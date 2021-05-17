После требования Путина в Госдуму внесли законопроект об ужесточении требований к владению оружием.

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Документ разработали депутаты Александр Хинштейн, Сергей Неверов, Василий Пискарёв и сенатор Андрей Турчак.

Согласно пояснительной записке, медицинское освидетельствование для выдачи лицензии на оружие будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. Оно будет включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

Депутаты предложили, чтобы осмотр психиатром и наркологом проводили строго по месту жительства (пребывания) гражданина. Законопроект также наделяет правительство РФ правом формировать список медицинских противопоказаний, при наличии которых нельзя будет купить оружие.

Заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде. Они будут подписаны «с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи». Документы начнут размещать в реестре в ГИС Минздрава, к которому получит доступ Росгвардия. Такой процесс, как уточняют разработчики проекта, позволит устранить «возможность предоставления подложных медсправок».

Силовое ведомство также будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний. После этого действие разрешения и лицензии на оружие приостановят, оружие изымут, а владельца обяжут в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

Согласно законопроекту, в России также введут электронный учёт патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе Росгвардии.