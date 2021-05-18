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Ольга Щербинина

Кадыров пригрозил «уничтожением» подписчику, который назвал его шайтаном Статьи редакции

Глава Чечни заявил, что найдёт его и потребовал, чтобы подписчик прислал ему свои данные.

Внимание на это обратил блогер Тумсо Абдурахманов.

Во время прямого эфира в инстаграме глава Чечни Кадыров обратил внимание на комментарий: «Ты не человек, ты просто шайтан». Он зачитал комментарий и, судя по звуку, сделал скриншот.

«Если ты мне это пишешь, я найду тебя. И мы посмотрим, кто из нас шайтан. Самому тебе как там, не стыдно? Как ты будешь смотреть в зеркало? Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: „Если я умру, помогите моей семье“. Как я помогал другим. Он будет плакать сейчас. Свои данные пришли мне вот сюда, в директ. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — сказал Кадыров.

#новости #кадыров

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38 комментариев
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Nick Rosenberg

35

А экстремист все равно ты.

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умный человек

Nick
6

Пришли свои данные в директ

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Nick Rosenberg

умный
0

Зачем?

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Иной паук

Nick
2

Уничтожать тебя будем

Ответить

Nick Rosenberg

Иной
6

Сначала переиграй.

Ответить

умный человек

Nick
1

После встречи с ургантом крутым стал?

Ответить

Nick Rosenberg

умный
0

Ваня и до того норм был.

Ответить

умный человек

Nick
0

Несмешно спросил, надо обыграть

Ответить

Zakhar Zakharov

умный
1

дикпик подойдет?

Ответить

умный человек

умный
0

Яндекс.Директ

Ответить

Старинный паркур

7

То есть вместо того чтобы дополнить пост в "Интернете", вы его перенесли в "Видео" и запилили свой?
Уважать редакцию становится все труднее

Запись в подсайте Видео и гифки — TJhub на TJ
Запись в подсайте Видео и гифки — TJhub на TJ
tjournal.ru
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Хозяйственный холод

Старинный
4

они и лычку "спасибо за наводку" стали реже прикреплять

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Трогательный колос

Старинный
4

Еще одно неудобное сообщение от тебя и я найду тебя и мы посмотрим кто из нас шайтан, быстро редакцию уважать станешь. Я очень многих шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу.

Ответить

Предметный цвет

Старинный
0

Вечная тема

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Андрей Галицкий

8

ты думал я тебя не переиграю дон? не уничтожу дон?

Ответить

Хозяйственный холод

3

по мнению чеченского фсб это всё еще допустимая норма для Кадырова , видимо

Ответить

Юридический месяц

Хозяйственный
4

Дон!

Ответить

Хозяйственный холод

Хозяйственный
1

вот это кстати вроде как официально признано экстремистким призывом

Ответить

pashazaur

Хозяйственный
0

для Кадырова

Важное уточнение

Ответить

Левый мангал

1

Предлагаю кидать рапорт в инсту за угрозы

Ответить

Иной паук например

Левый
5

Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать

Ответить

Левый мангал

Левый
2

Или это не инста, помогите 

Ответить

Спортивный паук например

2

Хочу что бы он зашёл в доту или кс и почитал чат там 

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Хозяйственный холод

Спортивный
1

в комменты к Абдурахманову

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Акционерный микроскоп

2

Своего первого шайтана я уничтожил в 16 лет

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Руководящий велосипед

1

контекст юмористический, можно так пол-ТЖ за угрозы пересажать

Ответить

Александр Бондаренко

1

"Улица Пушкина, дом Колотушкина. Приезжай, долбоеб!" (с)

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Maksytoff

1

Рамзан уже извинился?!

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С H А P Р i Е

1

Дыров вообразил себя лиамом нисоном

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Rodion Kutsaev

0

Из обычного события делать новость?

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Художественный кот

0

Кадыров молодец

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Nick Rosenberg

0

Его разве в инсте не забанили?

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Андрей Рядькин

0

Академик, пехотинец путина, герой России

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Иван Грозный

0

Шайтан порвался

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Владимир Филатов

0

Кто-то понимает его речь?

Ответить

Rusty Nail

0

Глава Чечни заявил, что найдёт его

потребовал, чтобы подписчик прислал ему свои данные

а, так вот как оно работает

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Федя Прозоров

0

Это не "угрозы", а "защита чести", не перепутайте!

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Seon

0

Писать такое это прям кандидат на премию Дарвина

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