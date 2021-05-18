В Италии на дне озера Резия обнаружили затопленную деревню. Она пробыла под водой более 70 лет Статьи редакции
Эта деревня вдохновила Netflix на сериал «Затопленный город».
На искусственном озере Резия проводятся ремонтные работы, в результате которых его временно осушили. На дне обнаружили затопленную деревню Курон.
Деревня находилась в месте слияния двух естественных озёр. Её затопили в 1950 году, чтобы увеличить объём производства на электростанции в Глоренце. На дне оказались более 160 домов. Над новым озером возвышалась только башня церкви, построенной в 14-м веке.
Населению деревни предоставили новое жильё — некоторые остались в деревне поблизости.
Озеро особенно популярно у туристов летом. Зимой на него приезжают, чтобы по льду дойти до колокольни.
На фотографиях, которые публикует в соцсетях, видны ступеньки, подвалы и стены разрушенных зданий.
История деревни Курон вдохновила Netflix на съёмки хоррор-сериала «Затопленный город» (Curon). По сюжету звон виднеющейся над озером колокольни значит смерть для того, кто его услышит.
Странно бы было её там не обнаружить, если все и так знали, что на этом месте должна быть деревня
обнаружили
Лучше было бы перевести заголовок новости, с этим словом смысл поменялся.
Пф. Всего лишь 1 деревня. Я знаю целое государство на дне. Атлантида. А вы о чём подумали?
наверное, только соловьев хочет в Италию больше меня
Он уже в Турцию хочет наверное
История деревни Курон вдохновила Netflix на съёмки хоррор-сериала «Затопленный город» Сразу понятно, что ничего хорошего от сериала ждать не стоит
Зачем топить город в тёплой стране, там и так жара.