В Сеуле жена посла Бельгии дала продавщице пощёчину. А потом запросила дипломатический иммунитет для защиты от полиции Статьи редакции
Продавщица приняла женщину за воровку, но после извинилась. На это жена посла ответила ударом.
Полиция Сеула заявила, что жена бельгийского посла в Южной Корее Сян Сюэцю воспользовалась дипломатическим иммунитетом, чтобы с неё сняли обвинения. В соответствии с Венской конвенцией, дипломаты и их семьи имеют право на иммунитет от уголовного преследования. Об этом сообщает CNN.
В апреле в сети опубликовали видео, на котором Сян Сюэцю толкает работниц магазина одежды и дает пощёчину одной из них. Они приняли её за воровку, вышли следом из магазина, чтобы проверить этикетку на куртке. После этого сотрудники извинились за беспокойство, но та разозлилась и начала их конфликт.
После случившегося посол Питер Лескухье извинился от имени жены перед сотрудниками магазина. Он сказал, что у неё «могли быть причины разозлиться на то, как с ней обращались в этом магазине, но физическое насилие совершенно неприемлемо».
Одна из сотрудниц магазина рассказала, что пострадавшая после случившегося долго слышала звон в ухе. Она добавила: «Мы можем понять её гнев, но это не оправдывает её насильственное поведение».
Магазин опубликовал запись с камер в надежде, что это поможет предотвратить такие ситуации в сфере услуг в будущем.
Она искренне сожалеет об этом и хочет принести свои извинения лично хозяину магазина, когда у неё будет возможность сделать это.
хозяину магазина
@
когда будет время
Субъективный холод
Но отвесит еще одну блядскую пощечину)00))))
Крутой Орзэмэс
Новость апрельская
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/22/vrouw-belgische-ambassadeur-zuid-korea-deelt-slaag-uit-video-ga/
ееее! главное, что результат понравился
Так время или возможность?
Субъективный холод
Это Эйнштейн еще предсказал существование возможность-время пространство
А почему продавщица в ответ не ударила?
Она просто пидорасина. Для таких случаев неприкосновенность не должна применяться. Возомнила себя богиней сучка.
Охуевшие чиновники не из России, вот это да
а у нас многие будут считать, что она круто сделала, нагнула мусоров, и вообще за базаром надо следить, лоху леща прописать вообще без разбора можно за такое.
Сам выдумал, сам доволен собой.
Он прав. А ты кремлебот
А толку с этого осуждения? Что мертвому припарка. Ее что отправят на принудительные работы? Нет. Поэтому ей похуй на это. Как же бесит эта хуйня с разделением общества на классы. Все "равны", но кто-то равнее.
Ждём к нам, тут ждёт успех: можно пиздить и даже иммунитет не понадобится
Что же тут "охуевшего"? И зачем для этого быть чиновником? В 99 году охранник в кабаке позволил себе спросить меня при моей даме расплатился ли я. Подрался с охранником и его газовым баллончиком. Считаю себя правым.
В соответствии с Венской конвенцией, дипломаты и их семьи имеют право на иммунитет от уголовного преследования
Не понятно какого хрена это все еще работает в 2021 году.
Хочешь чтобы путин посадил всех послов?
Ну он хоть щас может если не посадить, то просто выгнать.
Чтобы войнушки не начинать, из за продавщиц и жён чиновников
Ну т.е. жена чиновника могла бы и ножом пырнуть продавщицу?
Могла, но судили бы её скорее всего в Бельгии
Недавно была история про то как в Англии жена американского дипломата сбила насмерть человека, а потом сбежала в США и ей ничего не было. Видимо иммунитет совсем защищает.
Ебанутая херня
Да капец вообще.
Ещё вспомнил случай когда из Ливийского посольства в Англии дипломаты митинг против Каддафи из автоматического оружия расстреляли. И все что власти смогли сделать это выслать все посольство нафиг. Трешак просто.
https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Yvonne_Fletcher
Крутой Орзэмэс
А как водитель(!) из посольства воровал велосипеды? И продавал прям с территории посольство, но герой уехал на родину по состоянию здоровья
Мда, стремная история. Но я так понимаю что там иммунитета не было и он просто выехал прежде чем обвинение предъявили
Ну да, особенно это хорошо работает для всяких саудитов с охуевшими принцессами и прочих русских дипломатов-воров велосипедов/наркокурьеров.
Ну поищи сколько солдаты непогрешимой Америки убивают аборигенов и что им за это бывает (нихуя)
Я имею ввиду не войны, а мирных в тех странах где у них базы
Некоторые государства рады не всем дипломатам/странам, подставить человека под уголовку на государственном уровне довольно несложно, вот почему, например.
Охуевшие люди везде охуевшие.
Только вот всякие неприкосновенности позволяют им оставаться охуевшими. Не верится что эта хуйня есть в 21 веке.
Так а твое предложение?
Разрушение системы международных отношений?
Мое предложение добавить исключение для подобных случаев, когда из-за охуевшей бабы-посла страдают обычные работники и ей это сходит с рук.
нападение на человека с дип.статусом - это автоматом зашкварище.
Жывотнае приипалось к человеку с дип.статусом.
Это считанные тысячи человек на весь мир, нарушений серьезных они совершают не так много, а вот твои предложения по снятию дип.статуса - это назад примерно в первобытно-общинный строй и потенциальные миллионные жертвы.
Посол неприкосновенен - это основа уже тысячи лет. Нарушил - выслали. Иначе никто их не будет присылать, если его замочить можно за придуманное нарушение...
Посол в ответственности за нее. В первый раз ему должен быть выговор а ей принудительные работы, за повторное нарушение - увольнение посла, если не в силах усмирить свою бабу.
Что-то тут недоговорки: "Они приняли её за воровку, вышли следом из магазина, чтобы проверить этикетку на куртке."
Продавцы вышли из магазина за человеком, который прошёл через рамки антивор? Они до этого заглянули в примерочную и нашли там алармы сломанные или что? На основании чего они гражданское задержание проводить собирались?
Я не оправдываю эту неуравновешенную, но мотивы действий сотрудников мне не ясны. Или в Сеуле нет рамок в магазинах? Или вызов полиции платный, поэтому лучше продавцам ходить и рисковать жизнью?
Однобоко ситуация освещена.
Типичная белая б*ба
Они по своей наглости могут конкурировать только с ч*****и женщинами из Америки
Удивительно то, что эта история произошла НЕ с одной из блядей русских чиновников
Не бляди, а сотрудницы аппарата
Какой же классный заголовок
Продавщицы из Южной Кореи обвинили жену посла Бельгии в краже и побоях
Мы можем понять её гнев, но это не оправдывает её насильственное поведение
ну, устраивать охоту на покупателя, так как тебе что-то показалось - это норм, ментов вызывать не надо.
Посол хоть и бельгийский, но жена у него местная судя по всему. Так что, их нравы.
Господи, как хорошо что я перестала вытворять такую дичь ещё до достижения 18 лет. Со стороны это выглядит так зашкварно
Одна из сотрудниц магазина рассказала, что пострадавшая после случившегося долго слышала звон в ухе
Орнул