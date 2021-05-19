В Антарктиде откололся самый большой в мире айсберг Статьи редакции
Он больше острова Майорка и почти в два раза больше Москвы.
На фотографиях, сделанных миссией Copernicus Sentinel-1, Британская антарктическая служба обнаружила айсберг размером 4320 квадратных километров — это в 1,7 раза больше Москвы. В длину он достигает 170 километров, в ширину — 25. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.
Айсберг откололся от шельфового ледника Ронне на западе Антарктиды. Его назвали А-76, сейчас он находится в море Уэдделла. В этом же море плавает уже второй по размерам айсберг А-23А площадью 3880 квадратных километров.
Ранее самым большим айсбергом считался А-68 площадью почти 6 тысяч квадратных километров. В 2020 году учёные сообщали, что он угрожает экосистеме на острове Южная Георгия в Северной Атлантике. В апреле этого года А-68 раскололся, отдав первенство А-23А.
Разворуют
Привычный танк88
Ледовый дворец построят в акватории черного моря
Когда в Крым приедет вода???
Привычный танк88
Там воды дохуя вокруг, сам посмотри, крымчане, суки, избирательные
Больше, чем жопа твоей мамки
Сейчас он снизит температуру океана и понесётся... И будет "Послезавтра"
Чему меня научил Джейсон Стэтхем в Гневе Человеческом:
Арктика от арктос – медведь (вообще точнее медведица), это северный полюс где «трутся спиной медведи о земную ось»
Антарктика – против арктики, южный полюс где никого нет
Он больше острова Майорка и почти в два раза больше Москвы.
Никогда не понимал сравнительных ассоциаций территориями
«Размером с Францию»
«Две Шотландии»
Мне это всё равно ничего не даёт, ау, где я а где Майорка