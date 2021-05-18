Число разводов в Китае сократилось на 70% после принятия закона о «периоде тишины» в 30 дней Статьи редакции
Пары могут оформить развод только через 30 дней после подачи заявления.
Согласно данным Министерства по гражданским делам Китая, в первом квартале 2021 года зарегистрировали около 296 тысяч разводов. В 2020 эта цифра достигала одного миллиона.
Закон, требующий от пар ждать 30 дней перед оформлением развода, вступил в силу 1 января. Если в период с 30-го по 60-й день супруги не обращаются повторно в уполномоченный орган, их заявка аннулируется. «Период тишины» не назначают в тех случаях, когда один из супругов требует развода после насилия в семье.
На практике это не работает. В январе 2021 Кан Сяофан (Kan Xiaofang) подала на развод после того, как её начал регулярно избивать муж. Она рассказывала сёстрам, что он «готов» к убийству, но паре всё равно требовалось выждать «период тишины». 8 января муж Кан Сяофан убил её.
Кроме того, многие пользователи соцсетей отмечали, что из-за этого закона молодые люди будут избегать браков.
Исследователь пола в Шанхайской академии социальных наук Чэнь Яй (Chen Yaya) отметил, что раз закон о «периоде тишины» уже принят, нужно понять, как минимизировать отрицательные последствия, например, домашнее насилие.
С 2003 года в Китае стремительно росло число разводов, что привело к демографическому кризису. В ответ власти продвигают традиционные ценности и пытаются препятствовать разводам. В 2018 году китайская провинция Цзянсу ввела «тест на развод». Анкета включила в себя вопросы на знание партнёра. Если пара набирала больше 60 баллов, им пытались объяснить, что их брак «имеет надежду».
А что бы развод не сопровождался усиленной нервотрепкой — составляйте брачный договор. О том, что это такое и нужен ли он — можно прочитать по ссылке:
Минувший Кирилл
Зачем брачный договор если ты ей отдаёшь сердечко?
Художественный кот
Чтобы она не забрала и остальные органы
Минувший Кирилл
Главное чтобы она не забрала яйца, тогда все будет под контролем
Яйца только недавно подорожали, а вы уже их в брачные договора вписываете
90% женщин воспринимает его как оскорбление. Типа зачем женишься раз не доверяешь.
Не ведитесь на брачный договор. Если у вас будут дети, вы их не получите (мужчины). Брачный договор - это только если имущество свое не подарить просто так.
С 2003 года в Китае стремительно росло число разводов, что привело к демографическому кризису.
Да-да, не их политика одна семья — один ребенок
Кстати, любопытно
Почему их беспокоит кризис, если они хотят меньше народа?
Может хотят меньше народа, но уменьшать плавно?
Уже не хотят
А политика одного ребёнка отменена?
Я не в курсе а гуглить день
Да. У них прирост падает и власти уже всерьёз опасаются старения населения. Недавно новая стата по демографии выходила.
Отменили в 2015 году
https://tjournal.ru/stories/324914-potomu-chto-devochka-kak-politika-odnogo-rebenka-stala-tragediey-dlya-zhenshchin-v-kitae
Видимо когда вводили такую политику, не думали что момент, когда люди будут доживать до пенсионного возраста, будет всего через два поколения
Когда вводили политику, не думали.
Точка.
Там вообще уровень критического мышления низкий. Увы, не только в Китае.
В 2018 году китайская провинция Цзянсу ввела «тест на развод». Анкета включила в себя вопросы на знание партнёра. Если пара набирала больше 60 баллов, им пытались объяснить, что их брак «имеет надежду».
- давайте я вам подробно расскажу, за что я ненавижу мужа/жену: ... и ... а ещё ...
- оо, вы столько знаете о партнёре... ваш брак имеет надежду!
Максимально циничный закон, стату подняли, но сломали жизнь куче людей
Радикальный ГОСТ
Почему сломали то?
Подаешь заявлен е, через 30 дней разводишься.
Внимательный рубин
Там в статье девушку убили
Подаешь завюявление, живешь отделтно, через месяц разводишься.
Или еслм бы их сразу развели то он бы ее точно не убил?
Внимательный
Это только звучит так: переезжаешь и все.
На деле же в подобных отношениях даже решение подать на развод уже большое достижение для угнетаемого человека с психологической точки зрения. Случившийся же развод становится переломной чертой жизни До/После, когда становится проще принять решения без страха и кучи разных НО
Ух как заебись что получив развод угнетатель сразу же перестает угнетать.
Оказывается так просто
В токсичных отношениях тебе партнер сначала мозг выебет, а когда подашь заявление на развод, начнет извиняться и задабривать, и этот цикл бесконечный
Радикальный ГОСТ
Напоминаю,что в рф разводят тоже через месяц.
Много кому это мешает разводиться?
Если ты про убитую - её очень жаль, но мне кажется, что развод тут не очень сильно защищает (хотя, конечно, в таких ситуациях можно и сразу разводить)
сломали жизнь куче людей
они ее сломали когда заключали брак, а не развод
Хозяйственный холод
как это помешает просто разъехаться а через месяц порешать вопрос юридически ?
В январе 2021 Кан Сяофан (Kan Xiaofang) подала на развод после того, как её начал регулярно избивать муж. Она рассказывала сёстрам, что он «готов» к убийству, но паре всё равно требовалось выждать «период тишины». 8 января муж Кан Сяофан убил её.
Когда убьют, тогда и приходите.
Наконец-то китайцы будут стареть и вымрут. А сейчас ещё и будут загонять себя в несчастливых браках. Может это заставит китайцев перестать терпеть.
Это в Китае-то демографический кризис? Так пусть они безвиз со странами средней азии сделают.
Молодые женятся бранятся, теряется ценность кольца, может быть установить правило, что после свадьбы ответственность наступает через год после свадьбы?
В чем прикол? Ну ок, надо ждать 30 дней, но кто требует жить-то эти 30 с дней с мужем-рукоприкладчиком? Чем поможет развод здесь и сейчас от насильника, который поехал кукухой?