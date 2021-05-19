Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров покинет пост. При нём из редакции уволились ключевые сотрудники Статьи редакции
Журналисты запустили издание VTimes, которое в мае признали «иностранным агентом».
Решение о прекращении трудового договора со Шмаровым приняли по соглашению сторон, пишут сами «Ведомости».
«В своём дальнейшем развитии „Ведомости“ будут придерживаться вектора качественной независимой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества», — отметил председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Ерёмин.
Исполняющим обязанности главного редактора газеты с 20 мая станет Ирина Казьмина. Ранее она занимала пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».
Шмарова назначили исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» в апреле 2020 года после того, как стало известно о намерении предыдущих собственников продать издание.
29 мая 2020 года 100% акций издателя газеты «Ведомости» продали АО «Саппорт». Новым владельцем стал гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Ерёмин. Он оставил Андрея Шмарова на должности главреда до решения совета директоров. Ранее у редакции начался конфликт со Шмаровым. 15 июня его утвердилиглавным редактором. После этого из издания уволились все пять замглавредов и шеф-редактор сайта.
3 июля бывшие сотрудники «захватили» инстаграм газеты — они потребовали увольнения Андрея Шмарова и отказа от цензуры. Пост об этом удалили примерно через час после публикации. В тот же день действующие работники «Ведомостей» выдвинули владельцу ряд условий и пригрозили забастовкой в случае их невыполнения.
Осенью часть бывших сотрудников газеты запустили новое издание — VTimes. В мае 2021 года его внесли в реестр «иностранных агентов».
"Ведомости“ будут придерживаться вектора качественной независимой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества», — отметил председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Ерёмин.
Говорящая фамилия
Кто нибудь, когда нибудь реально читал "Ведомости"?
Да. Хорошие колонки по экономике, на нее можно было ссылаться в курсовых и прочих работах, считалась качественным источником в моем вузе. Теперь та редакция перешла в Vtimes, поэтому теперь ссылаюсь на иностранных агентов
Так есть же рбк и the bell (бывший рбк), чтобы не ебали потом в вузе за иноагента
Ну нас и не ебут. Я же не сми, не обязан ничего указывать про них. Как говорится, все все понимают
Но это забавно уже, как мы переходим немного на бывший рбк (белл), бывшие ведомости (втаймс), бывший первый канал (ртви).
Ну не знаю, лично я выдал цитату из Шиллера, обыграв аллитерацию, возникающую при чередовании фамилии бывшего главного редактора "Ведомостей", и одного из персонажей драмы "Заговор Фиеско в Генуе". Любопытный факт - иногда слова из произведения Шиллера ошибочно приписывают шекспировскому Отелло.
Армейский Мика
Ладно, ок, про то, что он редактировал шмар - это нормально, но одна-две, а не большинство
считаешь, про шмаровоз у подъезда вед и про хэс лефт зе билдинг уже не зайдет?
Армейский Мика
Хз, но, как по мне эти шутки, связанные с его фамилией, выдохлись ещё тогда, когда он ток вступил в эту должность.
Держимся. А вот сотрудники не сдержались.
А у него есть жена?) Если и есть, я точно знаю кто она
Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров покинет пост. При нём из редакции уволились ключевые сотрудники
Мавр... простите, Шмаров сделал своё дело, Шмаров может уходить.