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Sasha Shambilova

Госдума приняла в первом чтении закон о запрете участия в выборах тем, кто работал в экстремистских организациях Статьи редакции

А также тем, кто жертвовал деньги подобным организациям.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Если законопроект примут, руководителям и членам руководства запретят избираться в Госдуму в течение пяти лет после присвоения организации статуса экстремистской.

Работникам и тем, кто жертвовал деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» — в течение года после получения организацией такого статуса.

Запрет распространится на руководителей и членов руководства, которые работали в организации не менее чем за три года до того, как в России её признали экстремистской, а также на тех, кто работал в организации и жертвовал ей деньги за год до запрета.

Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая. 11 мая глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв сообщил, что он принят к рассмотрению.

#новости #госдума #законы #фбк #навальный

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55 комментариев
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Sanek Igoshev

25

Хосподи, какая интрига, интересно примут ли?

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Художественный кот

Sanek
6

Не думаю, мы все таки живем в стране, где справедливость превыше всего

Ответить

Sanek Igoshev

Художественный
5

Короче, читал с каком-то сборнике, что Россия - правовое государство что то там про демократию, не помню как он называется

Ответить

Юридический

Sanek
6
Ответить

Соответствующий

Sanek
1

сборник сочинений, очевидно же

Ответить

Рабочий историк

Соответ…
2

Сказок👆

Ответить

ouxen

Соответ…
0

жака фреско

Ответить

Трогательный колос

Художественный
2

Ты же ****л, какое отношение ты имеешь к России?

Ответить

Дмитрий Орлов

Трогате…
5

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Минувший Кирилл

Дмитрий
3

Так ему!

Ответить

Минувший Кирилл

Трогате…
2

Так он про Украину и написал

Ответить

Художественный

Трогате…
1

Что на этом сайте делает украинский агент с польши?

Ответить

Минувший Кирилл

Художес…
0

Что????

Ответить

Рабочий историк

Sanek
0

Дык уже! А вот интрига в том как отреагирует население!!! (Нет, а жаль)

Ответить

Исключительный Гоша

Рабочий
0

Пф некогда реагировать, работать надо

Ответить

Соответствующий турник

Sanek
0

нет конечно

Ответить

Антон Лисин

Sanek
0

Нежданчкк 

Ответить

ouxen

Sanek
0

вряд ли, тк боятся народ, что выйдет на митинги из-за этого

Ответить

Asuka Langley

9

Важно не затягивать. 

Даёшь три чтения за пять минут

Ответить

Sanek Igoshev

Asuka
2

Норматив на скорость чтения сдают

Ответить

Юридический месяц

Sanek
1

Как раз к летним каникулам

Ответить

Рабочий историк

Asuka
0

А что такое? Нет времени на раскачку?)

Ответить

badResistor

5

Чем ближе крах империи тем безумнее законы

Ответить

Рабочий историк

badResistor
–1

Повторять три раза в день после еды, тогда крах неизбежен.
UPD: противопоказано людям, с недостатком САРКАЗМА!

Ответить

Юридический месяц

4

Они боятся чего-то? Неуверенные в себе, что ли?

Ответить

Рабочий историк

2

Может тогда хоть грибы обратно разрешат собирать взамен???

Ответить

Соответствующий турник

Рабочий
2

Ага, разрешат, только не собирать, а высаживать, в лесу.

Ответить

Спортивный паук например

2

Я его уничтожу, пусть пришлёт мне свои данные в лс 

Ответить

Дмитрий Орлов

Спортивный
1

Совсем не палятся, и все терпят

Ответить

Dark Soul

2

Оппозишн гудбай, ууууу....эта разгромлена, создавайте новую

Ответить

Многолетний микрофон

2

топорненько, но уже и такое прокатывает, так что всё збс. молодцы!

Ответить

Viewer1708

1

Посмотрел в прямом эфире голосование. Понравились выступления представителей СР, КПРФ и Иванова из ЛДПР, который в последнее время не менее оппозиционен, чем Соболь и Яшин. В общем все не безнадежно, умное голосование имеет смысл. Единодушия по этому трэшу не вышло у Кремля

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Second Name

Viewer1708
0

А есть ссылка на запись? Я бы послушал.

Ответить

Хозяйственный холод

1

Важно не затягивать. Рассчитываем на поддержку коллег, чтобы новые нормы заработали ещё до предстоящих выборов в Госдуму.

Ответить

Хозяйственный холод

Хозяйственный
0

мы в дерьме

Ответить

Владимир Филатов

0

То есть члены Единой России не смогут избираться?

Ответить

AshleyNightingale

0

Умному голосованию это не помеха, важно помнить. 
Мы изберем людей в том числе из КПРФ, ЛДПР, которые скинут Зюганова и Жирика и взорвут кормушку. 

Ответить

Хозяйственный холод

AshleyNightinga…
0

это то ладно, а как быть с силовичным лобби ? на них выборы не влияют , даже если Навального избрали бы , они б просто в игнор ушли и отказались приказы выполнять

Ответить

Душевный дебаркадер

0

Перекличка экстремистов, все на месте? 

Ответить

Станислав Козак

0

Любовь Эдуардовна, вы были прекрасным политиком!

Ответить

Иван Николаев

0

О, классно. Закон обратной силы не имеет? Выкуси, толпа! То есть если я 4 года назад задонатил Навальному на стриме, то я экстремизм оказывается поддерживаю? Я должен был знать, что правительство карлика засунет ФБК в экстремисты?

Ответить

Юридический месяц

Иван
0

Не только. Если ты 4 года назад купил помидоры в палатке у Рафика, то ты экстремизм поддерживаешь.

Ответить

Хозяйственный холод

0

.

Ответить

Nick No

0

Че там по 54 ст. Конституции, суки?

Ответить

Минувший Кирилл

0

Правильно ли я понимаю что боевики из т.н. ДНР и ЛНР не смогут избираться ?
Жаль

Ответить

Хозяйственный холод

Минувший
0

осталось их признать экстремистами. в РФ это "силы сопротивления украинской хунте"

Ответить

Минувший Кирилл

Хозяйственный
0

Ой

Ответить

Прозрачный татарин

Минувший
0

Но боевики из ХАМАС спокойно могут стать депутатами в России )))))))))0000

Вот такой каламбур)))

Ответить

Минувший Кирилл

Прозрачный
0

Или наоборот

Ответить

Прозрачный татарин

0

за закон извини, я в другмо городе

Ответить

ouxen

0

пиздато, все схвачено теперь. ну и где долбоебы которые высирают смехуечки, что во власти сидят дебилы и принимают тупые законы

Ответить

Михаил Цвечковский

0

Ммм, массовые ограничения аетивного избирательного права подъехали :)))
Сколько там человек ФБК жертвовали?

Ответить

Андрей Рядькин

0

Рядькин 2024.

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Eugene Smith

0

Заранее всех поздравляю, нечего врагам народа переизбирать царя

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Товарищ Колбасный

0

1-е чтение это ещё вилами на воде, но если примут в этой формулировке, то это уже совсем плохо, поскольку это прямой выход за пределы "внешней законности", которую так любит Путин. Он с обнулением уже положил на процедуры, но не так явно. 

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