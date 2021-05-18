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Новости
Sasha Shambilova

На Галапагосских островах обрушился один из главных символов — арка Дарвина Статьи редакции

За несколько часов до этого Леонардо Ди Каприо пообещал пожертвовать 43 миллиона долларов на восстановление природы на островах.

56 56 комментариев
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Фото Министерства окружающей среды Эквадора

Министерство окружающей среды Эквадора сообщило, что причиной обрушения стала «естественная эрозия». Об этом пишет «Би-би-си».

Джен Джонс из Galápagos Conservation Trust сказала, что благотворительной организации «грустно слышать новости о разрушении арки Дарвина».

Обрушение арки — напоминание о том, насколько хрупок наш мир. Хотя мы, люди, мало что можем сделать, чтобы остановить геологические процессы, такие как эрозия, мы можем попытаться защитить драгоценную морскую жизнь островов.

Джен Джонс
представитель Galápagos Conservation Trust

Скала была названа в честь Чарльза Дарвина, посетившего Галапагосские острова в 1835 году. Изучая местных вьюрковых, он разработал свою эволюционную теорию.

Арка Дарвина считается лучшим местом на островах для дайвинга. Сами Галапагосские острова, известные разнообразием флоры и фауны, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото Джонатана Черчилля 

По совпадению новость об обрушении арки Дарвина появилась через несколько часов после обещания Леонардо Ди Каприо. Актёр пообещал 43 миллиона на восстановление островов.

Организация Re:Wild, Управление национальных парков Галапагос и местные общины планируют вместе начать такие проекты как:

  • восстановление острова Флореана, где 54 вида находятся под угрозой исчезновения. В их числе — пересмешник Флорена, первый представитель этого вида, которого описал Чарльз Дарвин;
  • разведения вымирающих розовых игуан;
  • укрепление мер по защите морских ресурсов Галапагоса от антропогенного воздействия экотуризма.

Дикая природа находится в упадке. Мы разрушили три четверти всех диких мест и поставили более одного миллиона видов на грань исчезновения. Более половины оставшихся диких территорий Земли могут исчезнуть в ближайшие несколько десятилетий, если мы не будем действовать решительно.

Леонардо Ди Каприо

Ди Каприо — большой любитель природы. В 2014 году он выступил в ООН с докладом об опасностях изменения климата. Он неоднократно жертвовал деньги на экологические проекты. Общая сумма всех его пожертвований — около 100 миллионов долларов.

#новости #экология #путешествия

56 56 комментариев
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Дмитрий Алексеенков

8

"иди нахуй, Ди Каприо" успела сказать арка перед обрушением

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Евстафий Селюк

Дмитрий
1
Ответить

Roman Sapon

6

Это удивительное совпадение, что лесточек вроде как туда хотел

Ответить

Павел Солнцев

3

Ну обрушилась и обрушилась, столько всего ещё есть

Ответить

Миша Копейкин

Павел
2

Во-первых, это важный символ. Всёравно что Эйфелева башня разрушилась, или сгорел собор Парижской Богоматери.
Во-вторых, Галапагосские острова - одно из наиболее уникальных мест дикой природы. Большая часть растений и животных этих островов не встречается больше нигде в мире. И разрушение их среды обитания - значимая потеря. Пускай не для тебя, но существуют люди, для которых это важно.

Ответить

Радикальный ГОСТ

Миша
8

 Большая часть растений и животных этих островов не встречается больше нигде в мире. И разрушение их среды обитания - значимая потеря.

И такая же часть естественной природы. Так что все нормально

Ответить

Ilya Agafonov

Радикал…
2

Вымирание Ивахновых это часть естественной природы, так что всё нормально, полезай в газовую камеру

Ответить

Радикальный ГОСТ

Ilya
5

Арку разьебли взрывчаткой?или это обрушение из за естественных процессов?
Вот и Ивахновы своей смертью умрут и это нормально

Ответить

Ilya Agafonov

Радикал…
0

Речь не об арке, а о вымирающих уникальных растениях и животных. Они стали вымирающими из-за деятельности человека.

Ответить

Радикальный ГОСТ

Ilya
5

в статье об арке речь об арке.
Разрушение арки естественная природная ситуация

Ответить

Ilya

Радикал…
0

ну там же прям цитата приведена
 Обрушение арки — напоминание о том, насколько хрупок наш мир. Хотя мы, люди, мало что можем сделать, чтобы остановить геологические процессы, такие как эрозия, мы можем попытаться защитить драгоценную морскую жизнь островов.

Арка это просто символ

Ответить

Миша Копейкин

Радикал…
2

Каким образом "естественность" запрещает возможность влиять на окружающий мир? И что значит "нормально"? Если мы стоим на пороге ядерной войны, и у тебя есть возможность сделать так, чтобы её не было, по твоей логике надо просто отойти в сторонку и не мешать "естественному течению вещей"? Вот это значит твоё "нормально"? Заебись ты своё видение "нормального" представляешь как общечеловеческое "нормально".

Ответить

Кухня

Миша
4

чувак. Скала обвалилась из за эрозии.
Причем тут война?

Ответить

ouxen

Кухня
1

Война, война никогда не меняется

Ответить

ouxen

Радикал…
0

нет это ужасно, потому что в этих организмах могут быть уникальные не исследованные ферменты и вещества, которые могут быть полезны для человечества

Ответить

некипишуй

ouxen
0

а могут и не быть

Ответить

Павел Солнцев

Миша
1

Вряд ли из-за того что камушек упал рыбки уплывут оттуда

Ответить

Павел Солнцев

Миша
0

Ну, да, может быть чуть-чуть жалко - уникально красиво было, рыбы - хер с ними, почему то когда лавина или сель сходит никто не говорит что барсука задавило, бедный барсук

Ответить

Миша Копейкин

Павел
0

 никто не говорит что барсука задавило, бедный барсук

Ты разницы между "исчез вид" и "исчез 1 из миллиона представителей вида" вообще не ощущаешь?

Ответить

Павел Солнцев

Миша
0

Я что-то не нашёл где в новости указано что исчез вид, или ты думаешь что пересмешника камнем придавило

Ответить

Миша Копейкин

Павел
0

Падение камушка само по себе не страшно, если этот камушек просто кто-то скинул. Но падение камушка - это один из элементов более глобального процесса. А уже этот процесс, если не обращать внимание на его проявления в виде падения камушков, может повлечь исчезновение видов. Которые из-за небольшой численности гораздо более уязвимы, чем барсуки.

Ответить

Павел Солнцев

Миша
0

Ок, давай отложим наш разговор до новости что из-за точечного падения арки, а так же растекания вредных веществ, которые внезапно в ней оказались (ну вдруг) - вымерло один или несколько видов.

Ответить

Коровка говорит мууу

2

Несколько тавровых балок и камнем на растворе заложить, будет как новая, даже лучше

Ответить

PROHLADNY

Коровка
0

Но зачем?

Ответить

Нехороший торшер

2

обрушился один из главных символов — арка Дарвина

И получила премию

Ответить

ouxen

Нехороший
0

?

Ответить

Нехороший торшер

ouxen
0
Ответить

Передний утюг

–3

дебил дети голодают

Ответить

Передний утюг

Передний
4

по плейстешон 

Ответить

Минувший Кирилл

Передний
0

я завтра Детройт куплю 

Ответить

Минувший Кирилл

Минувший
6

И порежу весь на метал

Ответить

Предвыборный

Минувший
1

Покежь потом какая концовка у тебя

Ответить

Загадочный химик

Минувший
0

меня за два часа утомила

Ответить

Коровка говорит мууу

1

Илон маск: галапагосы переоценены
На Галапагосах обрушился..

Ответить

Кирилл Вселенский

1

Заплатите мне кто-нибудь хотя бы миллион хотя бы рублей я буду заниматься разведением вымирающих розовых игуан в москве

Ответить

Tim Hansen

1

Именно Ди Каприо должен быть лицом борьбы за окружающую среду, а не Грета

Ответить

Ilya Agafonov

Tim
0

Да, лицом всего должен быть белый гетеросексуальный мужчина, а то эти бабы охуели, пиздить их надо, ты совершенно прав

Ответить

Андрей Рядькин

0

какая связь между пожертвованием и обрушением?

Ответить

PROHLADNY

0

Боширов и петров приехали посмотреть на арку

Ответить

ouxen

PROHLADNY
0

главного штаба?

Ответить

Могучий фонарь

0

Почему это важно?

Ответить

Cody Dismal

Могучий
–1

Это вполне себе красноречивый символ, что пора бы прекращать коптить углем и начать заботиться о матери-природе, разве нет?

Ответить

Радикальный ГОСТ

Cody
4

Причем тут забота о матери прроде то?
Если это естественный процесс

Ответить

Сергей Крашевич

Радикал…
0

Берегите природу, мать вашу

Ответить

Cody Dismal

Радикал…
–2

А что плохого в заботе о матери-природе?

Ответить

Диванный Аналитик

Cody
0

Министерство окружающей среды Эквадора заявило сообщило, что причиной обрушения стала «естественная эрозия»

Очень красивый символ.
Но твой подход выдаёт в тебе человека неравнодушного к судьбе Земли, похвально.

Ответить

Нехороший торшер

Диванный
1

Символы только в голове человека. Природе похер

Ответить

Cody Dismal

Диванный
0

Я же и говорю, что символ. Вековые природные красоты рушатся, а человечество все продолжает 

Ответить

Диванный

Cody
0

Вот только эта арка разрушилась не из-за человечества.

Ответить

Алексей Иванов

0

Министерство окружающей среды Эквадора заявило сообщило, что причиной обрушения стала «естественная эрозия».

Такого не может быть
Наверняка это произошло из-за углеродного следа, глобального потепления и потребления продуктов животного происхождения

Ответить

С H А P Р i Е

0

Премия дарвина

Ответить

ouxen

0

бля, этой новости уже часов 12

Ответить

Областной череп

0

Общая сумма всех его пожертвований — около 100 миллионов долларов

чисто своих или фонда?

Ответить

некипишуй

0

"Мы разрушили три четверти всех диких мест и поставили более одного миллиона видов на грань исчезновения"

ПИЗДЕЖ 

Ответить

Олег Ткаченко

0

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Ответить

Олег Ткаченко

–1

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