ЦДМ в Москве приостановил работу из-за нарушения коронавирусных мер во время автограф-сессии актёров «Майора Грома» Статьи редакции
Людей было так много, что встречу пришлось прервать.
Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
В отношении площадки, где прошло мероприятие, возбудили административное расследование, отметили в сообщении. Также применён временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы.
В ходе расследования выявили несколько нарушений правил профилактики коронавирусной инфекции:
- недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители были без масок и перчаток;
- в местах общего пользования не было оборудования по обеззараживанию воздуха;
- недостаточный запас дезинфицирующих средств;
- на сотрудников клининга и технический персонал не предоставили результаты анализов на Covid-19.
16 мая в Центральном детском магазине проходила автограф-сессия с актёрами российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». В соцсетях разошлись фотографии с большим количеством участников мероприятия. Их было так много, что мероприятие пришлось прервать раньше времени. Организаторы рассказали о вызове правоохранительных органов.