Фермеры Великобритании смогут получить единовременную выплату от 20 до 100 тысяч фунтов стерлингов за выход на пенсию. Сумма зависит от размера земельного надела. С помощью грантов правительство хочет освободить рабочие места для молодых экосознательных фермеров. Об этом пишет «Би-би-си».

По мнению министра окружающей среды Джорджа Юстиса, пожилые фермеры категорично относятся к новым экологическим инициативам, что мешает правительству их реализовывать. С помощью выплат власти хотят помочь им уйти на пенсию или трудоустроиться в другой отрасли, чтобы освободить рабочие места для молодых людей.

Правительство рассчитывает, что молодое поколение будет более открыто идеям по охране окружающей среды: применению альтернативных источников энергии, защите пресных вод, лесов и сокращению углеродных выбросов.