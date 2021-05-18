Всех находящихся в здании эвакуировали, сам небоскрёб закрыли.

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Фото Huaqiangbei File

18 мая в Шэньчжэне эвакуировали небоскрёб SEG Plaza после того, как здание начало трястись и накреняться. Об этом сообщает CNA.

Около 13:00 по Пекину сотрудники, находящиеся в здании, почувствовали колебание. К 14:40 всех эвакуировали, сам небоскрёб закрыли.

Видео из фейсбука Ho Helen

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям начали расследование причин колебания 350-метрового здания в центре города. Об этом власти сообщили на платформе Weibo.

После проверки и анализа данных различных станций мониторинга землетрясений по всему городу, сегодня в Шэньчжэне не было землетрясения. служба по чрезвычайным ситуациям

Различные департаменты города пытаются установить причины случившегося.