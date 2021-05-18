Пилотными городами проекта станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань.

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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минэкономики «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах».

По данным газеты, до 2024 года программа предусматривает затраты из федерального бюджета в размере 31,3 миллиарда рублей. Пограмму будет выполнять национальный консорциум, который возглавит КамАЗ (другие автоконцерны в презентации не упоминули).

Согласно планам ведомства, в 2022 году количество приобретаемых электромобилей в России достигнет 1,7% от рынка в 1,8 миллиона машин, к 2030 году — 15% при рынке в 2,5 миллиона, а общее количество электромобилей составит 1,5 миллиона.

До 2024 года для электромобилей потребуется свыше 20 тысяч зарядных станций, на что необходимо 37,7 миллиарда рублей, отмечает «Ъ». Создание инфраструктуры будут проводить из расчёта минимум одна станция на десять электромобилей в населенных пунктах или на 100 километров для федеральных дорог. Число зарядных станций к 2030 году вырастет до 150 тысяч, пишет издание.

Пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Там разработают программы развития инфраструктуры и предполагают ввести «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг».