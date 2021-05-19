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Новости
Ольга Щербинина

«Роскосмос» выставил на продажу спускаемый модуль «Союза» Статьи редакции

На нём в октябре 2018 года на Землю вернулся экипаж МКС.

22 22 комментария
2081 просмотров

«Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику», — говорится на сайте «Главкосмоса».

Там отметили, что аппарат является собственностью госкорпорации «Роскосмос» и предлагается потенциальному заказчику с согласия собственника.

Представители «Главкосмоса» заявили, что впервые выставляют на продажу капсулы. Цена публично не озвучивается, так как является предметом коммерческих переговоров. В организации уточнили, что готовы поставить аппарат за рубеж, сделать стенд и систему подсветки, а также провести другие услуги по доработке.

«Если этот объект представит интерес, то „Главкосмос“ сможет и в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, например по завершении туристических миссий», — заявил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов.

«Союз МС-08» — российский пилотируемый космический корабль, стартовавший 21 марта 2018 года с космодрома Байконур. Он доставил на Международную космическую станцию трёх членов экипажа 55-й экспедиции. Аппарат вернулся на Землю 4 октября 2018 года.

#новости #роскосмос

22 22 комментария
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Лев Глебович

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Лучше бы Рогозина на Авито выставили бы. В разделе "отдам даром". 

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Василий Алёхин

Лев
4

Походу, денег на хватает на новые ракеты класса Ангара

Ответить

Лев Глебович

Василий
0

Ребенок Лего попросил. Пришлось мутить тему, видимо 

Ответить

Миша Копейкин

Лев
0

Если никому не нужен - я заберу, мне пригодится с:

Ответить

Авраам Рабинович

Миша
2

Да ты представь, как дорого его содержать

Ответить

Dmitry Teplyakov

Миша
0

На даче поставишь?)

Ответить

Seon

Лев
0

Отправить его стримить на юутуб. Пусть в майнкрафте строит ракету, и за деньги выполняет челенжи типа ударить себя по голове палкой за 500 руб.

Ответить

Лев Глебович

Seon
0

Я бы его стримить в ГУЛАГ отправил. И донаты разрешил только в виде пачек беломорканала. 

Ответить

Терье Анри

4

"Не битый, не крашенный, подходим". Пробег?

Ответить

Ваша Закладко

Терье
0

это на старйкбол площадку только, 
может еще отдельно стоящий санузел 

Ответить

PROHLADNY

3

Вот же тупые. Можно объявить тендер и распилить пару миллионов, ну так, чтобы на выходные хватило

Ответить

Веселый магнит

PROHLADNY
0

Тендер на что?

Ответить

Идеологический Даниль

Веселый
0

На право покупки

Ответить

Веселый магнит

Идеолог…
0

А чем оно отличается от того, что сейчас есть

Ответить

Идеологический

Веселый
2

Сейчас ты можешь предложить сумму
А так тебе нужно сперва купить право предложить сумму

Ответить

Andrew Muralov

Веселый
0

Тендер на предпродажную подготовку. Включает в себя демонтаж "секретной аппаратуры", который само собой может проводится только одним господрядчиком с соответствующим допуском и квалификацией. 80 млн. можно распилить, немного конечно, но хоть что-то.

Ответить

С H А P Р i Е

1

Рогозину на новую машину не хватило чутка, пускают с молотка?

Ответить

Ваша Закладко

1

аукцион надо было. рос кос мос пиар лох 

Ответить

syrslava

1

Многоразовость по-рогозински

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Danil Oputin

0

Ахуеть, дайте два

Ответить

Алексей Иванов

0

завели бы акк на каком-нибудь патреоне с разными уровнями:

- за первый уровень упоминание в бегущей строке во время трансляции запуска
- за второй уровень на ракету налепят наклейку с никнеймом донатера
...
- за десятый пригласят на запуск
...
- а за самый топовый отдадут отработавший спускаемый аппарат

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Платон Маковский

0

Что, всё? Денег совсем не осталось. Рогозину возвращается рогозьево - скоро сами на батутах прыгать будут.

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