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Новости
Ольга Щербинина

«Коммерсантъ»: в России выделят 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта до 2030 года Статьи редакции

Пилотными городами проекта станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань.

22 22 комментария
967 просмотров

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минэкономики «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах».

По данным газеты, до 2024 года программа предусматривает затраты из федерального бюджета в размере 31,3 миллиарда рублей. Пограмму будет выполнять национальный консорциум, который возглавит КамАЗ (другие автоконцерны в презентации не упоминули).

Согласно планам ведомства, в 2022 году количество приобретаемых электромобилей в России достигнет 1,7% от рынка в 1,8 миллиона машин, к 2030 году — 15% при рынке в 2,5 миллиона, а общее количество электромобилей составит 1,5 миллиона.

До 2024 года для электромобилей потребуется свыше 20 тысяч зарядных станций, на что необходимо 37,7 миллиарда рублей, отмечает «Ъ». Создание инфраструктуры будут проводить из расчёта минимум одна станция на десять электромобилей в населенных пунктах или на 100 километров для федеральных дорог. Число зарядных станций к 2030 году вырастет до 150 тысяч, пишет издание.

Пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Там разработают программы развития инфраструктуры и предполагают ввести «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг».

Хотя пока в РФ даже потенциально только один производитель электромобилей, власти собираются ограничивать импорт с помощью введения ежегодного дополнительного роста утильсбора с 2024 года. Чтобы его избежать, автоконцернам, как и в случае с обычными машинами, нужно заниматься локализацией. К 2027 году необходимо будет локализовать производство батареи и электродвигателя.

#новости #электромобили

22 22 комментария
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С H А P Р i Е

15
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Andrew Muralov

С
1

Спасибо, что не газенваген. 

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Kir Kirsky

Andrew
1

Будут сажать на электростулья

Ответить

Andrew Muralov

5

Ключевой вопрос: кому выделят? Создадут очередной единый гос оператор зарядных станций, принадлежащий структурам Усманова или Чемезова. 

Ответить

Андрей Рядькин

Andrew
4

Безусловно

Ответить

Allekprost

2

Бедность, низкий уровень жизни, невменяемые цены на все. Отлично, а давайте развивать электротранспорт. Все эти люди оторваны от реальности и не спускаются до обычных смертных?

Ответить

Исключительный Гоша

Allekprost
2

А зачем? Им и так нормально.

Ответить

Прохладный паркур

Allekprost
1

С столицах все хорошо, а остальное они и не видят

Ответить

Алексей Куликов

Прохладный
0

Что хорошо? А то что-то собянинские деньги на кофе вчера не пришли.

Ответить

Илья Малахов

Allekprost
1

Под понятие "электротранспорт" ещё и трамваи с троллейбусами подходят, а если ОТ будут развивать, то уже лучше, чем ничего. На ПАЗиках (катафалках для живых) передвигаться удовольствие то ещё.

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Алексей Куликов

Илья
0

Что там развивать в трамваях и троллейбусах? Им уже 100 лет. Тем более троллейбус из Москвы прогнали.

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Миша Копейкин

Allekprost
0
Ответить

PROHLADNY

1

А это, на секундочку, четыреста восемнадцать тысяч миллионов

Ответить

Алексей Логачев

1

к 2030 году — 15% при рынке в 2,5 миллиона

Ахахаха! По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в РФ по итогам 2013 года составил 2 миллион 537 тысяч штук. Мы за 8 лет уже откатились к тому, что продаётся на МИЛЛИОН машин меньше сейчас, так они ещё и прогнозируют ОФИЦИАЛЬНО, что на уровни 2013 года мы вернёмся только В 2030 ГОДУ! 

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Алексей Куликов

Алексей
0

Пока рынок только падал. В этом или следующем году насытится спрос и будет новое падение, т к машины стремительно дорожают.

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ну и в чем он не прав

0

после таких новостей мне снова хочется кататься на электросамокате... спасибо, оля!

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Дмитрий Алексеенков

0
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Иной паук например

Дмитрий
0

Выглядит опасно

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Roman Trifonov

0

Тю, всего 4 дачи. 

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Алексей Куликов

0

418 миллиардов на развитие того, чего нет, здорово. Нет, есть конечно сколько-то Тесл и Лифов на руках у людей, но это скорее игрушки в дополнение к обычному автомобилю. Вместо всего этого лучше бы просто субсидии на электротранспорт предлагали, а не давали бы денег КАМАЗу на то, чего у него нет. Не уверен, что Кама 1 или как ее там дойдет до серии и будет успешна в продажах.

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Даша, кажется мы потеряли след

0

Тем временем для детей больных СМА не было куплено ни одной вакцины 👍🏻👍🏻✊🏻😂

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Алексей Куликов

Даша,
0

Главное, фонд создали.

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