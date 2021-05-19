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Российские онлайн-кинотеатры потребовали включить Netflix в реестр Роскомнадзора Статьи редакции

Аудитория сервиса превышает 100 тысяч пользователей в день, а значит, он должен входить в реестр, считают онлайн-кинотеатры.

Ассоциация «Интернет-видео», которая объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Amediateka, Start обратилась к Роскомнадзору с просьбой провести проверку локализованной в России версии сервиса Netflix. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ведомству.

  • «Русский Netflix» уже посещает более 100 тысяч пользователей в день, заявили в ассоциации. Это значит, что его надо включить в реестр аудиовизуальных сервисов;
  • Гендиректор ассоциации Алексей Бырдин напомнил, что по закону, принятому в 2017 году, видеосервис c такой аудиторией должен зарегистрировать отдельное юрлицо и хранить данные российских пользователей на территории страны, а иностранцы могут владеть в нём не более 20%;
  • Ассоциация уже обращалась к Роскомнадзору с аналогичной просьбой в отношении других зарубежных стриминговых сервисов — Amazon Prime Video, Apple TV+ и Google Play — но получила «лишь формальный ответ», заявил Бырдин;
  • Представитель «Национальной медиа группы» (оператор Netflix в России) отказался от комментариев, а Роскомнадзор не ответил на запрос «Ведомостей».

Netflix в сентябре 2020 года заключил партнёрство с «Национальной медиа группой» и месяц спустя запустил русскоязычную версию сайта. В апреле 2021 года ООО «Развлекательный онлайн-сервис», управляющее Netflix в России, сообщило о выручке в 462,96 миллиона рублей и чистой прибыли в 24,4 миллиона рублей за последние 2,5 месяца 2020 года, пишет «Коммерсантъ». Учитывая эти данные, Бырдин в разговоре с «Ъ» оценил число платных подписчиков Netflix в России в 180 тысяч.

#новости #стриминги #netflix

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Иван Прохоров

4

Ассоциация «Интернет-видео», которая объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Amediateka, Start обратилась к Роскомнадзору с просьбой провести проверку

Стукачи из 37го

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Вадим Кондратьев

4

Не можешь конкурировать - запрещай

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Нужный кран

2

Крысы ебаные. Только так и могут конкурировать.

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Алексей Логачев

0

Я вот живу в Латвии и знаю, что Megogo точно работает по всей Прибалтике, более того - это тут популярный сервис (за евро фильм можно новый купить и посмотреть, сам иногда новинки у них брал). Мне вот интересно, а если Мегого обяжут зарегистрировать в Латвии, Литве и Эстонии по юрлицу - это будет русофобия? 

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