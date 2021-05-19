Госдума приняла закон о повышении в десять раз штрафов за разглашение персональных данных Статьи редакции
Максимальный штраф для граждан увеличили с тысячи до 10 тысяч рублей, для чиновников — с пяти до 50 тысяч.
Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.
Изменения внесли в статью 13.14 КоАП. По ней за разглашение персональных данных для граждан предусмотрен штраф от 500 рублей до тысячи рублей, для должностных лиц — от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей.
Депутаты предложили увеличить штрафы в 10 раз: от пяти до 10 тысяч для граждан и от 40 до 50 тысяч для должностных лиц. Авторы законопроекта считают, что действующие санкции «предусматривают незначительныи штраф, что не обеспечивает надлежащего профилактического эффекта».
Госдума также внесла изменения в статью 17.13 КоАП РФ, предусматривающую штрафы за разглашение сведений о мерах безопасности, применённых в отношении силовиков либо их близких. Сейчас эти штрафы составляют от 300 до 500 рублей для граждан и от 500 до тысяч рублей для должностных лиц.
Согласно принятому закону, нарушение, если речь не идёт об уголовном преступлении, повлечёт штраф для граждан от 50 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрена также дисквалификация на срок до трёх лет.
И когда уже оштрафуют тех пидоров, что щас обрывают мне телефон с криками КАСКО ОСАГО СКИДКА ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Здоровый холод
Там система такая, что контакты не сливаются.
Теперь можно ФБК натянуть ещё за разглашение персональных данных, тем временем на гос. сервисах продолжат своё бренное существование бд с дефолтными креденшелами
Менты, тогрующие ПД россиян такие:
Вахтер - Дыня!
Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса
Поэтому когда вам будут говорить, что факт того, что чиновник владеет яхтой и домиком на Рублёвке - разглашение, не ведитесь! Доступ к такой информации не ограничен