«Сбер» начал выдавать деньги до зарплаты некоторым своим клиентам Статьи редакции
Деньги можно занять максимум на месяц.
«Сбер» начнёт предоставлять своим зарплатным клиентам краткосрочные займы — деньги на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей можно получить на месяц.
Воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» можно в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделах кредитование на главном экране или «Мои привилегии» в профиле. Банк обещает рассмотреть заявку за пару минут и сразу перечислить сумму на карту.
Если клиент берёт, например, 10 тысяч рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей, говорится в сообщении.
В пресс-службе «Сбера» пояснили vc.ru, что сумма к возврату через месяц будет рассчитываться на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — в диапазоне от 12,9 до 19,9%. Если зарплата приходит раньше и кредит погасят меньше, чем за месяц, переплата тоже уменьшится.
Если на карту поступит зарплата, заём автоматически списываться не будет. Но через месяц после получения кредита на карте должна быть необходимая сумма — она спишется автоматически в счёт погашения.
Припять?
Москва. Центр
Норильск
https://wikimapia.org/9858058/ru/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-9-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC
Думал, овердрафт такие проблемы решает.
Обязанный череп
Это сбер. Какой овердрафт, они словов таких не знают
Знают, давно как-то начали проценты снимать за овердрафт, который на карте даже не предусмотрен)
Зумеры придумали микрокредиты (Запрещенный на территории большинства развитых стран мира финансовый инструмент)
Израильский кубок
не, микрокредиты пизже, там можно тысячу дать в долг, а через полгода отжать пол ляма
Нет. Нельзя взять тысячу и отдать полляма. Только в мокрых фантазиях микрокредиторов.
Израильский
Ну я утрирую, но в целом годовая ставка в 1000%+ там была не так давно (потом вроде их ограничили, но это не точно, я не следил мне насрать )
Не проще ли напрямую у работодателя взять кредит? (порой дают без процента и дольше, чем на месяц)
Исходный динозавр
Ну а зачем ему этим заниматься, по доброте душевной? Большинство этим заморачиваться не будут. Но в целом похоже, да
Дайте денег до завтра