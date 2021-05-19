В испанский город за день приплыли более шести тысяч мигрантов. Властям пришлось задействовать военных Статьи редакции
Это стало крупнейшим притоком незаконной миграции в стране за такой короткий срок.
Нелегальные мигранты из Марокко добирались до испанского города Сеута на лодках или вплавь. По разным оценкам, за один день границу пересекли от шести до восьми тысяч человек, из них около 1500 несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters.
Властям пришлось направить военных, чтобы помочь пограничной службе справиться с потоком людей: на пляж пригнали бронетранспортёры, солдаты и полиция использовали слезоточивый газ и дубинки. Власти заявили, что взрослые мигранты будут высланы — около четырёх тысяч из них уже отправили обратно.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что внезапный приток мигрантов — это серьёзный кризис для Испании и Европы. ЕС выразил солидарность с Испанией и призвал Марокко остановить поток мигрантов.
Испанские чиновники считают, что Марокко намеренно ослабило пограничный контроль из-за дипломатического разногласия. Отношения стран ухудшились после того, как Испания разрешила лидеру африканских повстанцев Брахиму Гали лечиться от Covid-19 в местной больнице. Гали выступает за суверенитет Западной Сахары от Марокко. Марокканское правительство заявило, что «укрывательство Гали будет иметь последствия».
Единственная сухопутная граница Европейского союза и Африки проходит на территории испанских городов Сеута и Мелилья. Это делает их популярными точками въезда мигрантов, стремящихся найти лучшую жизнь в Европе.
Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex сообщает, что в последние месяцы в Испании наблюдается рост числа мигрантов, прибывающих со стороны моря. В апреле на Канарские острова прибыло более тысячи нелегальных мигрантов — в три раза больше, чем в апреле прошлого года.
они что, не знают, что незаконных людей не бывает? надо их чаем напоить и ключи от дома дать. а мы, слейвяне, постоим в очередях за визами, жаль не всем в этом году дадут, ну ничего, потерпим
Че за новости на уровне Раши Тудей про загнивающий запад? Рассказали бы лучше о ситуации с мигрантами в Рашке. Или в Комитете денег не хватает, и приходится брать заказы у Кремля?
Что за манямирок? Проблемы с мигрантами реально существуют и читать про них интересно
Мигранты мигрантам рознь.
Сейчас вообще многие термины перевернули и используют в угоду своим взглядам (политическим в первую очередь). Мигрант — это тот, кто бросил свою родину и решил начать новую жизнь в новом месте, соглашаясь со всеми порядками, законами и культурой местности, куда прибывает, а также проходит все существующие меры по контролю миграции.
А эти просто заблудились. Ну или решили как все остальные хоть какую-то халяву получить, там ведь раздают. Главное бороду отрастить и показать фотку с калашом из дома, халява обеспечена.
+15 рублей
Какие 15 рублей?
Лично мне интересны новости с запада. Да, с мигрантами там кромешный пиздец. Причем тут RT?
Я вот для себя постоянно рассматриваю разные места для переезда, новости из стран запада меня интересуют больше, чем российские, и вторжение бородачей длится уже не первый год, от этого лично мне меньше хочется переехать туда, где с этим дела обстоят хуже, и вместе с этим жаль те прекрасные места, которые сейчас активно засираются, я за них переживаю. И никакой тут связи с великой Россиюшкой и заказом Кремля. Это какое-то предельно примитивное мышление.
Яркий паук
Откуда столько поехавших в последнее время наплыло, в каждой ветке почти про +15
Может это кринж троллинг, не могут же юзеры тж быть настолько примитивными
Здоровый холод
Миграция в России: семья сбежала с Бобмаса, им выделили дом в Кировской области, им не понравилось, они продали этот дом и уехали в Москву.
Когда на съемках стал тонуть Титаник,
Массовка заподозрила подвох
Властям пришлось задействовать военных
Чтобы всех покрошить нахуй?
Пиздец. Учишь язык, ищешь варианты правильного получения визы, гуглишь, как зацепиться дальше, чтобы всё по закону, как трудовой договор заключается, где работу искать.
А эти обезьяны просто едут таборами и всё - принимайте нас, мы африканцы, будем тут жить.
Проблемы белых людей
С другой стороны, в Азии белых любят, денег больше платят, телочки текут с белой кожи.
Светлая кожа — автоматический признак денег. Необязательно их на самом деле иметь и как-то показывать. Как нищий белый говорю из личного опыта.
А нахуй ты нужен в Европе со своими первобытными расистскими взглядами?
Пограничники имеют право открывать огонь на поражение по незаконно переходящим границу.
Пару сотен трупов и мигранты передумают приезжать
Интересно что скажешь, если украинские пограничники убьют пару русских "грибников", постоянно забредающих в Сумскую/Черниговскую область. Или "то другое"?
А в чем прикол высылать взрослых и оставлять несовершеннолетних? Разве это гуманно? (знаю, что не от хорошей жизни бегут)
Отдельные конвенции в отношении несовершеннолетних мигрантов (несопровождаемых, например), я полагаю.
Власти заявили, что взрослые мигранты будут высланы
А с детьми что?
На органы
скорее ререконкиста, знамена Аль-Андалуса скоро вновь вернутся на свои законные места
хорошо, кроме меня, в Сарагосе мигрантов нет - зимой холодно, туристов нет, на хуй шли отсюда
В сериале years and years была клевая история про незаконную миграцию.
жестко конечно, что внутри Марокко происходит знает кто-нибудь? Есть там россияне?
Чао, Белла, Чао