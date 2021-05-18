На первом этапе сервис будет доступен в Петербурге, Ростове-на-Дону и Самаре.

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Первым партнёром совместного проекта «ВКонтакте» и «Ситимобил» стал Urent. Сервис будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируют подключить и других вендоров аренды самокатов, рассказали TJ в пресс-службе «Вконтакте».

«Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK. Это первый пример интеграции сервиса микромобильности в соцсети, отметили в компании.

Оплачивать поездки можно будет внутри приложения. Сервис позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте.

На старте «Прокат ВКонтакте» доступен пользователям из Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону. В течение сезона географию сервиса планируют расширить. Он будет доступен во всех городах работы партнёров, в 2021 году это более 50 городов по всей России — от Хабаровска до Калининграда.