В Испании организовали программу реабилитации для чиновников, которые не могут перестать воровать Статьи редакции
Сеансы групповой терапии включают в себя семинары «Личностные качества» и «Ценности».
В девяти испанских тюрьмах действуют программы реабилитации для чиновников, отбывающих срок за коррупцию. Всего в программе участвуют 2004 заключённых. Об этом сообщает The New York Times. Занятия направлены на то, чтобы исправить коррумпированных чиновников.
В программе принимают участие фигуранты многих крупных скандалов, связанных с хищением. Среди них шурин испанского короля Фелиппа VI Иньяки Урдангарин, который получил пятилетний срок в связи с «делом Ноос». Его признали виновным в хищении 6,2 миллиона евро. Также занятие посещает бывший 75-летний нотариус Карлос Альбуркерке. Его осудили на 4 года за кражу 400 тысяч евро.
Программа включает в себя 32 групповые сессии. За заключёнными наблюдают психиатры. За участие коррумпированные чиновники не получат сокращённые сроки, но посещение занятий учитывают при решении о досрочном освобождении.
На занятиях участников будут просить извиниться перед теми, кого они обманули, рассказал тюремный психиатр Серхио Руис. Он обнаружил, что у коррумпированных чиновников есть свойство объяснять свои поступки благом для других, а не для себя. При этом Руис отметил, что у мошенников сильно выражены эгоцентризм и нарциссизм.
Директор тюремной системы Анхель Луис Ортис сообщил, что самая большая проблема — его убеждения, что коррумпированным чиновникам не нужна помощь. Несмотря на это, он продолжает работать в программе вместе с психиатрами.
Вы не понимаете, я не вор. Я больной человек. Меня пожалеть надо
Арабский звук
Так то клептомания и правда в МКБ зарегистрирована. Не жалеть, а лечить.
Обязанный череп
Рак у него уже давно в реальности
Какие ваши доказательства?
Мы думаем об этих людях как о безжалостных, но это не так. У них та же система ценностей, что и у любого обычного гражданина.
Согласен, но только отчасти. Много людей, которые на месте этих чиновников точно так же воровали. Они придумывают самые изощрённые оправдания для того, чтобы творить зло, не признаваясь себе, что их основная мотивация - чтобы пожирнее жилось.
Но есть и огромное количество людей достаточно принципиальных. На одного блогера, который рекламирует ставки и казино, придётся 5 блогеров, которые предпочтут заработать гораздо меньше, но не брать скам-рекламу.
Недавно наткнулся на видео Давидыча - он там рассказывал, что проводил среди подписчиков опрос - готовы ли они терпеть рекламу ставок на канале. Точно цифры не помню, но вроде 65% сказали, что нет. Порадовало, что он этот опрос проводил надеясь на другой результат, и проводил опрос с целью очистки совести - в конце видео он пытался у зрителей комплекс вины создать - типо вы не хотите, чтобы я хорошо жил. Я вам столько даю, а вы такие суки.
Понятно, что и среди этих 65%, проголосовавших против, большая часть переступит через себя, и не перестанет смотреть. Настолько принципиальных людей мало. Но эта цифра хотя бы показывает что всё же больше людей, у которых в целом иные ценности. Кто не хочет, чтобы ему было хорошо за счёт того, что другим плохо. Кто не считает, что "обуть лоха - благое дело". Кто увидев, что у прохожего на улице выпал кошелёк, не обрадуется халявному баблу, а окликнет прохожего и вернёт кошелёк ему.
А шо кроме Раши ещё где-то воруют??? Чудеса
Вместо терапии их нужно было к бедным семьям подселять, которые в зоне ответственности их коррупции. Им бы там подробно все объяснили, что красть это плохо
Любому психиатру 100 смыслов благодарности/ неблагодарности приведут!
Надо изучать протоколы группового лечения, будет шедевр ))