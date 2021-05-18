Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 миллиарда рублей.

Второй по обороту российский ретейлер купит 2 тысячи 612 магазинов «Дикси» формата «у дома» и 39 «суперсторов» под брендом «Мегамарт», сообщили в компании. Договор одобрил совет директоров «Магнита».

Стороны должны будут согласовать сделку с ФАС. Её планируют закрыть 31 августа 2021 года с возможным продлением срока до 30 сентября «при определённых обстоятельствах».

Основные параметры сделки:

Финальные параметры будут зависеть от «выполнения ряда условий, согласованных сторонами»;

Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей и подлежит «определённым корректировкам»;

Оплатить покупку «Магнит» рассчитывает за счёт собственных денег и доступных неиспользованных кредитов;

«Дикси» продолжит работать как отдельное юрлицо, а магазины — под существующим брендом. Сеть также сохранит команду;

Помимо магазинов «Магнит» купит пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч квадратных метров, расположенных в Москве, Петербурге и Челябинской области.

Большинство магазинов «Дикси» находятся в Москве и области (1329 точек), а также Петербурге и Ленобласти (458 точек), сообщили в «Магните». Общая площадь приобретаемых активов составляет 854 тысячи квадратных метров, из которых 778 тысяч квадратных метров — магазины «у дома».