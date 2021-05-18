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Ольга Щербинина

Умерла автор детективов Екатерина Вильмонт Статьи редакции

Ей было 75 лет.

Писательница умерла 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

Там отметили, что более 20 лет сотрудничества с Вильмонт «стали для них счастливым и ярким временем». Вильмонт много лет занималась профессиональным переводом, начала писать книги лишь к 50 годам.

За свою карьеру она опубликовала более 80 книг, в том числе около 40 детских детективов. Одно из её произведений стало основой фильма «Три полуграции».

О причинах смерти писательницы и дате похорон пока не сообщается.

#новости #некролог

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18 комментариев
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Холодный Артем

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В детстве любил её книги из серии «Чёрный котёнок». Первая с картинки даже до сих пор где-то у родителей стоит на полке.

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Павел Бокарёв

Холодный
8

У меня коллекция целая где то лежит, и в библиотеках брал. Обожал эту серию

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Слава Инженеров

Холодный
0

а что за секрет был у обезьянки?

Ответить

Danil Oputin

Слава
5

Не надо тут спойлеров

Ответить

Иной паук например

Слава
1

она была зеленой

Ответить

Ипполит

Иной
1

Это слоник

Ответить

Andrew Muralov

Слава
0

В том, что она была чёрной, но боялась предвзятого отношения. 

Ответить

Vyacheslav Gorin

Холодный
1

Сначала не понял, кто умер, а потом как понял.
Блин :( Было перечитано всё, что было в библиотеке

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Ольга Щербинина

19

...

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Азамат Багатов

3

Опять не Донцова.

Ответить

Азамат Багатов

Азамат
3

ПЛОХО РАБОТАЕТЕ

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Daria Titova

3

Очень жаль...
В детстве зачитывалась её детективами, в библиотеке их разбирали. Надо было ловить))
Если будут дети, обязательно куплю им эти книги.

Ответить

Анастасия Лукьянова

Daria
1

Вы разблокировали воспоминание

Ответить

ну и в чем он не прав

2

очень жаль... я очень любил ее детективы, хотя не читал ни одного... будем скучать!

Ответить

Яня

2

В детстве ее читала, серия «чёрный котёнок», помню

Ответить

AZP

1

детективов

Это на ужасной бумаге?
Которые покупали чтобы в поезде трое суток время убивать?

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С H А P Р i Е

1

Хз, Кристи знаю, Вильмонт не знаю

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Eugene Smith

–4

Очередной ноунейм

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