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Ольга Щербинина

Госдума приняла закон о повышении в десять раз штрафов за разглашение персональных данных Статьи редакции

Максимальный штраф для граждан увеличили с тысячи до 10 тысяч рублей, для чиновников — с пяти до 50 тысяч.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

Изменения внесли в статью 13.14 КоАП. По ней за разглашение персональных данных для граждан предусмотрен штраф от 500 рублей до тысячи рублей, для должностных лиц — от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей.

Депутаты предложили увеличить штрафы в 10 раз: от пяти до 10 тысяч для граждан и от 40 до 50 тысяч для должностных лиц. Авторы законопроекта считают, что действующие санкции «предусматривают незначительныи штраф, что не обеспечивает надлежащего профилактического эффекта».

Госдума также внесла изменения в статью 17.13 КоАП РФ, предусматривающую штрафы за разглашение сведений о мерах безопасности, применённых в отношении силовиков либо их близких. Сейчас эти штрафы составляют от 300 до 500 рублей для граждан и от 500 до тысяч рублей для должностных лиц.

Согласно принятому закону, нарушение, если речь не идёт об уголовном преступлении, повлечёт штраф для граждан от 50 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрена также дисквалификация на срок до трёх лет.

#новости #законы

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Маринеску

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И когда уже оштрафуют тех пидоров, что щас обрывают мне телефон с криками КАСКО ОСАГО СКИДКА ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

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Боковой клуб

Маринеску
1

Поставь блокировщик, у Яндекс/тинькоф/сбер/2гис/#WhoCalls 

Ответить

Маринеску

Боковой
4

Но те пидоры, что слили мои пд останутся безнаказанными.

Ответить

Smaug The

Маринес…
1

Захотел справедливости в России? Тебе надо провериться у психиатра. Тут явно какие-то проблемы с восприятием реальности.

Ответить

Маринеску

Smaug
1

Проблемы с восприятием, да.

Ответить

KSA

Боковой
2

И слей свои контакты еще и  Яндекс/тинькоф/сбер/2гис/#WhoCalls

Ответить

Здоровый холод

KSA
1

Там система такая, что контакты не сливаются.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Здоровый
2

По крайней мере в iOS

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Сергей Сергеич

Боковой
0

Они эти данные и сливают))

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Dmitry Teplyakov

3

Теперь можно ФБК натянуть ещё за разглашение персональных данных, тем временем на гос. сервисах продолжат своё бренное существование бд с дефолтными креденшелами

Ответить

Имя И Фамилия

0

Менты, тогрующие ПД россиян такие:

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Маринеску

Имя
2

Скорее такие:

Ответить

rossoshmap

0

Вахтер - Дыня!

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
0

Куда штраф оплатить?

Ответить

Алексей Логачев

0

Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса

Поэтому когда вам будут говорить, что факт того, что чиновник владеет яхтой и домиком на Рублёвке - разглашение, не ведитесь! Доступ к такой информации не ограничен

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С H А P Р i Е

0

Да хоть смертную казнь вводи, хули толку?

Ответить

Меньший Филипп

0

Это в корне меняет дело

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Прозрачный жар

0

и конечно же первым делом они пойдут навестить людей которые сливают базы сотовыъ операторов другим компаниям

Ответить

Бешеный жар

0

дешёвки, слабо на 100?

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Ключевой звук

0

10к на фоне вездесущего пиздеца это считай мороженку купить

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Соколов Андрей

0

Но ебать госконторы за это мы конечно же не будем

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