В Китае по неизвестной причине накренился 73-этажный небоскрёб. Землетрясения в районе не зафиксировали
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Всех находящихся в здании эвакуировали, сам небоскрёб закрыли.
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18 мая в Шэньчжэне эвакуировали небоскрёб SEG Plaza после того, как здание начало трястись и накреняться. Об этом сообщает CNA.
Около 13:00 по Пекину сотрудники, находящиеся в здании, почувствовали колебание. К 14:40 всех эвакуировали, сам небоскрёб закрыли.
Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям начали расследование причин колебания 350-метрового здания в центре города. Об этом власти сообщили на платформе Weibo.
Различные департаменты города пытаются установить причины случившегося.
Башню SEG Plaza достроили в 2000 году, это 18-й по высоте небоскрёб в Шэньчжэне. Большая часть здания отведена под рынок электроники SEG Electronics и офисы. В Китае SEG Plaza занимает 104 место по высоте, в мире — 212.