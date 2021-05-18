«Коммерсантъ»: в России выделят 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта до 2030 года Статьи редакции
Пилотными городами проекта станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минэкономики «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах».
По данным газеты, до 2024 года программа предусматривает затраты из федерального бюджета в размере 31,3 миллиарда рублей. Пограмму будет выполнять национальный консорциум, который возглавит КамАЗ (другие автоконцерны в презентации не упоминули).
Согласно планам ведомства, в 2022 году количество приобретаемых электромобилей в России достигнет 1,7% от рынка в 1,8 миллиона машин, к 2030 году — 15% при рынке в 2,5 миллиона, а общее количество электромобилей составит 1,5 миллиона.
До 2024 года для электромобилей потребуется свыше 20 тысяч зарядных станций, на что необходимо 37,7 миллиарда рублей, отмечает «Ъ». Создание инфраструктуры будут проводить из расчёта минимум одна станция на десять электромобилей в населенных пунктах или на 100 километров для федеральных дорог. Число зарядных станций к 2030 году вырастет до 150 тысяч, пишет издание.
Пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Там разработают программы развития инфраструктуры и предполагают ввести «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг».
Хотя пока в РФ даже потенциально только один производитель электромобилей, власти собираются ограничивать импорт с помощью введения ежегодного дополнительного роста утильсбора с 2024 года. Чтобы его избежать, автоконцернам, как и в случае с обычными машинами, нужно заниматься локализацией. К 2027 году необходимо будет локализовать производство батареи и электродвигателя.
Спасибо, что не газенваген.
Ключевой вопрос: кому выделят? Создадут очередной единый гос оператор зарядных станций, принадлежащий структурам Усманова или Чемезова.
Бедность, низкий уровень жизни, невменяемые цены на все. Отлично, а давайте развивать электротранспорт. Все эти люди оторваны от реальности и не спускаются до обычных смертных?
Прохладный паркур
С столицах все хорошо, а остальное они и не видят
Что хорошо? А то что-то собянинские деньги на кофе вчера не пришли.
Под понятие "электротранспорт" ещё и трамваи с троллейбусами подходят, а если ОТ будут развивать, то уже лучше, чем ничего. На ПАЗиках (катафалках для живых) передвигаться удовольствие то ещё.
Что там развивать в трамваях и троллейбусах? Им уже 100 лет. Тем более троллейбус из Москвы прогнали.
к 2030 году — 15% при рынке в 2,5 миллиона
Ахахаха! По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в РФ по итогам 2013 года составил 2 миллион 537 тысяч штук. Мы за 8 лет уже откатились к тому, что продаётся на МИЛЛИОН машин меньше сейчас, так они ещё и прогнозируют ОФИЦИАЛЬНО, что на уровни 2013 года мы вернёмся только В 2030 ГОДУ!
Пока рынок только падал. В этом или следующем году насытится спрос и будет новое падение, т к машины стремительно дорожают.
после таких новостей мне снова хочется кататься на электросамокате... спасибо, оля!
418 миллиардов на развитие того, чего нет, здорово. Нет, есть конечно сколько-то Тесл и Лифов на руках у людей, но это скорее игрушки в дополнение к обычному автомобилю. Вместо всего этого лучше бы просто субсидии на электротранспорт предлагали, а не давали бы денег КАМАЗу на то, чего у него нет. Не уверен, что Кама 1 или как ее там дойдет до серии и будет успешна в продажах.
Тем временем для детей больных СМА не было куплено ни одной вакцины 👍🏻👍🏻✊🏻😂