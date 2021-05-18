«Магнит» договорился о покупке сети магазинов «Дикси» Статьи редакции
Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 миллиарда рублей.
Второй по обороту российский ретейлер купит 2 тысячи 612 магазинов «Дикси» формата «у дома» и 39 «суперсторов» под брендом «Мегамарт», сообщили в компании. Договор одобрил совет директоров «Магнита».
Стороны должны будут согласовать сделку с ФАС. Её планируют закрыть 31 августа 2021 года с возможным продлением срока до 30 сентября «при определённых обстоятельствах».
Основные параметры сделки:
- Финальные параметры будут зависеть от «выполнения ряда условий, согласованных сторонами»;
- Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей и подлежит «определённым корректировкам»;
- Оплатить покупку «Магнит» рассчитывает за счёт собственных денег и доступных неиспользованных кредитов;
- «Дикси» продолжит работать как отдельное юрлицо, а магазины — под существующим брендом. Сеть также сохранит команду;
- Помимо магазинов «Магнит» купит пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч квадратных метров, расположенных в Москве, Петербурге и Челябинской области.
Большинство магазинов «Дикси» находятся в Москве и области (1329 точек), а также Петербурге и Ленобласти (458 точек), сообщили в «Магните». Общая площадь приобретаемых активов составляет 854 тысячи квадратных метров, из которых 778 тысяч квадратных метров — магазины «у дома».
Говно купило мочу. Ничего нового. Следующий
Нихуя предъявы
Я борзой
В магните возле моего дома тоже такой себе запашок. Сделка между бомж-маркетами
Монополизация, грустно
Сеть, которая была только в двух регионах.
Монополизация.
Монополизация и заключается в выдавливании мелких игроков
Дикси и игрок. Не смеши. Время дикси прошло, когда они избавились от слогана Заходикси и сменили персонажа бабки из 33 кв. метров
Хозяйственный холод
вообще интересно, нельзя было не продаваться ?
Можно, но платить штрафы сан. инспекторов уже нечем
может саниспекторы откроют идеально образцовый магазин чтобы понимать че они хотят
Уже открыт. Это буфет в Госдуме
ну у Дикси уже лет 7 подряд проблемы, очень плохая фин.отчетность(убытки, долги)
Слухи об их поглощении то Магнитом, то Х5 ходили постоянно со времен их делистинга.
В итоге состоялось таки, добазякались по цене.
А там реально дешевле еда?
Хозяйственный холод
дешевле только украсть ( у нас в сибири их нет , но есть "ярче", говорят это прям аналог )
+ 23 июня дивы
тестируешь генератор случайных символов?
Димагнит? Магникси?
ДикМаг
Прислали в личку?
За все пять месяцев ни одного дикпика не скинули
@Вахтер удали меня отседова
Макси?
На кассе вон лежат, надевайте
У нас в квартале Дикси это просто магнит для маргинальных личностей всех категорий.
Начиная от бомжей, которые первую половину дня просят подаяние около церкви, а вечером обсосанные и бухие валяются как раз около этого магазина в парке, и заканчивая наркошами и алкашами, которые друг другу ебальники разбивают в задорной стычке.
Такое миниатюрное "в мире животных", у меня еще окна выходят на реку, куда вся эта шелупонь перетекает из магазина в летнее время, по дороге успевая обосраться, попасть под тачку и набить друг другу ебососины. Собираюсь эссе писать, возможно увидите меня в кандидатах на Шнобелевку.
У меня около дома чистая отремонтированная Дикси, значительно лучше Пятерочки и Магнита по ассортименту в наличии, раньше постоянно туда ходил как в основной магазин, щас больше заказываю на дом уже
Обыкновенный Кирилл
У нас с двух сторон от дикси по вкусвиллу и азбуке вкуса, поэтому у пацанов просто не остается выбора.
Все дикси, в которых я был, имеют ужасный выбор, особенно охлажденного мяса и рыбы
странно, у нас почему то эту социальную функцию выполняет Красно и Белое.
Так они и делают специально под такую категорию людей, для которых мешок макарон 15 руб стоит и из-за этого экономия на всём другом. Просто бизнес.
А посетители так вообще от района сильно зависят. В ту же Ленту в Купчино в Питере к ночи заедешь - так ничуть не лучше, одни мигранты да алкаши у входа вечно дерутся.
Обыкновенный Кирилл
Ты немношк путаешь продовольственную сеть и личные инвестиции Галицкого.
То, что он отстроил прекрасный стадион, замечательный парк около и в принципе много вкладывался в благотворительные/образовательные фонды не отменяет того, что работал там такой же низкоквалифицированный персонал практически без шанса на социальную лестницу, были те же входные бонусы (а то и больше) и тд и тп.
Типичнейший такой ретейл, только стартанувший успешно в регионах, потому что в миллионниках магазины типа перекресток/пятерочка уже как лет 10 норма, а там все ходили к бабке сраке и из за прилавка просили её воблы с икрой достать.
Воздушный волк
Я не знаю как там с рабочими местами, никогда не интересовалась карьерной лестницей кассира продуктового магазина, но бизнес модель у Магнита определенно была выдающейся.
У меня рядом с метро два раза Дикси закрывали, якобы по жалобам жильцов, а по факту напротив дорогой Медеведевский мираторг открыли. Может теперь рискнут