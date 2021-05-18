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Новости
Ольга Щербинина

ЦДМ в Москве опечатали из-за нарушения коронавирусных мер во время автограф-сессии актёров «Майора Грома» Статьи редакции

Людей было так много, что встречу пришлось прервать.

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Фото @lovvur

Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В отношении площадки, где прошло мероприятие, возбудили административное расследование, отметили в сообщении. Также применён временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы.

В ходе расследования выявили несколько нарушений правил профилактики коронавирусной инфекции:

  • недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители были без масок и перчаток;
  • в местах общего пользования не было оборудования по обеззараживанию воздуха;
  • недостаточный запас дезинфицирующих средств;
  • на сотрудников клининга и технический персонал не предоставили результаты анализов на Covid-19.

16 мая в Центральном детском магазине проходила автограф-сессия с актёрами российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». В соцсетях разошлись фотографии с большим количеством участников мероприятия. Их было так много, что мероприятие пришлось прервать раньше времени. Организаторы рассказали о вызове правоохранительных органов.

Роспотребнадзор проверит соблюдение норм против…
В Центральном детском магазине собралось так много людей, что мероприятие пришлось прервать раньше…
tjournal.ru

#новости #майоргром

40 40 комментариев
10
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Многолетний микрофон

21

там блины раздавали или чё? кому нужен майор гром, чтоб туда переть в таком количестве?

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Художественный кот

Многолетний
14

Долбоебам

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Ilya.A—Petya.A's bro

Многолетний
7

Есть небольшая, но преданная аудитория, которой плевать на политический аспект, и которая увидела первую отечественную более-менее проработанную, хоть и посредственную, комикс-вселенную

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Дмитрий Кораблёв

Ilya.A—Petya.A's
–3

Как ВЫ ЗАЕБАЛИ. Какая там политический аспект??????777 СУКаа. Как же бесит, когда такую хуйню читаешь. 

Сюжет там и ситуация точь-в-точь, как в Джокере или в миллиарде других мультиках и сериалах, где злодей убивает только плохих и он получает поддержку людей. Вспомни чем последний джокер заканчивался. 

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Ваня Погост

Дмитрий
4

чем последний джокер заканчивался.

Чем же?

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Дмитрий Кораблёв

Ваня
1

Одна из основных мыслей фильма "джокер" - никакой протест не стоит того, чтобы вставать на тропу жестокости. Оправдывая одни преступления, ты почувствуешь безнаказанность и перейдёшь черту.

И это касается не только Джокера, много мультфильмов (конкретные серии), где злодеи имеют поддержку народа и оправдывают их жестокость, но это всегда приводило только к большему злу.

В "Громе" обыгрывается точно такая же ситуация. Я хз, но у меня не было никакого сочувствия к тем, кто взял в заложники богатых людей и хотел их убить. Как не появилось любви к жирным чиновникам. Скорее теплые чувства к человеку, который борется с системой нормальными методами) 

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Askel

Дмитрий
0

Только в Джокере все крутится вокруг человека с психическими расстройствами, а в Громе вокруг плохого Павлика Дурова и хорошего мента) А так да, похоже конечно

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Дмитрий Кораблёв

Askel
0

Там крутиться всё вокруг человека, которого ебёт государство во все дыры. И он как олицетворение социального неравенства. Люди поэтому за ним и пошли, их достали богатеи в дорогих пиджаках.

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Askel

Дмитрий
0

Ну если мы будем уж сравнивать фильмы, то надо брать не только идею, но и реализацию. Там, где в Джокере последовательно раскрывался образ человека, который "разрушается" под давлением общества (как и само общество, в случае фильма, разрушается равномерно и последовательно), в Громе нам намешивают шутейки, бондиану\детективщину и потом, внезапно, вкидывают главного злодея без четкого развития и предыстории, который просто декламирует свою мотивацию в нелепой пафосной сцене. Конечно в случае с Джокером всем видится последовательное художественное произведение, а в случае с Майором не сильно замороченная агитка. Форма решает. 

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Старинный паркур

Дмитрий
0

Скорее теплые чувства к человеку, который борется с системой нормальными методами

Это который коррупционеров сжигает?
Или который ради улик ломает предметы мебели телами подозреваемых?

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Дмитрий Кораблёв

Старинн…
0

Подозреваемых он там не бьет, он бил только тех, кто уже накосячил и у них перед ним должок) 

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Ignatii Baguwk

Дмитрий
0

Там же проблема в том, что в майоре громе все протестующие - маргиналы и малолетки. В фильме нам подается информация о том, что суд не работает и у людей есть запрос на справделивость. В фильме запрос на справедливость выражают только маргиналы и малолетки, что как бы намекает.
Можно еще вспомнить как в первых комиксах автор использовал белую ленточку (злодей оставлял ее на трупах своих жервт, на сколько я помню). На прямой вопрос автор сказал что это было сделано ради провокации.
Майор гром сам по себе продажный коп, который крышует бандитов, которые в фильме - положительные герои, выходят на улицы против маргиналов аки казаки.
Ну и еще маленький нюанс о связи автора и спонсора с life news.

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Дмитрий Кораблёв

Ignatii
0

Подожди... а кто выходит и захватывает богатых людей в здании и угрожая их убить? Это делают только радикалы, а радикалы всегда отбитые на голову. 

Когда власть не хочет поддерживать диалог, когда наступает пиздец - появляются радикалы. И я бы не хотел их видеть на наших улицах, это не приведёт ни к чему хорошему. 

А как тогда быть? Вот этот фильм и подобные ему задаются вопросом.  Нужно решать вопросы мирными методами.

Бэтман тоже защищает богатых от нищих, он борется со следствием коррумпированности власти и он сам далеко не идеален) 

В этом и есть крутость грома, джокера и т.д., все герои неоднозначны, если углубиться, то все там пидорасы) 

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Мир Май

Дмитрий
0

Джокер не политический?)

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Дмитрий Кораблёв

Мир
0

Никто ему за это не предъявлял. Никто не говорит, что это продажная хуйня от нашей пропаганды, хотя там всё точь-в-точь по посыл. 

И я уж молчу, что это абсолютно верная мысль, никогда не построить общество на ненависти и убийствах богатых  к бедным. Мы это уже проходили в СССР.  

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Уважаемый Филипп

Дмитрий
0

Проект, кстати, ещё до эпической битвы ватников с либералами задумывался. Лет 10 назад я видел эту идею.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Уважаем…
0

ну идея совсем не новая, просто вспомнить серии спайдер мена, там были злоеди, которых поддерживал народ или бетмена. Это норма. И все эти мультики, фильмы, сериалы всегда продвигают одну идею - убийствами и незаконными действиями не добиться закона и порядка) 

Ответить

Дмитрий Орлов

Многолетний
4

Глубинный народ

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
1

@пиу-пиу привет. Как дела???

Ответить

пиу-пиу

Дмитрий
1

Ругаюсь вот сижу, жарко на улице, гулять вредно для кожи.

Ответить

Воздушный волк

13

Меня так умиляют все эти люди в твиттере, которые искренне верят, что этот фильм не госпропаганда.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Воздушный
1

Ну да, такого ведь посыла не было нигде и никогда! Ведь никогда ещё злодей не становился объектом обожания людей, которые поддерживали его в борьбе с сытыми царьками!!!

Ответить

Воздушный волк

Дмитрий
2

Ну да, подумаешь, что в фильме сына одного из крупнейших пропагандистов глупые дети последовали за борцом с коррупцией, начали крушить город и творить беспредел прямо как в страшилках программ Соловьева. Подумаешь, что главный антагонист называет своих последователей идиотами которыми он манипулирует, подумаешь, что ГГ в фильме прямо говорит о последствиях анонимности и оправдывает закон яровой. Подумаешь, что сам автор признался, что добавил белые ленты, отсылку на 20!8 и спародировал лозунг "не забудем не простим" ради провокации.

Но нет, я просто тупая и ничего не понимаю, это не пропаганда. 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Воздушн…
0

Он взял обычный сюжет фильмов, которых сотни и нацепил наши реалии, добавил кучу отсылок. Прикинь в фильме ещё МИЛОНОВ СНИМАЛСЯ. НУ ВСЁ 100% СНЯЛИ ШОБ ОППОЗИЦИЮ ОБОСРАТЬ!))))))

Я после майора грома посмотрел ещё несколько русских сериалов/фильмов, везде приглашают гостей из реального мира или какие-то отсылки к нашим событиям, хотя там вообще ничего политического нет.

Да и ты не согласна с мнением авторов фильма?? Типо это норм использовать терроризм для создания порядка?) Я хз конечно, но не припомню историй, когда террористические акты хоть кому-то помогали. А там были именно террористы, которые захватывали здания, подкладывали бомбы, угрожали и убивали людей, которые им не нравятся. 

Вот если бы там показывали МИРНЫЙ митинг и из-за которого начались все эти действия - я бы понял. Но там  показаны ПРЕСТУПНИКИ, УБИЙЦЫ. Я никак не ассоциировал себя с этими людьми. 

Сюжет шаблонный, обычный. Кто-то за такие методы, кто-то против, это очень интересный вопрос, как бороться с подобным пиздецом во власти, но явно не так) 

Ответить

Неверный дебаркадер

Воздушный
1

И не только в твиттере

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«Майор Гром: Чумной Доктор»: трейлер для Comic…
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tjournal.ru
Ответить

Воздушный волк

Неверный
1

Ну, Twitter Journal же

Ответить

Вечный меч

11

В метро каждый день давка в часы пик и натуральные десятиминутные пробки перед эскалаторами, концерты и тусовки проходят тоже спокойно, вот же доебались, непонятно только зачем.

Ответить

Закомплексованная Душа

6

Почему это говно вдруг стало столь популярным

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Закомплексованн…
6

Потому что своё, родное)

Ответить

Воздушный волк

Закомплексованн…
0

Потому что оказывается, что люди настолько хотят увидеть хоть что-то качественное отечественного производства, что готовы топить даже за качественную госпропаганду, причем часто топят они за нее сразу после постов "Свободу Навальному"

Ответить

пиу-пиу

Воздушный
3

А что, те, кто искренне топят за Навального не пользуются ничем государственным? Все такие правильные на грани фола, ужас.

Хороший фильм, претензии к пропаганде высосаны из пальца. Лишь бы побурчать лишний раз ~активным оппозиционерам.

Ответить

Дмитрий Орлов

пиу-пиу
2

Не рвись

Ответить

пиу-пиу

Дмитрий
0

Навальнисты бесят больше чем ватники просто.

Ответить

Bad Mother Fucker

Воздушный
0

да нихуя она не качественная, пустая копипаста

Ответить

Воздушный волк

Bad
0

По сравнению со всем что было до этого на тему комиксов в РФ - точно качественная. По крайней мере достаточно качественная для фанатов комиксов. 

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Академический мангал

Закомплексованн…
0

Не понятно от слова "совсем". 

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Королевский каякер

3

Хороший фильм и фанаты отличные

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Многолетний микрофон

0

комментарий удален

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С H А P Р i Е

0

Прервать надо было беременность у боссов ркн

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Махарадж

0

скажите пожалуйста, нахер им это надо?

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