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Новости
Ольга Щербинина

Госдума поддержала выход России из Договора по открытому небу Статьи редакции

Причиной этому стало решение США выйти из соглашения.

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1812 просмотров

Депутаты проголосовали единогласно, сообщает ТАСС.

11 мая законопроект о денонсации документа внёс Владимир Путин. В пояснительной записке говорилось, что договор «способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере».

Там также отметили, что «решение США по выходу из договора под надуманным предлогом существенно нарушило баланс интересов государств — участников, достигнутый при его заключении».

Совет Федерации планировал поддержать законопроект в тот же день, что и Госдума, но накануне принял решение перенести рассмотрение этого вопроса. Источник «РИА Новости» сообщил, что это произойдёт не раньше 2 июня. Он отметил, что этим Вашингтону дают возможность вернуться к соглашению.

В мае 2020 года США официально уведомили о решении выйти из Договора об открытом небе. Они объяснили это тем, что Россия в последнее время постоянно нарушала его условия.

В январе МИД РФ начал «внутригосударственные процедуры» по выходу России из договора. В начале мая правительство РФ одобрило это предложение.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он вступил в силу в 2002 году. Его участниками были 35 государств, включая США, Россию, Украину, Белоруссию и ряд других европейских стран. Документ позволяет странам-участницам совершать облёты территорий друг друга и открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

#новости #путин #открытоенебо #госдума

36 36 комментариев
11
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36 комментариев
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Дмитрий Орлов

19

Жалко воронеж

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Delgerdalai Davaasambuu

Дмитрий
8

Тебя жалко

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Дмитрий Орлов

Delgerdalai
11

Меня не жалко, я живу в прекрасном Казахстане, а не отсталой России

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Владимир Филатов

Дмитрий
17

Прекрасном Казахстане будущего

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Армейский Мика

Дмитрий
3

Полегче, Крым же наш, а не ваш, так что не такой уж Казахстан прекрасный

Ответить

Владимир Филатов

Delgerdalai
2

у пчёлки

Ответить

Нужный кран

Владимир
8

Порхай как бабочка, жаль как Орлов

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Владимир Филатов

Нужный
5

Порхай как бабочка, жаль как порвался

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
2

у Воронежа бомбит от этой новости

Ответить

Миша Копейкин

9

законопроект внёс Владимир Путин

 Депутаты проголосовали единогласно

Мне интересно, было ли за 20 лет хоть раз изначе?
Ну, чисто, чтобы создать видимость, что институты работают.

Ответить

Прозрачный жар

Миша
7

он че зря нес что ли

Ответить

Нужный кран

Прозрачный
4

Возраст уже, мог и не донести. Или рассыпать по пути половину.

Ответить

Eugard

Миша
0

Высочайшим соизволением государь повелел.
Мне интересно, было ли за 20 лет хоть раз изначе?

Копните историю еще лет на 80, поищите - было ли иначе?

Ответить

Сергей Сайганов

Eugard
1

В 90-е бывало, и не раз

Ответить

Smaug The Terrible

Миша
0

Будто у тебя на работе никогда не было такого: "Главный посмотрел проект и у него возникли вопросы. Поэтому все бросаем свои задачи и делаем вот эту хуйню."

Ответить

Диванный Аналитик

9

После выхода из договора США вполне логичный шаг.

Ответить

Владимир Филатов

Диванный
2

но плохими будут только штаты

Ответить

Диванный Аналитик

Владимир
2

Смотря для какой аудитории.

Ответить

Владимир Филатов

Диванный
0

а какая аудитория бывает?

Ответить

Диванный

Владимир
4

Например, https://tjournal.ru/business

4,8 млн уникальных посетителей в месяц
4,8 млн уникальных посетителей в месяц
tjournal.ru
Ответить

Владимир Филатов

Диванный
1

А ещё можно рационально подходить и смотреть на сами действия, не на их исполнителей.

Ответить

Здоровый холод

4

внёс Владимир Путин

Госдума поддержала

Партия сказала: "Надо!", комсомол ответил: "Есть!"

Ответить

Владимир Филатов

Здоровый
3

Вместе они сказали: "Надо есть!"

Ответить

С H А P Р i Е

4

Вечером вновь войду в договор по открытому 🍺

Ответить

Максоний

С
2

Че за пив

Ответить

С H А P Р i Е

Максоний
1

Итальянское из ароматки, вкусное

Ответить

Твоего деда дед

С
1

О, олдскульный Бамблби с рожками, а не этот ваш майклбэй

Ответить

Прозрачный жар

2

Не улетай, не улетай,
Ещё немного покружи!
И в свой чудесный, дивный край
Ты мне дорогу покажи.
И хоть он очень далеко,
Ты долетишь туда легко,
Преодолеешь путь любой,
Прошу, возьми меня с собой,
Возьми меня с собой.

Ответить

Федя Прозоров

Прозрачный
5

Александр Маршал - иностранный агент

Ответить

Прозрачный жар

Федя
2

ну он как бы в 90-ые гастролировал в США , могли и завербовать

Ответить

Федя Прозоров

Прозрач…
1

И план маршала небось в честь него назвали

Ответить

Алексей Логачев

2

Всё проходили

Ответить

KSA

1

Вышли, дон!

Ответить

Евгений Мартынов

0

А что насчёт открытого нёба?

Ответить

Имя И Фамилия

Евгений
0

У той бабищи из Тату открытое, всё норм

Ответить

Андрей Охапкин

0

Готовимся.

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