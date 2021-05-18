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Новости
Sasha Shambilova

Число разводов в Китае сократилось на 70% после принятия закона о «периоде тишины» в 30 дней Статьи редакции

Пары могут оформить развод только через 30 дней после подачи заявления.

53 53 комментария
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Согласно данным Министерства по гражданским делам Китая, в первом квартале 2021 года зарегистрировали около 296 тысяч разводов. В 2020 эта цифра достигала одного миллиона.

Закон, требующий от пар ждать 30 дней перед оформлением развода, вступил в силу 1 января. Если в период с 30-го по 60-й день супруги не обращаются повторно в уполномоченный орган, их заявка аннулируется. «Период тишины» не назначают в тех случаях, когда один из супругов требует развода после насилия в семье.

На практике это не работает. В январе 2021 Кан Сяофан (Kan Xiaofang) подала на развод после того, как её начал регулярно избивать муж. Она рассказывала сёстрам, что он «готов» к убийству, но паре всё равно требовалось выждать «период тишины». 8 января муж Кан Сяофан убил её.

Кроме того, многие пользователи соцсетей отмечали, что из-за этого закона молодые люди будут избегать браков.

Для счастья брак не нужен, но нужен развод. Эти данные показывают, что 70% людей потеряли возможность на счастье.

пользователь Weibo

Исследователь пола в Шанхайской академии социальных наук Чэнь Яй (Chen Yaya) отметил, что раз закон о «периоде тишины» уже принят, нужно понять, как минимизировать отрицательные последствия, например, домашнее насилие.

С 2003 года в Китае стремительно росло число разводов, что привело к демографическому кризису. В ответ власти продвигают традиционные ценности и пытаются препятствовать разводам. В 2018 году китайская провинция Цзянсу ввела «тест на развод». Анкета включила в себя вопросы на знание партнёра. Если пара набирала больше 60 баллов, им пытались объяснить, что их брак «имеет надежду».

#новости #китай #политика #браки #общество

53 53 комментария
15
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С H А P Р i Е

23

Минус кошка жена разводить дети плодиться ебать золотая нога дешево

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Старинный паркур

15

А что бы развод не сопровождался усиленной нервотрепкой — составляйте брачный договор. О том, что это такое и нужен ли он — можно прочитать по ссылке:

Брачный договор
Пока подпись не разлучит вас.
tjournal.ru
Ответить

Минувший Кирилл

Старинный
8

Зачем брачный договор если ты ей отдаёшь сердечко?

Ответить

Художественный кот

Минувший
19

Чтобы она не забрала и остальные органы

Ответить

Минувший Кирилл

Художес…
2

Главное чтобы она не забрала яйца, тогда все будет под контролем

Ответить

Слава Инженеров

Минувший
6

Яйца только недавно подорожали, а вы уже их в брачные договора вписываете

Ответить

Сергей Низовцев

Старинный
2

90% женщин воспринимает его как оскорбление. Типа зачем женишься раз не доверяешь.

Ответить

Isa

Сергей
4

90% женщин воспринимают оскорблением проверка на днк родства

Ответить

Максоний

Isa
4

если приходилось с таким столкнуться, что были подозрения и ещё она выебывались то мои соболезнования

Ответить

Isa

Максоний
0

Не, детей нет, просто с кем не общался, как с своими так и с знакомыми жен и девушками, как для них это прямо оскорбление в недоверии, прямо я тебя люблю, это твой ребёнок но зачем жить вместе раз не доверяешь, хотя я не понимаю что в этом такого

Ответить

Isa

Максоний
0

Позови свою подругу, как она относится к проверке родства обоих людей, хотя мне кажется она именно что норм, но всё же это девушки

Ответить

Максим Манчестер

Старинный
3

Не ведитесь на брачный договор. Если у вас будут дети, вы их не получите (мужчины). Брачный договор - это только если имущество свое не подарить просто так.

Ответить

Весёлый Хамелеон

9

С 2003 года в Китае стремительно росло число разводов, что привело к демографическому кризису.

Да-да, не их политика одна семья — один ребенок

Ответить

Виктор Ганелес

Весёлый
0

Кстати, любопытно
Почему их беспокоит кризис, если они хотят меньше народа?

Может хотят меньше народа, но уменьшать плавно?

Ответить

alexferman

Виктор
5

Уже не хотят

Ответить

Виктор Ганелес

alexfer…
–1

А политика одного ребёнка отменена?
Я не в курсе а гуглить день

Ответить

alexferman

Виктор
5

Да. У них прирост падает и власти уже всерьёз опасаются старения населения. Недавно новая стата по демографии выходила.

Ответить

Roman

Виктор
2

Отменили в 2015 году
https://tjournal.ru/stories/324914-potomu-chto-devochka-kak-politika-odnogo-rebenka-stala-tragediey-dlya-zhenshchin-v-kitae

Потому что девочка: как политика «одного…
Появление девочки в семье долгое время считалось невезением, поэтому родственники отстранялись от…
tjournal.ru
Ответить

Виктор Ганелес

Roman
0

Блин, точно
Я же читал эту статью и забыл :(

Ответить

Весёлый Хамелеон

Виктор
1

Видимо когда вводили такую политику, не думали что момент, когда люди будут доживать до пенсионного возраста, будет всего через два поколения

Ответить

Polina Malahova

Весёлый
2

Когда вводили политику, не думали.
Точка.
Там вообще уровень критического мышления низкий. Увы, не только в Китае.

Ответить

Сергей

Polina
0

Воробей враг народа)))

Ответить

Виктор Ганелес

8

В 2018 году китайская провинция Цзянсу ввела «тест на развод». Анкета включила в себя вопросы на знание партнёра. Если пара набирала больше 60 баллов, им пытались объяснить, что их брак «имеет надежду».

- давайте я вам подробно расскажу, за что я ненавижу мужа/жену: ... и ... а ещё ...
- оо, вы столько знаете о партнёре... ваш брак имеет надежду!

Ответить

PROHLADNY

6

Максимально циничный закон, стату подняли, но сломали жизнь куче людей

Ответить

Радикальный ГОСТ

PROHLADNY
1

Почему сломали то?
Подаешь заявлен е, через 30 дней разводишься.

Ответить

Внимательный рубин

Радикальный
2

Там в статье девушку убили

Ответить

Радикальный ГОСТ

Внимате…
1

Подаешь завюявление, живешь отделтно, через месяц разводишься.
Или еслм бы их сразу развели то он бы ее точно не убил?

Ответить

Внимательный

Радикал…
0

Это только звучит так: переезжаешь и все.
На деле же в подобных отношениях даже решение подать на развод уже большое достижение для угнетаемого человека с психологической точки зрения. Случившийся же развод становится переломной чертой жизни До/После, когда становится проще принять решения без страха и кучи разных НО

Ответить

Радикальный ГОСТ

Внимате…
1

Ух как заебись что получив развод угнетатель сразу же перестает угнетать.
Оказывается так просто

Ответить

PROHLADNY

Радикальный
1

В токсичных отношениях тебе партнер сначала мозг выебет, а когда подашь  заявление на развод, начнет извиняться и задабривать, и этот цикл бесконечный

Ответить

Радикальный ГОСТ

PROHLAD…
0

Напоминаю,что в рф разводят тоже через месяц.
Много кому это мешает разводиться?

Ответить

Cерьёзный Валера

PROHLAD…
0

Ещё и причмокивать от удовольствия заставит.

Ответить

Минувший Кирилл

PROHLADNY
1

Там много куч, у них челоинфляция

Ответить

Виктор Ганелес

PROHLADNY
0

Так-то у нас вроде аналогичная фигня
Что в нём циничного?

Ответить

Виктор Ганелес

PROHLADNY
0

Если ты про убитую - её очень жаль, но мне кажется, что развод тут не очень сильно защищает (хотя, конечно, в таких ситуациях можно и сразу разводить)

Ответить

Woody Johnson

PROHLADNY
0

сломали жизнь куче людей

они ее сломали когда заключали брак, а не развод

Ответить

Потенциальный теркин30см

5

В ответ власти продвигают традиционные ценности и пытаются препятствовать разводам.

Ну конечно же блять это поможет

Ответить

Хозяйственный холод

Потенциальный
3

как это помешает просто разъехаться а через месяц порешать вопрос юридически ?

Ответить

Потенциальный теркин30см

Хозяйственный
0

В статье уже все описано 

Ответить

красивые глазки

4

а через 30 дней статистика по разводам вернулась к прежним показателям

Ответить

Владимир Филатов

3

В январе 2021 Кан Сяофан (Kan Xiaofang) подала на развод после того, как её начал регулярно избивать муж. Она рассказывала сёстрам, что он «готов» к убийству, но паре всё равно требовалось выждать «период тишины». 8 января муж Кан Сяофан убил её.

Когда убьют, тогда и приходите. 

Ответить

Polina Malahova

Владимир
0

"Приедем, труп опишем".

Ответить

Потенциальный теркин30см

1

Это как с абортами 

Ответить

Petr

Потенциальный
4

«Вот когда родится тогда и приходите»

Ответить

Радикальный ГОСТ

Потенциальный
0

Как?

Ответить

Дмитрий Орлов

2

Наконец-то китайцы будут стареть и вымрут. А сейчас ещё и будут загонять себя в несчастливых браках. Может это заставит китайцев перестать терпеть. 

Ответить

Роман Новиков

1

Это в Китае-то демографический кризис? Так пусть они безвиз со странами средней азии сделают.

Ответить

Zero-one-one

0

Логично 

Ответить

Андрей Рядькин

0

Демографический кризис?

Ответить

Roman Sapon

0

Молодые женятся бранятся, теряется ценность кольца, может быть установить правило, что после свадьбы ответственность наступает через год после свадьбы?

Ответить

Smaug The Terrible

0

Исследователь пола

Ответить

Егор Меркушев

0

В чем прикол? Ну ок, надо ждать 30 дней, но кто требует жить-то эти 30 с дней с мужем-рукоприкладчиком? Чем поможет развод здесь и сейчас от насильника, который поехал кукухой?

Ответить

Радикальный ГОСТ

0

Эй там выше в комментах. Вы вообще в курсе,что в рф разводят спустя месяц после подачи заявления?
Что то никому это не мешает пополнять стату разводов.

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