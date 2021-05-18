ЦДМ в Москве опечатали из-за нарушения коронавирусных мер во время автограф-сессии актёров «Майора Грома» Статьи редакции
Людей было так много, что встречу пришлось прервать.
Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
В отношении площадки, где прошло мероприятие, возбудили административное расследование, отметили в сообщении. Также применён временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы.
В ходе расследования выявили несколько нарушений правил профилактики коронавирусной инфекции:
- недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители были без масок и перчаток;
- в местах общего пользования не было оборудования по обеззараживанию воздуха;
- недостаточный запас дезинфицирующих средств;
- на сотрудников клининга и технический персонал не предоставили результаты анализов на Covid-19.
16 мая в Центральном детском магазине проходила автограф-сессия с актёрами российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». В соцсетях разошлись фотографии с большим количеством участников мероприятия. Их было так много, что мероприятие пришлось прервать раньше времени. Организаторы рассказали о вызове правоохранительных органов.
Есть небольшая, но преданная аудитория, которой плевать на политический аспект, и которая увидела первую отечественную более-менее проработанную, хоть и посредственную, комикс-вселенную
Как ВЫ ЗАЕБАЛИ. Какая там политический аспект??????777 СУКаа. Как же бесит, когда такую хуйню читаешь.
Сюжет там и ситуация точь-в-точь, как в Джокере или в миллиарде других мультиках и сериалах, где злодей убивает только плохих и он получает поддержку людей. Вспомни чем последний джокер заканчивался.
чем последний джокер заканчивался.
Чем же?
Одна из основных мыслей фильма "джокер" - никакой протест не стоит того, чтобы вставать на тропу жестокости. Оправдывая одни преступления, ты почувствуешь безнаказанность и перейдёшь черту.
И это касается не только Джокера, много мультфильмов (конкретные серии), где злодеи имеют поддержку народа и оправдывают их жестокость, но это всегда приводило только к большему злу.
В "Громе" обыгрывается точно такая же ситуация. Я хз, но у меня не было никакого сочувствия к тем, кто взял в заложники богатых людей и хотел их убить. Как не появилось любви к жирным чиновникам. Скорее теплые чувства к человеку, который борется с системой нормальными методами)
Там крутиться всё вокруг человека, которого ебёт государство во все дыры. И он как олицетворение социального неравенства. Люди поэтому за ним и пошли, их достали богатеи в дорогих пиджаках.
Ну если мы будем уж сравнивать фильмы, то надо брать не только идею, но и реализацию. Там, где в Джокере последовательно раскрывался образ человека, который "разрушается" под давлением общества (как и само общество, в случае фильма, разрушается равномерно и последовательно), в Громе нам намешивают шутейки, бондиану\детективщину и потом, внезапно, вкидывают главного злодея без четкого развития и предыстории, который просто декламирует свою мотивацию в нелепой пафосной сцене. Конечно в случае с Джокером всем видится последовательное художественное произведение, а в случае с Майором не сильно замороченная агитка. Форма решает.
Старинный паркур
Скорее теплые чувства к человеку, который борется с системой нормальными методами
Это который коррупционеров сжигает?
Или который ради улик ломает предметы мебели телами подозреваемых?
Подозреваемых он там не бьет, он бил только тех, кто уже накосячил и у них перед ним должок)
Там же проблема в том, что в майоре громе все протестующие - маргиналы и малолетки. В фильме нам подается информация о том, что суд не работает и у людей есть запрос на справделивость. В фильме запрос на справедливость выражают только маргиналы и малолетки, что как бы намекает.
Можно еще вспомнить как в первых комиксах автор использовал белую ленточку (злодей оставлял ее на трупах своих жервт, на сколько я помню). На прямой вопрос автор сказал что это было сделано ради провокации.
Майор гром сам по себе продажный коп, который крышует бандитов, которые в фильме - положительные герои, выходят на улицы против маргиналов аки казаки.
Ну и еще маленький нюанс о связи автора и спонсора с life news.
Подожди... а кто выходит и захватывает богатых людей в здании и угрожая их убить? Это делают только радикалы, а радикалы всегда отбитые на голову.
Когда власть не хочет поддерживать диалог, когда наступает пиздец - появляются радикалы. И я бы не хотел их видеть на наших улицах, это не приведёт ни к чему хорошему.
А как тогда быть? Вот этот фильм и подобные ему задаются вопросом. Нужно решать вопросы мирными методами.
Бэтман тоже защищает богатых от нищих, он борется со следствием коррумпированности власти и он сам далеко не идеален)
В этом и есть крутость грома, джокера и т.д., все герои неоднозначны, если углубиться, то все там пидорасы)
Никто ему за это не предъявлял. Никто не говорит, что это продажная хуйня от нашей пропаганды, хотя там всё точь-в-точь по посыл.
И я уж молчу, что это абсолютно верная мысль, никогда не построить общество на ненависти и убийствах богатых к бедным. Мы это уже проходили в СССР.
Уважаемый Филипп
Проект, кстати, ещё до эпической битвы ватников с либералами задумывался. Лет 10 назад я видел эту идею.
ну идея совсем не новая, просто вспомнить серии спайдер мена, там были злоеди, которых поддерживал народ или бетмена. Это норма. И все эти мультики, фильмы, сериалы всегда продвигают одну идею - убийствами и незаконными действиями не добиться закона и порядка)
Глубинный народ
@пиу-пиу привет. Как дела???
Ну да, такого ведь посыла не было нигде и никогда! Ведь никогда ещё злодей не становился объектом обожания людей, которые поддерживали его в борьбе с сытыми царьками!!!
Воздушный волк
Ну да, подумаешь, что в фильме сына одного из крупнейших пропагандистов глупые дети последовали за борцом с коррупцией, начали крушить город и творить беспредел прямо как в страшилках программ Соловьева. Подумаешь, что главный антагонист называет своих последователей идиотами которыми он манипулирует, подумаешь, что ГГ в фильме прямо говорит о последствиях анонимности и оправдывает закон яровой. Подумаешь, что сам автор признался, что добавил белые ленты, отсылку на 20!8 и спародировал лозунг "не забудем не простим" ради провокации.
Но нет, я просто тупая и ничего не понимаю, это не пропаганда.
Он взял обычный сюжет фильмов, которых сотни и нацепил наши реалии, добавил кучу отсылок. Прикинь в фильме ещё МИЛОНОВ СНИМАЛСЯ. НУ ВСЁ 100% СНЯЛИ ШОБ ОППОЗИЦИЮ ОБОСРАТЬ!))))))
Я после майора грома посмотрел ещё несколько русских сериалов/фильмов, везде приглашают гостей из реального мира или какие-то отсылки к нашим событиям, хотя там вообще ничего политического нет.
Да и ты не согласна с мнением авторов фильма?? Типо это норм использовать терроризм для создания порядка?) Я хз конечно, но не припомню историй, когда террористические акты хоть кому-то помогали. А там были именно террористы, которые захватывали здания, подкладывали бомбы, угрожали и убивали людей, которые им не нравятся.
Вот если бы там показывали МИРНЫЙ митинг и из-за которого начались все эти действия - я бы понял. Но там показаны ПРЕСТУПНИКИ, УБИЙЦЫ. Я никак не ассоциировал себя с этими людьми.
Сюжет шаблонный, обычный. Кто-то за такие методы, кто-то против, это очень интересный вопрос, как бороться с подобным пиздецом во власти, но явно не так)
Неверный дебаркадер
И не только в твиттере
Почему это говно вдруг стало столь популярным
Воздушный волк
Потому что оказывается, что люди настолько хотят увидеть хоть что-то качественное отечественного производства, что готовы топить даже за качественную госпропаганду, причем часто топят они за нее сразу после постов "Свободу Навальному"
Не рвись
да нихуя она не качественная, пустая копипаста
Воздушный волк
По сравнению со всем что было до этого на тему комиксов в РФ - точно качественная. По крайней мере достаточно качественная для фанатов комиксов.
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