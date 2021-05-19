Нелегальные мигранты из Марокко добирались до испанского города Сеута на лодках или вплавь. По разным оценкам, за один день границу пересекли от шести до восьми тысяч человек, из них около 1500 несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters.

Властям пришлось направить военных, чтобы помочь пограничной службе справиться с потоком людей: на пляж пригнали бронетранспортёры, солдаты и полиция использовали слезоточивый газ и дубинки. Власти заявили, что взрослые мигранты будут высланы — около четырёх тысяч из них уже отправили обратно.