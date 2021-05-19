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Новости
Ольга Щербинина

Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров покинет пост. При нём из редакции уволились ключевые сотрудники Статьи редакции

Журналисты запустили издание VTimes, которое в мае признали «иностранным агентом».

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Фото из фейсбука Шмарова

Решение о прекращении трудового договора со Шмаровым приняли по соглашению сторон, пишут сами «Ведомости».

«В своём дальнейшем развитии „Ведомости“ будут придерживаться вектора качественной независимой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества», — отметил председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Ерёмин.

Исполняющим обязанности главного редактора газеты с 20 мая станет Ирина Казьмина. Ранее она занимала пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Шмарова назначили исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» в апреле 2020 года после того, как стало известно о намерении предыдущих собственников продать издание.

29 мая 2020 года 100% акций издателя газеты «Ведомости» продали АО «Саппорт». Новым владельцем стал гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Ерёмин. Он оставил Андрея Шмарова на должности главреда до решения совета директоров. Ранее у редакции начался конфликт со Шмаровым. 15 июня его утвердилиглавным редактором. После этого из издания уволились все пять замглавредов и шеф-редактор сайта.

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3 июля бывшие сотрудники «захватили» инстаграм газеты — они потребовали увольнения Андрея Шмарова и отказа от цензуры. Пост об этом удалили примерно через час после публикации. В тот же день действующие работники «Ведомостей» выдвинули владельцу ряд условий и пригрозили забастовкой в случае их невыполнения.

Осенью часть бывших сотрудников газеты запустили новое издание — VTimes. В мае 2021 года его внесли в реестр «иностранных агентов».

#новости #медиа

30 30 комментариев
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Eugèn Yesenge

31

"Ведомости“ будут придерживаться вектора качественной независимой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества», — отметил председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Ерёмин.

Ответить

solawind

18

Задачу уничтожить ведомости выполнил

Ответить

С H А P Р i Е

15

Говорящая фамилия

Ответить

Иван Прохоров

С
4

Зашёл ради этого коммента

Ответить

Прозрачный жар

С
2

редактор Шмаров

Ответить

Украденная жизнь

4

Торпеда отстрелялась.

Ответить

Arthur Sergeev

0

Кто нибудь, когда нибудь реально читал "Ведомости"? 

Ответить

Dmitry Novikov

Arthur
5

Да. Хорошие колонки по экономике, на нее можно было ссылаться в курсовых и прочих работах, считалась качественным источником в моем вузе. Теперь та редакция перешла в Vtimes, поэтому теперь ссылаюсь на иностранных агентов

Ответить

Ужасный микрофон

Dmitry
0

Так есть же рбк и the bell (бывший рбк), чтобы не ебали потом в вузе за иноагента

Ответить

Dmitry Novikov

Ужасный
1

Ну нас и не ебут. Я же не сми, не обязан ничего указывать про них. Как говорится, все все понимают

Ответить

Dmitry Novikov

Ужасный
1

Но это забавно уже, как мы переходим немного на бывший рбк (белл), бывшие ведомости (втаймс), бывший первый канал (ртви). 

Ответить

Ужасный микрофон

Dmitry
0

Из всех трех прогосударственных, более-менее рбк еще держит звание как нормальное сми

Ответить

Многочисленный

Dmitry
0

Ртви вроде нтв бывший

Ответить

Армейский Мика

1

Шутки про шмар в комментах немного шокируют. В смысле, серьезно, ребят, это все, на что вы способны?)

Ответить

Романелло Кивогенс

Армейский
1

Ну не знаю, лично я выдал цитату из Шиллера, обыграв аллитерацию, возникающую при чередовании фамилии бывшего главного редактора "Ведомостей", и одного из персонажей драмы "Заговор Фиеско в Генуе". Любопытный факт - иногда слова из произведения Шиллера ошибочно приписывают шекспировскому Отелло.

Ответить

Армейский Мика

Романелло
1

Начитанность и кругозор - это круто. Но это не чувство юмора.

Ответить

Иван Дмитриев

Армейский
1

One for the show, two for the money

Ответить

KSA

Армейский
1

Всего 20 комментов, а ты уже в шоке
И не про шмар, а про Шумеров!

Ответить

Армейский Мика

Армейский
0

Ладно, ок, про то, что он редактировал шмар - это нормально, но одна-две, а не большинство

Ответить

Ваша Закладко

Армейский
0

считаешь, про шмаровоз у подъезда вед и про хэс лефт зе билдинг уже не зайдет?

Ответить

Армейский Мика

Ваша
0

Хз, но, как по мне эти шутки, связанные с его фамилией, выдохлись ещё тогда, когда он ток вступил в эту должность.

Ответить

Иван Дмитриев

1

Шмар редактировал редактировал да не выредактировал

Ответить

гачик

0

 фу лох

Ответить

Дмитрий Беркут

0

Держимся. А вот сотрудники не сдержались.

Ответить

Ваша Закладко

Дмитрий
0

монументальный чё уж

Ответить

некипишуй

0

ведомости - помойка

ПОХУЙ

Ответить

Ник Хартман

0

А у него есть жена?) Если и есть, я точно знаю кто она

Ответить

Nick Rosenberg

Ник
0

Если вменяемая то фамилию не брала

Ответить

Передний Никита

0

Вот теперь понятно почему их признали ин агентами, походу кому-то скоро придёт приглашение на работу.

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров покинет пост. При нём из редакции уволились ключевые сотрудники 

Мавр... простите, Шмаров сделал своё дело, Шмаров может уходить. 

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