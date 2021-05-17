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Новости
Ольга Щербинина

Основатель Ethereum Виталик Бутерин уничтожил токены Shiba Inu на сумму 6,7 миллиарда долларов Статьи редакции

Из-за его действий цена на криптовалюту начала расти.

12 12 комментариев
677 просмотров

Он сжёг 90% подаренных ему «мем-монет» Shiba Inu (SHIB), а оставшиеся 10% пообещал отправить на благотворительность. Об этом пишет Coindesk.

Бутерин отправил более 410 триллионов токенов на адрес, к которому ни у кого нет доступа. Таким образом он вывел их из обращения. Стоимость уничтоженных монет оценивается в 6,7 миллиарда долларов.

Из-за этого цена Shiba Inu на криптобирже Binance за час выросла на 36%, достигнув 0,000019 доллара за монету. Однако позже она начала снижаться.

В мае создатели Shiba Inu бесплатно отправили Бутерину 505 триллионов монет — это половина от всех выпущенных токенов Shiba Inu. Вероятно, это был маркетинговый ход. Он попросил создателей криптовалют больше не отправлять ему токены без его согласия. Бутерин посоветовал передать их «достойной благотворительной организации».

Сам миллиардер пожертвовал 50,7 триллиона подаренных ему монет Shiba Inu фонду India COVID-Crypto Relief Fund, который помогает жителям Индии во время пандемии.

В начале мая журнал Forbes назвал Бутерина самым молодым криптомиллиардером в мире. Капитализацию Ethereum оценивают в 389 миллиардов долларов, что уступает только биткоину с капитализацией в 1,05 триллиона доллара.

Профиль: Виталик Бутерин — Истории на TJ
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В ответ на то, что шуточная валюта Dogecoin начала становиться «мейнстримом», в сети создали альтернативный Shiba Inu coin (SHIB). Это была пародия на пародию, но к середине мая рыночную капитализацию криптовалюты оценили в 7 миллионов долларов. «Убийца Dogecoin» за месяц подорожал на 10 000%.

#новости #криптовалюты

12 12 комментариев
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Elian Kavinsky

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уничтожил токены Shiba Inu на сумму 6,7 миллиарда долларов

к середине мая рыночную капитализацию криптовалюты оценили в 7 миллионов долларов

Чёто либо я что-то не понимаю, либо у вас с математикой траблы.

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Хозяйственный чайник

Elian
0

Смотри: количества Шибы стало меньше из-за уничтожения нескольких "цифровых единиц" , соответственно прайс подрос из-за того что предложения на рынке стало меньше, а спрос не упал. Тоже самое и биткойном, он ограничен и поэтому стоит десятки тысяч долларов. А Доги койн как раз бесконечен, и поэтому его стоимость до сих пор не могут разогнать до доллара из-а того, что предложение превышает спрос

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Миржан Досымбаев

1

Фантики и 40 летние долбаебы.

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Alex Fielding

0

Рости можыд толька цина

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Дмитрий Кораблёв

0

Он уничтожил эту валюту) Потом решил вернуть к жизни, но не вышло.

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Скрытый будильник

0

чееееееееееееееееееееееееееееееее

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социальныирудимент

0

как дешевку

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некипишуй

0

410 триллионов
50,7 триллиона
1,05 триллиона
389 миллиардов

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solawind

0

Перетащил в корзину.

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Азамат Багатов

–2
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Азамат Багатов

Азамат
0

Любитель фиксировать прибыль порвался.

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Азамат Багатов

Азамат
0

переписываю

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