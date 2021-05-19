Полиция надеется, что современные технологии помогут в этом деле.

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Работы на кладбище Фото полиции Южной Австралии

Эксгумацию начали рано утром 19 мая. Процесс шёл медленнее, чем ожидалось, из-за плотной глины. Работники также не были уверены, похоронен ли человек в гробу, пишет Би-би-си.

Keziah Sullivan @9keziahsullivan

Remains are deeper than first thought & it has been difficult to dig through hard clay which has set the exhumation back by a few hours. Forensics still unsure if there is a coffin & have dug down to just above where they believe the remains are. https://t.co/yrNHlbumES Somerton man update:Remains are deeper than first thought & it has been difficult to dig through hard clay which has set the exhumation back by a few hours. Forensics still unsure if there is a coffin & have dug down to just above where they believe the remains are. @9NewsAdel «Останки глубже, чем предполагалось изначально, было трудно раскопать твёрдую глину, из-за чего эксгумация задержалась на несколько часов. Криминалисты всё ещё не уверены, есть ли там гроб, и остановили раскопки чуть выше того места, где, по их мнению, находятся останки».

Keziah Sullivan @9keziahsullivan https://t.co/HnlcaRwlp6 An anthropologist from the forensic science team has now set up around the gravesite and will delicately dig down to the remains and extract them. This process is expected to take a couple of hours. @9NewsAdel «Антрополог из группы судебно-медицинских экспертов расположится у могилы, осторожно раскопает останки и извлечёт их. Ожидается, что этот процесс займет пару часов».

В итоге останки извлекли, переложили в новый гроб и отправили в центр судебной медицины. Доступ к телу станет первым шагом в процессе создания профиля ДНК и поиска ответов. Власти заявили, что если будет получено достаточно данных, они попытаются идентифицировать человека и его происхождение.

«Технологии, доступные нам сейчас, на световые годы опережают методы, которые существовали в конце 1940-х годов, когда тело было обнаружено», — сказала помощник директора отдела криминалистики Южной Австралии Энн Коксон.

Она добавила, что тесты такого рода очень сложны, но исследователи используют «все имеющиеся в их распоряжении методы, чтобы попытаться решить эту давнюю тайну».

Личность и причина смерти мужчины, найденного мёртвым в 1948 году на пляже Сомертон в Аделаиде, остаются неизвестными. С годами возниклом множество теорий о том, кем он мог быть — от шпиона времён холодной войны до отвергнутого любовника.

Первоначальное расследование и обследование судмедэкспертом оставили дело нераскрытым. Незнакомца похоронили на кладбище в Аделаиде под надгробием, на котором было написано только «неизвестный мужчина».

Предметы, обнаруженные на теле, послужили поводом для продолжающихся спекуляций. Среди них были чемодан, одежда со срезанными бирками и бессвязные надписи, которые некоторые считают кодом. При мужчине также нашли клочок бумаги с напечатанными на фарси словами «Тамам Шуд», или «всё готово».