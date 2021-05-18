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Новости
Sasha Shambilova

В Китае по неизвестной причине накренился 73-этажный небоскрёб. Землетрясения в районе не зафиксировали Статьи редакции

Всех находящихся в здании эвакуировали, сам небоскрёб закрыли.

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Фото Huaqiangbei File

18 мая в Шэньчжэне эвакуировали небоскрёб SEG Plaza после того, как здание начало трястись и накреняться. Об этом сообщает CNA.

Около 13:00 по Пекину сотрудники, находящиеся в здании, почувствовали колебание. К 14:40 всех эвакуировали, сам небоскрёб закрыли.

風再起時【香港挺郭后援會3】 @dZnJUCdo4FlZqgd
剛剛中午時分，位於深圳華強北，樓高73層的賽格電子大廈突然搖晃，原因不明也沒地震！樓宇內人群和樓下人群紛紛逃命！ https://t.co/aoixkH6OeY
Видео из фейсбука Ho Helen

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям начали расследование причин колебания 350-метрового здания в центре города. Об этом власти сообщили на платформе Weibo.

После проверки и анализа данных различных станций мониторинга землетрясений по всему городу, сегодня в Шэньчжэне не было землетрясения.

служба по чрезвычайным ситуациям

Различные департаменты города пытаются установить причины случившегося.

Башню SEG Plaza достроили в 2000 году, это 18-й по высоте небоскрёб в Шэньчжэне. Большая часть здания отведена под рынок электроники SEG Electronics и офисы. В Китае SEG Plaza занимает 104 место по высоте, в мире — 212.

#новости #китай

10 10 комментариев
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Прозрачный чувак

7

Типичное китайское качество

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rossoshmap

2

Было бы в Японии, сразу понятно, что Годзилла проснулся, а так теряюсь в догадках

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God Damn

rossoshmap
1

Тоже об этом подумал.

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Владимир Филатов

rossoshmap
0

винни пух требует мёда

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rossoshmap

Владимир
0

сейчас бан от Apple прилетит

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Владимир Филатов

rossosh…
1

мне всё равно, я их продуктами не пользуюсь

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Владимир Филатов

2

Не баг, а фича. Пизанская башня по-китайски.

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Предельный хичхакер

2

партия недовольна вами, минус один улей для рабочих пчел

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Тяжкий утюг

0

Made in China 

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Dmitry Teplyakov

0

Срочно запретить это!

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