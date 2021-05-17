Для таких дел он составляет десять лет.

Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении аудитора Счётной палаты, бывшего главы Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС.

С него сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде. По закону, прекращение дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим обстоятельством.

Также прекращено уголовное преследование других фигурантов этого дела — бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина.

Михаила Меня задержали 18 ноября. Его подозревали в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в феврале-марте 2011 года. На момент предполагаемого преступления он был губернатором региона.

С 2013 по 2018 года чиновник возглавлял Министерство строительства РФ, а с 2018 года работал аудитором Счётной палаты