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Новости
Sasha Shambilova

В Испании организовали программу реабилитации для чиновников, которые не могут перестать воровать Статьи редакции

Сеансы групповой терапии включают в себя семинары «Личностные качества» и «Ценности».

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Иньяки Урдангарин, осуждённый на пять лет за коррупцию  Фото AFP

В девяти испанских тюрьмах действуют программы реабилитации для чиновников, отбывающих срок за коррупцию. Всего в программе участвуют 2004 заключённых. Об этом сообщает The New York Times. Занятия направлены на то, чтобы исправить коррумпированных чиновников.

В программе принимают участие фигуранты многих крупных скандалов, связанных с хищением. Среди них шурин испанского короля Фелиппа VI Иньяки Урдангарин, который получил пятилетний срок в связи с «делом Ноос». Его признали виновным в хищении 6,2 миллиона евро. Также занятие посещает бывший 75-летний нотариус Карлос Альбуркерке. Его осудили на 4 года за кражу 400 тысяч евро.

Излечиться – это всё, что осталось мне в этой жизни. Нужно взять на себя ответственность.

Карлос Альбуркерке
бывший нотариус

Программа включает в себя 32 групповые сессии. За заключёнными наблюдают психиатры. За участие коррумпированные чиновники не получат сокращённые сроки, но посещение занятий учитывают при решении о досрочном освобождении.

На занятиях участников будут просить извиниться перед теми, кого они обманули, рассказал тюремный психиатр Серхио Руис. Он обнаружил, что у коррумпированных чиновников есть свойство объяснять свои поступки благом для других, а не для себя. При этом Руис отметил, что у мошенников сильно выражены эгоцентризм и нарциссизм.

Мы думаем об этих людях как о безжалостных, но это не так. У них та же система ценностей, что и у любого обычного гражданина.

Серхио Руис
тюремный психиатр

Директор тюремной системы Анхель Луис Ортис сообщил, что самая большая проблема — его убеждения, что коррумпированным чиновникам не нужна помощь. Несмотря на это, он продолжает работать в программе вместе с психиатрами.

Мы просто продолжаем работать с заключёнными. Посмотрим, какие плоды это принесёт.

Анхель Луис Ортис
директор тюремной системы

#новости #испания #тюрьмы #право

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Миша Копейкин

19

Вы не понимаете, я не вор. Я больной человек. Меня пожалеть надо

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Иван Дмитриев

Миша
0

Жаль

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Арабский звук

Миша
0

Так то клептомания и правда в МКБ зарегистрирована. Не жалеть, а лечить.

Клептомания
Клептомания (от др.-греч. κλέπτειν — воровать, и μανία — мания) — болезненное влечение к…
ru.wikipedia.org
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Религиозный кран

1

Если коррупция это болезнь, то у Путина уже рак 

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Иван Дмитриев

Религиозный
18

краб, попрошу не путать

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Обязанный череп

Религиозный
3

Рак у него уже давно в реальности

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Smaug The Terrible

Обязанный
1

Не стоит безусловно верить всему, что говорит Соловей

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Antony Divnich

Обязанный
0

Какие ваши доказательства?

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Обязанный череп

Antony
1

Кокаинум!

Ответить

Израильский

Обязанн…
0

хулиганы 

Ответить

Пространственный яд

Религиозный
1

он не ворует, просто ему вся страна принадлежит

Ответить

Обязанный череп

3

организовали реабилитационные центры

Но программа психологической помощи в тюрьме ≠ «реабилитационный центр»

Ответить

Бесполезный магнит

3

То есть коррупция теперь считается болезнью? А коррупционер лишь заболевший

Ответить

Smaug The Terrible

Бесполезный
0

Кремль поет хором
https://youtu.be/pLE2ngmVqZY

Ответить

Миша Копейкин

3

 Мы думаем об этих людях как о безжалостных, но это не так. У них та же система ценностей, что и у любого обычного гражданина.

Согласен, но только отчасти. Много людей, которые на месте этих чиновников точно так же воровали. Они придумывают самые изощрённые оправдания для того, чтобы творить зло, не признаваясь себе, что их основная мотивация - чтобы пожирнее жилось.
Но есть и огромное количество людей достаточно принципиальных. На одного блогера, который рекламирует ставки и казино, придётся 5 блогеров, которые предпочтут заработать гораздо меньше, но не брать скам-рекламу.

Недавно наткнулся на видео Давидыча - он там рассказывал, что проводил среди подписчиков опрос - готовы ли они терпеть рекламу ставок на канале. Точно цифры не помню, но вроде 65% сказали, что нет. Порадовало, что он этот опрос проводил надеясь на другой результат, и проводил опрос с целью очистки совести - в конце видео он пытался у зрителей комплекс вины создать - типо вы не хотите, чтобы я хорошо жил. Я вам столько даю, а вы такие суки.
Понятно, что и среди этих 65%, проголосовавших против, большая часть переступит через себя, и не перестанет смотреть. Настолько принципиальных людей мало. Но эта цифра хотя бы показывает что всё же больше людей, у которых в целом иные ценности. Кто не хочет, чтобы ему было хорошо за счёт того, что другим плохо. Кто не считает, что "обуть лоха - благое дело". Кто увидев, что у прохожего на улице выпал кошелёк, не обрадуется халявному баблу, а окликнет прохожего и вернёт кошелёк ему.

Ответить

Netflix Kim

2

А шо кроме Раши ещё где-то воруют??? Чудеса

Ответить

Иван Иванович

Netflix
1

это сурковская пропаганда

Ответить

Icecream Tshirt

–1

Вместо терапии их нужно было к бедным семьям подселять, которые в зоне ответственности их коррупции. Им бы там подробно все объяснили, что красть это плохо

Ответить

Обязанный череп

Icecream
3

Это так не работает

Ответить

Привычный танк88

0

Мне туда надо, не могу остановиться брать взятки

Ответить

Твоего деда дед

Привычный
1
Ответить

Ничтожный кофе

0

В санаторий, срочно!

Ответить

С H А P Р i Е

0

Это спецом для наших открыли?

Ответить

Natalya Kuznetsova

0

Наши бы там всех в Карты выиграли

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Natalya Kuznetsova

0

Любому психиатру 100 смыслов благодарности/ неблагодарности приведут!
Надо изучать протоколы группового лечения, будет шедевр ))

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