сейчас Индия является главным очагом распространения Covid-19: в апреле там установили несколько рекордов по заболеваемости, трупы сжигают на улицах и сбрасывают в реки, а в больницах не хватает коек и кислорода.

#индия #covid19

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Сознательный волк

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Очень жду поток шуток в комментариях.

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Дмитрий Орлов

Сознательный
6

Почему индусы не могут построить себе туалеты???

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Сознательный волк

Дмитрий
2

Спасибо, не подвёл 

Ответить

Ударный турник

Сознате…
1

зачем индусвы бьют женщин палками и обливают кислотой?

Ответить

Сознательный

Ударный
2

Надеются, что из них посыпятся конфетки 

Ответить

Ударный турник

Сознате…
1

пусть теперь испробуют коронавируса на вкус

Ответить

Сознательный

Ударный
0

Они мажутся от него какахами

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Сознательный волк

Дмитрий
0

Потому они все заняты разработкой программного обеспечения для белых людей

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Колумб хотел найти путь в Индию, но случайно открыл Америку. 

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Терье Анри

1

Ещё больше заразил, тип распространения вируса -  аэрозольный. Теперь понятно, почему там так много. 

Ответить

Российский лолипоп

Терье
0

мне не понятно, поясни

Ответить

Сознательный волк

Российский
0

Кашляет сверху, все оседает

Ответить

alexferman

0

С помощью ведра на верёвке родители передавали сыну еду и воду

А обратно он им передавал свои покакули?

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Максим Друковский

alexferman
0

По нужде бегал в поле по вечерам, когда все расходились 

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