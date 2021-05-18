Пары могут оформить развод только через 30 дней после подачи заявления.

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Согласно данным Министерства по гражданским делам Китая, в первом квартале 2021 года зарегистрировали около 296 тысяч разводов. В 2020 эта цифра достигала одного миллиона.

Закон, требующий от пар ждать 30 дней перед оформлением развода, вступил в силу 1 января. Если в период с 30-го по 60-й день супруги не обращаются повторно в уполномоченный орган, их заявка аннулируется. «Период тишины» не назначают в тех случаях, когда один из супругов требует развода после насилия в семье.

На практике это не работает. В январе 2021 Кан Сяофан (Kan Xiaofang) подала на развод после того, как её начал регулярно избивать муж. Она рассказывала сёстрам, что он «готов» к убийству, но паре всё равно требовалось выждать «период тишины». 8 января муж Кан Сяофан убил её.

Кроме того, многие пользователи соцсетей отмечали, что из-за этого закона молодые люди будут избегать браков.

Для счастья брак не нужен, но нужен развод. Эти данные показывают, что 70% людей потеряли возможность на счастье. пользователь Weibo

Исследователь пола в Шанхайской академии социальных наук Чэнь Яй (Chen Yaya) отметил, что раз закон о «периоде тишины» уже принят, нужно понять, как минимизировать отрицательные последствия, например, домашнее насилие.