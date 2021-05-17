Из-за его действий цена на криптовалюту начала расти.

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Он сжёг 90% подаренных ему «мем-монет» Shiba Inu (SHIB), а оставшиеся 10% пообещал отправить на благотворительность. Об этом пишет Coindesk.

Бутерин отправил более 410 триллионов токенов на адрес, к которому ни у кого нет доступа. Таким образом он вывел их из обращения. Стоимость уничтоженных монет оценивается в 6,7 миллиарда долларов.

Из-за этого цена Shiba Inu на криптобирже Binance за час выросла на 36%, достигнув 0,000019 доллара за монету. Однако позже она начала снижаться.

В мае создатели Shiba Inu бесплатно отправили Бутерину 505 триллионов монет — это половина от всех выпущенных токенов Shiba Inu. Вероятно, это был маркетинговый ход. Он попросил создателей криптовалют больше не отправлять ему токены без его согласия. Бутерин посоветовал передать их «достойной благотворительной организации».

Сам миллиардер пожертвовал 50,7 триллиона подаренных ему монет Shiba Inu фонду India COVID-Crypto Relief Fund, который помогает жителям Индии во время пандемии.

В начале мая журнал Forbes назвал Бутерина самым молодым криптомиллиардером в мире. Капитализацию Ethereum оценивают в 389 миллиардов долларов, что уступает только биткоину с капитализацией в 1,05 триллиона доллара.