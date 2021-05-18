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Новости
Ольга Щербинина

ЦДМ в Москве приостановил работу из-за нарушения коронавирусных мер во время автограф-сессии актёров «Майора Грома» Статьи редакции

Людей было так много, что встречу пришлось прервать.

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Фото @lovvur

Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В отношении площадки, где прошло мероприятие, возбудили административное расследование, отметили в сообщении. Также применён временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы.

В ходе расследования выявили несколько нарушений правил профилактики коронавирусной инфекции:

  • недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители были без масок и перчаток;
  • в местах общего пользования не было оборудования по обеззараживанию воздуха;
  • недостаточный запас дезинфицирующих средств;
  • на сотрудников клининга и технический персонал не предоставили результаты анализов на Covid-19.

16 мая в Центральном детском магазине проходила автограф-сессия с актёрами российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». В соцсетях разошлись фотографии с большим количеством участников мероприятия. Их было так много, что мероприятие пришлось прервать раньше времени. Организаторы рассказали о вызове правоохранительных органов.

Роспотребнадзор проверит соблюдение норм против…
В Центральном детском магазине собралось так много людей, что мероприятие пришлось прервать раньше…
tjournal.ru

#новости #майоргром

3 3 комментария
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Многолетний микрофон

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там блины раздавали или чё? кому нужен майор гром, чтоб туда переть в таком количестве?

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Художественный кот

Многолетний
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Долбоебам

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Многолетний микрофон

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