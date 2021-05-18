{"id":684,"title":"\u0417\u0430\u0433\u0430\u0434\u043a\u0438 \u0414\u0440\u0435\u0432\u043d\u0435\u0433\u043e \u0415\u0433\u0438\u043f\u0442\u0430: \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0432\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=684&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/egypt&hash=3f0edb718f446ef99ddb77ab9b8019501386fd146044284cdab3286f9b155d48","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

«ВКонтакте» запустила сервис проката самокатов — арендовать и оплачивать их можно прямо в соцсети Статьи редакции

На первом этапе сервис будет доступен в Петербурге, Ростове-на-Дону и Самаре.

8 8 комментариев
192 просмотров

Первым партнёром совместного проекта «ВКонтакте» и «Ситимобил» стал Urent. Сервис будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируют подключить и других вендоров аренды самокатов, рассказали TJ в пресс-службе «Вконтакте».

«Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK. Это первый пример интеграции сервиса микромобильности в соцсети, отметили в компании.

Оплачивать поездки можно будет внутри приложения. Сервис позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте.

На старте «Прокат ВКонтакте» доступен пользователям из Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону. В течение сезона географию сервиса планируют расширить. Он будет доступен во всех городах работы партнёров, в 2021 году это более 50 городов по всей России — от Хабаровска до Калининграда.

Цена на поездку складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Чтобы начать поездку, надо выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат. Пользователям сервиса для аренды будут доступны самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.

#новости #прокат

8 8 комментариев
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": -1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 383348, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 18 May 2021 12:41:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Максим Козаченко

1

НОВОСТИ

Ответить

Максим Шпилёв

Максим
0

джинса

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Первый клиент

Ответить

Михаил Ромайкин

0

Старт 50₽, что за дичь? Почему я каждый раз должен это платить? В прошлом году охуел с этого условия у юрента и забил хуй на эти самокаты

Ответить

Радикальный ГОСТ

Михаил
0

 Почему я каждый раз должен это платить?

А почему не должен собственно?

Ответить

Дмитрий Чернов

0

Ещё больше долбоёбов на тротуарах и дорогах

Ответить

Миша Копейкин

0

 арендовать и оплачивать их можно прямо в соцсети

И кататься только по Вконтактику

Ответить

Анальное Сало

0

(вместо велосипедов должны быть самокаты)

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Apple представила крупнейшее обновление Music — в сервис добавят «пространственное аудио» и аудио без сжатия
В компании назвали изменения «новым поколением звука в сервисе».
264
Новости
WSJ: Билл Гейтс ушёл из совета директоров Microsoft после романа с подчинённой
По данным NYT, бывший глава Microsoft несколько раз приглашал сотрудниц на свидание, пока состоял в браке.
178
Новости
Кадыров пригрозил «уничтожением» подписчику, который назвал его шайтаном
Глава Чечни заявил, что найдёт его и потребовал, чтобы подписчик прислал ему свои данные.
156
Популярное за три дня
Новости
В Коми из-за аварии на трубопроводе в почву и реку утекло 90 тонн нефтепродуктов
О масштабах загрязнения рассказала администрация города Усинск со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми». Изначально объём нефтеразлива оценивали в 6-7 тонн.
78
Интернет
«Ladies and gentlemen... the weekend»: как фраза Дэниэла Крейга стала мемом, с которого начинаются каждые выходные
«Джеймс Бонд» год назад немногословно представил певца The Weeknd — и теперь в твиттере каждую пятницу ждут этот ролик.
40
Животные
В Кембридже впервые в истории провели успешную операцию на роговице у тигрицы, которой грозила слепота
Пожилая хищница рисковала потерять левый глаз, но теперь полностью восстановилась.
13
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Владимир Филатов

В Белоруссии ограничили доступ…

Roman Sapon

Запись в подсайте Twitter

Анальное Сало

«ВКонтакте» запустила сервис…

Мистер Блондин

Гость «Навигатора»: заместитель…

Marhal_New _Arleana

В Белоруссии ограничили доступ…

AttentiveMilk

Гость «Навигатора»: заместитель…

German Times

«Магнит» договорился о покупке…

Мистер Блондин

Гость «Навигатора»: заместитель…

AttentiveMilk

Гость «Навигатора»: заместитель…

Argumenta Ambigua

Кадыров пригрозил…

Павел Фадин

Запись в подсайте Twitter

AttentiveMilk

Гость «Навигатора»: заместитель…

Теплая Зомби…

«Магнит» договорился о покупке…

Мистер Блондин

Гость «Навигатора»: заместитель…

Marhal_New _Arleana

В Белоруссии ограничили доступ…

Олег Ивахнов

«ВКонтакте» запустила сервис…

Some Dude

«Коммерсантъ»: в России выделят…

Argumenta Ambigua

«Магнит» договорился о покупке…

Миша Копейкин

«ВКонтакте» запустила сервис…

Иван Сидоров

Запись в подсайте Twitter
null