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Новости
Sasha Shambilova

В Италии на дне озера Резия обнаружили затопленную деревню. Она пробыла под водой более 70 лет Статьи редакции

Эта деревня вдохновила Netflix на сериал «Затопленный город».

22 22 комментария
1424 просмотров
Фото Андрея Майовского

На искусственном озере Резия проводятся ремонтные работы, в результате которых его временно осушили. На дне обнаружили затопленную деревню Курон.

Деревня находилась в месте слияния двух естественных озёр. Её затопили в 1950 году, чтобы увеличить объём производства на электростанции в Глоренце. На дне оказались более 160 домов. Над новым озером возвышалась только башня церкви, построенной в 14-м веке.

Населению деревни предоставили новое жильё — некоторые остались в деревне поблизости.

Озеро особенно популярно у туристов летом. Зимой на него приезжают, чтобы по льду дойти до колокольни.

На фотографиях, которые публикует в соцсетях, видны ступеньки, подвалы и стены разрушенных зданий.

Фото Luisa Azzolini
Фото Luisa Azzolini
Фото Luisa Azzolini

История деревни Курон вдохновила Netflix на съёмки хоррор-сериала «Затопленный город» (Curon). По сюжету звон виднеющейся над озером колокольни значит смерть для того, кто его услышит.

#новости #италия

22 22 комментария
14
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22 комментария
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Александра Утёнкова

38

Странно бы было её там не обнаружить, если все и так знали, что на этом месте должна быть деревня

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Кирилл Вселенский

Александра
20

Редакторы тж обнаружили статью про эту деревню на ббс

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С H А P Р i Е

6
Ответить

Антон Лисин

С
0

Открыватель  бутылок 

Ответить

Николай Астахаев

С
–1
Ответить

Диванный Аналитик

3

обнаружили

Лучше было бы перевести заголовок новости, с этим словом смысл поменялся.

Ответить

Кирилл Вселенский

Диванный
2

Переводит гугл трансейт, не суди строго

Ответить

Миша Копейкин

3

Пф. Всего лишь 1 деревня. Я знаю целое государство на дне. Атлантида. А вы о чём подумали?

Ответить

Андрей Рядькин

2

наверное, только соловьев хочет в Италию больше меня 

Ответить

Антон Лисин

Андрей
0

Он уже в Турцию хочет наверное 

Ответить

Андрей Рядькин

Антон
0

там тоже плохо все не ладно. рейсы отменяют(

Ответить

Денис Фадеев

0

Озеро Манжоре лучше раз в 100

Ответить

Субъективный холод

0

Завозите чёрных

Ответить

Минувший Кирилл

Субъективный
0

укров?

Ответить

Антон Лисин

Субъективный
0

Носатыз черножоаых 

Ответить

Roman Sapon

0

История деревни Курон вдохновила Netflix на съёмки хоррор-сериала «Затопленный город» Сразу понятно, что ничего хорошего от сериала ждать не стоит

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Коровка говорит мууу

0

Атлантологи напряглись

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Авраам Рабинович

0

У нас так в деревне огороды затопили.

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Глеб Горохов

0

Найс инфоповод, затопить деревню, а потом её там НЕОЖИДАННО обнаружить

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Slow Dimon

0

Зачем топить город в тёплой стране, там и так жара.

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Антон Лисин

Slow
0

Чтобы такие статьи о них писали 

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Антон Лисин

0

И бабка ходит по дну и спрашивает, вы куда 

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