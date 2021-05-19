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Sasha Shambilova

В Антарктиде откололся самый большой в мире айсберг Статьи редакции

Он больше острова Майорка и почти в два раза больше Москвы.

Фото Европейского космического агенства

На фотографиях, сделанных миссией Copernicus Sentinel-1, Британская антарктическая служба обнаружила айсберг размером 4320 квадратных километров — это в 1,7 раза больше Москвы. В длину он достигает 170 километров, в ширину — 25. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Айсберг откололся от шельфового ледника Ронне на западе Антарктиды. Его назвали А-76, сейчас он находится в море Уэдделла. В этом же море плавает уже второй по размерам айсберг А-23А площадью 3880 квадратных километров.

Ранее самым большим айсбергом считался А-68 площадью почти 6 тысяч квадратных километров. В 2020 году учёные сообщали, что он угрожает экосистеме на острове Южная Георгия в Северной Атлантике. В апреле этого года А-68 раскололся, отдав первенство А-23А.

#новости #природа

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Спортивный теркин30см

8

В Крым пригнать и растопить

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Rodion Kutsaev

Спортивный
8

Разворуют

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Привычный танк88

Rodion
2

Ледовый дворец построят в акватории черного моря

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Дмитрий Орлов

Привычн…
1

Когда в Крым приедет вода???

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Привычный танк88

Дмитрий
4

Там воды дохуя вокруг, сам посмотри, крымчане, суки, избирательные

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Paavo Ulmanis

Rodion
0

Нет, если сначала растопить, а потом пригнать.

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С H А P Р i Е

6

Больше, чем жопа твоей мамки

Ответить

Проклятый блик

С
12

И меньше, чем жопа твоей

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Пространственный яд

С
3

и все равно отвалилась

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Александр Борродач

4
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Владимир Филатов

4

Посадить за сепаратизм.

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Обязанный череп

3

Съебывает из сраной антарктидашки

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Андрей Николаевич

1

Сейчас он снизит температуру океана и понесётся... И будет "Послезавтра"

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Smaug The Terrible

Андрей
1

Отставить жопоголизм, рядовой

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Alex Fielding

1

всем пиздец, пейте пиво, пока планета не развалилась

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Привычный танк88

1

Ура, наконец-то мы все попадём в сериал нетфлткс

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Вячеслав Андреев

1

Чему меня научил Джейсон Стэтхем в Гневе Человеческом:
Арктика от арктос – медведь (вообще точнее медведица), это северный полюс где «трутся спиной медведи о земную ось»

Антарктика – против арктики, южный полюс где никого нет

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Leonid Celevra

0

 Он больше острова Майорка и почти в два раза больше Москвы.

Никогда не понимал сравнительных ассоциаций территориями 
«Размером с Францию» 
«Две Шотландии» 
Мне это всё равно ничего не даёт, ау, где я а где Майорка 

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