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Новости
Ольга Щербинина

В Австралии эксгумировали тело «человека из Сомертона». Тайну его личности пытаются разгадать больше 70 лет Статьи редакции

Полиция надеется, что современные технологии помогут в этом деле.

17 17 комментариев
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Работы на кладбище Фото полиции Южной Австралии

Эксгумацию начали рано утром 19 мая. Процесс шёл медленнее, чем ожидалось, из-за плотной глины. Работники также не были уверены, похоронен ли человек в гробу, пишет Би-би-си.

Keziah Sullivan @9keziahsullivan
Somerton man update:
Remains are deeper than first thought & it has been difficult to dig through hard clay which has set the exhumation back by a few hours. Forensics still unsure if there is a coffin & have dug down to just above where they believe the remains are. @9NewsAdel https://t.co/yrNHlbumES
«Останки глубже, чем предполагалось изначально, было трудно раскопать твёрдую глину, из-за чего эксгумация задержалась на несколько часов. Криминалисты всё ещё не уверены, есть ли там гроб, и остановили раскопки чуть выше того места, где, по их мнению, находятся останки».
Keziah Sullivan @9keziahsullivan
An anthropologist from the forensic science team has now set up around the gravesite and will delicately dig down to the remains and extract them. This process is expected to take a couple of hours. @9NewsAdel https://t.co/HnlcaRwlp6
«Антрополог из группы судебно-медицинских экспертов расположится у могилы, осторожно раскопает останки и извлечёт их. Ожидается, что этот процесс займет пару часов».

В итоге останки извлекли, переложили в новый гроб и отправили в центр судебной медицины. Доступ к телу станет первым шагом в процессе создания профиля ДНК и поиска ответов. Власти заявили, что если будет получено достаточно данных, они попытаются идентифицировать человека и его происхождение.

«Технологии, доступные нам сейчас, на световые годы опережают методы, которые существовали в конце 1940-х годов, когда тело было обнаружено», — сказала помощник директора отдела криминалистики Южной Австралии Энн Коксон.

Она добавила, что тесты такого рода очень сложны, но исследователи используют «все имеющиеся в их распоряжении методы, чтобы попытаться решить эту давнюю тайну».

Личность и причина смерти мужчины, найденного мёртвым в 1948 году на пляже Сомертон в Аделаиде, остаются неизвестными. С годами возниклом множество теорий о том, кем он мог быть — от шпиона времён холодной войны до отвергнутого любовника.

Первоначальное расследование и обследование судмедэкспертом оставили дело нераскрытым. Незнакомца похоронили на кладбище в Аделаиде под надгробием, на котором было написано только «неизвестный мужчина».

Предметы, обнаруженные на теле, послужили поводом для продолжающихся спекуляций. Среди них были чемодан, одежда со срезанными бирками и бессвязные надписи, которые некоторые считают кодом. При мужчине также нашли клочок бумаги с напечатанными на фарси словами «Тамам Шуд», или «всё готово».

Дело «Тамам Шуд»: Самое загадочное убийство в…
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«Более 70 лет люди размышляли, кем был этот человек и как он умер», — сказала генеральный прокурор Южной Австралии Викки Чапман. В апреле она заявила, что решение об эксгумации тела вызвано «интенсивным общественным интересом» к делу.

#новости #австралия

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Лига тупых

22

 Процесс шёл медленнее, чем ожидалось из-за плотной глины.

😏

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Нужный кран

Лига
1

Распространённая проблема

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Ilya.A—Petya.A's bro

6

Доступ к телу станет первым шагом в процессе создания профиля ДНК и поиска ответов

Не только ДНК, но и изотопный анализ эмали зубов для выяснения места, где мужчина провёл детство

Ответить

Yaroslaff Chekunov

1

Из-за хайпа откопали

Ответить

Коровка говорит мууу

Yaroslaff
12

Хайпанул на собственной смерти

Ответить

Нужный кран

Коровка
2

Хайповал на своей смерти до того, как это стало мейнстримом

Ответить

Agaf Onaf

4

Технологии, доступные нам сейчас, на световые годы опережают методы, которые существовали в конце 1940-х годов

Световой год длится столько же, сколько и обычный

Ответить

Спокойный бинокль

Agaf
0

Моя оценка - примерно, 80 световых лет

Ответить

Украденная жизнь

2

Когда допрашивать будут?

Ответить

Данислав Жуков

2

Вот это пранкер, не то, что некоторые.

Ответить

Диванный Аналитик

2

В сабреддите unresolvedmysteries нынче каждый второй пост про то, как по ДНК идентифицировали тело или нашли убийцу.
И это хорошо.

Ответить

Alex Sallivan

0

А зачем это в итоге нужно то?

Ответить

Диванный Аналитик

Alex
4

прост)

Ответить

Николай Астахаев

Alex
2

Разоблачить советского шпиона и ввести санкции против СССР.

Ответить

Евгений Мартынов

0

Погодите, он же родится только в 2024-м.

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С H А P Р i Е

0

Этим человеком был Альберт Эйнштейн

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Иван Сиденко

0

Смерть - умершим!

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Нейроцарапун

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