Людей было так много, что встречу пришлось прервать.

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Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В отношении площадки, где прошло мероприятие, возбудили административное расследование, отметили в сообщении. Также применён временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы.

В ходе расследования выявили несколько нарушений правил профилактики коронавирусной инфекции:

недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители были без масок и перчаток;

в местах общего пользования не было оборудования по обеззараживанию воздуха;

недостаточный запас дезинфицирующих средств;

на сотрудников клининга и технический персонал не предоставили результаты анализов на Covid-19.