Дело о растрате 700 миллионов рублей против экс-главы Минстроя Михаила Меня прекратили из-за истечения срока давности Статьи редакции
Для таких дел он составляет десять лет.
Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении аудитора Счётной палаты, бывшего главы Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС.
С него сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде. По закону, прекращение дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим обстоятельством.
Также прекращено уголовное преследование других фигурантов этого дела — бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина.
Михаила Меня задержали 18 ноября. Его подозревали в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в феврале-марте 2011 года. На момент предполагаемого преступления он был губернатором региона.
С 2013 по 2018 года чиновник возглавлял Министерство строительства РФ, а с 2018 года работал аудитором Счётной палаты
Поссали на закон и граждан
а за репосты клипов рамштайна есть срок давности?
Музыкальный хот-дог
Тогда получается отсчёт надо делать с того момента как он потратил все деньги
Отлично, против меня прекратили дело. Как насчёт тебя?
Помогите украсть 700 лямов, готов 10 лет поотмораживаться
Извините, пожалуйста, а вы можете, ещё раз прошу прощения, сегодня в суд зайти? Мы тут хотим дело рассмотреть ваше. Я вас не отвлекаю? Нужно, чтобы вы пришли. Ну я вам перезвоню потом, ладно?
Меня прекратили преследовать
За такие копейки можно и оправдать, и в качестве моральной компенсации выдать нормальную сумму.