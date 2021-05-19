«Роскосмос» выставил на продажу спускаемый модуль «Союза» Статьи редакции
На нём в октябре 2018 года на Землю вернулся экипаж МКС.
«Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику», — говорится на сайте «Главкосмоса».
Там отметили, что аппарат является собственностью госкорпорации «Роскосмос» и предлагается потенциальному заказчику с согласия собственника.
Представители «Главкосмоса» заявили, что впервые выставляют на продажу капсулы. Цена публично не озвучивается, так как является предметом коммерческих переговоров. В организации уточнили, что готовы поставить аппарат за рубеж, сделать стенд и систему подсветки, а также провести другие услуги по доработке.
«Если этот объект представит интерес, то „Главкосмос“ сможет и в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, например по завершении туристических миссий», — заявил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов.
«Союз МС-08» — российский пилотируемый космический корабль, стартовавший 21 марта 2018 года с космодрома Байконур. Он доставил на Международную космическую станцию трёх членов экипажа 55-й экспедиции. Аппарат вернулся на Землю 4 октября 2018 года.
Лучше бы Рогозина на Авито выставили бы. В разделе "отдам даром".
Походу, денег на хватает на новые ракеты класса Ангара
Если никому не нужен - я заберу, мне пригодится с:
Я бы его стримить в ГУЛАГ отправил. И донаты разрешил только в виде пачек беломорканала.
"Не битый, не крашенный, подходим". Пробег?
Вот же тупые. Можно объявить тендер и распилить пару миллионов, ну так, чтобы на выходные хватило
Веселый магнит
Тендер на что?
Идеологический Даниль
На право покупки
Тендер на предпродажную подготовку. Включает в себя демонтаж "секретной аппаратуры", который само собой может проводится только одним господрядчиком с соответствующим допуском и квалификацией. 80 млн. можно распилить, немного конечно, но хоть что-то.
завели бы акк на каком-нибудь патреоне с разными уровнями:
- за первый уровень упоминание в бегущей строке во время трансляции запуска
- за второй уровень на ракету налепят наклейку с никнеймом донатера
...
- за десятый пригласят на запуск
...
- а за самый топовый отдадут отработавший спускаемый аппарат
Что, всё? Денег совсем не осталось. Рогозину возвращается рогозьево - скоро сами на батутах прыгать будут.