{"id":684,"title":"\u0417\u0430\u0433\u0430\u0434\u043a\u0438 \u0414\u0440\u0435\u0432\u043d\u0435\u0433\u043e \u0415\u0433\u0438\u043f\u0442\u0430: \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0432\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=684&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/egypt&hash=3f0edb718f446ef99ddb77ab9b8019501386fd146044284cdab3286f9b155d48","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Новости vc.ru

Минцифры предложило предоставить разработчикам ИИ платный доступ к госданным Статьи редакции

Стоимость будут определять в зависимости от сложности объёма данных.

16 16 комментариев
920 просмотров

Это следует из проекта концепции, которую Минцифры представило на заседании рабочей группы «Цифровая экономика», пишут«Ведомости».

Предоставлять доступ к государственным большим данным будет специализированная госорганизация. Она будет формировать дата-сеты на основании запросов разработчиков ИИ, заниматься их анонимизацией и обезличиванием.

Организация также будет отвечать за инфраструктуру доступа к госданным, решать, какую информацию можно предоставлять тому или иному заказчику. Данные с той или иной степенью секретности получат организации, аккредитованными профильными ведомствами — например, ФСБ.

Услуги оператора госнаборов данных будут платными для коммерческих пользователей. Стоимость определят исходя из сложности и объёма, а доступ к дата-сетам с общедоступной информацией будет безвозмездным.

Представитель АНО «Цифровая экономика» пояснил РБК, что в нынешней версии концепции в дата-сеты входят любые данные: о медицинских обследованиях и поставленных по ним диагнозам, уровне цен в различных регионах, составе почвы для сельскохозяйственных работ.

В большинстве опрошенных «Ведомостями» компаний, работающих с большими данными, включая «Сбер» и «Яндекс», комментировать инициативу Минцифры не стали.

В декабре 2020 года Путин поручил правительству внести проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к большим данным, в том числе государственным.

#новости #ии #минцифры

16 16 комментариев
3
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b","\u0438\u0438"], "comments": 16, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 383253, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 18 May 2021 08:40:01 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

С H А P Р i Е

13

Стоимость будут определять в зависимости от ценности сливаемых данных

Ответить

Кирилл Качалов

1

«Ваши персональные данные зашифрованы, анонимизированы и не передаются третьим лицам»

Ответить

Старинный паркур

Кирилл
16

But 20$ is 20$

Ответить

Илья Синица

5

В сети появилось фото разработчиков ИИ. Они планируют использовать данные для разработки профилактики краж с банковских карт и мошенничества.

Ответить

Ваша Закладко

Илья
–1

обогатители баз даных

Ответить

Ilya Agafonov

3

Офигенно! А сколько Минцифры будет мне платить из тех денег что получает за продажу моих данных?

Ответить

Ваша Закладко

Ilya
1

хитрый максуд отвернулся

Ответить

Кирилл Вселенский

1

А когда то Абызов и Медведевым со своим открытым правительством толкали идею, что государство должно отдавать в паблик как можно больше информации, которая имеется. 
Дальше неравнодушные компании и индивидумы сами смогут найти им применение

Ну и где теперь Абызов?

То то же 

Ответить

Юридический месяц

Кирилл
3

Ну и где теперь Медведев?

Ответить

С H А P Р i Е

Юридический
1

судя по ебальнику, в запое

Ответить

Астралопетух

Юридический
1

Он Брежнева косплеит что ли?

Ответить

С H А P Р i Е

Астрало…
0

скоро в дёсны жахаться начнёт

Ответить

Рпош Ашршщ

1

Нахуя платить за то, что и так окажется в общем доступе?!

Ответить

Весёлый Хамелеон

1

Охуеть. Мы тут плюемся с фб, которое сливает данные всем подряд, а тут целое государство хочет этим же заниматься. Так я и поверил про обезличивание

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Он же и так платные

Ответить

Andrew Muralov

0

А разве у биг дата может быть гриф секретности? 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Наука
Исследование: Работа более 55 часов в неделю приводит к сотням тысяч смертей ежегодно
Пандемия Covid-19 усугубила проблему — режим изоляции увеличил длительность рабочей недели примерно на 10%.
157
Новости
В Коми из-за аварии на трубопроводе в почву и реку утекло 90 тонн нефтепродуктов
О масштабах загрязнения рассказала администрация города Усинск со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми». Изначально объём нефтеразлива оценивали в 6-7 тонн.
78
Новости
Глава СК: костяк протестующих 21 апреля в Петербурге составили безработные, приезжие и школьники
Он заявил, что школьникам нужна «движуха».
233
Популярное за три дня
Новости
В Москве возле МГУ прошла акция против закона о просветительской деятельности. Полиция задержала более 20 человек
Студенты, преподаватели и академики встретились с депутатом КПРФ, чтобы обсудить закон, который критикуют и призывают отменить.
76
Технологии
Apple представила крупнейшее обновление Music — в сервис добавят «пространственное аудио» и аудио без сжатия
В компании назвали изменения «новым поколением звука в сервисе».
258
Интернет
«Ladies and gentlemen... the weekend»: как фраза Дэниэла Крейга стала мемом, с которого начинаются каждые выходные
«Джеймс Бонд» год назад немногословно представил певца The Weeknd — и теперь в твиттере каждую пятницу ждут этот ролик.
40
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

🐙

Это кто это к нам пришел?

Дед Охуелыч

«Публика пришла смотреть на…

Атлант поправил…

«Публика пришла смотреть на…

Zakhar Zakharov

Запись в подсайте Telegram

rossoshmap

«Публика пришла смотреть на…

Argumenta Ambigua

«Публика пришла смотреть на…

Дмитрий Орлов

«Публика пришла смотреть на…

Атлант поправил…

«Публика пришла смотреть на…

Andre Macareno

«Публика пришла смотреть на…

Алексей Куликов

«Коммерсантъ»: в России выделят…

rossoshmap

«Публика пришла смотреть на…

Кир Кос

Глава СК: костяк протестующих…

Миша Копейкин

«Коммерсантъ»: в России выделят…

🐙

«Публика пришла смотреть на…

Алексей Куликов

«Коммерсантъ»: в России выделят…

я котик i лижу…

«Публика пришла смотреть на…

Kir Kirsky

«Публика пришла смотреть на…

Федя Прозоров

«Публика пришла смотреть на…

я тёрочка

«Публика пришла смотреть на…

Дизайнер Павленко

Фото: Архитектурные…
null