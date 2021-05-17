Больницы в Индии переполнены, так что парень организовал собственный «карантинный бокс».

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Фото ThePrint

18-летний студент по имени Рамават Шива Найк заразился коронавирусом и изолировался на дереве, чтобы не передать вирус своим родителям и сестре, сообщает ThePrint.

В начале мая Шива обнаружил у себя симптомы Covid-19, в том числе повышенную температуру. 4 мая он сделал тест в поликлинике в 5 километрах от родной деревни — результат оказался положительным. Болезнь проходила в лёгкой форме, поэтому госпитализировать парня не стали, лишь посоветовали соблюдать двухнедельный карантин.

В ближайших населённых пунктах не было специальных учреждений для изоляции — карантин предстояло провести дома. Семья Шивы живёт в маленьком помещении с одной комнатой, и он решил обезопасить родных, временно переехав на дерево возле дома.

Фото ThePrint

Шива соорудил подобие кровати из бамбука, верёвок и одеял и привязал конструкцию к ветвям дерева Каранджа. Само дерево тоже было выбрано не случайно: как пишет издание Tribune, оно известно своими лечебными свойствами.

С помощью ведра на верёвке родители передавали сыну еду и воду, а мобильный телефон позволял поддерживать связь с друзьями. Студент заодно писал письма местным властям. После его истории и множества запросов от других граждан, в хостеле неподалёку от деревни организовали изоляционное учреждение — последние несколько дней своего карантина Шива проведёт в более комфортных условиях.

Фото ThePrint