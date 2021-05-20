Глава ФСИН: здоровье Навального восстановилось после голодовки Статьи редакции
Сейчас он «питается нормально».
По словам Александра Калашникова, Навальный весит уже 82 килограмма.
Глава ФСИН подчеркнул, что Навальный имеет возможность общаться с семьей, а взысканий и нарушений у него сейчас нет, «с ним обращаются в рамках законодательства».
«Каких-то специальных взысканий, нарушений — их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях», — сказал он.
2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В колонии политик объявил голодовку и похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 сантиметров. Навальный прекратил голодовку 23 апреля.
Кто говорил, что мирные митинги не работают?????????
А здоровье определяется, как в военкомате, по шкале годен/не годен?
Отлично. Здоровье ему понадобится. Может ему повезет и он только первый срок отсидит