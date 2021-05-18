Минцифры предложило предоставить разработчикам ИИ платный доступ к госданным Статьи редакции
Стоимость будут определять в зависимости от сложности объёма данных.
Это следует из проекта концепции, которую Минцифры представило на заседании рабочей группы «Цифровая экономика», пишут«Ведомости».
Предоставлять доступ к государственным большим данным будет специализированная госорганизация. Она будет формировать дата-сеты на основании запросов разработчиков ИИ, заниматься их анонимизацией и обезличиванием.
Организация также будет отвечать за инфраструктуру доступа к госданным, решать, какую информацию можно предоставлять тому или иному заказчику. Данные с той или иной степенью секретности получат организации, аккредитованными профильными ведомствами — например, ФСБ.
Услуги оператора госнаборов данных будут платными для коммерческих пользователей. Стоимость определят исходя из сложности и объёма, а доступ к дата-сетам с общедоступной информацией будет безвозмездным.
Представитель АНО «Цифровая экономика» пояснил РБК, что в нынешней версии концепции в дата-сеты входят любые данные: о медицинских обследованиях и поставленных по ним диагнозам, уровне цен в различных регионах, составе почвы для сельскохозяйственных работ.
В большинстве опрошенных «Ведомостями» компаний, работающих с большими данными, включая «Сбер» и «Яндекс», комментировать инициативу Минцифры не стали.
В декабре 2020 года Путин поручил правительству внести проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к большим данным, в том числе государственным.
«Ваши персональные данные зашифрованы, анонимизированы и не передаются третьим лицам»
В сети появилось фото разработчиков ИИ. Они планируют использовать данные для разработки профилактики краж с банковских карт и мошенничества.
Офигенно! А сколько Минцифры будет мне платить из тех денег что получает за продажу моих данных?
А когда то Абызов и Медведевым со своим открытым правительством толкали идею, что государство должно отдавать в паблик как можно больше информации, которая имеется.
Дальше неравнодушные компании и индивидумы сами смогут найти им применение
Ну и где теперь Абызов?
То то же
Юридический месяц
Ну и где теперь Медведев?
Он Брежнева косплеит что ли?
Охуеть. Мы тут плюемся с фб, которое сливает данные всем подряд, а тут целое государство хочет этим же заниматься. Так я и поверил про обезличивание