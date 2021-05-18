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«Магнит» договорился о покупке сети магазинов «Дикси» Статьи редакции

Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 миллиарда рублей.

Второй по обороту российский ретейлер купит 2 тысячи 612 магазинов «Дикси» формата «у дома» и 39 «суперсторов» под брендом «Мегамарт», сообщили в компании. Договор одобрил совет директоров «Магнита».

Стороны должны будут согласовать сделку с ФАС. Её планируют закрыть 31 августа 2021 года с возможным продлением срока до 30 сентября «при определённых обстоятельствах».

Основные параметры сделки:

  • Финальные параметры будут зависеть от «выполнения ряда условий, согласованных сторонами»;
  • Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей и подлежит «определённым корректировкам»;
  • Оплатить покупку «Магнит» рассчитывает за счёт собственных денег и доступных неиспользованных кредитов;
  • «Дикси» продолжит работать как отдельное юрлицо, а магазины — под существующим брендом. Сеть также сохранит команду;
  • Помимо магазинов «Магнит» купит пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч квадратных метров, расположенных в Москве, Петербурге и Челябинской области.

Большинство магазинов «Дикси» находятся в Москве и области (1329 точек), а также Петербурге и Ленобласти (458 точек), сообщили в «Магните». Общая площадь приобретаемых активов составляет 854 тысячи квадратных метров, из которых 778 тысяч квадратных метров — магазины «у дома».

#новости #магнит

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Федя Прозоров

18

Говно купило мочу. Ничего нового. Следующий 

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rossoshmap

Федя
2

Нихуя предъявы 

Ответить

Федя Прозоров

rossoshmap
7

Я борзой

Ответить

eepk yh

Федя
2

борзые неплохо гонят

Ответить

Федя Прозоров

eepk
2

Ну че, переходишь работать в магнит, полотер в дикси?

Ответить

Музыкальный единорожек88

11

Не вижу самого главного в новости.
Вонять-то помойкой будет по-прежнему в Дикси или как?

Ответить

Весёлый Хамелеон

Музыкальный
6

В магните возле моего дома тоже такой себе запашок. Сделка между бомж-маркетами

Ответить

Эстетический вентилятор

Музыкальный
3

а разве это не их основная фишка?

Ответить

Mr. Two Fairy

5

Монополизация, грустно

Ответить

Федя Прозоров

Mr.
3

Сеть, которая была только в двух регионах. 
Монополизация. 

Ответить

Лига порвах

Федя
1

Монополизация и заключается в выдавливании мелких игроков

Ответить

Федя Прозоров

Лига
0

Дикси и игрок. Не смеши. Время дикси прошло, когда они избавились от слогана Заходикси и сменили персонажа бабки из 33 кв. метров

Ответить

Хозяйственный холод

Mr.
0

вообще интересно, нельзя было не продаваться ?

Ответить

Федя Прозоров

Хозяйственный
3

Можно, но платить штрафы сан. инспекторов уже нечем

Ответить

Хозяйственный

Федя
0

может саниспекторы откроют идеально образцовый магазин чтобы понимать че они хотят

Ответить

Федя Прозоров

Хозяйст…
0

Уже открыт. Это буфет в Госдуме

Ответить

Хозяйственный

Федя
1

чисто питание простых слуг народа

Ответить

Madegghead

Хозяйственный
2

ну у Дикси уже лет 7 подряд проблемы, очень плохая фин.отчетность(убытки, долги)
Слухи об их поглощении то Магнитом, то Х5 ходили постоянно со времен их делистинга.
В итоге состоялось таки, добазякались по цене.

Ответить

Роман Александров

4
Ответить

Вячеслав Андреев

Роман
6

Hi-fi еще выступают?

Ответить

Fenrir784

3
Ответить

Федя Прозоров

Fenrir784
1

Поглотила

Ответить

С H А P Р i Е

Федя
1

Впитала

Ответить

Хозяйственный холод

3

Дешманские товары из дикси приобретут магнитовские ценники

Ответить

Александр Королёв

Хозяйственный
0

А там реально дешевле еда?

Ответить

Хозяйственный холод

Александр
0

дешевле только украсть ( у нас в сибири их нет , но есть "ярче", говорят это прям аналог )

Ответить

FOX

1

+ 23 июня дивы

Ответить

Ilya Grigöryev

FOX
3

тестируешь генератор случайных символов?

Ответить

Федя Прозоров

Ilya
4

Нет, это на брокерском языке

Ответить

С H А P Р i Е

0

Димагнит? Магникси?

Ответить

Весёлый Хамелеон

С
7

ДикМаг

Ответить

rossoshmap

Весёлый
1

Прислали в личку?

Ответить

Весёлый Хамелеон

rossosh…
2

За все пять месяцев ни одного дикпика не скинули
@Вахтер удали меня отседова

Ответить

Хозяйственный холод

Весёлый
0

МагДик

Ответить

С H А P Р i Е

С
1

Дикмагнит

Ответить

Shenmue

С
1

Сдрикси Магдригси

Ответить

С H А P Р i Е

С
0

Макси? 

Ответить

rossoshmap

С
2

На кассе вон лежат, надевайте

Ответить

С H А P Р i Е

rossosh…
2

По авке видно жы. Я уже натянул на ебало

Ответить

Федя Прозоров

С
1

Помойка про макс

Ответить

Семен Прозов

С
1

Уже есть такой магаз кстати

Ответить

Обыкновенный Кирилл

2

У нас в квартале Дикси это просто магнит для маргинальных личностей всех категорий.

Начиная от бомжей, которые первую половину дня просят подаяние около церкви, а вечером обсосанные и бухие валяются как раз около этого магазина в парке, и заканчивая наркошами и алкашами, которые друг другу ебальники разбивают в задорной стычке.

Такое миниатюрное "в мире животных", у меня еще окна выходят на реку, куда вся эта шелупонь перетекает из магазина в летнее время, по дороге успевая обосраться, попасть под тачку и набить друг другу ебососины. Собираюсь эссе писать, возможно увидите меня в кандидатах на Шнобелевку.

Ответить

velvetdust

Обыкновенный
1

У меня около дома чистая отремонтированная Дикси, значительно лучше Пятерочки и Магнита по ассортименту в наличии, раньше постоянно туда ходил как в основной магазин, щас больше заказываю на дом уже

Ответить

Обыкновенный Кирилл

velvetdust
1

У нас с двух сторон от дикси по вкусвиллу и азбуке вкуса, поэтому у пацанов просто не остается выбора.

Ответить

Авраам Рабинович

Обыкнов…
1

Зажало просто

Ответить

Федя Прозоров

velvetdust
0

Все дикси, в которых я был, имеют ужасный выбор, особенно охлажденного мяса и рыбы

Ответить

Madegghead

Обыкновенный
1

странно, у нас почему то эту социальную функцию выполняет Красно и Белое.

Ответить

DIVO Media

Обыкновенный
0

Так они и делают специально под такую категорию людей, для которых мешок макарон 15 руб стоит и из-за этого экономия на всём другом. Просто бизнес.
А посетители так вообще от района сильно зависят. В ту же Ленту в Купчино в Питере к ночи заедешь - так ничуть не лучше, одни мигранты да алкаши у входа вечно дерутся.

Ответить

Воздушный волк

2

Магнит был гордостью России, пока им владел Галицкий.

Ответить

Обыкновенный Кирилл

Воздушный
1

Ты немношк путаешь продовольственную сеть и личные инвестиции Галицкого.

То, что он отстроил прекрасный стадион, замечательный парк около и в принципе много вкладывался в благотворительные/образовательные фонды не отменяет того, что работал там такой же низкоквалифицированный персонал практически без шанса на социальную лестницу, были те же входные бонусы (а то и больше) и тд и тп.

Типичнейший такой ретейл, только стартанувший успешно в регионах, потому что в миллионниках магазины типа перекресток/пятерочка уже как лет 10 норма, а там все ходили к бабке сраке и из за прилавка просили её воблы с икрой достать.

Ответить

Воздушный волк

Обыкновенный
1

Я не знаю как там с рабочими местами, никогда не интересовалась карьерной лестницей кассира продуктового магазина, но бизнес модель у Магнита определенно была выдающейся.

Ответить

Ivan

2

100500 лет не покупал ничего в магните и в Дикси . Самые херовые сети

Ответить

Trash Pinguin

1

Продался, жаль 

Ответить

Способ Удержания Бобра

0

У меня рядом с метро два раза Дикси закрывали, якобы по жалобам жильцов, а по факту напротив дорогой Медеведевский мираторг открыли. Может теперь рискнут

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