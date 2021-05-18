А также тем, кто жертвовал деньги подобным организациям.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Если законопроект примут, руководителям и членам руководства запретят избираться в Госдуму в течение пяти лет после присвоения организации статуса экстремистской.

Работникам и тем, кто жертвовал деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» — в течение года после получения организацией такого статуса.

Запрет распространится на руководителей и членов руководства, которые работали в организации не менее чем за три года до того, как в России её признали экстремистской, а также на тех, кто работал в организации и жертвовал ей деньги за год до запрета.

Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая. 11 мая глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв сообщил, что он принят к рассмотрению.

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