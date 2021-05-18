На Галапагосских островах обрушился один из главных символов — арка Дарвина Статьи редакции
За несколько часов до этого Леонардо Ди Каприо пообещал пожертвовать 43 миллиона долларов на восстановление природы на островах.
Министерство окружающей среды Эквадора сообщило, что причиной обрушения стала «естественная эрозия». Об этом пишет «Би-би-си».
Джен Джонс из Galápagos Conservation Trust сказала, что благотворительной организации «грустно слышать новости о разрушении арки Дарвина».
Скала была названа в честь Чарльза Дарвина, посетившего Галапагосские острова в 1835 году. Изучая местных вьюрковых, он разработал свою эволюционную теорию.
Арка Дарвина считается лучшим местом на островах для дайвинга. Сами Галапагосские острова, известные разнообразием флоры и фауны, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По совпадению новость об обрушении арки Дарвина появилась через несколько часов после обещания Леонардо Ди Каприо. Актёр пообещал 43 миллиона на восстановление островов.
Организация Re:Wild, Управление национальных парков Галапагос и местные общины планируют вместе начать такие проекты как:
- восстановление острова Флореана, где 54 вида находятся под угрозой исчезновения. В их числе — пересмешник Флорена, первый представитель этого вида, которого описал Чарльз Дарвин;
- разведения вымирающих розовых игуан;
- укрепление мер по защите морских ресурсов Галапагоса от антропогенного воздействия экотуризма.
Ди Каприо — большой любитель природы. В 2014 году он выступил в ООН с докладом об опасностях изменения климата. Он неоднократно жертвовал деньги на экологические проекты. Общая сумма всех его пожертвований — около 100 миллионов долларов.
"иди нахуй, Ди Каприо" успела сказать арка перед обрушением
Ну обрушилась и обрушилась, столько всего ещё есть
Во-первых, это важный символ. Всёравно что Эйфелева башня разрушилась, или сгорел собор Парижской Богоматери.
Во-вторых, Галапагосские острова - одно из наиболее уникальных мест дикой природы. Большая часть растений и животных этих островов не встречается больше нигде в мире. И разрушение их среды обитания - значимая потеря. Пускай не для тебя, но существуют люди, для которых это важно.
Радикальный ГОСТ
Большая часть растений и животных этих островов не встречается больше нигде в мире. И разрушение их среды обитания - значимая потеря.
И такая же часть естественной природы. Так что все нормально
Вымирание Ивахновых это часть естественной природы, так что всё нормально, полезай в газовую камеру
Арку разьебли взрывчаткой?или это обрушение из за естественных процессов?
Вот и Ивахновы своей смертью умрут и это нормально
Речь не об арке, а о вымирающих уникальных растениях и животных. Они стали вымирающими из-за деятельности человека.
в статье об арке речь об арке.
Разрушение арки естественная природная ситуация
ну там же прям цитата приведена
Обрушение арки — напоминание о том, насколько хрупок наш мир. Хотя мы, люди, мало что можем сделать, чтобы остановить геологические процессы, такие как эрозия, мы можем попытаться защитить драгоценную морскую жизнь островов.
Арка это просто символ
Каким образом "естественность" запрещает возможность влиять на окружающий мир? И что значит "нормально"? Если мы стоим на пороге ядерной войны, и у тебя есть возможность сделать так, чтобы её не было, по твоей логике надо просто отойти в сторонку и не мешать "естественному течению вещей"? Вот это значит твоё "нормально"? Заебись ты своё видение "нормального" представляешь как общечеловеческое "нормально".
Ну, да, может быть чуть-чуть жалко - уникально красиво было, рыбы - хер с ними, почему то когда лавина или сель сходит никто не говорит что барсука задавило, бедный барсук
никто не говорит что барсука задавило, бедный барсук
Ты разницы между "исчез вид" и "исчез 1 из миллиона представителей вида" вообще не ощущаешь?
Я что-то не нашёл где в новости указано что исчез вид, или ты думаешь что пересмешника камнем придавило
Падение камушка само по себе не страшно, если этот камушек просто кто-то скинул. Но падение камушка - это один из элементов более глобального процесса. А уже этот процесс, если не обращать внимание на его проявления в виде падения камушков, может повлечь исчезновение видов. Которые из-за небольшой численности гораздо более уязвимы, чем барсуки.
Ок, давай отложим наш разговор до новости что из-за точечного падения арки, а так же растекания вредных веществ, которые внезапно в ней оказались (ну вдруг) - вымерло один или несколько видов.
Несколько тавровых балок и камнем на растворе заложить, будет как новая, даже лучше
Заплатите мне кто-нибудь хотя бы миллион хотя бы рублей я буду заниматься разведением вымирающих розовых игуан в москве
Именно Ди Каприо должен быть лицом борьбы за окружающую среду, а не Грета
Да, лицом всего должен быть белый гетеросексуальный мужчина, а то эти бабы охуели, пиздить их надо, ты совершенно прав
Боширов и петров приехали посмотреть на арку
Это вполне себе красноречивый символ, что пора бы прекращать коптить углем и начать заботиться о матери-природе, разве нет?
Радикальный ГОСТ
Причем тут забота о матери прроде то?
Если это естественный процесс
Министерство окружающей среды Эквадора заявило сообщило, что причиной обрушения стала «естественная эрозия»
Очень красивый символ.
Но твой подход выдаёт в тебе человека неравнодушного к судьбе Земли, похвально.
Я же и говорю, что символ. Вековые природные красоты рушатся, а человечество все продолжает
Министерство окружающей среды Эквадора заявило сообщило, что причиной обрушения стала «естественная эрозия».
Такого не может быть
Наверняка это произошло из-за углеродного следа, глобального потепления и потребления продуктов животного происхождения
"Мы разрушили три четверти всех диких мест и поставили более одного миллиона видов на грань исчезновения"
ПИЗДЕЖ
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