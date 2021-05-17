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Ольга Щербинина

Дело о растрате 700 миллионов рублей против экс-главы Минстроя Михаила Меня прекратили из-за истечения срока давности Статьи редакции

Для таких дел он составляет десять лет.

Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении аудитора Счётной палаты, бывшего главы Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС.

С него сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде. По закону, прекращение дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим обстоятельством.

Также прекращено уголовное преследование других фигурантов этого дела — бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина.

Михаила Меня задержали 18 ноября. Его подозревали в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в феврале-марте 2011 года. На момент предполагаемого преступления он был губернатором региона.

С 2013 по 2018 года чиновник возглавлял Министерство строительства РФ, а с 2018 года работал аудитором Счётной палаты

#новости

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31 комментарий
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Андрей Рядькин

33

Поссали на закон и граждан

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Миша Копейкин

Андрей
17

Друзьям - всё, врагам - закон.

Ответить

new_comment

Андрей
1

Да здравствует наш суд. Самый гуманный суд в мире!

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Андрей
0

Не впервой авось

Ответить

true iBegginer

21

а за репосты клипов рамштайна есть срок давности?

Ответить

Суровый рак

true
11

Это другое

Ответить

Andrey

true
4

Да. Проблема в том, что наличие репоста на страничке считается преступлением длящимся (не уверен в юридически верном названии), и пока подозреваемый не уберёт его - каждый день срок обновляется 

Ответить

Музыкальный хот-дог

Andrey
7

Тогда получается отсчёт надо делать с того момента как он потратил все деньги 

Ответить

badResistor

Andrey
1

тогда получается срок обновляется пока деньги не появятся в казне.

Ответить

pashazaur

Andrey
0

Сел в тюрьму, вышел, снова сел
Обидно

Ответить

Владимир Филатов

7

Отлично, против меня прекратили дело. Как насчёт тебя? 

Ответить

Alex P

Владимир
1

Начни с меня

Ответить

Bad Mother Fucker

4

то есть подождали истечения срока давности и прекратили дело

умно

Ответить

Закомплексованная Душа

3

Помогите украсть 700 лямов, готов 10 лет поотмораживаться

Ответить

Denis Poperechny

Закомплексованн…
1

Извините, пожалуйста, а вы можете, ещё раз прошу прощения, сегодня в суд зайти? Мы тут хотим дело рассмотреть ваше. Я вас не отвлекаю? Нужно, чтобы вы пришли. Ну я вам перезвоню потом, ладно?

Ответить

alexferman

3

Меня прекратили преследовать

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
1

меня тоже 

Ответить

Пальто в коне

3

ну это же не нэвэльный и ив роше, тут можно и закрыть

Ответить

Обширный Абдужаббор

3

Оказывается у Фургала тоже мог истечь срок давности преступления, но как же ему не повезло

Ответить

Мудрый рак

0

«Типичный тж-Комментарий про власть ради лайков»

Ответить

Bad Mother Fucker

Мудрый
6

минус за хуёво написанный комментарий про власть ради лайков

Ответить

Бесконечный месяц

1

Всего то надо было подождать

Ответить

С H А P Р i Е

1

Михаил Меня, Михаил Тебя, Михаил всех нас - я/мы михаил!

Ответить

Суровый рак

0

Заебись!

Ответить

Rodion Kutsaev

0

За такие копейки можно и оправдать, и в качестве моральной компенсации выдать нормальную сумму.

Ответить

solawind

0

Сигнал всем нынешним чиновникам

Ответить

MightyStan

0

У него просто бабки закончились🤷🏻‍♂️ Поэтому сжалились

Ответить

Максим Шпилёв

0

Навальный говорил, что в ПРБ отменим все эти "сроки давности"

Ответить

Антон Лисин

0

Пасасали и хватит 

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Eugene Borshchevsky

0

Другими словами: "Это было давно и неправда"

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Азамат Багатов

0

ПТИЦА СЧАСТЬЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

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