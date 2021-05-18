Кадыров пригрозил «уничтожением» подписчику, который назвал его шайтаном Статьи редакции
Глава Чечни заявил, что найдёт его и потребовал, чтобы подписчик прислал ему свои данные.
Внимание на это обратил блогер Тумсо Абдурахманов.
Во время прямого эфира в инстаграме глава Чечни Кадыров обратил внимание на комментарий: «Ты не человек, ты просто шайтан». Он зачитал комментарий и, судя по звуку, сделал скриншот.
«Если ты мне это пишешь, я найду тебя. И мы посмотрим, кто из нас шайтан. Самому тебе как там, не стыдно? Как ты будешь смотреть в зеркало? Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: „Если я умру, помогите моей семье“. Как я помогал другим. Он будет плакать сейчас. Свои данные пришли мне вот сюда, в директ. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — сказал Кадыров.
А экстремист все равно ты.
Пришли свои данные в директ
Зачем?
Иной паук
Уничтожать тебя будем
Сначала переиграй.
После встречи с ургантом крутым стал?
То есть вместо того чтобы дополнить пост в "Интернете", вы его перенесли в "Видео" и запилили свой?
Уважать редакцию становится все труднее
Трогательный колос
Еще одно неудобное сообщение от тебя и я найду тебя и мы посмотрим кто из нас шайтан, быстро редакцию уважать станешь. Я очень многих шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу.
Хозяйственный холод
вот это кстати вроде как официально признано экстремистким призывом
Глава Чечни заявил, что найдёт его
потребовал, чтобы подписчик прислал ему свои данные
а, так вот как оно работает