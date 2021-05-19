Деньги можно занять максимум на месяц.

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«Сбер» начнёт предоставлять своим зарплатным клиентам краткосрочные займы — деньги на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей можно получить на месяц.

Воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» можно в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделах кредитование на главном экране или «Мои привилегии» в профиле. Банк обещает рассмотреть заявку за пару минут и сразу перечислить сумму на карту.

Если клиент берёт, например, 10 тысяч рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей, говорится в сообщении.

В пресс-службе «Сбера» пояснили vc.ru, что сумма к возврату через месяц будет рассчитываться на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — в диапазоне от 12,9 до 19,9%. Если зарплата приходит раньше и кредит погасят меньше, чем за месяц, переплата тоже уменьшится.

Если на карту поступит зарплата, заём автоматически списываться не будет. Но через месяц после получения кредита на карте должна быть необходимая сумма — она спишется автоматически в счёт погашения.