Он больше острова Майорка и почти в два раза больше Москвы.

Фото Европейского космического агенства

На фотографиях, сделанных миссией Copernicus Sentinel-1, Британская антарктическая служба обнаружила айсберг размером 4320 квадратных километров — это в 1,7 раза больше Москвы. В длину он достигает 170 километров, в ширину — 25. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Айсберг откололся от шельфового ледника Ронне на западе Антарктиды. Его назвали А-76, сейчас он находится в море Уэдделла. В этом же море плавает уже второй по размерам айсберг А-23А площадью 3880 квадратных километров.

Ранее самым большим айсбергом считался А-68 площадью почти 6 тысяч квадратных километров. В 2020 году учёные сообщали, что он угрожает экосистеме на острове Южная Георгия в Северной Атлантике. В апреле этого года А-68 раскололся, отдав первенство А-23А.