На нём в октябре 2018 года на Землю вернулся экипаж МКС.

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«Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику», — говорится на сайте «Главкосмоса».

Там отметили, что аппарат является собственностью госкорпорации «Роскосмос» и предлагается потенциальному заказчику с согласия собственника.

Представители «Главкосмоса» заявили, что впервые выставляют на продажу капсулы. Цена публично не озвучивается, так как является предметом коммерческих переговоров. В организации уточнили, что готовы поставить аппарат за рубеж, сделать стенд и систему подсветки, а также провести другие услуги по доработке.

«Если этот объект представит интерес, то „Главкосмос“ сможет и в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, например по завершении туристических миссий», — заявил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов.