Сеансы групповой терапии включают в себя семинары «Личностные качества» и «Ценности».

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Иньяки Урдангарин, осуждённый на пять лет за коррупцию Фото AFP

В девяти испанских тюрьмах действуют программы реабилитации для чиновников, отбывающих срок за коррупцию. Всего в программе участвуют 2004 заключённых. Об этом сообщает The New York Times. Занятия направлены на то, чтобы исправить коррумпированных чиновников.

В программе принимают участие фигуранты многих крупных скандалов, связанных с хищением. Среди них шурин испанского короля Фелиппа VI Иньяки Урдангарин, который получил пятилетний срок в связи с «делом Ноос». Его признали виновным в хищении 6,2 миллиона евро. Также занятие посещает бывший 75-летний нотариус Карлос Альбуркерке. Его осудили на 4 года за кражу 400 тысяч евро.

Излечиться – это всё, что осталось мне в этой жизни. Нужно взять на себя ответственность. Карлос Альбуркерке бывший нотариус

Программа включает в себя 32 групповые сессии. За заключёнными наблюдают психиатры. За участие коррумпированные чиновники не получат сокращённые сроки, но посещение занятий учитывают при решении о досрочном освобождении.

На занятиях участников будут просить извиниться перед теми, кого они обманули, рассказал тюремный психиатр Серхио Руис. Он обнаружил, что у коррумпированных чиновников есть свойство объяснять свои поступки благом для других, а не для себя. При этом Руис отметил, что у мошенников сильно выражены эгоцентризм и нарциссизм.

Мы думаем об этих людях как о безжалостных, но это не так. У них та же система ценностей, что и у любого обычного гражданина. Серхио Руис тюремный психиатр

Директор тюремной системы Анхель Луис Ортис сообщил, что самая большая проблема — его убеждения, что коррумпированным чиновникам не нужна помощь. Несмотря на это, он продолжает работать в программе вместе с психиатрами.