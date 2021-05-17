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Новости
Ольга Щербинина

Депутаты предложили ввести понятие «медицинские противопоказания к владению оружием». Их список установит правительство Статьи редакции

После требования Путина в Госдуму внесли законопроект об ужесточении требований к владению оружием.

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Документ разработали депутаты Александр Хинштейн, Сергей Неверов, Василий Пискарёв и сенатор Андрей Турчак.

Согласно пояснительной записке, медицинское освидетельствование для выдачи лицензии на оружие будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. Оно будет включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

Депутаты предложили, чтобы осмотр психиатром и наркологом проводили строго по месту жительства (пребывания) гражданина. Законопроект также наделяет правительство РФ правом формировать список медицинских противопоказаний, при наличии которых нельзя будет купить оружие.

Заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде. Они будут подписаны «с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи». Документы начнут размещать в реестре в ГИС Минздрава, к которому получит доступ Росгвардия. Такой процесс, как уточняют разработчики проекта, позволит устранить «возможность предоставления подложных медсправок».

Силовое ведомство также будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний. После этого действие разрешения и лицензии на оружие приостановят, оружие изымут, а владельца обяжут в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

Согласно законопроекту, в России также введут электронный учёт патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе Росгвардии.

Путин после стрельбы в казанской школе поручил «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота оружия. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию № 175, застрелил девять человек и ранил более 20. Он стрелял из законно купленного оружия.

#новости #оружие #законопроекты

29 29 комментариев
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Виктор Васильев

4

также введут электронный учёт патронов

Они это серьёзно?

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цорiк

Виктор
6

Лол, с маркировкой еще желательно

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Виктор
0

Нет ничего серьёзней освоения бюджетов

Ответить

Bad Mother Fucker

Виктор
0

нет, конечно

для этого придется релод запретить

Ответить

цорiк

4

Теперь еще парой баз в даркнете больше будет

Ответить

FOX

2

то есть нужна будет еще одна справка (покупаемая)

Ответить

Божий дым

FOX
1

Я так понимаю: это всё та же справка всё так же покупаемая, но покупаемая только в государственных учреждениях.

Ответить

Bad Mother Fucker

Божий
2

ну да, очередная монополизация платной услуги

Ответить

Задумчивой Кот

Божий
1

Только раньше она делалась за 10 минту в одном месте, а теперь ты будешь записываться к нужным врачам через терапевта за пару недель, т.к. в ближайшее время свободный слотов не будет. А ну и платить скорей всего 4х прошлой стоимости за это 

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Илья Синица

2

медицинское освидетельствование для выдачи лицензии на оружие будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями.

Без проблем, собственно, если бы не делали черт пойми какую стоимость этих услуг, ещё и на гос. услуги будут интегрировать 10 лет это.

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Владимир Горячев

2

Депутаты предложили, чтобы осмотр психиатром и наркологом проводили строго по месту жительства (пребывания) гражданина.

Сейчас так и есть. Да и патроны только по паспорту покупаются, учёт ведётся.

Золотов там что-то ещё брякнул про стаж на полуавтоматический гладкоствол как на нарезное - вот это уже новая херня.

Ответить

Азамат Багатов

1

Силовое ведомство также будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний.

Но, блять, для этого нужно, чтобы владелец сам пришёл в больничку. И всё равно ни эта, ни все остальные меры не предотвратили бы ни керчь, ни казань. Очередная ибд.

Ответить

Andrew Sychev

Азамат
1

Пыня сказал разобраться, разбираются как могут

Ответить

Азамат Багатов

Andrew
1

как обычно

Ответить

Божий дым

1

А это решит проблему?

Ответить

Andrew Sychev

Божий
1

Нет

Ответить

Ksenobait

1

предложили ввести понятие «медицинские противопоказания к владению оружием»

Им далеко ходить не надо, уже были "списки неугодных".

Среди причин включения в список — участие в протестах за Навального, «свободолюбие», «непризнание авторитета», использование мата.

Ответить

Bad Mother Fucker

Ksenobait
0

"медицинские"

Ответить

Ksenobait

Bad
0

Депутаты: так, падажжи ебана, сейчас участие в протестах за Навального в медицинские противопоказания внесём.

Ответить

Упоротый Голубь

1

Щас откроют такие тяжкие заболевания, как "Дефицит скреп" , "Навальниус, "Оппозитус" и дальше... Ну вы поняли 

Ответить

Mikhail Dragunov

0

Пук в лужу очередной.

Ответить

Божий дым

0

будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями

Советский гимн почему-то зазвучал

Ответить

Нижний интернет

0

Провайдер слил инфу что Васятка Ерохин посмотрел на сайте YouTube видео гражданина Навального А.А 1976 года рождения. 

Васятка Ерохин навечно получил медицинские противопоказания на владение оружием и поставлен на психиатрическую обсервацию. 

Ответить

Роман Трусов

0

Интересно, а россияне с Северного Кавказа при этом останутся при своих пушечках? Или все равны, но некоторые равнее?

Ответить

Божий дым

Роман
0

Ты ещё про золотые пистолеты депутатов спроси

Ответить

Bad Mother Fucker

Божий
0
Ответить

С H А P Р i Е

0

медицинские противопоказания к депутатству ввести не предложили?

Ответить

Антон Лисин

–1

Все справки даже на права должны выдавать гос организация. Всех частников надо отстранить от этого дела 

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Божий дым

Антон
0

С трудовыми книжками желательно так же сделать.

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