Заболевший коронавирусом индиец провёл 11 дней в «гнезде» на дереве, чтобы не заразить родных Статьи редакции
Больницы в Индии переполнены, так что парень организовал собственный «карантинный бокс».
18-летний студент по имени Рамават Шива Найк заразился коронавирусом и изолировался на дереве, чтобы не передать вирус своим родителям и сестре, сообщает ThePrint.
В начале мая Шива обнаружил у себя симптомы Covid-19, в том числе повышенную температуру. 4 мая он сделал тест в поликлинике в 5 километрах от родной деревни — результат оказался положительным. Болезнь проходила в лёгкой форме, поэтому госпитализировать парня не стали, лишь посоветовали соблюдать двухнедельный карантин.
В ближайших населённых пунктах не было специальных учреждений для изоляции — карантин предстояло провести дома. Семья Шивы живёт в маленьком помещении с одной комнатой, и он решил обезопасить родных, временно переехав на дерево возле дома.
Шива соорудил подобие кровати из бамбука, верёвок и одеял и привязал конструкцию к ветвям дерева Каранджа. Само дерево тоже было выбрано не случайно: как пишет издание Tribune, оно известно своими лечебными свойствами.
С помощью ведра на верёвке родители передавали сыну еду и воду, а мобильный телефон позволял поддерживать связь с друзьями. Студент заодно писал письма местным властям. После его истории и множества запросов от других граждан, в хостеле неподалёку от деревни организовали изоляционное учреждение — последние несколько дней своего карантина Шива проведёт в более комфортных условиях.
Сейчас Индия является главным очагом распространения Covid-19: в апреле там установили несколько рекордов по заболеваемости, трупы сжигают на улицах и сбрасывают в реки, а в больницах не хватает коек и кислорода.
Почему индусы не могут построить себе туалеты???
Спасибо, не подвёл
зачем индусвы бьют женщин палками и обливают кислотой?
Потому они все заняты разработкой программного обеспечения для белых людей
Ещё больше заразил, тип распространения вируса - аэрозольный. Теперь понятно, почему там так много.
Российский лолипоп
мне не понятно, поясни
С помощью ведра на верёвке родители передавали сыну еду и воду
А обратно он им передавал свои покакули?