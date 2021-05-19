В Австралии эксгумировали тело «человека из Сомертона». Тайну его личности пытаются разгадать больше 70 лет Статьи редакции
Полиция надеется, что современные технологии помогут в этом деле.
Эксгумацию начали рано утром 19 мая. Процесс шёл медленнее, чем ожидалось, из-за плотной глины. Работники также не были уверены, похоронен ли человек в гробу, пишет Би-би-си.
В итоге останки извлекли, переложили в новый гроб и отправили в центр судебной медицины. Доступ к телу станет первым шагом в процессе создания профиля ДНК и поиска ответов. Власти заявили, что если будет получено достаточно данных, они попытаются идентифицировать человека и его происхождение.
«Технологии, доступные нам сейчас, на световые годы опережают методы, которые существовали в конце 1940-х годов, когда тело было обнаружено», — сказала помощник директора отдела криминалистики Южной Австралии Энн Коксон.
Она добавила, что тесты такого рода очень сложны, но исследователи используют «все имеющиеся в их распоряжении методы, чтобы попытаться решить эту давнюю тайну».
Личность и причина смерти мужчины, найденного мёртвым в 1948 году на пляже Сомертон в Аделаиде, остаются неизвестными. С годами возниклом множество теорий о том, кем он мог быть — от шпиона времён холодной войны до отвергнутого любовника.
Первоначальное расследование и обследование судмедэкспертом оставили дело нераскрытым. Незнакомца похоронили на кладбище в Аделаиде под надгробием, на котором было написано только «неизвестный мужчина».
Предметы, обнаруженные на теле, послужили поводом для продолжающихся спекуляций. Среди них были чемодан, одежда со срезанными бирками и бессвязные надписи, которые некоторые считают кодом. При мужчине также нашли клочок бумаги с напечатанными на фарси словами «Тамам Шуд», или «всё готово».
«Более 70 лет люди размышляли, кем был этот человек и как он умер», — сказала генеральный прокурор Южной Австралии Викки Чапман. В апреле она заявила, что решение об эксгумации тела вызвано «интенсивным общественным интересом» к делу.
Процесс шёл медленнее, чем ожидалось из-за плотной глины.
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Доступ к телу станет первым шагом в процессе создания профиля ДНК и поиска ответов
Не только ДНК, но и изотопный анализ эмали зубов для выяснения места, где мужчина провёл детство
Из-за хайпа откопали
Хайпанул на собственной смерти
Технологии, доступные нам сейчас, на световые годы опережают методы, которые существовали в конце 1940-х годов
Световой год длится столько же, сколько и обычный
В сабреддите unresolvedmysteries нынче каждый второй пост про то, как по ДНК идентифицировали тело или нашли убийцу.
И это хорошо.
А зачем это в итоге нужно то?