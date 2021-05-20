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Ольга Щербинина

Глава ФСИН: здоровье Навального восстановилось после голодовки Статьи редакции

Сейчас он «питается нормально».

По словам Александра Калашникова, Навальный весит уже 82 килограмма.

Глава ФСИН подчеркнул, что Навальный имеет возможность общаться с семьей, а взысканий и нарушений у него сейчас нет, «с ним обращаются в рамках законодательства».

«Каких-то специальных взысканий, нарушений — их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях», — сказал он.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В колонии политик объявил голодовку и похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 сантиметров. Навальный прекратил голодовку 23 апреля.

#новости #навальный

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14 14 комментариев
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14 комментариев
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Дмитрий Орлов

3

Кто говорил, что мирные митинги не работают?????????

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Токсичный бот

Дмитрий
1

Этот коммент токсичен с вероятностью 1%

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Налоговый коктейль

Дмитрий
0

@Токсичный бот 

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Marhal_New _Arleana

Дмитрий
0

@Кхалиси Бот

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Кхалиси Бот

Дмитрий
0

Кто гёвойе, чта мийние митинги не ляботяют?????????

Ответить

Sage Pointer

2

А здоровье определяется, как в военкомате, по шкале годен/не годен?

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Морс Вишневый

Sage
1

Жив-значит годен

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Налоговый коктейль

2

Все же уже забыли про него, чего вы снова начинаете.

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Ужасный дебаркадер

1

Владимир Путин : я не боюсь этого никому не нужного блогера

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aliftin

Ужасный
1

Ну что ты как маленький, "если бы боялся, то уже бы убили".

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Marhal_New _Arleana

1

Отлично. Здоровье ему понадобится. Может ему повезет и он только первый срок отсидит

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Andy

1

глава фсин

Сразу нахуй. Это как если глава освенцима сообщал о здоровье евреев

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Усталый американец

0

«Навальный весит уже 82 килограмма.»

Жирный ублюдок.

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Иван Дмитриев

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