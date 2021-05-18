Госдума приняла в первом чтении закон о запрете участия в выборах тем, кто работал в экстремистских организациях Статьи редакции
А также тем, кто жертвовал деньги подобным организациям.
Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Если законопроект примут, руководителям и членам руководства запретят избираться в Госдуму в течение пяти лет после присвоения организации статуса экстремистской.
Работникам и тем, кто жертвовал деньги или предоставляли «имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» — в течение года после получения организацией такого статуса.
Запрет распространится на руководителей и членов руководства, которые работали в организации не менее чем за три года до того, как в России её признали экстремистской, а также на тех, кто работал в организации и жертвовал ей деньги за год до запрета.
Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая. 11 мая глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв сообщил, что он принят к рассмотрению.
Хосподи, какая интрига, интересно примут ли?
Художественный кот
Не думаю, мы все таки живем в стране, где справедливость превыше всего
Короче, читал с каком-то сборнике, что Россия - правовое государство что то там про демократию, не помню как он называется
Трогательный колос
Ты же ****л, какое отношение ты имеешь к России?
Рабочий историк
Дык уже! А вот интрига в том как отреагирует население!!! (Нет, а жаль)
Важно не затягивать.
Даёшь три чтения за пять минут
Норматив на скорость чтения сдают
Чем ближе крах империи тем безумнее законы
Рабочий историк
Повторять три раза в день после еды, тогда крах неизбежен.
UPD: противопоказано людям, с недостатком САРКАЗМА!
Посмотрел в прямом эфире голосование. Понравились выступления представителей СР, КПРФ и Иванова из ЛДПР, который в последнее время не менее оппозиционен, чем Соболь и Яшин. В общем все не безнадежно, умное голосование имеет смысл. Единодушия по этому трэшу не вышло у Кремля
Умному голосованию это не помеха, важно помнить.
Мы изберем людей в том числе из КПРФ, ЛДПР, которые скинут Зюганова и Жирика и взорвут кормушку.
Хозяйственный холод
это то ладно, а как быть с силовичным лобби ? на них выборы не влияют , даже если Навального избрали бы , они б просто в игнор ушли и отказались приказы выполнять
О, классно. Закон обратной силы не имеет? Выкуси, толпа! То есть если я 4 года назад задонатил Навальному на стриме, то я экстремизм оказывается поддерживаю? Я должен был знать, что правительство карлика засунет ФБК в экстремисты?
Юридический месяц
Не только. Если ты 4 года назад купил помидоры в палатке у Рафика, то ты экстремизм поддерживаешь.
Хозяйственный холод
осталось их признать экстремистами. в РФ это "силы сопротивления украинской хунте"
Прозрачный татарин
Но боевики из ХАМАС спокойно могут стать депутатами в России )))))))))0000
Вот такой каламбур)))
пиздато, все схвачено теперь. ну и где долбоебы которые высирают смехуечки, что во власти сидят дебилы и принимают тупые законы
Ммм, массовые ограничения аетивного избирательного права подъехали :)))
Сколько там человек ФБК жертвовали?
1-е чтение это ещё вилами на воде, но если примут в этой формулировке, то это уже совсем плохо, поскольку это прямой выход за пределы "внешней законности", которую так любит Путин. Он с обнулением уже положил на процедуры, но не так явно.