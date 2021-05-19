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Новости
yannlll

В испанский город за день приплыли более шести тысяч мигрантов. Властям пришлось задействовать военных Статьи редакции

Это стало крупнейшим притоком незаконной миграции в стране за такой короткий срок.

57 57 комментариев
3972 просмотров
Фото Reuters

Нелегальные мигранты из Марокко добирались до испанского города Сеута на лодках или вплавь. По разным оценкам, за один день границу пересекли от шести до восьми тысяч человек, из них около 1500 несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters.

Властям пришлось направить военных, чтобы помочь пограничной службе справиться с потоком людей: на пляж пригнали бронетранспортёры, солдаты и полиция использовали слезоточивый газ и дубинки. Власти заявили, что взрослые мигранты будут высланы — около четырёх тысяч из них уже отправили обратно.

Фото Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что внезапный приток мигрантов — это серьёзный кризис для Испании и Европы. ЕС выразил солидарность с Испанией и призвал Марокко остановить поток мигрантов.

Испанские чиновники считают, что Марокко намеренно ослабило пограничный контроль из-за дипломатического разногласия. Отношения стран ухудшились после того, как Испания разрешила лидеру африканских повстанцев Брахиму Гали лечиться от Covid-19 в местной больнице. Гали выступает за суверенитет Западной Сахары от Марокко. Марокканское правительство заявило, что «укрывательство Гали будет иметь последствия».

Единственная сухопутная граница Европейского союза и Африки проходит на территории испанских городов Сеута и Мелилья. Это делает их популярными точками въезда мигрантов, стремящихся найти лучшую жизнь в Европе.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex сообщает, что в последние месяцы в Испании наблюдается рост числа мигрантов, прибывающих со стороны моря. В апреле на Канарские острова прибыло более тысячи нелегальных мигрантов — в три раза больше, чем в апреле прошлого года.

#европа #испания #мигранты #новости

57 57 комментариев
38
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57 комментариев
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Иван Иванович

32

они что, не знают, что незаконных людей не бывает? надо их чаем напоить и ключи от дома дать. а мы, слейвяне, постоим в очередях за визами, жаль не всем в этом году дадут, ну ничего, потерпим

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Коммерческий Орзэмэс

Иван
0

а потом прийти русских защитить там? 

Ответить

Алексей Мелишен

–29

Че за новости на уровне Раши Тудей про загнивающий запад? Рассказали бы лучше о ситуации с мигрантами в Рашке. Или в Комитете денег не хватает, и приходится брать заказы у Кремля?

Ответить

Андрей Лютостанский

Алексей
30

Что за манямирок? Проблемы с мигрантами реально существуют и читать про них интересно

Ответить

KSA

Андрей
3

Проблема в том что мигранты существуют
Нет мигрантов - нет проблем

Ответить

Anton Gostev

KSA
1

Мигранты мигрантам рознь.
Сейчас вообще многие термины перевернули и используют в угоду своим взглядам (политическим в первую очередь). Мигрант — это тот, кто бросил свою родину и решил начать новую жизнь в новом месте, соглашаясь со всеми порядками, законами и культурой местности, куда прибывает, а также проходит все существующие меры по контролю миграции.
А эти просто заблудились. Ну или решили как все остальные хоть какую-то халяву получить, там ведь раздают. Главное бороду отрастить и показать фотку с калашом из дома, халява обеспечена.

Ответить

Алексей Мелишен

Андрей
–4

+15 рублей

Ответить

Anton Gostev

Алексей
1

Какие 15 рублей?
Лично мне интересны новости с запада. Да, с мигрантами там кромешный пиздец. Причем тут RT? 
Я вот для себя постоянно рассматриваю разные места для переезда, новости из стран запада меня интересуют больше, чем российские, и вторжение бородачей длится уже не первый год, от этого лично мне меньше хочется переехать туда, где с этим дела обстоят хуже, и вместе с этим жаль те прекрасные места, которые сейчас активно засираются, я за них переживаю. И никакой тут связи с великой Россиюшкой и заказом Кремля. Это какое-то предельно примитивное мышление.

Ответить

Яркий паук

Алексей
–1

Откуда столько поехавших в последнее время наплыло, в каждой ветке почти про +15

Ответить

Иван Иванович

Яркий
–1

Может это кринж троллинг, не могут же юзеры тж быть настолько примитивными

Ответить

Здоровый холод

Алексей
10

Миграция в России: семья сбежала с Бобмаса, им выделили дом в Кировской области, им не понравилось, они продали этот дом и уехали в Москву.

Ответить

Polina Malahova

Здоровый
0

Увы, это на самом деле совсем не так радужно. 

Ответить

Дед Охуелыч

Алексей
3

Дмитрий "Камикадзе" Иванов, перелогиньтесь под своим аккаунтом .

Ответить

Ключевой звук

7

Возьмите меня с собой если кто нибудь собирается влиться в эту тусовку

Ответить

С H А P Р i Е

4

Когда на съемках стал тонуть Титаник,
Массовка заподозрила подвох

Ответить

С H А P Р i Е

С
6

Властям пришлось задействовать военных 

Чтобы всех покрошить нахуй?

Ответить

Авраам Рабинович

С
9
Ответить

Андрей

Авраам
1

Железный Димон

Ответить

AZP

5

Пиздец. Учишь язык, ищешь варианты правильного получения визы, гуглишь, как зацепиться дальше, чтобы всё по закону, как трудовой договор заключается, где работу искать.
А эти обезьяны просто едут таборами и всё - принимайте нас, мы африканцы, будем тут жить.

Ответить

Anton Gostev

AZP
2

Проблемы белых людей

Ответить

AZP

Anton
2

Мне не повезло родиться белым (:

Ответить

Anton Gostev

AZP
1
Ответить

Anton Gostev

AZP
0

С другой стороны, в Азии белых любят, денег больше платят, телочки текут с белой кожи.

Ответить

IO

Anton
1

Это пока у тебя есть деньги, дальше ты идёшь нахуй, фаранг

Ответить

Anton Gostev

IO
0

Светлая кожа — автоматический признак денег. Необязательно их на самом деле иметь и как-то показывать. Как нищий белый говорю из личного опыта.

Ответить

Konstantin Wirz

AZP
0

А нахуй ты нужен в Европе со своими первобытными расистскими взглядами?

Ответить

Andrew Muralov

5

Пришлось задействовать военных. 

Ответить

KSA

3

Пограничники имеют право открывать огонь на поражение по незаконно переходящим границу. 
Пару сотен трупов и мигранты передумают приезжать

Ответить

Лим Кирсанов

KSA
–1

Интересно что скажешь, если украинские пограничники убьют пару русских "грибников", постоянно забредающих в Сумскую/Черниговскую область. Или "то другое"?

Ответить

Андрей Охапкин

Лим
2

Да, другое.

Ответить

KSA

Лим
0

Украина это Россия

Ответить

Николай Иванов

2

А в чем прикол высылать взрослых и оставлять несовершеннолетних? Разве это гуманно? (знаю, что не от хорошей жизни бегут)

Ответить

KSA

Николай
2

В айтишечке растят кадры из джунов, в европке растят террористов из юных

Ответить

Николай Иванов

KSA
0

Постирония?

Ответить

Коммерческий Орзэмэс

Николай
0

работать на пляжах надо кому-то...

Ответить

Polina Malahova

Николай
0

Отдельные конвенции в отношении несовершеннолетних мигрантов (несопровождаемых, например), я полагаю.

Ответить

Alex Kostin

2

Архивная хроника. "Конкистадоры угнетают ацтеков"

Ответить

Сергей Дворниченко

2

Короны уже нету?)

Ответить

Дефицитный Сервелат

0

Власти заявили, что взрослые мигранты будут высланы

А с детьми что?

Ответить

С H А P Р i Е

Дефицитный
5

На органы

Ответить

Anton Gostev

С
0

Вряд ли, это ведь не Азия

Ответить

KSA

Дефицитный
1

Отдадут  в мужскую католическую школу строгого режима

Ответить

Многочисленный нос

1

Власти заявили, что взрослые мигранты будут высланы — около четырёх тысяч из них уже отправили обратно.

Да у нас тут реконкиста.

Ответить

Иван Иванович

Многочисленный
2

скорее ререконкиста, знамена Аль-Андалуса скоро вновь вернутся на свои законные места

Ответить

Здоровый холод

1

*Не прокатило

Ответить

Alex Fielding

1

хорошо, кроме меня, в Сарагосе мигрантов нет - зимой холодно, туристов нет, на хуй шли отсюда

Ответить

Аркадий Гайдаржи

1

Суета в Сеуте

Ответить

гачик

0

В сериале years and years была клевая история про незаконную миграцию.

жестко конечно, что внутри Марокко происходит знает кто-нибудь? Есть там россияне?

Ответить

Stanley Lieman

0

Чао, Белла, Чао

Ответить

Дефицитный Сервелат

Stanley
1

Это в Италии.

Ответить

сироп от щекотки

0

Приплели

Ответить

Alex Blake

0
Ответить

Eugene Tackleberry

Alex
0

Гэнг бэнг?

Ответить

Уполномоченный щит

Eugene
0

сэрэнчэг

Ответить

Smaug The Terrible

0

Но когда в Москву за день приезжает 6к мигрантов всем пох.

Ответить

Виталий Ситников

0

Say it proud!
Say it loud!
Refugees are welcome now!

Ответить

Valery Alexeev

0

Сеуту навестить охота

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