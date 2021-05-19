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Новости vc.ru

«Сбер» начал выдавать деньги до зарплаты некоторым своим клиентам Статьи редакции

Деньги можно занять максимум на месяц.

29 29 комментариев
755 просмотров

«Сбер» начнёт предоставлять своим зарплатным клиентам краткосрочные займы — деньги на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей можно получить на месяц.

Воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» можно в приложении «Сбербанк Онлайн» в разделах кредитование на главном экране или «Мои привилегии» в профиле. Банк обещает рассмотреть заявку за пару минут и сразу перечислить сумму на карту.

Если клиент берёт, например, 10 тысяч рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей, говорится в сообщении.

В пресс-службе «Сбера» пояснили vc.ru, что сумма к возврату через месяц будет рассчитываться на основании годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах — в диапазоне от 12,9 до 19,9%. Если зарплата приходит раньше и кредит погасят меньше, чем за месяц, переплата тоже уменьшится.

Если на карту поступит зарплата, заём автоматически списываться не будет. Но через месяц после получения кредита на карте должна быть необходимая сумма — она спишется автоматически в счёт погашения.

Сервис доступен для зарплатных клиентов – это заёмщики, с которыми у банка выстроены долговременные отношения, платёжеспособность подтверждена и предсказуема.

«Сбер»

#новости #сбербанк

29 29 комментариев
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29 комментариев
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Здоровый холод

0

через месяц после получения кредита на карте должна быть необходимая сумма

А что если не будет необходимой суммы?

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Dmitry Teplyakov

Здоровый
8
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Здоровый холод

Dmitry
4
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Artem 88

Здоровый
6
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Израильский

Artem
3
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Dmitry Teplyakov

Здоровый
2

Припять?

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AttentiveMilk

Dmitry
3

Москва. Центр

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Dmitry Teplyakov

Attenti…
7

Брянск. Север

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Израильский

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Саратов. Жопа

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Здоровый холод

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1

Норильск
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Dmitry Teplyakov

Здоровый
0

Земля выглядит так, будто из CoD2

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Andrew Voronin

3

Думал, овердрафт такие проблемы решает.

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Обязанный череп

Andrew
0

Это сбер. Какой овердрафт, они словов таких не знают

Ответить

Dmitry Teplyakov

Обязанный
1

Знают, давно как-то начали проценты снимать за овердрафт, который на карте даже не предусмотрен)

Ответить

Миша Копейкин

0

Зумеры придумали микрокредиты (Запрещенный на территории большинства развитых стран мира финансовый инструмент)

Ответить

Израильский кубок

Миша
2

не, микрокредиты пизже, там можно тысячу дать в долг, а через полгода отжать пол ляма

Ответить

DrinK Smoke

Израильский
0

Нет. Нельзя взять тысячу и отдать полляма. Только в мокрых фантазиях микрокредиторов. 

Ответить

Израильский

DrinK
0

Ну я утрирую, но в целом годовая ставка в 1000%+ там была не так давно (потом вроде их ограничили, но это не точно, я не следил мне насрать )

Ответить

Исходный динозавр

0

Во многих странах есть такие финтех продукты. Как я понял, там смысл в том, что работодатель более надежный заемщик чем сотрудник, особенно в объеме одной следующей зарплаты, поэтому такие кредиты дешевле чем микрозаймы просто физлицам.

Ответить

Здоровый холод

Исходный
0

Не проще ли напрямую у работодателя взять кредит? (порой дают без процента и дольше, чем на месяц)

Ответить

Исходный динозавр

Здоровый
0

Ну а зачем ему этим заниматься, по доброте душевной? Большинство этим заморачиваться не будут. Но в целом похоже, да

Ответить

Здоровый холод

Исходный
0

Чтобы работник не уволился

Ответить

Исходный

Здоровый
1

Ну это как не быть мразями, в принципе тоже можно, чтобы не уволился

Ответить

Alex Macher

Здоровый
0

Официально это очень геморно оформить

Ответить

Eugene Smith

0

Вау, вот это да

Ответить

Ничтожный кофе

0

Ты жива-таки, старуха-процентщица

Ответить

С H А P Р i Е

0

Дайте денег до завтра

Ответить

Израильский кубок

С
0

Завтра может не настать -  я живу сегодняшним днем.
поэтому не дам

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Иван Иванович

0

А обычного овердрафта у них нет?

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