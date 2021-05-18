Умерла автор детективов Екатерина Вильмонт Статьи редакции
Ей было 75 лет.
Писательница умерла 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе издательства АСТ.
Там отметили, что более 20 лет сотрудничества с Вильмонт «стали для них счастливым и ярким временем». Вильмонт много лет занималась профессиональным переводом, начала писать книги лишь к 50 годам.
За свою карьеру она опубликовала более 80 книг, в том числе около 40 детских детективов. Одно из её произведений стало основой фильма «Три полуграции».
О причинах смерти писательницы и дате похорон пока не сообщается.
У меня коллекция целая где то лежит, и в библиотеках брал. Обожал эту серию
а что за секрет был у обезьянки?
Сначала не понял, кто умер, а потом как понял.
Блин :( Было перечитано всё, что было в библиотеке
Опять не Донцова.
Очень жаль...
В детстве зачитывалась её детективами, в библиотеке их разбирали. Надо было ловить))
Если будут дети, обязательно куплю им эти книги.
очень жаль... я очень любил ее детективы, хотя не читал ни одного... будем скучать!
детективов
Это на ужасной бумаге?
Которые покупали чтобы в поезде трое суток время убивать?