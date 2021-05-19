Госдума поддержала выход России из Договора по открытому небу Статьи редакции
Причиной этому стало решение США выйти из соглашения.
Депутаты проголосовали единогласно, сообщает ТАСС.
11 мая законопроект о денонсации документа внёс Владимир Путин. В пояснительной записке говорилось, что договор «способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере».
Там также отметили, что «решение США по выходу из договора под надуманным предлогом существенно нарушило баланс интересов государств — участников, достигнутый при его заключении».
Совет Федерации планировал поддержать законопроект в тот же день, что и Госдума, но накануне принял решение перенести рассмотрение этого вопроса. Источник «РИА Новости» сообщил, что это произойдёт не раньше 2 июня. Он отметил, что этим Вашингтону дают возможность вернуться к соглашению.
В мае 2020 года США официально уведомили о решении выйти из Договора об открытом небе. Они объяснили это тем, что Россия в последнее время постоянно нарушала его условия.
В январе МИД РФ начал «внутригосударственные процедуры» по выходу России из договора. В начале мая правительство РФ одобрило это предложение.
Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он вступил в силу в 2002 году. Его участниками были 35 государств, включая США, Россию, Украину, Белоруссию и ряд других европейских стран. Документ позволяет странам-участницам совершать облёты территорий друг друга и открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.
Жалко воронеж
Тебя жалко
Меня не жалко, я живу в прекрасном Казахстане, а не отсталой России
Армейский Мика
Полегче, Крым же наш, а не ваш, так что не такой уж Казахстан прекрасный
у пчёлки
Нужный кран
Порхай как бабочка, жаль как Орлов
законопроект внёс Владимир Путин
Депутаты проголосовали единогласно
Мне интересно, было ли за 20 лет хоть раз изначе?
Ну, чисто, чтобы создать видимость, что институты работают.
Прозрачный жар
он че зря нес что ли
Будто у тебя на работе никогда не было такого: "Главный посмотрел проект и у него возникли вопросы. Поэтому все бросаем свои задачи и делаем вот эту хуйню."
После выхода из договора США вполне логичный шаг.
но плохими будут только штаты
Смотря для какой аудитории.
а какая аудитория бывает?
А ещё можно рационально подходить и смотреть на сами действия, не на их исполнителей.
Вечером вновь войду в договор по открытому 🍺
Александр Маршал - иностранный агент
Прозрачный жар
ну он как бы в 90-ые гастролировал в США , могли и завербовать
А что насчёт открытого нёба?