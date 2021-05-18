Ей было 75 лет.

Писательница умерла 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

Там отметили, что более 20 лет сотрудничества с Вильмонт «стали для них счастливым и ярким временем». Вильмонт много лет занималась профессиональным переводом, начала писать книги лишь к 50 годам.

За свою карьеру она опубликовала более 80 книг, в том числе около 40 детских детективов. Одно из её произведений стало основой фильма «Три полуграции».

О причинах смерти писательницы и дате похорон пока не сообщается.