Британские власти пообещали заплатить пожилым фермерам за выход на пенсию до 100 тысяч фунтов Статьи редакции
Так власти хотят продвигать экоактивных молодых фермеров.
Фермеры Великобритании смогут получить единовременную выплату от 20 до 100 тысяч фунтов стерлингов за выход на пенсию. Сумма зависит от размера земельного надела. С помощью грантов правительство хочет освободить рабочие места для молодых экосознательных фермеров. Об этом пишет «Би-би-си».
По мнению министра окружающей среды Джорджа Юстиса, пожилые фермеры категорично относятся к новым экологическим инициативам, что мешает правительству их реализовывать. С помощью выплат власти хотят помочь им уйти на пенсию или трудоустроиться в другой отрасли, чтобы освободить рабочие места для молодых людей.
Правительство рассчитывает, что молодое поколение будет более открыто идеям по охране окружающей среды: применению альтернативных источников энергии, защите пресных вод, лесов и сокращению углеродных выбросов.
Великобритания стала активно продвигать экологические инициативы перед проведением саммита ООН по изменению климата в Глазго. Власти хотят внести поправки в законопроект об окружающей среде, восстановить 35 тысяч гектаров торфяников, высадить около семи тысяч гектаров леса и модернизировать экономику, чтобы к 2035 году сократить выбросы углерода на 78%.
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