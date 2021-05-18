«ВКонтакте» запустила сервис проката самокатов — арендовать и оплачивать их можно прямо в соцсети Статьи редакции
На первом этапе сервис будет доступен в Петербурге, Ростове-на-Дону и Самаре.
Первым партнёром совместного проекта «ВКонтакте» и «Ситимобил» стал Urent. Сервис будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируют подключить и других вендоров аренды самокатов, рассказали TJ в пресс-службе «Вконтакте».
«Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK. Это первый пример интеграции сервиса микромобильности в соцсети, отметили в компании.
Оплачивать поездки можно будет внутри приложения. Сервис позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте.
На старте «Прокат ВКонтакте» доступен пользователям из Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону. В течение сезона географию сервиса планируют расширить. Он будет доступен во всех городах работы партнёров, в 2021 году это более 50 городов по всей России — от Хабаровска до Калининграда.
Цена на поездку складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Чтобы начать поездку, надо выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат. Пользователям сервиса для аренды будут доступны самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.
НОВОСТИ
Старт 50₽, что за дичь? Почему я каждый раз должен это платить? В прошлом году охуел с этого условия у юрента и забил хуй на эти самокаты
Радикальный ГОСТ
Почему я каждый раз должен это платить?
А почему не должен собственно?
арендовать и оплачивать их можно прямо в соцсети
И кататься только по Вконтактику