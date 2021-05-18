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Новости
Sasha Shambilova

В Сеуле жена посла Бельгии дала продавщице пощёчину. А потом запросила дипломатический иммунитет для защиты от полиции Статьи редакции

Продавщица приняла женщину за воровку, но после извинилась. На это жена посла ответила ударом.

73 73 комментария
6098 просмотров
Скриншот из видео South China Morning Post

Полиция Сеула заявила, что жена бельгийского посла в Южной Корее Сян Сюэцю воспользовалась дипломатическим иммунитетом, чтобы с неё сняли обвинения. В соответствии с Венской конвенцией, дипломаты и их семьи имеют право на иммунитет от уголовного преследования. Об этом сообщает CNN.

В апреле в сети опубликовали видео, на котором Сян Сюэцю толкает работниц магазина одежды и дает пощёчину одной из них. Они приняли её за воровку, вышли следом из магазина, чтобы проверить этикетку на куртке. После этого сотрудники извинились за беспокойство, но та разозлилась и начала их конфликт.

После случившегося посол Питер Лескухье извинился от имени жены перед сотрудниками магазина. Он сказал, что у неё «могли быть причины разозлиться на то, как с ней обращались в этом магазине, но физическое насилие совершенно неприемлемо».

Она искренне сожалеет об этом и хочет принести свои извинения лично хозяину магазина, когда у неё будет возможность сделать это.

Питер Лескухье
посол Бельгии в Южной Корее

Одна из сотрудниц магазина рассказала, что пострадавшая после случившегося долго слышала звон в ухе. Она добавила: «Мы можем понять её гнев, но это не оправдывает её насильственное поведение».

Магазин опубликовал запись с камер в надежде, что это поможет предотвратить такие ситуации в сфере услуг в будущем.

Мы не уверены, сможем ли мы получить искренние извинения, сообщив об этом инциденте, но это может произойти с другими сотрудниками в сфере услуг.

заявление сотрудников магазина

#новости #южнаякорея #происшествия

73 73 комментария
28
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Пальто в коне

57

Она искренне сожалеет об этом и хочет принести свои извинения лично хозяину магазина, когда у неё будет возможность сделать это.

хозяину магазина

@
когда будет время

Ответить

Субъективный холод

Пальто
7

Но отвесит еще одну блядскую пощечину)00))))

Ответить

Пальто в коне

Субъективный
2

за себя и за того парня

Ответить

Крутой Орзэмэс

Субъективный
1

Новость апрельская
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/22/vrouw-belgische-ambassadeur-zuid-korea-deelt-slaag-uit-video-ga/

BEKIJK - Vrouw van Belgische ambassadeur in…
De Belgische ambassadeur verontschuldigt zich voor het gedrag van zijn vrouw, maar de woede in…
www.vrt.be
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Isa

Пальто
0

Тут похоже муж вставил, она поняла что там останется так как похоже что местная она и теперь мужа посадят на кукан)

Кстати, спасибо за фото, но волосы у меня более редкие ))

Ответить

Пальто в коне

Isa
0

ееее! главное, что результат понравился

Ответить

Isa

Пальто
0

Ты же увидел же, не, мне хотелось как у тебя гриву, а получилось что получилось 😂 но всё равно круто, ещё раз Спасибо тебе, если однажды побачимся с меня пиво )

Ответить

Пальто в коне

Isa
0

получилось тоже ок, чего ты :)

обязательно пересечемся!

Ответить

Maxim Donika

Пальто
0

Так время или возможность?

Ответить

Пальто в коне

Maxim
0

временная возможность

Ответить

Субъективный холод

Maxim
0

Это Эйнштейн еще предсказал существование возможность-время пространство

Ответить

Иван Николаев

Пальто
0

А почему продавщица в ответ не ударила? 

Ответить

Пальто в коне

Иван
0

фиг знает, не все в драку лезут даже когда пошла жара

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Пальто
0

Она просто пидорасина. Для таких случаев неприкосновенность не должна применяться. Возомнила себя богиней сучка.

Ответить

Иван Эртель

Пальто
0

Звучит как начало фильма особой категории )

Ответить

Рыжий

21

Охуевшие чиновники не из России, вот это да

Ответить

Ниндзя

Рыжий
3

Только проблема в том, что в Бельгии большенство ее осудят, причём даже чиновники, а у нас многие будут считать, что она круто сделала, нагнула мусоров, и вообще за базаром надо следить, лоху леща прописать вообще без разбора можно за такое. 

Ответить

Диванный Аналитик

Ниндзя
6

а у нас многие будут считать, что она круто сделала, нагнула мусоров, и вообще за базаром надо следить, лоху леща прописать вообще без разбора можно за такое.

Сам выдумал, сам доволен собой.

Ответить

Иван Николаев

Диванный
–2

Он прав. А ты кремлебот 

Ответить

Диванный

Иван
1

Забавно, тема даже не про политику/экономику, а тебе и тут кремлеботы кажутся. Навешивать такие ярлыки на каждого, с кем ты не согласен — простой способ поддержать розовые очки на носу.

Ответить

Дмитрий Пермяков

Ниндзя
4

еще и лично путин героя россии даст, ага

Ответить

Isa

Ниндзя
0

Только тут она похоже местная и по тому извиняться прийдется ему как и скорее всего уйти с должности

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Ниндзя
0

А толку с этого осуждения? Что мертвому припарка. Ее что отправят на принудительные работы? Нет. Поэтому ей похуй на это. Как же бесит эта хуйня с разделением общества на классы. Все "равны", но кто-то равнее.

Ответить

Роман Новиков

Рыжий
3

Ждём к нам, тут ждёт успех: можно пиздить и даже иммунитет не понадобится

Ответить

Субъективный холод

Рыжий
1

Срочно выдать гражданство!

Ответить

Сергей Иванов

Рыжий
–1

Что же тут "охуевшего"? И зачем для этого быть чиновником? В 99 году охранник в кабаке позволил себе спросить меня при моей даме расплатился ли я. Подрался с охранником и его газовым баллончиком. Считаю себя правым.

Ответить

Nick Rosenberg

8

В соответствии с Венской конвенцией, дипломаты и их семьи имеют право на иммунитет от уголовного преследования

Не понятно какого хрена это все еще работает в 2021 году.

Ответить

Дмитрий Орлов

Nick
10

Хочешь чтобы путин посадил всех послов?

Ответить

Nick Rosenberg

Дмитрий
0

Ну он хоть щас может если не посадить, то просто выгнать.

Ответить

Анна Давыдова

Nick
0

Ну ты сравнил

Ответить

rossoshmap

Nick
5

Чтобы войнушки не начинать, из за продавщиц и жён чиновников 

Ответить

Nick Rosenberg

rossoshmap
0

Ну т.е. жена чиновника могла бы и ножом пырнуть продавщицу?

Ответить

rossoshmap

Nick
1

Могла, но судили бы её скорее всего в Бельгии 

Ответить

Крадущийся Лугут

rossosh…
2

Недавно была история про то как в Англии жена американского дипломата сбила насмерть человека, а потом сбежала в США и ей ничего не было. Видимо иммунитет совсем защищает.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Крадущи…
1

Ебанутая херня

Ответить

Крадущийся Лугут

Dmitry
3

Да капец вообще.
Ещё вспомнил случай когда из Ливийского посольства в Англии дипломаты митинг против Каддафи из автоматического оружия расстреляли. И все что власти смогли сделать это выслать все посольство нафиг. Трешак просто.
https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Yvonne_Fletcher

Murder of Yvonne Fletcher
The murder of Yvonne Fletcher, a Metropolitan Police officer, occurred on 17 April 1984, when she…
en.wikipedia.org
Ответить

Крутой Орзэмэс

Крадущи…
1

А как водитель(!) из посольства воровал велосипеды? И продавал прям с территории посольство, но герой уехал на родину по состоянию здоровья

Ответить

Крадущийся Лугут

Крутой
0

Мда, стремная история. Но я так понимаю что там иммунитета не было и он просто выехал прежде чем обвинение предъявили

Ответить

Крутой

Крадущи…
0

Даа всё так

Ответить

Nick Rosenberg

rossosh…
0

Ну да, особенно это хорошо работает для всяких саудитов с охуевшими принцессами и прочих русских дипломатов-воров велосипедов/наркокурьеров.

Ответить

rossoshmap

Nick
–1

Ну поищи сколько солдаты непогрешимой Америки убивают аборигенов и что им за это бывает (нихуя) 

Ответить

Nick Rosenberg

rossosh…
3

При чем тут дип иммунитет?

Ответить

rossoshmap

rossosh…
0

Я имею ввиду не войны, а мирных в тех странах где у них базы

Ответить

Nick

rossosh…
1

И все еще у этих солдат нет дип иммунитета. Есть просто охуевшее начальство и зависимость принимающей стороны перед страной-владелицей базы.

Ответить

Андрей Николаев

Nick
1

Некоторые государства рады не всем дипломатам/странам, подставить человека под уголовку на государственном уровне довольно несложно, вот почему, например.

Ответить

Азамат Багатов

8

Охуевшие люди везде охуевшие.

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Азамат
0

Только вот всякие неприкосновенности позволяют им оставаться охуевшими. Не верится что эта хуйня есть в 21 веке.

Ответить

Madegghead

Vyacheslav
0

Так а твое предложение?
Разрушение системы международных отношений?

Ответить

Vyacheslav

Madeggh…
0

Мое предложение добавить исключение для подобных случаев, когда из-за охуевшей бабы-посла страдают обычные работники и ей это сходит с рук.

Ответить

Madegghead

Vyaches…
0

нападение на человека с дип.статусом - это автоматом зашкварище.
Жывотнае приипалось к человеку с дип.статусом.
Это считанные тысячи человек на весь мир, нарушений серьезных они совершают не так много, а вот твои предложения по снятию дип.статуса - это назад примерно в первобытно-общинный строй и потенциальные миллионные жертвы.
Посол неприкосновенен - это основа уже тысячи лет. Нарушил - выслали. Иначе никто их не будет присылать, если его замочить можно за придуманное нарушение...

Ответить

Vyacheslav

Madeggh…
0

Наказать долбоебиню - это не разрушение международных отношений.

Ответить

Vyacheslav

Madeggh…
0

Посол в ответственности за нее. В первый раз ему должен быть выговор а ей принудительные работы, за повторное нарушение - увольнение посла, если не в силах усмирить свою бабу.

Ответить

Диванный Аналитик

8

Я разочарован.

Ответить

Роман Олегович

2

Что-то тут недоговорки: "Они приняли её за воровку, вышли следом из магазина, чтобы проверить этикетку на куртке."
Продавцы вышли из магазина за человеком, который прошёл через рамки антивор? Они до этого заглянули в примерочную и нашли там алармы сломанные или что? На основании чего они гражданское задержание проводить собирались? 
Я не оправдываю эту неуравновешенную, но мотивы действий сотрудников мне не ясны. Или в Сеуле нет рамок в магазинах? Или вызов полиции платный, поэтому лучше продавцам ходить и рисковать жизнью? 
Однобоко ситуация освещена. 

Ответить

Кирилл Вселенский

Роман
2

Езжай и проверь

Ответить

Дмитрий Орлов

–9

Типичная белая б*ба

Ответить

Андрей Драчук

Дмитрий
10

"Сян Сюэцю"
белая баба, ну да

Ответить

Damir Zayn

Дмитрий
2

ну скорее жёлтая, чем белая 

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
–5

Они по своей наглости могут конкурировать только с ч*****и женщинами из Америки

Ответить

Художественный кот

1

В Сеуле продавщица уронила сосиску, а жена посла Бельгии её подняла.

Ответить

Руслан Астратов

–1

Удивительно то, что эта история произошла НЕ с одной из блядей русских чиновников

Ответить

Кирилл Вселенский

Руслан
0

Не бляди, а сотрудницы аппарата 

Ответить

Руслан Астратов

Кирилл
0

Точно. Как я мог перепутать

Ответить

Andrey Utrysko

1

Посол бельгии приносит всем извинения.

Ответить

Внимательный рубин

1

Какой же классный заголовок

Продавщицы из Южной Кореи обвинили жену посла Бельгии в краже и побоях

Продавщицы из Южной Кореи обвинили жену посла…
Сотрудницы магазина в Южной Корее обвинили супругу посла Бельгии в краже. Жена дипломата якобы…
riafan.ru
Ответить

Denis Denis

1

Мы можем понять её гнев, но это не оправдывает её насильственное поведение

ну, устраивать охоту на покупателя, так как тебе что-то показалось - это норм, ментов вызывать не надо.

Ответить

ad unguem

0

Вспомнила предков-колонизаторов

Ответить

С H А P Р i Е

0

От сучка

Ответить

Morgan

0

Посол хоть и бельгийский, но жена у него местная судя по всему. Так что, их нравы.

Ответить

Крадущийся Лугут

Morgan
0

Щас бы по поведению одного человека делать выводы об "их нравах"

Ответить

Анна Давыдова

0

Господи, как хорошо что я перестала вытворять такую дичь ещё до достижения 18 лет. Со стороны это выглядит так зашкварно

Ответить

Александр Борродач

0

Димон, учись. Неприкосновенность у тебя уже есть.

Ответить

PROHLADNY

0

Одна из сотрудниц магазина рассказала, что пострадавшая после случившегося долго слышала звон в ухе

Орнул

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